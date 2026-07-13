Мне не рассказывали, как обращаться с деньгами, поэтому своего ребенка я с детства учила копить на маленькие радости

В детстве день маминой «получки» был настоящим счастьем. «А что я принесла?!» — кричала мама еще от двери, и я бежала на кухню, где она уже выкладывала из сумок конфеты, фрукты и игрушки. Потом мы шли в парк кататься на аттракционах. А через неделю мама уже звонила в дверь к соседке тете Люде, чтобы перехватить десятку до следующей зарплаты. В общем, жили мы небогато, но весело.

На лето меня отправляли к бабушке. У нее все было по-другому. Бабушка считала, что главное — экономия. Она брала толстую тетрадь в клетку и склеивала странички по парам. Получались кармашки. На каждом было написано название месяца и список расходов. А внутри лежали деньги, все до копеечки. Голову бабушка мыла хозяйственным мылом, потому что шампунь — дорогой. А однажды она показала мне толстую золотую цепочку и сказала: «Вот исполнится тебе 18 лет, я тебе ее подарю». Мне было 7, и я подумала: «Ерунда какая-то!» Я-то хотела куклу.



Я выросла, начала работать. Деньги у меня не задерживались. Получила зарплату — купила платье, книжку, крем, зашла с подругой в кафе, а к концу месяца снова проверяла карманы зимней куртки: вдруг где-нибудь мелочь завалялась.