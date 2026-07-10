17 искренних детей, с которыми каждый день пропитан радостью и смехом

Дети — народ простой. Они веселятся и радуются, когда счастливы, грустят, когда обидно, говорят что хотят и не стесняются задавать вопросы. В детстве точно не бывает скучно, а каждый день может обернуться историей, которую потом еще внукам можно будет рассказать. Герои этой статьи поделились случаями, как их чада однажды такое отчебучили, что вспоминать без улыбки тот день теперь не получится.