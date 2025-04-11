20+ коллег-затейников, рядом с которыми сложно соскучиться

Никогда не угадаешь, с кем придется работать вместе. Одним из нас везет на коллег с милыми и безобидными причудами, а вот другим реально приходится побороться за право спокойно сидеть в офисе и не отвлекаться на громкую музыку, сплетни и ледяной поток воздуха из кондиционера.

Когда у кадровика своя точка зрения

Помню, на старой работе был такой случай. Заходит как-то к нам в бухгалтерию коллега из другого отдела и говорит: ’’Боже мой, объясните кто-нибудь нашему новому кадровику, что 1,5 часа — это 1 час и 30 минут, а не 1 час и 50 минут! Она все время мне неправильно часы проставляет!" Заценили всем отделом. © Подслушано / Ideer

«Зарядное устройство для телефона моего коллеги. Оно еще и как-то работать умудряется»

А вам слабо?

Взрослые люди, сидим на работе и пытаемся помочь сынишке нашей коллеги решить задачу третьего класса. Прошло два часа, а ответа все нет! Такой хитровыдуманной задачи мы еще никогда не встречали. И когда говоришь коллегам «забейте уже», все как один: «Нет, это уже дело принципа!» Бедные дети, а я думала, что это у меня тяжелое детство было. © Подслушано / Ideer

«Моя коллега относится к офису как к своему дому. Постоянно приходится убирать за ней»

Как сэкономить нервные клетки на работе

Одна дама на работе со всеми общается через упреки и сарказм. Я пыталась найти к ней подход — все тщетно. Думаю: «Врешь, не возьмешь». И да, я нашла способ поставить ее на место. Когда мадам начинает «наезжать» на меня без повода, я тут же отвечаю ей с улыбкой, очень спокойно и сдержанно, словно сегодня у меня самый лучший в мире день. Она от этого бесится люто, но в итоге просто прекращает диалог (не получает агрессию в ответ и ей, видимо, становится скучно) и уходит. © Подслушано / Ideer

«Кое-кто на работе постоянно брал мой дырокол. Но больше не будет»

«Коллега изменил заставку нашему стажеру на синий экран, пока он отходил. Бедняга кучу раз перезагрузил компьютер, пока не понял, что это подстава»

«Реальная история про мою самую любимую коллегу»

«Кто-то на работе все время пил мое молоко. Пришлось даже сделать специальный замок для бутылки»

«Чайная кружка моего коллеги. Это нормально вообще? Мыть даже не думает»

А я знаю причину! Пока эта кружка в таком виде, она никому не нужна, а как только помоешь, приходится ее искать. Потому что какой-нибудь умник налил в нее себе чай или кофе, мол, чистая же. У нас таких одаренных много. © Александр Захаров / ADME

Удачно кофе попили

Работаю директором и по утрам люблю пить кофе и смотреть в окно. Однажды я увидел в здании напротив девушку, она тоже пила кофе. Играли с ней в гляделки дней 5. А сегодня эта дамочка подошла к окну и подняла лист с надписью: «Возьмите меня на работу, мне тут не нравится!» © Успех & Провал / VK

«Подрядчик привез нам отчет по таргетингу»

Когда не повезло с будущими коллегами

Ходил устраиваться на работу. Забыл кошелек в кабинете, где заполнял анкету. Вернулся через минуту, спрашиваю, не находил ли его кто-нибудь. Тетка спрашивает: «Этот?» Я подтвердил, она отдала, смотрю внутрь, а там денег нет. Я возмущаюсь, естественно, куда делись мои деньги. И тут эта женщина и еще три человека начинают передавать мне купюры. Прошла всего минута, как они уже успели все поделить? Я была возмущена. © Успех & Провал / VK

«Мой коллега постоянно сидит в моем грузовике вот так»

Коллеги, которые думают только о себе

Коллеги взяли и выбросили мои средства женской гигиены, которые я хранила в офисе на всякий случай. Объяснение было феноменальное: «У нас же уже у всех менопауза». Мне самой, между тем, 21 год, и у меня нежданно начались месячные. © kdtheclowngirl / Reddit

«Как-то раз наш коллега решил нам устроить розыгрыш, вот ему ответка»

Утренний раздражитель

Я работаю в небольшом офисе и по утрам люблю тишину. Начало каждого дня проходит спокойно, но потом появляется мой коллега и начинает меня бесить. А все потому что сразу, как он садится на рабочее место, он берет огромный пакет чипсов, начинает шуршать, жевать и хрустеть. © hvrri-cxne / Reddit

«В нашем офисе не разрешают регулировать температуру, но моя коллега нашла обходной путь, когда ей холодно. Она просто распыляет охлаждающий спрей на термостат»

Кредит на коллегу? Почему бы и нет

С утра 8 марта написал и отправил всем знакомым дамам поздравления. Ничто не предвещало беды. Вечером поступает звонок от коллеги с работы. Звонит и говорит, что хотела купить золотые сережки, но по некоторым причинам ей не дают кредит. Дама — просто коллега, никаких романтических отношений нет, я к ней не подкатывал, на работе я ей помогаю, а не она мне, то есть ничего ей не должен. И вот она предлагает мне записать покупку на себя, а то хотела себя порадовать, а не получается. Хорошо, что я в тот момент сидел на диване. Отказал ей. На следующий день на работе она смотрела на меня волком. © user6254696 / Pikabu

«Моим коллегам кажется, что хранить плечики вот так — это совершенно нормально»

«Уходя отсюда, пожалуйста, оставьте порядок».

Когда добро вышло боком