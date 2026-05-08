Какие у детей напряжённые лица, только двое улыбаются - мальчик и девочка справа на фото.
Я работаю учительницей и расскажу, чем меня так удивляют современные дети
Недавно племяннице понадобился репетитор, решила помочь с поисками и кинула клич на просторах соцсетей. Надеялась, вдруг кто из знакомых поможет. И неожиданно выяснилось, что одна из моих бывших одноклассниц давно и успешно работает в школе, а заодно и в частном порядке берет учеников. Я здорово удивилась: просто Лида, хотя и закончила пединститут, говорила, что учителем ни за что не станет. Пока обсуждали условия, я аккуратно ее расспросила, как же она в школе оказалась. Лида сначала спокойно улыбнулась, а потом говорит: «Даже не представляешь, как интересно с современными детьми работать! Сколько раз собиралась уволиться, но в последний момент останавливалась!» И вот что она мне рассказала.
Я вообще-то поступала на филфак, но по баллам не прошла. Не пропускать же целый год, да и родители начали выговаривать: «Что ты теперь в официантки пойдешь?» Наобум решила подать документы в педагогический, и меня взяли. Учиться мне нравилось, но после первой же практики я поняла: в обычную школу меня никто не заманит. До сих пор помню, как впервые оказалась перед семиклассниками. Стою у доски, а у меня все правила из головы вылетели. Ребята хихикают, а я заливаюсь краской и что-то бормочу.
Но к последнему курсу вопрос трудоустройства уже встал ребром. Часами искала вакансии, но ничего путного не находила. Вдруг увидела подходящую: небольшой частной школе нужен был учитель литературы. Оклад приличный, условия интересные, и опыт работы они не требовали. Рассказала родителям о предложении — и тут началось.
Мама только руками всплеснула, а папа строго спросил: «Ты что, свою практику уже забыла?» Ну так я же в частную школу иду устраиваться, там и классы поменьше, и условия другие. В общем, настояла на своем, прошла собеседование и приступила к работе.
И в школе действительно оказалось замечательно: в классах училось всего по 10–12 детей, коллектив был дружный, график удобный. Я увлеченно принялась изучать школьные методики — нас такому в институте не учили. Первые два месяца пролетели незаметно, а потом неожиданно грянул гром — школа закрывается!
Оказалось, у директора накопились долги, и содержать заведение он уже не мог. Я порядком расстроилась: только втянулась в процесс, к детям привыкла — и все закончилось. Что делать, решила попробовать себя в других сферах. Где я только не работала в следующие пять лет: и оператором в колл-центре, и менеджером по продажам, и пиарщиком. В какой-то момент даже секретарем в крупную компанию устроилась.
Правда, на последнем месте я вообще недолго продержалась. Мой небольшой педагогический опыт дал необычные плоды: я все время норовила исправить орфографические и пунктуационные ошибки, которые допускал наш директор. Тот сначала стоически сносил это самоуправство, а потом терпение его закончилось, и меня быстренько уволили по собственному желанию. Но без работы я долго не просидела.
Странный директор! Обычно документы составляет или секретарь или профильный специалист, директор только подписывает. Меня, к примеру, директор вообще просил, чтобы ошибки исправляла, если таковые попадались.
Буквально через пару дней увидела, что школа прямо у нас во дворе ищет учителя. Думаю: это знак! Быстренько подала документы — и меня взяли. Сначала мне отдали пятый класс, я обрадовалась. Ребята только после «началки», умы пытливые, буду нести им светлое, доброе, вечное. Захожу на первый урок — а класс чуть ли не на голове ходит. Причем после звонка ситуация совершенно не меняется.
Сначала решила просто тихо посидеть, подождать, но школяры меня просто не замечали. Потом включила голос на полную громкость, но дети восприняли это как челлендж. Не завучем же их стращать, тем более в первый день! Предложила своим пятиклашкам рассказать что-нибудь о себе — и тут же привлекла их внимание. Весь урок мы увлеченно проговорили, детям вроде понравилось. После школы летела домой как на крыльях: теперь дело точно пойдет. Наивная я.
