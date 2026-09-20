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13 новых атмосферных сериалов, под которые так уютно укутаться в плед и выпить чая с вишневым пирогом
Эстетика осени — это не только золотая листва, но и долгие вечера за просмотром хороших сериалов. Осень словно создана для того, чтобы наслаждаться кинематографом во всем его многообразии: здесь и изысканные костюмные драмы, и уютные детективы, и захватывающая фантастика, уносящая в иные миры, и немного мистики для любителей острых сюжетов. Такие маленькие радости — отличный способ устроить себе приятный отдых и провести вечер в свое удовольствие.
«Трудно быть богом»
Сериал получился качественным и зрелищным. Видно, что в проект вложились: декорации Арканара выглядят масштабно, а костюмы проработаны до мелочей. Историю Стругацких сильно перекроили, превратив сложную философскую притчу в понятное приключенческое кино. Сюжет двигается бодро, в нем много экшена и дворцовых интриг, а для любителей детективов добавили новую линию — главный герой ищет своего пропавшего отца.
- Оригинал не очень большой, поэтому авторам свежей экранизации пришлось постараться, чтобы не испортить сюжет и добавить в него больше линий. Не могу сказать, что все они одинаково хорошо проработаны. Но делает ли это сериал хуже? Не сильно. Его вытаскивают постановка, визуальное исполнение и внезапно... юмор. Да, да, тот самый, который не дает истории скатываться во мрак и заодно забытый авторами прошлых экранизаций напрочь.
«Сага о Форсайтах»
Новые «Форсайты» — идеальный сериал для уютных осенних вечеров с чашкой чая. Это классическая английская драма в духе «Аббатства Даунтон». Нас ждут шикарные поместья, шорох старинных платьев и эстетика викторианской эпохи. Первый сезон вышел в 2025 году, а второй — осенью 2026-го. Это свежий взгляд на знаменитую семейную сагу Джона Голсуорси. Создатели заметно осовременили и смягчили характеры главных героев. Вместо сухой викторианской драмы о разрушительном чувстве собственности зрителям предложили глянцевую историю любви и интриг: Сомса сделали более привлекательным и человечным, Ирэн — активной и жизнерадостной, а сложный книжный сюжет и линии второстепенных персонажей существенно перекроили ради ускорения темпа и усиления экранного драматизма.
- Сериал показывает семью и всех персонажей с новой точки зрения. По сравнению с двумя предыдущими экранизациями «Форсайтов», эта — моя любимая. Она демонстрирует более сентиментальную сторону всех персонажей. Сомс был моим любимым персонажем в саге, и актеру, сыгравшему его, удалось передать всю меланхолию этого героя.
«Чудо»
Сериал от создателей «Нулевого пациента» и «Триггера». Сюжет разворачивается вокруг Мии, которую играет Ида Галич — известного коуча и блогера. Мия построила огромную бизнес-империю благодаря уникальному таланту: она видит сокровенные желания людей, в которых они боятся признаться даже самим себе. Люди идут к ней за переменами, за чудом и их жизни действительно меняются. Но за каждое исполненное «чудо» вскоре приходится платить непредсказуемую цену. История принимает детективный оборот, когда за проверку деятельности Мии берется суровый следователь в исполнении Дениса Шведова. Сюжет несется на высокой скорости, постоянно подкидывая новые загадки. Это идеальный динамичный аттракцион на дождливый осенний вечер.
- Это первый сериал за долгое время, после которого захотелось узнать, кто его снял. Обычно сериалы у меня как жвачка: посмотрела и забыла. А тут пошла разбираться — и открыла для себя режиссера Полину Власенко. Иду Галич помню по рилсикам про мамство и домашние приколы: цепляла с первой секунды необычной внешностью и искрометным юмором. Роль Мии будто писали под нее. Ну и Шведов. Люблю его нежно уже несколько сериалов подряд — мой типаж героя от и до.
«Другая сестра Беннет»
Это невероятно уютный и теплый спин-офф классического романа «Гордость и предубеждение». Сюжет переносит нас в знакомую вселенную Джейн Остин, но делает главной героиней Мэри — ту самую незаметную среднюю сестру в очках, которая вечно сидела за книгами. Оставив позади тень своих ярких сестер, Мэри в исполнении очаровательной Эллы Брукколери отправляется в путешествие из провинциального Меритона в туманный Лондон и живописный Озерный край. Это неспешная, добрая история о том, как застенчивая девушка учится любить себя, обретает независимость и находит свое неожиданное счастье. В британской прессе сериал называют главным терапевтическим хитом года: зрители хвалят его за отсутствие кричащего пафоса, потрясающий актерский состав и очень комфортную, согревающую атмосферу. Если вам хочется завернуться в плед, забыть о серых буднях и включить по-настоящему трогательную костюмную мелодраму, то путь Мэри Беннет к себе — отличный выбор.
- Прекрасный сериал, если воспринимать его таким, каким он задуман. Это отличная адаптация известной истории глазами персонажа, обычно отодвинутого на второй план. И вишенка на торте — нам посчастливилось увидеть замечательную Люси Брайерс (сыгравшую Мэри в культовом фильме 1995 года) в роли миссис Хилл, экономки Беннетов.
«Холод»
Сериал начал выходить в середине лета 2026 года и быстро стал одной из самых обсуждаемых премьер. И это не удивительно — история о справедливости и воздаянии с отчетливой отсылкой на знаменитый роман Дюма о графе Монте-Кристо захватывает. Мы считаем что тем, кто будет смотреть сериал осенью, когда вышел уже весь сезон — повезло. Им не придется ожидать новых серий в нетерпении. В центре сюжета — Евгения (Любовь Аксёнова), из-за несправедливого стечения обстоятельств и вмешательства влиятельных людей она теряет и семью, и свободу. Все меняется, когда она встречает Яну (Линда Лапиньш) — сильную женщину с непростой судьбой. Она становится для Жени эдаким аббатом Фариа, помогая закалить характер, а затем организует побег и дает доступ к целой горе денег. Оказавшись на свободе, Женя берет новое имя и начинает вести тонкую, просчитанную игру против обидчиков. Главной ее соперницей становится Надежда Цапкова (которую гениально играет Лариса Гузеева).
О, Холод! Как шикарны были первые серии, какие великолепные актёрские работы Гузеевой и Лаптиньш, и девочка, дочка Яны - чудо как сыграла. Но какая белиберда началась с четвертой серии. При этом были сильные моменты, но все утонуло в какой- то бессвязности.
- Вчера начала смотреть «Холод»... И меня затянуло буквально с первой серии. Очень давно сериал не держал меня в таком напряжении. Больше всего меня поразила главная героиня. Иногда смотришь и думаешь: как вообще можно пройти через такое и не сломаться? И именно в такие моменты понимаешь, сколько невероятной силы может быть в женщине.
«Леопард»
Если вы искали идеальный повод устроить красивый вечер с чашечкой ароматного чая, то эта шестисерийная итальянская драма — именно то, что нужно. Проект завораживает своей безупречной эстетикой: создатели перенесли нас на солнечную Сицилию XIX века и воссоздали ее с невероятным шиком. В кадре сменяются залитые солнцем старинные палаццо, роскошные бальные залы и, конечно, кутюрные наряды, от которых просто невозможно оторвать взгляд. Эта свежая экранизация культового одноименного романа Джузеппе Томази ди Лампедузы.
Главным украшением и настоящим визуальным восторгом шоу стал его потрясающий актерский состав. В роли роковой красавицы Анджелики блистает юная Дева Кассель (дочь Моники Беллуччи), которая унаследовала от мамы магнетическую грацию и невероятный итальянский шарм. Ее экранным партнером стал обаятельный Сол Нанни в роли Танкреди — их дуэт искрит такой романтикой, что за их отношениями следишь на одном дыхании. А главу знатного семейства, статного князя Фабрицио, сыграл Ким Росси Стюарт. Тот самый харизматичный актёр, который когда-то покорил миллионы сердец в образе Жюльена Сореля в «Красном и чёрном». Он невероятно благородно и красиво постарел, добавляя сериалу особого аристократичного шарма.
- «Леопард» — это захватывающая дух интерпретация классического итальянского романа Джузеппе Томази ди Лампедузы. Действие сериала разворачивается на Сицилии XIX века. Качество постановки просто потрясающее — каждый кадр кажется ожившей картиной, с замысловатыми костюмами той эпохи и ослепительной операторской работой .
«Клиника»
Возвращение «Клиники» на экраны в 2026 году стало одним из главных сюрпризов для всех, кто скучал по старому доброму ситкому нулевых. После 16 лет перерыва сериал получил полноценный 10-й сезон. Создатели полностью проигнорировали неудачный 9-й сезон, вернув действие в уже родную нам больницу «Святое сердце». По сюжету, повзрослевший Джей Ди (Зак Брафф) возвращается в больницу в качестве нового главврача. Вместе со своим лучшим другом Тёрком (Дональд Фэйсон) и Эллиот (Сара Чок) они пытаются воспитывать новое прогрессивное поколение зумеров-интернов, параллельно пытаясь разобраться со своим профессиональным выгоранием и неожиданными переменами в личной жизни.
- Атмосфера сериала точно такая же, как и много лет назад, и почему-то в 2026 году она кажется еще более освежающей. В то время как другие сериалы становятся длиннее и медленнее, «Клиника» за 22 минуты дарит больше душевности и юмора, чем большинство фильмов за час.
«Бухта вдов»
Осень — это идеальное время для таких атмосферных проектов, как «Бухта вдов», где уютная прохлада Новой Англии смешивается с густым туманом, чистым хоррором и потрясающим черным юмором. Сюжет рассказывает о мэре небольшого рыбацкого городка на изолированном острове (его играет Мэттью Риз). Он отчаянно пытается привлечь туристов и поднять экономику, упорно игнорируя тот факт, что его родной остров проклят, а местные жители регулярно сталкиваются со всякой небывальщиной — от призраков пилигримов до монстров. На 78-й церемонии «Эмми-2026», «Бухта вдов» установила абсолютный исторический рекорд для комедийного сериала, выиграв сразу 14 статуэток «Эмми» за один сезон! Так что если хотите увидеть главный, самый титулованный и интригующий хит этой осени, который не даст заскучать — включайте, не раздумывая.
«Бухта» хоть и позиционируется как хоррор, но мне показалось, что в ней больше черного юмора.
- Если вам нравятся истории о странных городках, местных легендах и разнообразный хоррор, который не ограничивается одним набором приёмов, «Бухта вдов» определённо заслуживает внимания. Лично я прекрасно понимаю восторги вокруг этого проекта и с нетерпением буду ждать продолжения.
«Олдскул»
Свежий ситком в модном формате мокьюментари вернулся на экраны 1 сентября 2026 года, чтобы стать нашим идеальным антистрессом на эту осень. В центре сюжета по прежнему стильное противостояние железной математички старой закалки (блистательная Мария Аронова) и пафосных зумеров из элитной рублевской гимназии. Включать новые серии хмурыми вечерами стоит ради ностальгического вайба «назад в школу» и сочных комедийных интриг: во втором сезоне авторы добавили любовных многоугольников.
- Вчера включила этот сериал от нечего делать, уж больно глаза мозолил. Усилием воли заставила себя выключить экран во втором часу ночи. Аронова гениальна!
«Тайна семи циферблатов»
А вот это вообще какое-то поделие непонятное, на уровне курсовой работы во ВГИКе
Этот мини-сериал, вышедший в начале 2026 года — это тот самый идеальный классический костюмный детектив про старую Англию, который так хорошо сочетается с осенью за окном. Сюжет разворачивается в 1925 году в туманном поместье Чимниз, где невинный розыгрыш золотой молодежи добром не заканчивается. За расследование берется дерзкая молодая аристократка Бандл (Миа Маккенна-Брюс) и харизматичный инспектор Баттл в исполнении Мартина Фримена, а вишенкой на торте становится появление блистательной Хелены Бонем Картер.
- Мне очень понравилась атмосфера 20-х годов, операторская работа на протяжении всего фильма была великолепной, а сцены со старыми автомобилями — просто фантастическими. Отличный сюжет. Но обычно я могу разгадать развязку в большинстве детективных фильмов. Этот же сериал был занимательным, и я долго гадал, кто же на самом деле антагонист. Да, это экранизация книги, но наслаждайтесь сериалом таким, какой он есть, независимо от того, отличается он от оригинала или нет. Попробуйте! Вы не пожалеете!
«Капитан Туман»
Эта 10-серийная новинка буквально создана для того, чтобы согревать, когда за окном вовсю хозяйничает прохладная осень. Ностальгическая атмосфера в духе культовых сериалов нашего детства (в одной из ролей даже снялся Андрей Федорцов) добавляет шоу особого, лампового уюта. В центре сюжета — невероятно харизматичный, упрямый и непредсказуемый капитан полиции по фамилии Туманский и по прозвищу Туман (в исполнении Михаила Пореченкова), чьи нестандартные методы расследования доводят начальство до белого каления. Чтобы хоть как-то приструнить своенравного копа, к нему приставляют двух максимально непохожих напарников: строгую, принципиальную лейтенантку (Зоя Бербер) и наивного сержанта, только что переведенного в столицу с Крайнего Севера. Этому харизматичному трио поручают самые абсурдные и сложные дела, пока сам Туман параллельно пытается раскрыть главную тайну своей жизни.
- Легко посмотрел, не заморачиваясь. Проблем в жизни хватает. Улыбнуло, а больше от сериала мне особо ничего и не надо.
Вот где вы его уже посмотрели, если его только через неделю начнут показывать по ТНТ?
«Ловкий плут»
Это невероятно драйвовый, стильный и дерзкий австралийский сериал, который переворачивает классическую вселенную Чарльза Диккенса с ног на голову. Сюжет разворачивается в 1850-х годах в знойной колониальной Австралии. Джек Доукинс (в блистательном исполнении Томаса Броди-Сангстера), тот самый знаменитый карманник из «Оливера Твиста», повзрослел, завязал с прошлым и превратился в уважаемого талантливого хирурга. И вдруг в городе объявляется его старый наставник Фейгин (Дэвид Тьюлис), который втягивает Джека обратно в мир дерзких авантюр. Сериал полностью лишен скучной исторической чопорности. Авторы сделали упор на динамику, юмор, элементы медицинского процедурала в духе «Доктора Хауса» и прекрасную романтическую линию. Ожидание второго сезона стало для фанатов настоящим испытанием, ведь пауза между сезонами, после мощного клиффхангера, растянулась на целые два с лишним года. Хорошо, что этой осенью мы можем увидеть оба сезона сразу.
- Мне очень понравился этот сериал. Это восхитительная историческая драма с элементами комедии и отличной романтической историей. Мне показалось, что в нем есть все, чего можно пожелать. Сценарий и диалоги увлекательны и очень точны.
«Тайный город»
Самый ожидаемый, дорогой и масштабный блокбастер сезона официально стартует 23 ноября 2026 года. Это абсолютно новая, стильная перезагрузка культовой вселенной Вадима Панова, которая перенесет нас в альтернативную Москву, где прямо среди обычных людей много веков тайно живут древние магические расы. Сюжет закручивается вокруг борьбы за власть трех Великих Домов, в эпицентр которой случайно втягивается обычный столичный айтишник (Олег Савостюк). Шоу гарантированно станет главным событием сериального ноября благодаря потрясающему звездному касту. На передовой магических разборок окажутся неотразимый Милош Бикович в роли дерзкого наемника Кортеса, блистательный Юрий Колокольников в образе элегантного темного комиссара Сантьяги и роковая Юлия Пересильд, возглавившая женский клан колдуний. Нас ждет дорогой городской экшен с голливудским размахом, а мрачный, неоновый и дождливый вайб экранной столицы идеально совпадет с погодой за нашим окном.
Амсериал тоже будет как книжная серия – сначала зажигательно, потом ничо так, а потом унылое нечто?
Хотя на Красных шапок я бы глянул..
- Сестра удачно вышла замуж, да еще и на хорошую работу устроилась. Такой фифой стала, что общение сошло на нет. А тут сама звонит мне и прямо мурлычет в трубку: «А ты знаешь, что по „Тайному городу“ сериал выходит? С Биковичем». А мы с ней в детстве Панова взахлеб читали, ночами обсуждали, каждую новую книгу ждали и читали голова к голове. Она говорит: «Ну с кем я еще это обсужу так, как с тобой?» И вот на этой почве помирились, обсуждаем каждую новость, смотрим трейлеры, а сам сериал договорились смотреть вместе, бок о бок, как когда-то книжки читали.
Если честно, не очень уловил суть поста.
Ваша сестра вышла замуж и словила "звёздную болезнь", так бывает.
Общение же сошло на нет по её инициативе? Потом она одумалась и решила исправить свою же ошибку.
И исключительно Ваше право - восстановить отношения или оставить всё, как есть.
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