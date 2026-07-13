18 обнадеживающих историй от людей, которые однажды нашли в себе смелость сменить работу и выдохнули с облегчением
Со стороны может казаться, что престижная работа в центре города — предел мечтаний. Но иногда именно отказ от привычной суеты открывает дорогу к более спокойной и наполненной жизни. Герои этих историй однажды решились на перемены и променяли офисы на моменты своих маленьких радостей: кто-то наконец сменил запах типографской краски на соленый морской ветер, а кто-то уехал стричь траву в деревню. Их счастливые судьбы напоминают: порой плавный поворот в сторону душевного комфорта помогает обрести истинную гармонию.
- Переехал в деревню, потому что надоел пыльный город. Работаю из дома, так что в планах были аккуратный дом с газоном и плодовыми деревьями, и все, больше никаких заморочек. Правда, домов с небольшим участком не было, поэтому купил участок больше, чем планировал. Посадил газонную траву, деревья. Все хорошо. Но трава росла разная, а не только газонная, и я так устал ее стричь, что подумал: а не завести ли козу? А что? Она будет пастись, травку есть, еще и козье молоко будет. Польза! Так и сделал. Потом посмотрел на цены и подумал: блин, яйца такие дорогие. А ведь своих кур держать дешевле. Да еще и мясо будет! Завел кур. Потом завел еще и кроликов. Очнулся уже тогда, когда из-за животных времени почти не оставалось на основную работу. Подумал, почесал в затылке и ушел оттуда. Теперь зарабатываю продажей яиц и мяса. Очень доволен.
- На работу взяли нового начальника — откровенного грубияна, который женщин ни во что не ставит. Любая работа, которую делают наши девочки, для него была полной ерундой. Не раз говорил, что вместо всего нашего отдела достаточно взять одного парня. Мы смирились и начали искать новую работу.
Первая коллега ушла уже через три дня, в течение месяца — еще две. Я доработала свои две недели и теперь выхожу на новое место, а последняя девочка взяла больничный и через месяц пойдет в декрет. Передавать дела оказалось некому, поэтому я передала их тому самому начальнику. Его мечта сбылась: теперь он один будет работать за весь отдел.
- Помогли мне устроиться в солидную фирму. Я там вся такая серьезная была: в строгой одежде, целыми днями возилась с цифрами и бумагами. Тоска смертная. Ушла, окончила курсы бариста и устроилась работать в кофейню. Теперь крашу волосы в рыжий цвет, завиваю кудряшки, ношу футболки с персонажами «Грэвити Фоллз» и «Теории большого взрыва», а в свободное время учусь рисовать комиксы. Родители ругаются, что диплом пропадает и я маюсь ерундой, а мне все равно. Не хочу превращаться в такую же чопорную зануду.
Года через три квалификация потеряется безвозвратно, и придётся до седых волос работать баристой. Если не вытеснит молодёжь.
«Последний день на работе. Собачка, которая живет в нашем офисе, кажется, это поняла и решила отдать мне свои любимые игрушки»
Когда предприятие закрылось, мама с работы привела домой кошку, она была уличная и поначалу очень тяжело переживала что ее заперли в 4 стенах, боялась людей, а потом привыкла, одомашнилась и прожила у нас лет 10 ещё.
- Работала в агентстве, и тут шеф решает меня уволить, чтобы свою племянницу пристроить! Причина: «Ты слишком вызывающе одеваешься». При том, что я из строгих брючных костюмов вообще не вылезала. Ну я и решила устроить ему прощальное шоу. На следующий день у нас была важная встреча с крупными клиентами. И тут я прихожу в обтягивающем чёрном платье, с шикарным макияжем — короче, богиня. Клиенты от моей презентации в полном восторге. Под конец встречи они поворачиваются и говорят: «Слушайте, а вы сможете нас лично вести до самого подписания договора?» Ну и тут настал мой звездный час. Я мило улыбаюсь и выдаю прямо при боссе: «Ой, а я как раз увольняюсь, так что делать мне тут больше нечего. Но давайте я вам свои личные контакты оставлю, поработаем напрямую!» Видели бы вы лицо шефа!
- В 30 я была успешной женщиной: воспитывала сына, работала руководителем в крупной фирме, мы много путешествовали. Пока однажды не сломала ногу. И тут время будто остановилось. Мне больше не нужно было никуда спешить: ни в магазин, ни в банк, ни на работу. Я начала читать книги, которые давно пылились на полке, смотреть фильмы, работала удаленно в удобное для себя время. Под конец больничного поняла, что не хочу возвращаться к прежнему ритму жизни. Написала заявление по собственному, стала таксовать по ночам, подрабатывать набором текстов и переводами. Даже в магазин теперь хожу исключительно ночью, когда никого нет. И это такой кайф! Я поняла, что в жизни важно иногда делать паузы, набираться сил, встречать рассветы и есть мороженое ночью на набережной.