Решила, что каждый урок буду начинать с короткой беседы с детьми о том, как они провели выходные, что у них нового. Мои подопечные действительно увлеченно вовлекались в процесс, но вернуть их обратно к теме урока было непросто. Как только дело доходило до учебников и правил, ученики начинали откровенно скучать и зевать.
Минут на десять их еще хватало, а потом следовали разброд и шатание: кто-то топал ногами, другие шушукались, третьи тихонько поглядывали в телефоны. Попыталась изобразить строгую классную даму, но и это не особо помогло. Я уже и правила класса на доске писала, и прочувственные беседы с особо веселыми ребятами вела — ничего не помогало. Успокаивались они только на контрольных, но как их давать, если никто меня не слушает? Не заставлять же их дома всю программу проходить. Да, похоже, педагог из меня получался аховый. К тому же неурядицы в работе не лучшим образом сказывались на моей личной жизни.
Познакомилась с симпатичным парнем Сашей, но времени на свидания у меня почти не было. После школы надо было проверить кучу тетрадок, подготовить планы уроков, родительский чат просмотреть, кучу бумажек заполнить. В общем, заканчивала я с этой канителью только к полуночи и тут же заваливалась спать. Так что встречались мы с Александром только на выходных.
Как-то позвал он меня в ресторан, сидим за столиком, меню изучаем. Я задумалась, смотрю — Саша на меня круглыми глазами смотрит. Что не так? Может, макияж смазался или кофту поправить надо? А он говорит: «Лид, что ты делаешь?» И только тут я поняла, что на автомате достала ручку и пытаюсь править ошибки в меню. Уже до последней страницы дошла и оценку собиралась поставить. Вот она — профдеформация, подумала я. И рассказала Саше о ситуации в классе. Он выслушал и поделился неожиданной идеей.
Саша сказал: «Моему племяннику как раз десять лет, ему порой тоже сложно сконцентрироваться. Если, конечно, дело до его любимых компьютерных игр не доходит. Там же постоянные вызовы, новые задания, и вот, чтобы их пройти, он и кучу видео посмотрит, и комментарии почитает. Может, тебе тоже это как-то использовать?» Решила, что это неплохая мысль, но только как ее применить?
Следующий урок разбила на пятиминутные блоки. Сначала раздавала ребятам индивидуальные вопросы: они сами искали ответы в книге или в коротком видео, которое мы смотрели. Потом произвольно разбивала учеников на маленькие группы и давала новое задание. Потом давала еще один небольшой блок информации и челлендж — и так все 45 минут. Главной задачей было занять детей так, чтобы у них ни минуты свободной не было. Ну и, кроме хороших оценок, я победителям маленькие призы выдавала. Некоторые из них можно было использовать, если ты дал неправильный ответ: обменять наклейку на вторую попытку. Дело вроде пошло, в классе стало значительно тише. Я решила: вот здорово, я придумала новую методику обучения пятиклашек, но неожиданно возникла новая проблема.
А через месяц меня вдруг директор вызывает на ковер. Оказалось, часть мам на мои эксперименты жалуется. Я порядком удивилась: как так? С дисциплиной все хорошо, программу мы проходим в срок, оценки у ребят хорошие. Оказалось, часть мам жалуется, что языку и литературе уделяется слишком много внимания. Дескать, так и другие предметы могут пострадать.
А еще я какие-то наклейки детям раздаю, и вообще у меня методики странные. Что это за непонятные эксперименты? В общем, надо это безобразие прекратить, или меня переведут в другой класс, а то вовсе из школы попросят. У меня аж руки опустились, но тут неожиданно пришла помощь, откуда не ждали.
Мои детишки непонятно как прознали об этой жалобе, хором возмутились и пошли своих родителей тормошить. В классном чате, как я потом узнала, разразилась настоящая буря. Родители, наверное, неделю пылко спорили с жалобщиками, и в результате я получила официальное разрешение продолжать вести уроки по-старому.
Такая неожиданная активность детей буквально растопила мое сердце. Впрочем, это был не последний раз, когда дети меня по-настоящему удивили. Попросила детей сделать презентацию по любимому герою из «Маугли». Сказала, что форма подойдет любая: поделка, коллаж — что угодно. В родительском чате мама мальчика Сережи сразу начала строчить: почему так сложно, мало времени, караул!
Утром протираю доску в кабинете, слышу шаги. Поворачиваюсь и ахаю — там радостный Сережа тащит за собой удивленного папу. Пока пыталась понять, что же происходит, Сережа решительно заявил, что они с папой будут изображать сценку из «Маугли», вчера весь вечер готовились. Вот только костюмов у них подходящих нет. Исполнили отлично, и папа радостно сбежал на работу. А еще меня бесконечно изумляло отношение детей к гаджетам.
Мои ученики явно разбирались в технике лучше, чем я. Как-то всю перемену билась над новым смартфоном. Потом мобильник отложила да и забыла про него, тем более что выдался непростой урок: шебутной ученик Костя все норовил сорвать занятие, пришлось ему даже замечание сделать. Прозвенел звонок, начала собираться — а моего телефона нет. Весь класс обыскала, он как сквозь землю провалился.
Здорово расстроилась — за него кредит платить. И тут в класс заглядывает Костя и смущенно протягивает мне телефон. Говорит: «Лидия Васильевна, я вам телефон настроил. Теперь он нормально работает. И извините, что так себя сегодня вел, на меня смешинка напала!» Поблагодарила Костю, но попросила в следующий раз просто предложить помощь. А то может неловко получиться.
Как может чужой человек настроить телефон без владельца? Смысл настройки же в том, чтоб с ним было удобно конкретному человеку?
А еще это неправда, что нынешние дети равнодушные и невнимательные. Иногда они могут быть более чуткими, чем взрослые. Я один класс уже три года веду, и ребята до сих пор меня умудряются удивить и порадовать. Я не люблю сладкое, но мне все равно на каждый праздник что-то такое дарят. Уже смирилась. Тут конец года: восьмиклассники вручают большую коробку конфет. Благодарю — все-таки внимание.
Дети подначивают меня, я открываю — мама дорогая! Вместо конфет там 30 цельных грецких орехов, завернутых в записочки с личными благодарностями от каждого ученика. Орехи, конечно, съела, а записки решила сохранить. У меня уже много таких маленьких сувениров. Каждый раз, когда в голову закрадываются сомнения, не стоит ли из школы уйти, разглядываю их и понимаю: нет! Куда я без своих ребят?
Да, работа учителя не самая простая, и иногда бюрократическая сторона занимает чуть ли не больше времени, чем сам процесс обучения. Но мне все равно очень нравится общаться с детьми, придумывать новые способы, как увлечь их моим предметом. Так приятно, когда ученик прибегает и гордо говорит: «Лидия Васильевна, я тут новую книжку прочитал, там столько всего интересного!»
А какая радость, когда к тебе неожиданно заглядывают бывшие ученики, начинают делиться своими маленькими радостями и рассказывать о житье-бытье. Одна моя выпускница сначала поступила на экономический факультет, а недавно приходит и говорит: «Знаете, я тут вдруг поняла, что это не мое. Буду переводиться на педагогический! Тоже хочу стать учителем!» Так что пока есть силы, буду работать в своей любимой школе.
А у вас был учительница или учитель в школе, которого вы до сих пор вспоминаете добрым словом и навещаете? Делитесь в комментариях.
А если вам нравятся наши авторские колонки, вот еще несколько: