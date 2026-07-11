9 вдохновляющих фильмов о путешествиях, после просмотра которых ну очень хочется рвануть в отпуск
Иногда достаточно одного кадра, чтобы сразу захотелось открыть карту, проверить цены на билеты и начать мысленно собирать чемодан. Красивые пейзажи, уютные улочки, шумные рынки, горные тропы и бескрайние пляжи на экране напоминают, сколько удивительных мест есть на свете. Мы собрали вдохновляющие фильмы о путешествиях, которые не только захватывают сюжетом, но и подталкивают поскорее выбрать очередное направление для отпуска!
«Венеция зовёт»
Представьте себе чудаковатую французскую семейку, которая живет в трейлере. Их 15-летнего сына Эмиля девочка из богатой семьи приглашает в Венецию на концерт. Денег у родителей нет, поэтому они не придумывают ничего лучше, как погрузиться всей семьей в свой старый обшарпанный прицеп и поехать в Италию своим ходом. Это невероятно смешное, хаотичное и солнечное дорожное кино. Их дорога наполнена дурацкими поломками, семейными разборками и невероятными итальянскими пейзажами. Настоящий гимн тому, что для путешествия мечты нужны не миллионы, а просто капелька безумия и любимые люди рядом.
«Париж подождёт»
Дались вам эти лавандовые поля! ИМХО, вояж на один раз. И пахнут резко
Главная героиня намеревается доехать из Канн в Париж за пару часов на машине с другом своего мужа, но этот харизматичный француз внезапно превращает поездку в двухдневный гастрономический вояж. Вместо скучного шоссе они сворачивают на проселочные дороги, обедают на залитых солнцем террасах, наслаждаются пейзажами у старинных замков и никуда не торопятся. Фильм невероятно сочный, легкий и ужасно соблазнительный — после него хочется арендовать кабриолет, выключить навигатор и просто ехать куда глаза глядят, останавливаясь у каждого красивого лавандового поля.
«До встречи на Венере»
Двое подростков, у каждого из которых за плечами своя личная драма, спонтанно отправляются в путешествие по Испании, чтобы найти биологическую мать главной героини. Вы, главное, не ждите тут прилизанного туристического лоска в стиле всем известного фильма с Джулией Робертс — нет, в кадре здесь потрясающая, живая, европейская глушь, пыльные дороги, ночевки в стареньком фургончике и то самое пронзительное чувство юности, когда ты едешь навстречу неизвестности. Вы будете и всхлипывать, и улыбаться, и практически ощущать ветер в лицо из открытого окна старого минивэна.
«Невероятная жизнь Уолтера Митти»
Если вы до сих пор не видели этот, не побоюсь сказать, шедевр — я вам искренне завидую, потому что этот фильм просто отождествляет собой жажду странствий. Скромный офисный сотрудник, который привык путешествовать только в своих фантазиях, внезапно срывается с места, чтобы добыть уникальный потерянный кадр, и начинает свое невероятное путешествие сквозь Гренландию, Исландию и Гималаи. Картинка на экране — космической красоты, саундтрек пробирает до мурашек, а сам фильм буквально скандирует зрителю: «Хватит сидеть в четырех стенах, мир прекрасен и удивителен!».
«Путешествие Гектора в поисках счастья»
Фильм стоит особо похвалить за любопытный микс детской непосредственности и глубокого смысла одновременно. Представьте себе лондонского психиатра с идеальной, но до ужаса скучной жизнью, который в один прекрасный день понимает, что глубоко несчастен. Он берет блокнот, покупает билет в один конец и отправляется в рисковое путешествие по миру (от Китая до Африки), чтобы составить формулу счастья. Гектор постоянно попадает в нелепые ситуации, знакомится со странными попутчиками и учится радоваться мелочам. Фильм получился очень светлый, ироничный и динамичный. Смотрится на одном дыхании и заставляет задуматься о том, чтобы перебрать собственный список жизненных ценностей.
- Запланировали с парой коллег по работе расслабляющие выходные в загородном спа-отеле с массажем и бассейном. Но за день до выезда Ленка-кадровичка пишет в общий чат: «Девочки, отменяйте мою бронь. Я вчера проходила мимо витрины и поняла, что всю жизнь мечтала купить себе настоящую, аутентичную манэки-нэко прямо из Японии. Как в том фильме, про Гектора в поисках счастья. Так что я, пожалуй, завтра пойду делать документы в Страну Восходящего. Может, присоединитесь?»
А что мешает сьездить в СПА, а на слкдуюший день щаняться визой в Японию? Тем более что в выходные ни агентства, ни консульства не работают.
Тут либо авторка глупо придумала всю историю, либо кадровичка просто решила соскочить и придумала такую глупую отмазку.
«Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических»
Мудрая и колоритная история, которая доказывает, что жажда приключений не имеет возраста. Группа британских пенсионеров решает провести «закат жизни» в роскошном (как им обещает реклама) пансионате в Индии. По приезду они обнаруживают едва функционирующее гостиничное заведение, но вместо того, чтобы ныть, с головой окунаются в бурный, яркий, пахнущий специями мир Джайпура. Фильм наполнен потрясающе тонким британским юмором, радует внушающим немалый восторг актерским составом, пестрит сочными красками и оставляет после себя теплое ощущение, что начать всё с чистого листа можно абсолютно в любой момент.
- Родители после выхода на пенсию отдалились друг от друга, спали в разных комнатах — словно не супруги, а соседи в коммуналке. Но неделю назад прихожу, а они достали с антресолей рюкзаки и активно их пакуют. «Чего это вы задумали?» — спрашиваю, а мама улыбается так хитро и говорит: «Нам тетя Лида такой фильм посоветовала! Там старички — совсем как мы, а живут на полную катушку! Ну мы с твоим папой и подумали — сколько нам ещё осталось чудить! В Индию пока не рискнем, а в Черногорию билеты уже взяли!»
Это они, оказывается, «Отели Мэриголд» посмотрели, впечатлились и заиграла новыми красками жизнь. Жду теперь сувениров из Черногории.
Когда позволяют жилищные условия, люди спят раздельно, чтобы не беспокоить друга друга ночью храпом, движениями, стягивания одеяла и прочими неудобствами.
«Безумная поездочка»
Четыре подруги отправляются в Китай, чтобы помочь одной из них найти её биологическую мать, но поездка почти сразу превращается в тотальный хаос. Тут нет места пафосу — девчонки влипают в нелепые истории, колесят по городкам, деревням и провинциям, спорят на чем свет стоит и также отчаянно становятся друг за друга горой. При всей своей безбашенности и лихом юморе, фильм умудряется быть еще и искренней историей о поиске себя, а также одой девичьей дружбе, которая выдержит любые неурядицы и передряги. Включайте, если хотите посмеяться в голос и хорошенько прочувствовать вайб дерзкой и молодежной поездки по Азии.
«Поехавшая»
Этот фильм даст фору многим голливудским роуд-муви. Причем снят он по реальным событиям, отчего история цепляет еще сильнее. Обычная москвичка Аня после череды неудач решает кардинально изменить жизнь: достает старый велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется через всю Россию в Магадан. В кадре — красивое и, главное, честное путешествие: бескрайние дороги, рассветы на трассе, палатки, озера, деревни и простые, отзывчивые люди, которые обязательно встретятся на пути. Фильм невероятно светлый, дышащий свободой и немного беспечным настроением, когда крутишь педали и понимаешь, что назад дороги нет.
«Далекие близкие»
Обычный школьный учитель географии решает проехать через всю страну на стареньком минивэне ради женщины из интернета. В попутчики он берет своего взрослого сына, с которым они не общались примерно целую вечность. Их дорожные препирательства в автомобиле — это одни из самых смешных и одновременно щемящих сердце моментов, что я видела на экране за последнее время. А еще в фильме совершенно замечательная операторская работа: все эти бескрайние поля, лесные пейзажи и залитая солнцем трасса сняты так вдохновенно, что внутри мгновенно просыпается желание срочно позвонить родителям и прямо на следующий день махнуть всем в какое-нибудь спонтанное путешествие, просто чтобы подольше побыть вместе.
А если вам вдруг окажется мало живых впечатлений от фильмов из списка, то у нас есть статья с подборкой кино, которое непременно втянет вас в долгие обсуждения по просмотру:
Комментарии
Шикарная афиша! Я прочитала и поняла, что можно сидя дома у телевизора посмотреть мир глазами кино. Шучу.
Из всех фильмов выбрала посмотреть "Поехавшая". Кто смотрел? Правда хороший фильм?