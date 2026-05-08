Я работаю учительницей и расскажу, чем меня так удивляют современные дети

Я вообще-то поступала на филфак, но по баллам не прошла. Не пропускать же целый год, да и родители начали выговаривать: «Что ты теперь в официантки пойдешь?» Наобум решила подать документы в педагогический, и меня взяли. Учиться мне нравилось, но после первой же практики я поняла: в обычную школу меня никто не заманит. До сих пор помню, как впервые оказалась перед семиклассниками. Стою у доски, а у меня все правила из головы вылетели. Ребята хихикают, а я заливаюсь краской и что-то бормочу.

Но к последнему курсу вопрос трудоустройства уже встал ребром. Часами искала вакансии, но ничего путного не находила. Вдруг увидела подходящую: небольшой частной школе нужен был учитель литературы. Оклад приличный, условия интересные, и опыт работы они не требовали. Рассказала родителям о предложении — и тут началось.