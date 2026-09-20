13 новых атмосферных сериалов, под которые так уютно укутаться в плед и выпить чая с вишневым пирогом

Сериал начал выходить в середине лета 2026 года и быстро стал одной из самых обсуждаемых премьер. И это не удивительно — история о справедливости и воздаянии с отчетливой отсылкой на знаменитый роман Дюма о графе Монте-Кристо захватывает. Мы считаем что тем, кто будет смотреть сериал осенью, когда вышел уже весь сезон — повезло. Им не придется ожидать новых серий в нетерпении. В центре сюжета — Евгения (Любовь Аксёнова), из-за несправедливого стечения обстоятельств и вмешательства влиятельных людей она теряет и семью, и свободу. Все меняется, когда она встречает Яну (Линда Лапиньш) — сильную женщину с непростой судьбой. Она становится для Жени эдаким аббатом Фариа, помогая закалить характер, а затем организует побег и дает доступ к целой горе денег. Оказавшись на свободе, Женя берет новое имя и начинает вести тонкую, просчитанную игру против обидчиков. Главной ее соперницей становится Надежда Цапкова (которую гениально играет Лариса Гузеева).