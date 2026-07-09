18 душевных фото и историй о старых вещах, которые пылились без дела, пока не попали в руки умельцев

Иногда достаточно лишь немного фантазии и пары умелых рук, чтобы старые вещи обрели вторую жизнь. Герои этой подборки не побоялись взяться за дело и превратили привычные предметы в полезные и красивые детали интерьера. Теперь и нам хочется осмотреть свои запасы — вдруг и там ждет вдохновение для маленьких домашних радостей.