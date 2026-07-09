17 душевных историй от людей, которые хотели окультуриться, а получился стендап
Поход в театр, музей, на концерт или выставку обычно обещает встречу с прекрасным. Но жизнь любит добавлять в такие планы собственные штрихи. Иногда ребенок замечает на сцене то, что ускользнуло от всех взрослых, а один случайный комментарий превращает вполне серьезное мероприятие в настоящую комедию. Вас ждут живые и очень человеческие истории от людей, которые решили приобщиться к культуре. Вместе с яркими впечатлениями они получили кое-что еще — повод от души улыбнуться и воспоминания, о которых спустя годы рассказывают друзьям с тем же удовольствием, что и в первый раз.
- Ходили в детский театр на представление. Театр по принципу камерного, диванчики для детей перед сценой, переодически актеры взаимодействуют с детьми. Представление было про пиратов. Вот наступает момент, когда злой пират нападает на героиню, и все бы ничего, но дети решают героиню защитить и толпой бросаются на пирата. Пока остальные окружили бедного злодея, моя стояла у него перед носом и отчитывала, что так поступать с девочками не правильно. Пирату пришлось несладко, так как рыдающие от смеха родители не сразу смогли добраться до детей, и заставить их прекратить вершить справедливость
На премьере спектакля «Сирано де Бержерак» в Мастерской Петра Фоменко
- Водила дочку (5 лет) в театр. В самый разгар спектакля она вдруг объявила на весь зал: «Мама, смотри! Король забыл переобуться!» Сначала я покраснела и чуть не провалилась сквозь кресло. А потом увидела: под длинным плащом у короля торчали кеды. Короче, фурор мелкая произвела на весь зал.
- У меня была знакомая — пожилая ценительница музыки, которую в филармонии все боялись. Когда ей было не по душе исполнение, она вставала и гордо удалялась из зала, звонко цокая каблуками.
- Идет спектакль, который я уже смотрела. Муж провинился и пытается помириться с женой, вспоминая их первое свидание. Его фраза: «А помнишь, я подарил тебе подснежники?» По сюжету эта реплика злит жену и она возмущенно спрашивает: «Ты что, издеваешься?» Актер, видимо, волновался и перепутал слова. Он сказал: «А помнишь, я подарил тебе подорожник?» Реплика: «Ты что, издеваешься?» никогда не звучала так естественно.
А подруга мне шепотом: «Он че, совсем, девушке букет из подорожника дарить?»
От "подорожника" я бы не отказалась, главное, чтобы на каждом было не меньше 1000 рублей))
Если хочется праздника, то можно устроить себе поход в театр
Если мне хочется праздника, я заказываю пиццу. А в театр я хожу думать , а не праздновать. Напрягать нейроны . ну, чтоб не расслаблялись 👀
- Друг год ходил на театральные курсы. Позвал меня на премьеру «Отпуска в сентябре». Он там официанта играл. К слову, друг под 2 метра ростом, широкоплечий, брови нахмуренные. В общем, в киношную массовку его всегда бандитов зовут играть. И вот, выходит Миша на сцену, а с первого ряда четко мужской голос выдает: «Не, ну ты смотри, как на Таноса похож!» Актеры не рассмеялись, но мне, как зрителю, было очень смешно. Кто не знает, Танос — это суперзлодей из «Марвел». И да, Миша в принципе похож.
"Отпуск в сентябре" поставлен по "Утиной охоте" Александра Вампилова.
- Прихожу, значит, в театр. У меня билет на 1-й ряд, а на моем месте сидит такая противная старушонка. Недовольно пересела на другое место.Туда тоже пришли, она опять пересела, и так еще раза 2-3. В итоге фиг знает, где она остановилась, на балконе, может.
- Пошла с друзьями в театр, они от театра далеки, но решили просветиться. Разделись, сидим. А они знают, что я — начинающий режиссер. До этого говорили, что я ставлю постановку по Надежде Тэффи. А еще я параллельно у ортодонта лечусь и мне будут ставить элайнеры (аналог брекетов). Вот и говорю я: «Как только поставлю элайнеры, гора с плеч свалится!» Реакция друзей: «А это какая-то зарубежная пьеса?»
«Я был уверен, что театр не люблю. Но тут в местной прессе появились скандальные статьи, хвалящие и ругающие новые постановки, народ разделился на два лагеря. Надо мне тоже поучаствовать в холиваре, решил я, и отправился на свежего „Ревизора“. Так я стал театралом»
- Однажды в театре женщина за моей спиной возмущенно сказала: «Зачем вы вообще купили билеты на этот ряд? Из-за вас нам спектакль не видно». Я сначала растерялся. А потом подумал: интересная логика. Получается, билеты нужно покупать только после согласования с людьми сзади. Роста я среднего. Все 2 часа они с подружкой возмущенно шептались. Я даже загордился собой, узнав, что у меня, оказывается, широкие плечи.
- Сходили с сыном в театр. Какая-то постановка типичная про добро и зло. В финале выходит девушка и просит у детишек прогнать злодейку. Все кричат: «Уходи!» А мой сынишка оглянулся по сторонам и, недолго думая, ляпнул: «Вали отсюда нечисть поганная!» Зал упал. В следующем месяце снова идем в театр — на «Бременских музыкантов».
По ходу, это статья про то, чей ребёнок зашёл дальше в проявлении хамства.
- Были с женой в филиале Малого театра, что на Ордынке. Сидели в партере, как только прозвучал третий звонок и погас свет, бабуся, которая сидела рядом с женой, тут же полезла в свой ридикюль. В нем лежал самый шуршащий пакетик в этой Галактике, а в нем — конфетка в еще более шуршащем фантике. Наших взглядов с женой в сторону этой бабуси хватило на оба акта с антрактом: она сидела тихо и даже не моргала.
А она точно живая? Может, первой конфетой подавилась под их взглядами, потому и не моргала.
- Вчера с детьми ходили на спектакль «Остров сокровищ». У каждого персонажа своё «досье», которое показывается в определённый момент. Как в мультфильме, но не как в мультфильме. И вот: «Билли Бонс. Он же „Капитан“. Обладатель карты Острова Сокровищ. Всегда простужен. Характер скверный». И сын шепчет: «Не женат».
«Кого бы ни играл Виктор Логинов, тень Гены Букина всегда будет маячить рядом»
- В Мариинский театр пошли с девушкой. На ее день рождения сделал подарок, купил билеты, летели из Благовещенска специально в отпуск. Взяли места на балкончике, заранее мониторили отзывы, где лучше. Заходим, а там бабули сидят на наших местах. Я им, мол, любезные освободите, они: «Ой, молодые, сзади сядете». Я такой: «С какой стати сзади? На первый ряд дороже ». Бодались пару минут, они ни в какую. Позвал сотрудника театра, пересадил их на их места.
Бабули не учли, что я 194 ростом, сидели и кряхтели: «Нам не видно». Тут уже все им стали цыкать. Через 15 минут они свалили в закат на какой то другой балкончик. Вот они, культурные бабуленции культурной столицы
- Повела племяшку на «Красную Шапочку». На сцене появляется Злой Волк — дети притихли. И тут моя племянница очень участливо спрашивает: «А его хоть покормили?» Волк вздрогнул, зал захихикал. Но добило всех, когда племяшка со вздохом добавила: «Вот поэтому он такой злой».
Не представляю, как актёры существуют на сцене в детском театре. Это ж какую выдержку надо иметь, чтобы остаться в образе, и не заржать. Все-таки дети непосредственны, не с первого раза принимают условности спектакля, и не всегда могут контролировать эмоции, даже если родители пытаются им заранее привить правила поведения. Я избегаю ходить на такие постановки (тот ж Щелкунчик, где полный зал мелкоты), и не согласна с теми, кто таскает мелких на взрослые спектакли, дабы с детства прививать культуру.