- Начальник мог легко сорваться на нас только потому, что ему нужно было на ком-то выместить злость. Как-то вызвал меня, чтобы в очередной раз накричать без повода. Я уже был сыт по горло и сказал: «Виктор, мне надоело такое обращение. Будете продолжать в том же духе — я уволюсь». Тот рассмеялся: «Ага, ну давай, вперед!» А я взял и ушел, а вместе со мной — добрая часть сотрудников. Теперь у него в отделе коллапс, а я отдохнул пару недель. В понедельник у меня три собеседования. В первую очередь буду выбирать вакансию не по зарплате, а по людям, с которыми предстоит работать.
«Испекла тортик в честь моего последнего дня на работе»
Со вкусом битого стекла и отборного дерьма. Все для дорогих коллег и любимого начальства
«Ваша потеря»
- Несколько лет назад наша фирма со всем офисом переезжала. Наш начальник был тем еще неприятным человеком, поэтому решил сэкономить на переезде: не нанимал работников, а просил нас с коллегами взять по ящику и доехать с ним на новое место работы. Мужчинам — побольше, женщинам — поменьше, но каждый был обязан что-то взять. Я была одной из немногих, кто отказался. Мы поругались с начальником, он сказал, что оставит меня на месяц без зарплаты. А я взяла и ушла сама! Ни о чем не жалею, ведь сейчас работаю там, где мне нравится, где меня уважают и начальник не такой. Встретила на днях коллегу с прошлой работы, она рассказала, что ничего не поменялось: зарплаты урезали, условия ужасные, обеденный перерыв сократили, да и успехи фирмы ухудшились. Короче, не зря я тогда ушла, с таким руководством они обречены на провал.
- Я мечтал работать в киноиндустрии. Пока пытался пробиться туда, подрабатывал в ресторане. Наконец, получил первую работу на съемах сериала, и новые коллеги пригласили меня на вечеринку. В тот день у меня была короткая смена в ресторане, и я спокойно успевал на праздник. Но менеджер специально оставил меня закрывать смену, просто чтобы показать, что он может так сделать. Тогда я перестал обслуживать свой зал, дождался, пока гости начнут возмущаться, подошел к нему и сказал: «Видишь всех этих недовольных людей? Теперь это твоя проблема. Я тут больше не работаю». С тех пор прошло больше 20 лет. Все это время я работаю в киноиндустрии и ни разу не пожалел, что тогда хлопнул дверью.
- Надоело, что меня не ценят на работе. Работал семь лет, а зарплата последние пару лет почти не менялась. Пришел к начальнику и сказал, что либо мне поднимают зарплату, либо забирают часть обязанностей, либо я ухожу. Он сказал уходить. Что ж, так и сделал.
Устроился в другую фирму. Конечно, не обошлось без двух месяцев без работы и без денег. Быстро пошел на повышение, потом еще и еще. Спустя три года ко мне на собеседование пришел мой бывший начальник. Он оказался компетентным, поэтому я его взял. И теперь я его начальник.
И теперь он в свою очередь будет объяснять бывшему шефу, что не сможет поднять ему зарплату.
«Коллега неожиданно объявил, что увольняется и уезжает работать в сельском хозяйстве. Я смастерила для него вот такой маленький цветок на память»
- У нас одну сотрудницу повысили до начальницы, и ее как будто подменили. Перед генеральным директором она была просто душкой и из кожи вон лезла, чтобы ее похвалили, а на обычных сотрудников срывалась из-за любой ерунды, даже если человек вообще работал в другом отделе. Мы долго это терпели, потом всем коллективом подали жалобу, но ее даже толком не стали рассматривать.
Тогда мы решили действовать по-другому. В то утро, когда она улетела в отпуск в другую страну, сразу 14 человек написали заявления по собственному и оставили их у нее на столе. Директор пришел в почти пустой офис и просто не поверил своим глазам. Начал названивать начальнице, требуя срочно возвращаться и уговаривать людей выйти на работу. А мы потом ни разу не пожалели, что наконец ушли.
- У меня была вполне хорошая офисная работа. Я проработал там почти четыре года, хорошо справлялся со своими обязанностями, но зарплата уже перестала устраивать. Попросил повышения. Начальник добавил чуть к зп, а когда услышал сумму, на которую я рассчитывал, снисходительно усмехнулся и сказал: «Да нигде тебе столько не заплатят».
Через неделю я принял предложение от другой компании с зарплатой, намного выше той, о которой просил. «Тебе столько не заплатят» — ну да, ну да.
- Работала на престижной работе, в новом, нашпигованном кондиционерами и посудомойками офисе в центре города, с хорошей зарплатой и милыми сослуживцами. И не самыми приятными директорами. Ушла после пары нервных срывов и устроилась на завод с зарплатой в два раза меньше и условиями труда не ахти. И знаете, там самые душевные и понимающие люди на этой планете! Ни разу не пожалела!
