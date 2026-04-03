Подозреваю, что всё было не так. Какие зубочистки?! Ну это же "подслушано", там средний IQ по больнице 0,00
17 коллег, за бейджиком которых — уйма обаяния и теплоты
Каждый день мы взаимодействуем со своими коллегами: пьем чай, обсуждаем повседневные радости, проблемы или даже соперничаем. Кого-то мы просто знаем в лицо и здороваемся по утрам. И как же удивительно иногда выходит, если мы открываем людей на работе с другой стороны.
Суровый охранник оказывается нежным отцом, скромница из соседнего кабинета не прочь поучаствовать в самодеятельности, а тихий сисадмин оказывается звездой паркета. А еще иногда коллега Оля после работы оказывается Надей! Мы собрали истории, в которых в людях проявились не только профессиональные навыки, но и шарм, харизма, талант, эмпатия и чувство юмора, конечно.
- Коллега, обычно мало уделяющая внимание прическе, пришла с шикарной укладкой, и все ее долго спрашивали, какой же сегодня праздник и в честь чего она так прихорошилась. Она все смущенно отводила глаза, а потом по секрету рассказала, что просто потеряла где-то последнюю резинку, и после душа, дабы волосы не мешали, она накрутила их на зубочистки. Получились отличные кудряшки, прыснула лаком и пошла.
- Работает у нас сисадмин Ваня. Все стандартно: тихий худенький мальчик, ходит в черном, особо ни с кем не общается. Когда все резко перестает работать, ругается полушепотом, но при этом вечно в наушниках у него хеви-метал. Намечался у нас корпоратив тематический в честь юбилея фирмы. Дресс-код был бальный: девочкам — платья, — мальчикам костюмы. И вот собираемся мы все в усадьбе какой-то, и ведущий решил открыть вечер вальсом. Единственным мужчиной, который смог вести даму в темпе «раз-два-три» оказался Ваня! Он бальными танцами занимался долго, и даже сейчас иногда выступает на каких-то дружеских встречах.
Прикольно)) хотела я бы хоть одного из наших сисадмин оч увидеть не в капюшоне😁
Коллеги есть везде, даже в театре. И если вы думаете, что главные обладатели харизмы там — актеры, то вы просто ничего не знаете о бутафорах, которые то и дело любят пошутить: рабочие инструменты позволяют
У меня есть мечта - попасть за кулисы в театре балета. У нас есть экскурсии, но записаться сложновато. Они ещё и подорожали. Но так хочется.
«Полутораметровые накладные ноги просто созданы,
чтобы красиво болтать ими со второго этажа»
- Недолюбливал нашу бухгалтершу. Резкая, надменная. Однажды она пришла в красивом мини-платье. Я возьми и в шутку пригласил ее на свидание. А она неожиданно согласилась. Пришлось идти. Вечером я просто обомлел от того, какая она, оказывается, очень милая в общении. Теперь постоянно ходим на свидания, вроде как встречаемся. Но иногда, когда вспоминаю, как она общается с коллегами и ведет себя на работе, снова начинаю сомневаться. А когда мы вместе, наоборот, совсем не хочется ее отпускать.
На работе коллектив разный бывает. Возможно её поведение- это некая самозащита. А когда вне работы можно и расслабиться
- На работе есть коллега, работает бренд-менеджером. И вот в свободное время он шьет лифчики. Берет за них копейки. Сшил мне и еще одной коллеге по своим эскизам, удобнее я ничего не носила. Ему бы свое дело открыть, а он не хочет.
Все дело в примерках! :)
Жена как-то рассказала, что в обувном попался продавец - любитель женских ножек. Вокруг жены просто вился, у нее маленькие и аккуратные, и всячески помогал надевать-снимать туфли :)
- У меня на работе есть охранник. Ему 50 лет, с виду — весь такой суровый и брутальный. Но каждый вечер, в 21:00 ему звонит жена и желает спокойной ночи, а потом это делают пятеро его детей... Так мило смотреть, как взрослый мужик каждому члену семьи по очереди говорит: «И я тебя люблю, сладких снов!»
Каког хрена ты делаешь в офисе в 9 часов вечера может это у тебя проблемы?
«Мой дебют на „большой сцене“ для любимого коллектива в честь праздника. Кстати, эскиз костюма я сделала сама»
- На работе есть коллега, с которой у нас взаимная неприязнь. И вот однажды у меня на работе самочувствие стало, мягко говоря, не очень. Пришлось вызвать такси. Попросила кого-нибудь из коллег поехать со мной, а в итоге отказались все! Кроме той самой барышни. По дороге я поблагодарила ее, извинилась за все былое, а она ответила: «Слушай, я не нравлюсь тебе, ты не нравишься мне. Мое отношение к тебе не поменялось, но в любой ситуации нужно оставаться человеком. И главное, чтобы у тебя все было хорошо». Удивительная женщина.
Единственная нормальная и честная девушка на весь коллектив фальшивых "друзей". Наверняка ещё и работает хорошо
- Работала у нас секретарем Наташа, умная, но скромная. Одета всегда просто, голос тихий. Как-то летом залетает наш завхоз Петрович и тычет всем телефон со словами: «Наташка, это... Там жена. А я...» Мы в кружок собрались, смотрим и начинаем дружно смеяться. Наташа в костюме феи, с крыльями и волшебной палочкой кричит взрослым мужикам поставленным голосом, что искать волшебного зайца нужно лучше. Среди мужиков наш Петрович, а видео снимала его жена на дне рождения крестницы. Оказалось, на выходных скромная Наташа работала аниматором, и получалось у нее очень даже неплохо.
Сумбур какой-то. Почему он залетел и кричал? Работа жены, вроде, не была для него сюрпризом. Зачем всем телефон тыкал?
Думаете, работать с инженерами скучно? Да нет, они тоже люди креативные
Инженеры хуже детей. Наши устроили бои типа ММА в мыльной пене на балконе компании, благо размеры там как у сцены, и часто всякие политики и DJ лезут туда покрасоваться. А тут я вызвала как раз клининг, и облаками пены было покрыто всё
- У нас есть пиарщик — импозантный молодой человек. Одет всегда с иголочки, стрижка модная. Барышни прям вздыхают, когда на него смотрят. А наш бухгалтер Лилия Петровна всегда фыркала: «Да что это за мужик, гвоздь дома не забьет». Был у нас корпоратив на природе с ночевкой. Как думаете, кто развел костер и установил все палатки? Конечно, наш гламурный пиарщик.
- На предыдущей работе была в соседнем отделе коллега Ольга, общались в основном по работе, в общей сложности лет 10. И спустя несколько лет, после моего увольнения, встретились на улице. Разговорились и тут она мне выдает: «А почему ты меня Ольгой называешь? Я вообще-то Надя». Я в ступоре спрашиваю: «В смысле Надя? Ты столько лет на Олю отзывалась». Говорит, что как-то было неудобно поправить, а потом привыкла.
«Моя коллега вяжет крючком игрушки и раздает их детям»
- У мужа есть коллега Марина — пишет ему в нерабочее время: то мем пришлет, то попросит из командировки привезти что-то. Он меня все успокаивает, мол, у нее тоже семья. И вот в десять вечера опять сообщение! Хватаю телефон и начинаю взахлеб читать. Оказалось, она согласилась перенести ради нас свой отпуск, чтобы мы семьей могли поехать в путешествие. Просто у нас горели путевки, а у них с мужем совпали графики. Я потом еще на мероприятии с этой Мариной познакомилась — оказалась дружелюбная дама.
Семья роману не помеха, а границы приличий мадам уже давно пересекла
- У нас есть один сотрудник с докторской степенью. И вот ищу я о нем информацию ради интереса, и выясняю — до защиты диссертации он был профессиональным боксером. Сложно было поверить, но его фотографии на ринге убедили меня окончательно.
Этот сотрудник - самый умный среди боксеров и самый сильный среди докторов наук
- У нас на работе на посту охраны есть один сотрудник, который каждое утро желает: «Хорошего рабочего настроения» с прекрасной улыбкой на лице. В конце рабочего дня говорит: «Хорошего вечера». Всегда! Работать действительно становится приятнее, улыбка невольно появляется на лице, даже в 8 утра в понедельник.
На моем первом месте работы был охранник Филиппыч. Работали мы до 19.00, иногда приходилось чуть задержаться. Так вот в 19.01 Филиппыч начинал ходить и всем говорит: А чего вы сидите? Идите домой, мне закрывать нужно. "
«Мой коллега проработал смену в маске Человека-паука, чтобы развеселить людей в очереди. Когда ему помахал ребенок, счастью не было предела»
Приятно, что наши герои оставили положительное впечатление, хотя в жизни бывают и исключения. Рассказывайте свои истории о работе и коллегах, а мы их с удовольствием почитаем.
Еще больше интересных зарисовок о трудовых буднях вы найдете здесь: