Этому можно и раньше учить, как только у ребенка появляются карманные деньги.
15 добрых примеров того, как люди распорядились деньгами и это принесло радость
Каждый из нас знает, что заработанная своим трудом копейка дается нелегко. Но как же здорово потом пустить ее в дело и потратить на что-то приятное для себя или дорогого человека. Как, например, сделали добрые официанты, которые трогательно поддержали друга в трудную минуту, или дядюшка, много лет собиравший монетки для любимого племянника.
- Свою первую, после нашей свадьбы зарплату, я пришел и протянул жене. Она была студенткой и еще не работала. Я до сих пор помню ее растерянность: «Почему ты отдаешь все деньги мне?» — спросила она. Я говорю: «Ну так же положено в семьях — деньги отдавать жене». С этого момента началось наше безусловное взаимное доверие, которое сохраняется до сих пор. Уже 33 года.
- Лучший финансовый урок жизни мне преподала мама. Мне было 22, я закончила универ, пошла работать по распределению в колледж и насыщенно проводить дни своей молодости. Первой зарплаты хватило на неделю. Я пришла к маме, попросила денег, а она заявила: «Я дам, но с условием, что с зарплаты ты вернешь». Со второй зарплаты я отдала маме долг, а оставшихся денег хватило на 10 дней. С третьей — отдала долг и деньги растянула уже на три недели. На маму злилась, но она была тверда в нежелании моего дальнейшего субсидирования. Пришлось писать контрольные заочникам и урезать хотелки. С шестого месяца доходы стали равны расходам, с седьмого стала откладывать.
«Три года назад я одолжила кое-кому деньги, а сегодня мне вернули их в виде 14 кг монеток»
Какой то загадочный,Ваш должник?За пазуху не заглянули,может там камень?🤔
- Мне 40, и сегодня я пригласила в ресторан студента, которому 18. Мы сытно поужинали, а потом долго болтали и смеялись. Я будто опять в юные годы вернулась. В конце он сказал, что ему пора на автобус, но я вызвала и оплатила ему такси. Через 10 минут он мне написал: «Спасибо, мамулька! Обожаю тебя! Как доеду — напишу». Да, эта история о моем сыночке, который в 17 лет пошел в институт и сам решил, что будет жить в общаге. Денег у меня не берет принципиально, но хорошо хоть не отказывается от продуктов и чтобы я иногда угощала его ужином. А я каждый раз, глядя на него, думаю, какого чудесного парня вырастила, хоть и в одиночку.
Эх, обломали такую интригу! Я думала, что будет какое-то продолжение истории о женщине средних лет и молодом парне!
- Муж долго копил на машину. В тот период, когда у него была уже определенная сумма в заначке, я загорелась идеей открыть свою кофейню. На тот момент я не работала и все искала дело, которым бы горела — свое детище. И вот идея с кофейней мне так понравилась,что я сразу начала активно изучать этот вопрос и пошла в бизнес-школу. Планировала устроиться на какую-то работу с сильной загруженностью, чтобы побыстрее накопить. Однако муж сказал, что если я действительно собираюсь этим заниматься, могу взять его заначку. Я, конечно, не знала, как правильно поступить, но в итоге согласилась на его предложение и открыла свое дело. Прошло 2,5 года, бизнес потихоньку растет. Муж говорит, что не жалеет о своем предложении, особенно, когда видит, как у меня глаза горят. Он еще не знает, что за это время у меня тоже накопилась заначка и у кого-то скоро будет долгожданный автомобиль.
Ну, машина - это в основном только расходы. Та что если девушка умудрилась не то, что в ноль выйти, а даже какую-то прибыль получить да еще в такие сроки короткие. да в таком выскококонкурентном деле... респект!
«Недавно мы решили переехать из города, чтобы поднакопить деньжат. Мы сняли двухкомнатный дом с камином и садом за половину той суммы, что платили за городскую однушку. Это наш первый урожай!»
Нельзя же так, нельзя выставлять такие фото, когда за окном лежит снег и лёд, а до первой свежей клубники ещё больше двух месяцев! Нет в вас человеческого сострадания, совсем нет! (Ирония и сарказм).
- Сижу как—то одна в кофейне, подходит официант (не тот который обслуживал) и дает мне несколько купюр. Все время оглядывается, и шепотом говорит: «Вы можете эти деньги отдать вашему официанту? У него сейчас проблемы, мы хотим помочь. А он гордый и деньги не берет». Я согласилась, добавила от себя столько же и отдала официанту. Он не хотел брать, отказывался, но я настояла. В это время вся команда официантов заговорщически и счастливо переглядывались, при этом старались делать вид, максимальной занятости и отстраненности.
