Томик!? Я как фанат раста могу сказать что перед женой положить оружие не очень по этикету ( тимик - укорочено "томпсон")
10 уютных книг, с которыми легко забыть счет времени и просто выдохнуть — 23.03.2026
Знаете это чувство, когда закрываешь последнюю страницу и еще несколько минут сидишь в тишине, не в силах вернуться в реальность? Пока летний сезон еще не наступил и пора отпусков еще далеко, такие «путешествия» становятся жизненной необходимостью. Мы составили список книг, которые обладают магическим свойством: они буквально захватывают читателя с первых абзацев.
«Красное яблоко», Чингиз Айтматов
После 10 лет брака мы с мужем стали напоминать сожителей: «Купи хлеб», «Встреть дочь». А тут вдруг он стал помогать по дому, дарить безделушки, на свидание позвал! Спросила, а он просто положил передо мной томик и сказал: «Вот что помогло мне вспомнить, как сильно я тебя люблю!» На маленьком томике было написано — «Красное яблоко». Трогательная история одной семьи, совсем как наша! Я прочитала ее на одном дыхании. Как же вовремя эта книга попала мужу в руки!
Все рассказы Чингиза Айтматова — это литература, которая заставляет сердце биться чаще, пробуждая в нем одновременно и щемящую боль, и бесконечную веру в торжество добра и неугасаемый свет любви. В каждой строчке оживают древние легенды, пропитанные горьким ароматом полыни и первозданной чистотой искренних чувств. Здесь хрупкая мечта ребенка или тихая любовь женщины сталкиваются с непоколебимыми скалами судьбы.
«Трое в лодке, не считая собаки», Джером К. Джером
Классика, дамы и господа, классика! Это произведение можно начинать читать, только закончив. Безудержный английский юмор по любому поводу. Скорее всего, многие из вас знакомы с этой книгой, а кто-то смотрел чудесное кино с золотым актерским составом (лично мое мнение, что получилось две совершенно разные истории). Данный шедевр нужно носить в сумочке, как носовой платок: только взгрустнулось — открыл и почитал в любом месте. А тем, кто не знаком с «Трое в лодке, не считая собаки», я завидую: все-таки первый раз всегда особенный. В общем, читайте, разбирайте на крылатые фразы и получайте уйму удовольствия.
«Сказки старого Вильнюса», Макс Фрай
Надо бы попробовать ещё раз, но у Макса Фрая пока зашел только цикл про Ехо🤔
Вот он неплох. Вроде просто смешное и легкое чтиво (правда, смешное и жизнерадостное), но полно довольно точных и метких наблюдений и зарисовок, которые потом всплывают в памяти в течение жизни. Характеры/ситуации/сравнения...
Читать понемногу, когда грустно)
Решила делать десять тысяч шагов. И ладно, бежать по делам, но просто ходить — не мое. Пробовала слушать музыку, брать кофе с собой — все не то. И тут моя подруга загрузила мне на телефон аудиокнигу, и я начала гулять лишь бы слушать эти рассказы Макса Фрая. «Сказки старого Вильнюса» заставили меня по-другому посмотреть и на город: стала ходить новыми маршрутами, увидела много красивых мест и сама стала даже придумывать истории, которые могли бы там произойти. Самое удивительное в произведениях Макса Фрая, что после этих книг ты уже не можешь смотреть на мир прежними глазами — в голове сами собой рождаются сюжеты о тайных орденах и чудесах, которые случаются прямо здесь и сейчас, стоит только разрешить себе в них поверить.
«Физрук», Сергей Мусаниф
А это уже одна годная рекомендация от моего папы — поклонника Гарри Гаррисона и человека, прочитавшего почти миллион фантастических книг. Если что, о «Физруке» и в сети восторженно отзываются фанаты зомби и постапокалипсиса. Свежо, юморно и совершенно не энергозатратно для читателя. Динамичный сюжет, действие происходит буквально у вас за окном, а главное действующее лицо — обычный человек, возможно даже, он очень похож на вашего соседа. Мировые цивилизации вмешиваются в судьбу Земли — и понеслась. А самое интересное, по сюжету, чтобы выжить, нужно играть в компьютерную игру. Только тс-с-с, без подробностей: еще слово и меня отругают за спойлеры.
«Шоколад», Джоан Харрис
А это была книга, после которой почему-то стало очень тепло. Это уютное, но глубокое чтение напоминает, что истинная доброта часто кроется в простых вещах — в теплом приеме, понимающем взгляде и, конечно, в идеально подобранном лакомстве. Кажется, само название романа Джоанн Харрис «Шоколад» намекает на это. Весь сюжет закручивается вокруг того, что в привычный сонный уклад французского городка врывается яркими красками загадочная Вианн Роше.
Роман мастерски исследует вечный конфликт между строгим аскетизмом и радостью жизни, доказывая, что искреннее сострадание и капелька магии способны растопить даже самые холодные сердца. История пропитана дразнящими ароматами какао и специй, которые становятся символом внутренней свободы и смелости быть собой вопреки общественному осуждению. А если все же читать совершенно не хочется, то можно провести приятный вечер за экранизацией, снятой Лассе Халльстремом с участием Жюльет Бинош и Джонни Деппа.
