17 искренних детей, с которыми каждый день пропитан радостью и смехом

Дети — народ простой. Они веселятся и радуются, когда счастливы, грустят, когда обидно, говорят что хотят и не стесняются задавать вопросы. В детстве точно не бывает скучно, а каждый день может обернуться историей, которую потом еще внукам можно будет рассказать. Герои этой статьи поделились случаями, как их чада однажды такое отчебучили, что вспоминать без улыбки тот день теперь не получится.
- Дочка вернулась из детского сада и заявила: «Хочу суп с рогами!» Я спрашиваю: «С говядиной, что ли?» Она закатила глаза: «Нет, мам! Хочу попробовать рожки!» Перебираю варианты: «Макарошки?» И тут на кухню врывается отец: «Малышка хочет старой доброй окрошки, наверное!» Дочь подтвердила: «Ах, рожки!» До сих пор не понимаю, как он догадался. Кстати, окрошка дочке не понравилась. Ни на квасе, ни на кефире. А узнала она про нее на занятии в саду, когда они разные блюда изучали.
- Мой сын утром заявил: «Папа, расскажи мне все». Я спрашиваю: «Что все?» Он отвечает: «Ну, все сразу. Я хочу сразу все знать, чтобы каждый день не спрашивать».
«Дочке подарили маску для лица, и она не стала упускать момент, приклеила ее на себя после душа. Я сразу подумала, что она похожа на Доктора Дума из „Мстителей“»
- Нужно было нарисовать, что ты чувствуешь, когда находишься дома. Дочка нарисовала себя полностью черным цветом, да еще и со светом в тоннеле. Пришлось разбираться. Подзываю ее, спрашиваю: «Почему на этом рисунке ты вся черная, и что это за светлый тоннель?» Ну она и выдала прямо при учителе: «А это я, такая несчастная, из школы наконец-то в хорошее место пришла».
«Новое любимое занятие нашей дочурки — наряжать нашего песеля в бабушку. А он, похоже, и не против»
- Младшей полтора года. Мы на море. Я иду по рыночку с коляской, капюшон опущен наполовину от солнца. Купила фруктов, вышла. Наклоняюсь к дочке и вижу наконец у нее в руках огромный персик, наполовину уже съеденный. Она в персике вся! У кого-то свиснула, а я и не увидела. И не выяснить у кого — персики были у всех!
- Я однажды готовила овощное рагу. Нарезала морковь. Сын бегает вокруг и носит по кусочку, ест. Потом я немного оставила на столе, чтобы он погрыз, остальное положила в казан. Он прибегает и спрашивает:
— А где морковка?
— Я в рагу положила!
— Какому врагу?!
До сих пор смеемся.
«Просто дочке было скучно»
- В детском саду когда-то попросили нарисовать кактус. Сынок изобразил его в горшке. Мне потом предъявили, что это значит, будто он нуждается в защите и тому подобном. На мой вопрос, почему он нарисовал именно так, сын ответил, что дома они растут в горшках, а о том, что кактусы бывают в пустыне, он не подумал. То есть он просто изобразил привычную картину из жизни — ничего более.
«Я спросила дочку, какую прическу ей сделать. А она мне в ответ: „Чумачечую! С блямбочками!“ Понятия не имею, что это за „блямбочки“ такие, но она осталась довольна»
- Дочка нарисовала меня драконом, а папу мышью в школе в начальных классах, после чего меня вызвали на ковер психологи. Мол, я над всей семьей довлею. При всех спрашиваю потом у дочери: «Почему мама — дракон, а папа — мышка?» Ну та и выдала правду-матку: «Ты в год Дракона родилась, а папа в год Мыши». Видели бы вы лицо психолога! Я ей сказала, чтобы сначала разговаривала с детьми, а потом уже расшифровку делала.
«Искренние эмоции моей дочери, когда ей, наконец, разрешили впервые покормить младшего»
- Сел делать уроки с дочерью. Сижу, слушаю, как она читает. Дочь так медленно и протяжно: «И танцует, и поет, и матерится...». Я офигел немного, прошу ее прочитать еще раз. Она снова: «И танцует, и поет, и матерится...». Блин, не поверил своим ушам! Неужели это вот такое детям задают читать во втором классе? Понимаю, что нужно развиваться во всех направлениях и быть готовым к этой жизни, но не слишком ли им рано? Взял учебник, прочел сам и успокоился. Дочь просто делала ошибку, там было: «И танцует, и поет, и мастерица...».
- Сейчас по «Диснею» показывают мультики про принцесс. Начался мультик, дочка спрашивает: «А как называется мульт?». Я отвечаю: «Покахонтас». Дочь: «А почему так мультик назвали?». — «Потому что принцессу так зовут». — «А почему так принцессу назвали? Она постоянно хохочет?». Тут уже и я хохотать стала.
Наверное, практически каждый пробовал в детстве подправить свою прическу, пока родители не видят. Вот и этот малыш воспользовался моментом
- Нашла в кармане куртки сына записку. Ему восемь. Почерк такой, что сначала думала, там что-то срочное от учителя. Разобрала. Там было написано: «Маша, ты красивая. Ты мне нравишься. Ты похожа на кошку. Это комплимент». Я так и стояла с этой запиской в руке. Потом пришел домой, я ему говорю: «Что за Маша?». Он резко покраснел весь, схватил записку, запихал ее в карман и говорит: «Это не твое». Уточнять не стала, только спросила: «А Маша как, похожа на кошку?». Он задумался секунды три и говорит: «Ну да. На рыжую». Ушел к себе. Я села и не знаю, смеяться или умиляться. Похожа на рыжую кошку — это, судя по всему, у нас в семье высший комплимент.
- Когда я была совсем малышкой, то частенько мы ездили на трамвае и путь его пролегал параллельно с путями, по которым заводской состав с цистернами проходил. Вдоль всего пути стояли низенькие семафоры, такие коробочки, в которых загорались лампочки, и я восторженно кричала на весь трамвай: «Смотрите, белочка домой пришла и свет включила!» Почему-то я была уверена, что это домики белок.
Детская искренность и непосредственность — это то, что хотелось бы каждому из нас сохранить внутри себя хоть на толику. А вот еще несколько статей об одном из самых прекрасных периодов в нашей жизни: