20+ закулисных историй от людей разных профессий, которые затягивают с первой строки

После того как я сделал это фото, мы с менеджером уже собирались уходить — и вдруг слышим странный звук. Никогда такого не слышали: вроде и не сигнализация, больше похоже на звонок телефона. И в этот момент на кассах самообслуживания сам по себе включается свет. Скажем так, домой мы пошли чуть быстрее, чем планировали.