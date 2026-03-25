15 добрых примеров того, как люди распорядились деньгами и это принесло радость

Ааааааа(тут должно быть фото орущего суслика, но мне лень его искать), как же надоел этот бред: чтобы экономить, откажитесь от кафе и такси. Да 98 процентов моих знакомых и коллег и так всю жизнь носят обеды в контейнерах и НЕ ездят на такси, НЕ заказывают доставку. На чем им еще экономить? Постирать туалетную бумагу, потереть сковороду песочком? Отвалилась подошва от ботинок, привяжи ее шпагатом и ходи в них дальше? Может, надо нормальную зарплату людям платить? А то директор покупает себе виллу в Испании, а работяга парится как сэкономить на одну поездку в Турцию раз в два года.