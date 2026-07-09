18 душевных фото и историй о старых вещах, которые пылились без дела, пока не попали в руки умельцев

Фотоподборки
09.07.2026
18 душевных фото и историй о старых вещах, которые пылились без дела, пока не попали в руки умельцев

Иногда достаточно лишь немного фантазии и пары умелых рук, чтобы старые вещи обрели вторую жизнь. Герои этой подборки не побоялись взяться за дело и превратили привычные предметы в полезные и красивые детали интерьера. Теперь и нам хочется осмотреть свои запасы — вдруг и там ждет вдохновение для маленьких домашних радостей.

«Засиделась дома и решила придать старым коробкам новую жизнь»

«Кто-то когда-то закрасил этот шикарный комод синей краской. Но стоило снять ее и добавить цоколь, как все преобразилось»

  • Дочке на днях исполнится 6 лет. Уже год просит подарить ей домик для кукол. Но у нас однокомнатная квартира, и места для большого домика просто нет. А сегодня муж отправил дочку к бабушке на несколько дней, принес фанерные перегородки, краски и кукольную мебель — наборы для кухни, спальни и гостиной. Сказал, что снимет дверцы шкафа и переделает одну полку в кукольный домик. А потом добавил: «Детские мечты должны сбываться всегда!»

«Использовала старые боксеры, чтобы сделать чехлы для табуретов»

Драконятина
только что

Ну, конечно, не трусы она использовала, а резинку для трусов, а обтягивала мебельной тканью.

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«Привезла старое кресло из деревни и переделала вместе с мужем»

  • Переехали с любимой в частный сектор. Снимаем уютный домик, в котором пришлось немного доделать ремонт. Смастерил круглый деревянный стол в палисаднике, лавочки из поддонов, сделал мангал из обода грузовика и обложил площадку вокруг него диким камнем. Во дворе возле гаража растет пышная калина, и все это стало таким родным и любимым. Наверное, потому что в доме живет любовь.

«Нашел классное применение старым велосипедным шлемам. Выстелил их волокном, насыпал земли — и получились необычные подвесные кашпо»

  • Собрались выбрасывать старый буфет, который лет 30 простоял у бабушки. Уже вынесли во двор, как сосед попросил отдать ему. Через несколько дней он прислал фотку. Увидев ее, мы с мамой сильно пожалели, потому что внутри скрывался красивый дуб с резьбой. Оказывается, кто-то когда-то закрасил всю эту красоту обычной белой эмалью. А мы этого даже не знали. Что же, будем знать, а сосед — молодец, разглядел.
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«Сшила вот такую классную пляжную сумку из старого полотенца»

«Превратил старый ржавый мангал в цветочное кашпо. Почистил от ржавчины, покрасил, добавил отверстия для дренажа»

«Собрала скамейку из старых сноубордоров»

  • Работала на тяжелой работе, уставала ужасно. Отпуск маленький, зарплата средняя. За четыре года ни разу не брала больничный. Как-то все-таки слегла дома. Отключила телефон, смотрела фильмы, много читала. Разобрала шкафы, устроила дома перестановку, перекрасила надоевший кухонный гарнитур. Купила лобзик, сама переделала столик, выпилила полочки для специй. Однажды пришла в небольшой мебельно-строительный магазин за всякой всячиной, показала фотографии своей кухни. Их увидел владелец магазина и, несмотря на отсутствие профильного образования, предложил мне работу дизайнером-консультантом. Сказал, что всем нужным программам меня научат.
    Теперь я помогаю клиентам выбирать мебель, создавать кухонные гарнитуры и подбирать аксессуары. Зарплата такая же, как была на прошлой работе, только теперь работа приносит мне радость.

«Увидела этот столик в секонд-хенде и не смогла пройти мимо. Купила за копейки, сняла старое покрытие и отшлифовала»

«Кто-то покрасил эту лампу, а затем выкинул на улицу. Нашел ее и отреставрировал»

  • Бабушка мужа на все праздники дарит банные полотенца. Естественно, за годы у меня скопился приличный запас. Недавно пожаловалась свекрови, а она смеется и говорит: «А ты думаешь, почему я шить научилась? Да потому что она уже лет сорок всем эти полотенца дарит». Хорошо, когда со свекровью на одной волне. Недавно сшила из одного полотенца замечательный халатик для внучки. А сама теперь вообще перестала покупать полотенца — просто переделываю те, что дарят.

«До и после: винтажный буфет, который нашла на барахолке»

«Купил ночник из секонда. Был приятно удивлен, когда включил — абажур оказался еще красивее, чем я ожидал»

  • Моя семья жила небогато, поэтому на все новогодние утренники мама сама шила мне костюмы. Больше всего я любила костюм Ночки: красивое блестящее черное платье, подол которого был обшит дождиком, и самодельную корону с луной. Я его просто обожала.
    Теперь уже моей дочке понадобился костюм на утренник. Хотела купить готовый, но все платья какие-то одинаковые, да и дочке они не понравились. Рассказала об этом маме, а она достала из закромов то самое платье. Дочка сразу в него вцепилась: «Вот это хочу, и хоть потоп!»
    Платье сохранилось просто идеально, только немного перешили по размеру. Дочка счастлива, мама радуется, что ее труд снова пригодился, а у меня на душе так тепло. Помню, как сама когда-то надевала это платье, а теперь его будет носить моя малышка.

А если вам нравится смотреть, как старая одежда превращается в настоящие дизайнерские вещи, загляните в другую нашу статью — она точно вдохновит вас на новые эксперименты.

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