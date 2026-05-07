9 книг, после которых вы снова полюбите чтение, даже если не были в библиотеке со школы

Об этой вселенной я узнала в кинотеатре. Фильм «Ночной дозор» меня так впечатлил, что решила прочитать книгу. Долго привыкала к философии автора, ведь кризис среднего возраста меня тогда еще не настиг, но в итоге прониклась каждым героем. Захотела приобщить к этому миру Света и Тьмы подругу, предложила ей посмотреть фильм. И вот как-то приходит ко мне подруга говорит: «Ну давай эту свою книгу любимую». Я пытаюсь вспомнить, что же я ей обещала, а она: «Ну, там еще Алиса была». Я удивилась, и притащила ей «Алису в стране чудес». Она тут же расхохоталась: «Ты чего? Я про ту книгу, по которой еще фильм сняли» До меня, конечно, дошло. Но необычно, конечно, что из всех героев она именно ее запомнила.