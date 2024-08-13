В случае с крышей и ошибочным переводом-мч просто повезло вовремя удрать от таких невест😁в первом случае-даже еще не муж,а уже обязан даже не ей,а ее родителям 🤣чего же ждать дальше?!
18 человек, которые любят близких до тех пор, пока дело не коснется денег
Когда денежный вопрос встает ребром, даже самые добродушные люди, в том числе родственники, могут предстать в ином свете. Некоторые так преуспели в своей скупости, что берут оплату за вход на семейный пикник или пользуются бесплатным трудом на правах родни.
- Когда была студенткой, по вечерам подрабатывала няней. Одна моя родственница решила, что раз у меня есть опыт, то я смогу следить сразу за тремя ее детьми. Я спросила про оплату. Ответ убил: «Так это же твои двоюродные сестры и брат — какие деньги? Тебе жалко, что ли?» Отказалась, мне деньги были нужнее. Так она со мной с тех пор и не здоровается. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мой жених занимается крышами. Родители купили гараж, там нужно сделать крышу. В моей картине мира мой муж должен вызваться помочь — родители не наглеют, справляются в основном сами, материалы купят, а папа поможет. Женишок посчитал материалы и сказал, что за работу выйдет 40 тыс., но родителям сделает скидку — 20 тыс. Может, я не права, но для меня такое неприемлемо. Если не удастся донести, отменю свадьбу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Напала на меня недавно свекровь, мол, деньгами мы с мужем разбрасываемся, нужно экономить. А я как раз новый маникюр сделала и, конечно, она за это зацепилась. Ее речь я толком не слушала, ибо заметила, что у нее брови одна выше другой. В итоге я только и думала, как не засмеяться. Короче, не экономьте, девочки, на специалистах. © Карамель / VK
- Вчера попросила своего парня скинуть мне 2 тыс. на ногти, а он скинул 20 тысяч. Я так обрадовалась. Сразу записалась на ресницы, пошла на шопинг. Купила платье, красивое белье, кроссовки. И тут звонит парень и говорит, что скинул 20 тысяч случайно, просто ошибся ноликом. И просит меня вернуть деньги. А где я их уже возьму? Пошла и сдала все свои покупки, но чуть не плакала. Вернула ему деньги и бросила. Я знаю, что парень зарабатывает больше 100 тыс., а мне двадцатку зажал. Зачем мне нужен такой? А он назвал меня меркантильной и даже не собирается просить прощения. © Карамель / VK
- Муж из богатой семьи, в наследство ему достался дом с бассейном, в нем мы и живем. Решили как-то устроить пикник. Позже мне мама сказала, что благоверный взял по $ 25 с моей родни за вход! Я потребовала вернуть деньги, но муж заявил, мол, не отдам, потому что дом его. Но я забрала деньги и вернула их своим. После этого мы с мужем не разговариваем. А он еще ноет своей мамочке, что я отбираю у него деньги, которые он сам заработал. © Attic-Lights5475 / Reddit
- Муж всегда помогал матери и сестре (у той двое детей). Когда мы поженились, лавочка для них прикрылась, но свыкнуться они с этим не смогли. Недавно свекровь сказала нашему сыну, мол, передай папе, что бабушка старенькая и скучает по денежкам. Так сынок додумался включить громкую связь, и я все услышала. Позже я позвонила ей и сказала, чтобы она не смела использовать детей в своих корыстных целях. А еще напомнила, что она подарила нам на свадьбу мятую купюру в $ 10. © NotaKarennamedKaren / Reddit
- Я неплохо зарабатываю. Помогаю семье, выплачиваю ипотеку. Но теперь я враг семьи № 1, в черном списке у всех уже год. Ведь вместо того, чтобы дать деньги на брекеты сестре, я потратилась на «тюнинг» своей внешности: виниры, липосакцию и пересадку волос. © Подслушано / Ideer
- Наша собака месяц назад попала под машину. Было все: неграмотность врачей, высасывание денег, круглосуточный уход — просто жесть! В итоге сможет ходить только на 3 лапах, но нам все равно — главное, что жива. Добила бабуля: «За те деньги, что потратили, можно было купить новую здоровую собаку». © Подслушано / Ideer
- Я плачу отцу $ 800 в месяц за проживание. В конце июля я заплатил $ 800 за август, он положил деньги за телевизор. А потом заявил, что я не заплатил за аренду и должен пахать по двору, иначе он вызовет полицию и выбросит мои вещи. Я взял деньги из-за телика и потопал хлопотать по двору. Мне такая работа нравится, так что сделка выгодная. Той ночью я слышал истерику отца — он не мог найти деньги за аренду, и мама была очень зла на него. © Too_***_to_handle / Reddit
- Я не готовила, питалась доставками. Заказывала себе и спрашивала, что хочет парень. У меня на еду стало уходить в 3 раза больше! Скидываться он не хотел. Стал намекать, что я должна готовить, раз мне не хватает, чтобы заказывать еду. Дошло до того, что я просто стала уходить есть вне дома и перестала покупать продукты. Назвал меркантильной и бросил. © Подслушано / Ideer
- Ко мне долго клеился один тип, очень мерзкий. Только вот он сын владельца фирмы, в которой работает мой брат. Сдружился с ним и с моим отцом. Мы не очень богаты, обычная семья, я работаю бухгалтером. Однажды я пришла домой, а там этот чувак попивает чаек вместе с моей семейкой. Выяснилось, что за то, что брат получил повышение, у отца будут стройматериалы для дачи, а мать получила в подарок золотой браслет, я должна пойти с этим мужиком на свидание. Но я платить вот так за эти блага не собираюсь. В итоге отец поставил ультиматум: либо я веду себя как хорошая дочь, либо могу уходить из квартиры. В тот же вечер я собрала вещи и ушла к подруге. Мать охала и причитала, что я дурочка. Видно, что брату было не по душе это, но кто же захочет терять хорошую должность. У него жена, маленький ребенок, ипотека. © Подслушано / Ideer
- Расстаюсь с парнем из-за мороженого. Я на спорте и правильном питании, к еде отношусь спокойно, только мороженое обожаю. Ем его два-три раза в неделю, поэтому покупаю себе дорогие и вкусные виды. Парень стал заходить в гости и поджирать мои запасы. Несколько раз я оказывалась в ситуации, когда собралась вечером полакомиться, а морозилка пустая. Объясняла ситуацию, он кивал и продолжал жрать. Просила купить взамен съеденного — приносил какую-то дешевку. На мои вопросы возмущался, что тратить столько денег на какое-то мороженое — глупо. В последний раз я закрыла дверь на ключ (морозилка на балконе), так он обиделся, что я еду от него прячу! Выперла его из квартиры. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Покупать дорого мороженое- фу, а жрать норм?
Но вообще как-то дико постоянно сжирать ВСЕ, пусть даже у своей второй половинки.
- Брат недавно пожаловался, что много денег уходит на девушку. А теперь готовьтесь: ужасные траты — это вторая подушка и наволочка, моющее средство для ванны, пылесос. Не прошло и месяца совместной жизни, а она хочет химчистку дивана. Какой ужас! © Подслушано / Ideer
- Не могу поверить, что пишу это, но мой парень бросил меня из-за двух соток. Мы живем вместе, недавно я заказала суши. Оплатила заказ своей картой, но вот чаевых курьеру в моем кошельке не нашлось. У меня была только тысячная купюра. Парень принимал душ, я без спроса взяла его кошелек и заплатила курьеру. Когда понесла кошелек на место, парень вышел из душа и все увидел. Я объяснила, но он стал орать, что я не имею права без спроса брать его вещи, тем более деньги. Психанул и ушел. А позже написал СМС, что нам нужно расстаться, он зайдет за своими вещами завтра. Не понимаю, что это было. Может, он давно хотел бросить меня, а повода не было? Ужасно больно. И самое смешное, что вместо 200 я положила ему обратно 1 тыс. Но парень до этого даже не дослушал. © Палата № 6 / VK
- Муж никогда не дарил цветы, которые я люблю, потому что мне нравятся «неправильные» цветы. За 16 лет ни разу не подарил букет на день рождения или 8 марта, потому что это банально, а он «по велению сердца» дарит. Сердце велело по средам и субботам, потому что в эти дни на городской площади продавцы цветов закрывали торговлю и по вечерам продавали их просто за копейки, чтобы не тащить все домой. Меня это реально начало бесить, зато все друзья и знакомые восторгались: «Ах, какой мужчина!» И да, мы много раз говорили об этом. Конечно же, не это было причиной развода, но это сильно капало на мельницу и со временем стало просто водопадом. © Svetlana Diatchkova / ADME
Парень, что бросил девушку из-за того, что она взяла его кошелек, он изменщик или принципиал. Звоночек. От таких лучше подальше, подальше.
- Только в свои 16 лет я узнала, что наша семья очень богата. Папа, мама, сестра и я всегда жили в однокомнатной квартире. У нас не было машины. Мы с сестрой в неделю получали три сотки карманных денег, а смартфоны нам всегда покупали б/у. Но потом папа признался, что мы богаты. Наш дед был акционером одной крупной фирмы, акции дедушки перешли к отцу, а тот продал их за большие деньги. Это было 7 лет назад. Родители уверены, что большие деньги портят людей и нужно жить скромно. Но неужели мы с сестрой не заслужили хотя бы на отдельную от родителей комнату? Не понимаю. Очень злюсь на родителей, ведь мне кажется, что они перегибают палку. Мы бы могли путешествовать или брать уроки у репетиторов. И я не верю, что все богатые люди плохие! © Карамель / VK
- Бабушка отписала мне свою квартиру, потому что я ухаживала за ней в последние годы. Мать отказалась, сославшись на работу, хотя на самом деле ей всегда было плевать на семью, ее заботили только внешность, шмотки, мужики. Брат за бабушкой тоже не ухаживал, сказал, что ему стремно. С ним у нас были гораздо более теплые отношения, чем с мамой, и я была в шоке, когда он отказался помогать бабушке даже деньгами! Заявил, что у него молодая жена, ипотека, кредит на машину, они ребенка хотят. Я же съехала со съемной квартиры, жила с бабушкой. Помогла с ремонтом, убрала ванную и поставила душевую кабину с сидением, чтобы ей удобно было. Когда мать и брат узнали, что бабушкина квартира теперь моя, они закатили скандал. Мать орала, что она ее по праву, что она в этой квартире жила когда-то. Брат заявлял, что ему нужна квартира, чтобы расширить жилплощадь. У него жена беременна, он мужик, ему надо содержать семью. Я просто челюсть с пола не успевала подбирать от их слов. В тот момент я поняла, что семьи у меня нет больше. Сейчас я продаю квартиру и планирую переехать в другой город. Уже нашла там работу — меня ждут в августе. Ищу там жилье, есть хорошие варианты. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Муж всегда пытался спихнуть на меня оплату коммуналки за его квартиру. Раньше моя зарплата была меньше его, было много ссор по этому поводу. Даже друзья стыдили его за такие предложения. Потом все затихло, а сейчас у меня новая работа и зарплата больше, чем у него в 2 раза. Он попросил пару месяцев помочь с оплатой. Я помогла, и сейчас он спрашивает, буду ли я платить дальше. Я отказалась. На это он сказал, что мне лишь бы жить на всем готовом. Я-то могу платить, но не хочу освобождать его от ответственности. Он хочет детей и понимает, что на его зарплату мы не проживем. Его зовут на более оплачиваемые должности, а он сидит на попе ровно и жалуется на свою работу. © Карамель / VK
В гонке за пальму первенства необыкновенные скупердяи и отъявленные наглецы идут рука об руку. Например, свекровь одной женщины подарила ей на свадьбу ключи от чужой квартиры.
Комментарии
Жить в чужой хате и отказываться платить хотя бы коммуналку? Дама хорошо устроилась))
В большинстве историй таки не поняла, у кого там меркантильности больше - у рассказчиков или их родственников