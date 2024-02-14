16 доказательств того, что первая любовь врезается в память навечно

Народное творчество
21 час назад

Говорят, что первая любовь самая искренняя. Для кого-то это всего лишь воспоминания, другим повезло больше: им удалось сразу построить отношения на годы вперед. Так или иначе, к историям о первых бабочках в животе невозможно относиться равнодушно.

  • Мне было 5 лет, поехала в летний лагерь. Там был мальчик года на 3 старше меня, занимался восточными единоборствами. И вот однажды за пару минут до отбоя он, обойдя каким-то образом вожатых, открыл дверь в мою комнату и кинул записку. Девочки вокруг столпились и такие, мол, давай, читай вслух. Я тогда понимала, что некрасиво будет рассказывать другим о том, что написали лично мне. А затем произошел один из самых постыдных поступков в моей жизни. Чтобы записку не забрали, я порвала ее и положила под матрас, так и не узнав, что в ней было написано. © Kseniya_m / ADME
  • Нам было по 13 лет, оба из неблагополучных семей. Родителям не нравилось, что мы встречаемся, и они что только ни делали, чтобы нас разлучить. И вот однажды мне сообщили, что девушка уезжает жить к тете в другой город. За час до отъезда! Мы еле успели попрощаться. Она оставила номер телефона, но потом тетя сменила его. Я потратил годы на то, чтобы найти ее в интернете. Еле нашел. Мы встречались 3 месяца и потеряли друг друга еще на 5 лет из-за личных проблем. Затем мы снова воссоединились, даже стали строить планы на будущее, а потом она сказала, что я всколыхнул ее детскую травму. Мол, лучше нам больше не видеться. © Zonerdrone / Reddit
  • Встречалась с любимчиком факультета, а потом мы поссорились. На следующий день он делал вид, что знать меня не знает. Я виду не подавала, но сердце разрывалось. Иду после пар и вижу, что он целуется с какой-то мымрой в углу. Прошла мимо, а на выходе вдруг меня догнал наш однокурсник и по совместительству лучший друг этого парня. Он обнял меня, а я стояла и рыдала ему в плечо. И потом он пригласил меня на концерт вечером. На следующее утро мы появились на факультете как пара. В итоге встречались потом еще 4 года.
  • Мы встречались в старшей школе, но расстались после выпуска — просто не подходили друг другу. Расставание было тяжелым, я переехала после этого, мы долго не общались. Через 5 лет мама прислала коробку с моими вещами. Среди них была его тетрадка. Нашла парня в соцсетях, спросила, не хочет ли он забрать свою вещь. Мы снова стали общаться, и с тех пор дружим уже более 10 лет. © Forward_Ad6168 / Reddit
  • С первым парнем мы встречались 2 недели. А потом объявилась его бывшая, и Андрюша вернулся к ней. Не скрою, я очень горевала. Мама, прознав об этом, сказала: «Вот козел! Ну ничего, он еще прибежит к тебе». Надавала мне кучу советов, как вести себя с ним в одной компании. Я не раздумывала и просто делала так, как она говорила. И через 2 месяца от него приходит сообщение, мол, давай встретимся, поговорим. Ну я решила, а почему бы и нет. На встрече он каялся и говорил, какой был дурак, просил вернуться. Я простила его, и мы встречались потом 2 года. А советы мамы заключались в совершенно простых вещах: поднять себе самооценку и упорно делать вид, что мне на него абсолютно плевать.
  • Был влюблен в свою одноклассницу. Знаки внимания я оказывать не умел, только подкалывал ее. На выпускном я окончательно все испортил: обидно пошутил. Потом уехал в другой город, окончил колледж, пытался строить отношения с другими девушками, но безуспешно. Спустя 5 лет одноклассники решают устроить встречу выпускников, и там я встречаю ее. Она стала еще лучше! Но тут я совершил самый опрометчивый поступок в своей жизни: позвал ее замуж прямо при всех. А она, шокировав наших одноклассников еще больше, согласилась. Позже выяснилось, что она меня тоже очень сильно любила. Теперь у нас все хорошо. Мы почти сразу же поженились, завели 2 прекрасных детей, недавно отметили 10 лет брака, с каждым днем любим друг друга все сильнее. Жалею только о тех 5 потерянных годах. © Подслушано / Ideer
  • В школе влюбилась в мальчика. Где-то в 8-м классе узнала, что тоже ему нравлюсь. Но мы были такими застенчивыми, что ничего не вышло. В итоге я поступила в вуз, там начала встречаться с парнем. Мы пробыли вместе 2 года, а потом я поняла, что чувства не обманешь. Порвала с парнем, написала тому, кого люблю. И вот прошло 6 лет... Через 2 недели мы съезжаемся. А еще планируем пожениться. © nekobecca / Reddit
  • В юности угораздило меня влюбиться в самую красивую девушку в институте. На последние деньги дарил ей подарки. Она же мной пользовалась. Для отношений у нее были другие парни, побогаче. Еле-еле ее забыл. Она написала через 10 лет, позвала на свидание. И тут я решил повнимательнее посмотреть ее страничку. А там на фото она в инвалидном кресле. Оказалось, что она не ходит, попала в аварию 3 года назад. И такая ярость меня охватила! То есть она просто от безнадеги решила написать давнему ухажеру, когда стала не нужна всем своим мажорам. От встречи я отказался, общение свернул. Злюсь до сих пор. © Подслушано / Ideer
  • Встречалась в школе с мальчиком. Но потом родители отправили меня в другой город. Сначала переписывались, а потом затихло. И вот приезжаю в город детства. Подруга такая: «Хочешь посмотреть, на ком твой Мишка женился?» Разумеется! Заходим в продуктовый, за кассой его жена. Уставилась на меня и вдруг выдала: «Извините, вы ведь Оля? Я вас сразу узнала. У Миши много ваших фотографий. И писем целый портфель. Я их все читала, так интересно! Миша все бережет. А вы надолго приехали?» Я очень смутилась и сказала, что вот прямо сейчас и уезжаю, жду автобус. Девушка попрощалась с нами с видимым облегчением. © staloweselo / Pikabu
  • А мне удалось остаться друзьями с моей первой любовью. Мы до сих пор периодически тусуемся вместе, он мне как родной уже. 12 лет я люблю его как человека, но не испытываю романтических чувств. © MoonMuff / Reddit
  • Бывший парень, моя первая любовь, бросил меня после года отношений. А сегодня заявился и сказал, что готов начать все сначала, так как я прошла проверку: не встречалась с парнями после нашего разрыва и страдала по нему. Вычитал где-то, что именно это маркер настоящей любви женщины. Да, страдала ужасно. Но просто закрыла перед ним дверь. И заревела. Все еще люблю, но найду способ разлюбить. © Подслушано / Ideer
  • Моей первой любовью была девушка, которую я встретил в летнем лагере. Нам тогда было по 13 лет. На следующее лето мы встретились там же и решили, что будем вместе до конца смены, а потом расстанемся, как пойдем в школу. Особенно запомнилась последняя дискотека. Мы танцевали вместе каждый медляк. Я до сих пор вспоминаю ее, хотя прошло уже более 35 лет. © StuckInNov1999 / Reddit
  • Во 2-м классе понравился мне мальчик Игорь. Попробовала я сделать первый шаг. Узнала, что у него дома есть кошка. Я не выношу кошек... Но решила ему нарисовать ее. Получилось офигенно: рисую-то я хорошо. Подложила на переменке этот рисунок с подписью «Игорю от Светы». Короче, когда все вернулись, я села наблюдать. Он нашел этот рисунок, посмотрел, прочитал подпись и... смял листок. Нужно ли говорить, что в эту же секунду вся моя любовь прошла, ибо оскорбилась я страшно. Еще бы! Я старалась, а он так ужасно поступил с моим подарком. Короче, я забила и больше симпатии не выказывала, но и зла уже не держала.
  • В школьные годы нагрянула первая любовь. До встречи с ним я была неприступной отличницей, а потом по закону жанра голову снесло, не до учебы стало. К концу года узнала, что предмет моих воздыханий переезжает в другой город. 2 года меня не отпускало, скатилась по оценкам. И вдруг случайно через общих знакомых узнала, что он едет на зимних каникулах с семьей на горнолыжный курорт. Выяснила название отеля, город, каким-то чудом уговорила родителей на поездку. Увидела его после стольких месяцев, поймала удивленный и радостный взгляд. Теперь он, уже мой жених, свято верит, что все это ирония судьбы. Пусть так, но я-то знаю, что каждый сам творец своего счастья. © Подслушано / Ideer
  • Моя первая любовь — моя жена. Мне было 16, когда мы познакомились, сейчас уже 33. Женаты 7 лет, все это время живем душа в душу. Даже не знаю, как было бы без нее. © Atari_Ferrari / Reddit
  • В 7-м классе по уши втрескалась в одногруппника из художественной школы. Я знала его уже 3 года, дико боялась и ненавидела из-за его острого языка. А потом меня вдруг почему-то перемкнуло. Очень хотела ему признаться на выпускном, но он ушел раньше, чем я решилась. Я поступила в его школу, но и там стушевалась. Нашла его через 10 лет в интернете. Встреча с ним поначалу принесла разочарование: он стал выглядеть уже не так хорошо, как раньше. И я уже не хотела отношений с ним. А он вцепился в меня и не отпускал. Мы были вместе почти 2 года, собирались пожениться, но расстались по глупости, из-за банального недопонимания. Недавно я узнала от общей знакомой, что он после этого спешно женился и потом так же быстро развелся. © Елена Мельникова

