9 вдохновляющих фильмов о путешествиях, после просмотра которых ну очень хочется рвануть в отпуск

Четыре подруги отправляются в Китай, чтобы помочь одной из них найти её биологическую мать, но поездка почти сразу превращается в тотальный хаос. Тут нет места пафосу — девчонки влипают в нелепые истории, колесят по городкам, деревням и провинциям, спорят на чем свет стоит и также отчаянно становятся друг за друга горой. При всей своей безбашенности и лихом юморе, фильм умудряется быть еще и искренней историей о поиске себя, а также одой девичьей дружбе, которая выдержит любые неурядицы и передряги. Включайте, если хотите посмеяться в голос и хорошенько прочувствовать вайб дерзкой и молодежной поездки по Азии.