«Последний шанс», Джон Гришэм
Эту книгу довольно часто обсуждают в соцсетях и на форумах. И даже если вы далеки от спорта, а уж тем более — от американского футбола, стоит внести это произведение в список к прочтению. Кстати, оригинальное название книги — «Игра за пиццу». Тот случай, когда немного хочется упрекнуть переводчиков. Главный действующий герой — игрок, у которого все летит в тартарары, и он уезжает в Италию в поисках лучшей жизни.
Напоминает это произведение жизнь настоящего человека! Читается на одном дыхании, и сразу же хочется перечитать книгу еще раз. Заварите себе чай и окунитесь в эту чудесную историю, где сплетается разочарование футболиста и итальянский колорит. На всякий случай напомню, что речь об американской версии футбола.
Серия книг о Стефани Плам, Джанет Иванович
Один раз я так зачиталась в метро, что пару раз хихикнула. Даже не заметила, что какой-то парень читал через плечо. Когда начала пробираться к выходу, он с ухмылкой спросил: «Простите, но это так смешно, а как называется книга? Интересно, чем закончится». Я отчего-то гордо ответила: «Так это же именитая Джанет Иванович, книга о Стефани Плам, там целая серия». Несколько человек записали название в телефоны. Думаю, все они вспоминали меня добрым словом.
Каждая книга в серии читается проще, чем вывеска «технический перерыв, ушла на 5 минут», да и интригует не меньше. Образ героини просто бесподобен и вызывает бурю эмоций. А уж как хорошо прописаны второстепенные персонажи! Стефани волею случая стала охотницей за головами, и тут начались такие приключения... Для поклонников романтики книга тоже подойдет, ведь там сразу два крутых ухажера! Если вдруг вы сейчас решили, что имя Стефани вам знакомо по какому-то фильму, то забудьте это кино как страшный сон! Первую книгу действительно экранизировали, но даже неплохой актерский состав не помог картине и близко приблизиться к роману.
«Властелин колец», Джон Р. Р. Толкин
Немного фэнтези никогда не бывает лишним, тем более когда это знакомая многим классика. Красивая история о дружбе, предназначении, добре и зле, пути к себе. Автор провел много приятных вечеров в мире эльфов, гномов и магии, и кажется, многие пользователи в сети тоже решили, что фильмов им мало:
- В книге столько надежды, я был очень тронут. © from_Gondor / Reddit
- Я тоже всегда чувствую эту надежду, и иногда этого достаточно, чтобы двигаться дальше. Это такая хорошая история. © Reddit
- Разговор Фродо с Гэндальфом о том, как он сожалеет, что получил кольцо, очень помог мне на протяжении всей жизни. Трилогия в целом — это прекрасное размышление о сохранении надежды перед лицом безнадежных ситуаций. © jlb1981 / Reddit
«Последняя миссис Пэрриш», Лив Константин
«Если книгу посоветовал клуб Риз Уизерспун, то там точно должно быть что-то стоящее», — подумала я и добавила в корзину это произведение. И вот в одни дождливые выходные «Последняя миссис Пэрриш» спасла меня от генеральной уборки. Оторваться от хитросплетений сюжета довольно сложно. Зависть — великое чувство, и именно оно здесь сыграло злую шутку с одной из героинь: простушка Эмбер решает во что бы то ни стало отобрать прекрасную благополучную жизнь Дафны. И вроде сюжет кажется банальным, но оторваться невозможно до самого финала. Герои вызывают неподдельные эмоции от сопереживания до самой настоящей ненависти.
Почему нужно почитать эту книгу прямо сейчас? Да просто создатель «Форреста Гампа» и «Назад в будущее» Роберт Земекис уже снял по этому роману фильм, да еще и с Дженнифер Лопес в главной роли! Тут, конечно, каждый решает для себя — сначала читать или смотреть, но до премьеры еще точно есть время.
«Все красное», Иоанна Хмелевская
Помнится, взяла моя тетя в библиотеке книгу госпожи Хмелевской. На эту книгу там была очередь, поэтому давали ее на неделю. Обложка была мятая, книга весьма потрепанная. И вот две семьи залпом проглатывали сие произведение. Как оказалось, мы такие не одни. Вот, например, один из многочисленных отзывов о творчестве писательницы, а именно — о книге «Все красное»:
- Подруга дала маме почитать на денек книгу. Меня заинтересовало, чего это маман со смеху помирает. Дождалась, пока она заснула, стащила томик и читала до 3-х ночи, стараясь не ржать в голос. На следующий день стало понятно, что мы за книгу подеремся. В итоге, купили свой экземпляр — благо, каким-то чудом они еще были в книжном. © Monstra2uha / Dzen
Делитесь в комментариях своими любимыми книгами, рассказывайте, что лучше всего почитать этой весной.
Олеся, спасибо за подборку. Я вот недавно Граф Монте Кристо перечитала) все таки шедевр. Из современного понравилась тайна история донны тарт. Но ее лучше осенью читать)