9 книг, после которых вы снова полюбите чтение, даже если не были в библиотеке со школы
Чтение может быть интересным: эти истории захватывают так, что не захочется выпускать книгу из рук до самого утра. Здесь нет сложных раздумий, только драйв и маленькие радости от каждой разгаданной тайны. В этой подборке вас ждут по-настоящему живые герои и душевные приключения, от которых невозможно оторваться. Эти книги становятся чем-то по-настоящему родным и близким.
«Голодные игры», Сьюзен Коллинз
Моя любовь к «Голодным играм» началась еще в школьные годы и удивительным образом не с фильмов, а именно с книг. Помню, как подруга одолжила мне книгу на 2 дня и я читала в школе каждую свободную минуту. Классная заметила, что я постоянно что-то прячу в рюкзак и вызвала маму в школу. Я начала волноваться, а оказалось, что педагог решила, что я слишком часто смотрюсь в зеркальце. За статус нарцисса, а не книжного червя, спасибо «Голодным играм». А еще с этого геройского сюжета началось мое знакомство с антиутопиями. Рекомендую к прочтению тем, кто верит в сказки про героев и тем, кому понравился фильм, потому что (не хочется быть банальной, но буду) книга лучше.
- Я женщина, мне за 30, и обычно я с настороженностью отношусь к подростковой литературе, были книги, которые произвели неприятное впечатление. Но вот «Голодные игры» прочитала с удовольствием. Мне понравились: простой, но закрученный сюжет, неплохие персонажи, приятная романтическая сюжетная линия, образ антиутопического мира. А еще книги не очень длинные.
«Ночной дозор», Сергей Лукьяненко
Об этой вселенной я узнала в кинотеатре. Фильм «Ночной дозор» меня так впечатлил, что решила прочитать книгу. Долго привыкала к философии автора, ведь кризис среднего возраста меня тогда еще не настиг, но в итоге прониклась каждым героем. Захотела приобщить к этому миру Света и Тьмы подругу, предложила ей посмотреть фильм. И вот как-то приходит ко мне подруга говорит: «Ну давай эту свою книгу любимую». Я пытаюсь вспомнить, что же я ей обещала, а она: «Ну, там еще Алиса была». Я удивилась, и притащила ей «Алису в стране чудес». Она тут же расхохоталась: «Ты чего? Я про ту книгу, по которой еще фильм сняли» До меня, конечно, дошло. Но необычно, конечно, что из всех героев она именно ее запомнила.
- У Лукьяненко первые три «Дозора» просто замечательные (Ночной, Дневной и Сумеречный) — до сих пор не понимаю, почему к ним такое плохое отношение сложилось.
«Лабиринты Exo», Макс Фрай
А если вы ищете книгу, которая станет вашим персональным порталом в мир, где кофе всегда вкусный, а магия — это просто вопрос хорошего настроения, то добро пожаловать в Ехо. История сэра Макса, который из нашего скучного мира внезапно попадает в уютное и необычное королевство, читается не просто легко — она буквально затягивает. Здесь нет пафосных битв добра со злом, зато много ироничных диалогов, ночных прогулок по мостовым и удивительных расследований.
- Меня от стресса спасает Макс Фрай. Очень интересно и весело, надо только привыкнуть к некоторым словечкам и именам.
«Эрагон», Кристофер Паолини
Еще один пугающий количеством страниц «пухляш», но на этот раз в жанре старого доброго фэнтези с драконами и эльфами. История о деревенском мальчике, нашедшем в лесу синий камень, — это билет в другой мир. Кристофер Паолини начал писать эту книгу в 15 лет, и в ней чувствуется та самая подростковая искренность и вера в то, что даже один человек может изменить судьбу мира. Связь всадника и дракона Сапфиры прописана очень трогательно.
- Это добротная серия книг. Паолини хорошо погружает в мир и развивает персонажей. Правда, иногда он бывает многословен, а по началу заметно, что он начал писать их еще подростком.
«Игры, в которые играют люди», Эрик Берн
Разбавим художественную литературу, одной небольшой книгой нон-фикшна. Если вы когда-нибудь ловили себя на мысли: «Почему мы не можем найти общий язык?» или «Почему я опять объясняюсь?», то она станет для вас настоящим рентгеном. Эрик Берн простыми словами объясняет, что вся наша жизнь — это набор сценариев, где мы бессознательно примеряем на себя роли Родителя, Взрослого или Ребенка. Это не скучный учебник, а интересный путеводитель.
«Противостояние», Стивен Кинг
Я начинала читать «Противостояние» трижды и каждый раз бросала на середине — пугала масштабность. В четвертый раз я решила: «Дочитаю, чего бы мне это ни стоило». Читала везде: в метро, в очереди за хлебом, даже в кино, пока шли трейлеры. Дошла до финала глубокой ночью, закрыла книгу и поняла, что «проглотила» масштабный томик за пару дней. Рекомендую всем любителям эпического фэнтези. Это честная и цепляющая история о том, что делает нас людьми.
- Обычно я читаю, чтобы заснуть, но «Противостояние», наоборот, заставило меня засиживаться допоздна. В нем представлены одни из лучших и наиболее реалистичных персонажей, о которых я до сих пор иногда вспоминаю.
«Голландский дом», Энн Пэтчетт
Перейдем к истории о Мэйв и Дэнни. Они брат и сестра, которые десятилетиями возвращаются к особняку своего детства. Это не просто семейная сага, а глубокое размышление о том, как наше прошлое формирует нас и почему так трудно отпустить обиды. Энн Пэтчетт пишет удивительно текуче. Книга идеально подходит для вдумчивых выходных, когда хочется чего-то уютного, но при этом эмоционально сильного. Книга оставляет после себя капельку грусти, а еще вызывает желание позвонить близким. И рассказы некоторых читателей это подтверждают.
- Я не общалась с отцом и сестрой почти семь лет. Глупая ссора. Недавно начала читать подаренную книгу. И буквально с первых страниц начала узнавать себя, а дочитав до конца, взяла и рванула к сестре. Она открыла дверь, удивилась, но виду не подала, сказала: «Я как раз тебя сегодня вспоминала». Мы проболтали три часа. Спасибо Энн Пэтчети и ее книге «Голландский дом», что буквально подтолкнула меня к примирению.
«Белые ночи», Федор Достоевский
Конечно, я не могла пройти мимо классической литературы. Решила, что это будет Достоевский, но не тот, к которому мы привыкли со школы, а другой: нежный, мечтательный и бесконечно одинокий. «Белые ночи» — это пронзительная история петербургского Мечтателя, который живет в мире своих фантазий, пока однажды на набережной не встречает Настеньку. Всего четыре ночи, пропитанных призрачным светом северного неба, откровениями и надеждой на счастье, которое кажется таким возможным. Она идеально подходит для тех вечеров, когда хочется светлой грусти и веры в то, что даже миг настоящей близости оправдывает годы одиночества. Я прочитала ее в то время, когда наши пути с мужем разошлись и это был один из теплых, а не грустных вечеров.
- Я с тоской пыталась читать Достоевского в школе, конечно же, «Преступление и наказание», еще «Идиота». Но каково же было мое удивление, когда по радио как-то услышала отрывок со знакомым стилем и было очень интересно. Оказалось, действительно, Достоевский, только «Белые ночи». Чтобы не томить себя ожиданием продолжения, книга немедленно была скачана в аудиоварианте и прослушана буквально в течение суток.
«Девушка с жемчужной сережкой», Трейси Шевалье
Эта книга, о которой, вероятно, многие не знали, хотя наверняка, видели экранизацию и думали, что она вдохновлена картиной Яна Вермеера, но на самом деле тут произошел целый водоворот вдохновения. Писательница придумала сюжет своего произведения, увидев картину, а он потом приглянулся режиссеру, который снял фильм. Так что если вы любите искусство, то эта книга для вас.