- Решила накопить деньги на поездку мечты и взялась за экономию по полной программе. Кофе и чай теперь только дома или на работе — там бесплатно. Такси исключила, больше хожу пешком или езжу на транспорте. Обеды ношу с собой в контейнерах, никакой доставки и ресторанов. Вроде бы не такие уж и жертвы ради мечты, а расходы сократились в разы, и накопления начали расти. Но самое неожиданное — это как я себя почувствовала через месяц такого режима! Из-за постоянной ходьбы тело окрепло, кожа стала чище, а сон — крепче. Теперь понимаю, что в свою долгожданную поездку отправлюсь не просто с деньгами, а обновленной версией себя. И вот это точно — лучший бонус!
Ааааааа(тут должно быть фото орущего суслика, но мне лень его искать), как же надоел этот бред: чтобы экономить, откажитесь от кафе и такси. Да 98 процентов моих знакомых и коллег и так всю жизнь носят обеды в контейнерах и НЕ ездят на такси, НЕ заказывают доставку. На чем им еще экономить? Постирать туалетную бумагу, потереть сковороду песочком? Отвалилась подошва от ботинок, привяжи ее шпагатом и ходи в них дальше? Может, надо нормальную зарплату людям платить? А то директор покупает себе виллу в Испании, а работяга парится как сэкономить на одну поездку в Турцию раз в два года.
«Как мой папа экономит деньги»
- Я как-то работал грузчиком и уставший, грязный после 14-часовой смены зашел в магазин, чтобы купить девушке ее любимых вкусняшек. Стою на кассе, а там мужику товар пробивают. Я пока свое складываю из тележки на ленту. Он это видит и говорит: «Вон то тоже пробивайте». Кассирша на него посмотрела, а он в ответ просто кивнул и все. Я не понимаю, что происходит и тут короткий диалог:
— Это мое.
— Я знаю, я оплачу.
— У меня есть деньги, не надо оплачивать.
И он просто говорит: «Да все нормально», — спокойно берет и оплачивает. Я его поблагодарил, вышел из магазина немного злой и недовольный из-за того, что он все равно прогнул свою линию. И вот уже прошло 3 года и мне этот случай очень запомнился, потому что это произошло в нелегкий период моей жизни. Как поддержка... И теперь я частенько помогаю незнакомым, с таким же спокойствием и легкостью. Такие поступки — они будто внутри остаются.
«Всю свою жизнь, мой дядя говорил, что собирает мелочь специально для меня. Недавно я получил его накопления. Это все — долларовые монеты. Он был замечательным дядей»
- Родители еще не знают, что полгода назад меня повысили в должности, не знают и о солидной прибавке к зарплате. Даже не подозревают, что несколько лет подряд я подрабатывала сверх официальной работы фрилансом, и на моем счету накопилась кругленькая сумма. Но они скоро узнают, что стали владельцами небольшого дома на берегу моря, с несколькими дополнительными постройками, куда можно будет пускать постояльцев в летний сезон. Они думают, что я забыла, как они об этом мечтали, а я все помню, накопила и купила им мечту, пусть радуются, теперь моя очередь делать их жизнь чуточку лучше и исполнять роль Феи-крестной.
- Мама недавно позвонила и попросила у меня в долг денег. Ее затопили соседи и нужен был срочный ремонт, а сбережений не хватало. Я без вопросов дал ей нужную сумму и сказал, что возвращать не нужно. Но она и слушать не хотела, говорила, что все отдаст и не любит быть должником. Спустя время, видно откладывая с зарплат, накопила и перевела мне на карту. Но я прям разозлился, говорил же, что это не долг, а мой вклад в ее ремонт. Назад брать не хотела, поэтому на те деньги купил ей плазму и посудомойку. Сказала, что хитрость у меня с детства в крови.
«А у меня тоже есть банка-копилка»
- Дочери 17, влюбилась и решила «красиво» поздравить парня, купить ему дорогущую игровую приставку. Я до этого никогда ей не отказывала, но тут присела от цены. Сказала: «Дам половину, остальное — сама». Я занимаюсь переводами, подкинула ей заказ на техническую документацию. Сидела она над ним по вечерам, психовала, но доделала. К моменту выплаты гонорара, отношения у них пошли хуже. Дочь посмотрела на деньги, подумала и выдала: «Знаешь, он классный парень, но не на тридцать страниц технического английского».
Эта история про девушку уже была. И, как и тогда, как она отреагирует, когда парень ее тоже так же адекватно оценит.
И да. мило, что девушка хотела поздравит парня за счет матери...