«Муж после 50 лет работы в типографии вышел на пенсию. Выучился и получил лицензию капитана. Теперь, наконец живет той жизнью, о которой всегда мечтал»
То есть предположительно в лет 70 +, стал капитаном? Возрастные ограничения, нет?)
- Мне нравилась моя работа, но вот постоянные командировки за десять лет вымотали окончательно. Я почти все время жил в самолетах, и в какой-то момент понял, что работа забрала слишком много. Позвонил начальнику и сказал, что больше так не могу. Меня пытались уговорить остаться еще хотя бы на пару месяцев, но я отказался.
Уходить было одновременно страшно и невероятно легко. К тому моменту из-за вечной работы у меня уже развалились отношения, дом опустел, а с друзьями и родными я виделся куда реже, чем хотелось бы. И только через какое-то время я начал понимать, какой я человек вне работы.
- Несколько лет назад у меня была отлично оплачиваемая работа в айти-сфере. Но потом нашу компанию выкупили, сменилось руководство, и все покатилось под откос. Вместо сильной команды мы стали частью огромной корпорации, где больше ценились яркие футболки, пинг-понг и прочие «плюшки», чем нормальная работа.
Я не стал рубить сгоряча. За три месяца закрыл все долги, распродал лишние вещи, все тщательно спланировал и только потом ушел. Отправился путешествовать, а потом и вовсе переехал в другую страну. Это решение полностью изменило мою жизнь к лучшему. С тех пор всем говорю: увольняться можно и нужно, но лучше делать это с четким планом.
- Однажды соседка начала выходить на балкон и играть на гитаре. Пела как всеми любимые хиты, так и авторские песни. Голос у нее был ангельский, поэтому слушать ее было одно удовольствие. Постепенно соседи начали собираться на балконах, чтобы ее послушать. Так у нас почти каждый день проходили классные концерты. А на днях я встретил ее во дворе. Пообщались о том о сем, спросил, как у нее дела. Оказалось, она ушла из банка, где работала, и теперь выступает со своей музыкой в нескольких заведениях по вечерам. Сказала, что ее стали рекомендовать именно соседи. Она безумно рада, занимается любимым делом, получает за это неплохие деньги и очень благодарна всему нашему дому за то, что мы были ее первыми слушателями, помогли поверить в себя и дали возможность изменить жизнь к лучшему.
«Набралась смелости уйти с работы и заняться своим хобби на полноценной основе. Вот на эту штуку я потратила 12 часов»
Круто! Я в своё время чтг-то подобное недели две вышивала, по вечерам, правда, по полтора часа, но всё равно, явно не 12 часов ушло
- Я несколько лет работал в очень токсичном месте. Каждую неделю рассылал резюме, но в ответ была тишина. Каждый месяц говорил себе: «Еще немного накоплю и тогда уйду». В какой-то момент терпение закончилось. Обсудил все с супругой, родителями и друзьями, а через неделю написал заявление. Меня уговаривали остаться, обещали повышение и дополнительные выходные, но я отказался.
Самое забавное, что уже после ухода работодатели вдруг начали активно отвечать на мои отклики. За пару недель меня пригласили сразу на несколько собеседований, а через месяц я вышел на новую работу. Она оказалась намного лучше прежней. Иногда решение уйти становится началом чего-то гораздо лучшего.
- В прошлом году я ушел с работы своей мечты без всякого плана. Постоянные переработки и выгорание просто доконали. Мне пришлось перебиваться случайными подработками почти девять месяцев. Однажды, раскладывая товары на полку в супермаркете, я словил себя на мысли: «Может, я зря ушел, и там не было так уж плохо?».
Но в итоге все сложилось даже лучше, чем я мог представить. Сейчас я на хорошей работе, в которой нет переработок. И каждый день радуюсь, что тогда все-таки решился уйти.
- Просила отгул, чтобы сходить на выступление сына. Шеф в отказ: «Не хочешь работать — гуляй, таких как ты много». Ушла, занялась пошивом одежды. Через год заказ от бывшей компании на форму для сотрудников. Коллеги получили классные жилеты, а у шефа на спине красовалась маленькая бирка с надписью «Таких как ты много». Потом узнала, что он ее не сразу заметил и полдня ходил с ней по офису.
У каждого героя этой статьи был свой путь к большим переменам, и он оказался по-своему правильным для каждого из них.
А если вам интересно, как порой проходит сам процесс увольнения, загляните в другую нашу статью — она как раз об этом.
Комментарии
Все истории коротко. На старой работе меня не ценили, я эффектно ушел. На новой работе получаю больше, должность выше. И да, бывший работодатель никого на мое место не нашел и все у него плохо