Многие теряют связь со своей первой любовью. Но некоторым людям повезло: они смогли узнать, как сложилась судьба тех, в кого они были влюблены когда-то давно.

Комментарии

Уведомления
Татьяна Лобанова
19 часов назад

В школе дружила с мльчиком, не могу сказать, что это была первая любовь, но я строила планы.) Очень милый мальчик, приветливый, спокойный, не выпендривался, никого не задирал, приносил мне каждый день мандарины и конфеты. Если я к нему не подходила, передавал их через подружку, подружка ему пару раз высказывала, что не те конфеты принес. Еще у нас было общее увлечение, мы оба хорошо рисовали, и ходили из школы в одну сторону. Не самый спортивный, не самый красивый или умный, но на мой взгляд просто совершенство. К концу школы нам всем стало не до романов, перестала с ним общаться и ему было некогда, потом много лет не виделись. И вот стою однажды на остановке и какой-то парень на меня посматривает и улыбается. Ой, да это же Женя!! Я так обрадовалась, он не изменился, остался таким же доброжелательным и приятным, долго с ним стояли и разговаривали. На прощанье спросил, сохранился ли у меня его номер. А у меня мама была в родительском комитете, я всегда в ее книжке искала телефоны одноклассников, сказала, что конечно есть, позвоню ему. Прихожу домой, а мама давно выбросила эту книжку, зачем она ей. Я тогда собиралась ехать к подружке в Петербург, подумала, что вернусь и найду Женин номер через кого-нибудь из школы. А там мне неожиданно предложили работу, я осталась и началась совершенно другая жизнь, так и не нашла его номер. Прости, дорогой Женя, ну не судьба.

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Поющий Енот
18 часов назад

Довольно скучная статья, честно говоря. Ни тебе куриных сердечек, которые неизменно трепещут, ни крутых сюжетных поворотов (держись!), ни историй на миллион... Обычные серенькие люди, которые не могут расстаться с прошлым и все доят и доят уже издыхающую корову.

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Летающий пингвин
16 часов назад

т.е. если она, точнее Она, находит тебя спустя годы и говорит,что тоже любила, то это прям оно самое,прям сердечко переворачивается, т к это судьба и двое влюбленных воссоединяются навечно!
а вот если она находит тебя спустя те же годы, все то же самое, но она оказалась в инвалидном кресле,то это уже мрак, жалость и прочее? Как, однако, всё переменчиво

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Nella Bearnight
12 часов назад

Вялые бытовые истории какие-то. Нет, я понимаю, что это просто жизнь, а жизнь всё-таки, простите, попроще в красках, чем кино. Но.. Всё равно вяло. Скучно, пресно и чувство примерно такое же, как если случайно услышать разговор двух серых попутчиков, которые от скуки что-то вспоминают и рассказывают друг другу дабы скоротать время.

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