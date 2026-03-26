15 человек, которые сделали из своих балконов просто райские уголочки

Если в доме есть балкон — это очень хорошо: узкий или просторный, заваленный старыми лыжами и бутылями или продуманный до мелочей — в любом случае, эти пару квадратных метров могут стать местом притяжения всей семьи, если подойти с умом. Ну вот мы и подошли, все рассмотрели, а теперь давайте обсуждать недорогие интерьерные решения, ведь мы это можем! Кстати, в конце статьи я оставила бонус — универсальное украшение любых помещений. Погнали?

«Уютный балкон за скромный бюджет»

Выглядит как исполнение мечты © Marigold_13_ / Reddit

Самое дорогое — кот. © ADME

«Мы не пользовались этим балконом, пока моя жена не взялась за дело»

Вы цвет мебели под пса выбирали? © ADME

«Линолеум и плинтус купила за три копейки и положила сама, а вот этого красавца спасла с улицы»

Когда есть, где развернуться, кресло-яйцо подойдет идеально: и посидеть, и покачаться

Выходят ваши окна в шумный мегаполис или же во дворик пятиэтажки в глубокой провинции — конечно, имеет значение. Но немножко спрятаться от глаз соседей не помешает в обоих случаях

Как же приятно, вернувшись из суеты города, посидеть в этом маленьком оазисе! © Sapphicorns / Reddit

Создавая уют на открытом балконе, важно позаботиться о безопасности домашних питомцев. Самая простая металлическая сетка справится с этим на «ура»

Самый главный эксперт одобряет. © ADME

Растения не так страшны, как их малюют. Парочка неприхотливых драцен или аспарагусов оживит даже самый скромный балкон, у меня получилось!

Самые внимательные уже разглядели, кто здесь отвечает за покой. © ADME

Даже из самого маленького балкона при помощи мотка гирлянды, откидного столика и паллеты можно сотворить уютное место для чаепития

И утром, и вечером проводить время на свежем воздухе, не выходя из дома, будет куда комфортнее, если поселить на балконе пару пледов и подушек

Я провожу здесь все свое время вместе с моим котом Тейтером. © mynameisfritz / Reddit

Напольные плитки легко устанавливаются и сразу меняют дело. А если места мало — в помощь откидной вариант чайного столика. Да, как в поезде

Делюсь своим опытом бюджетного обновления балкона не за «все деньги мира»: на полу плитка, на стенах искусственный газон. © flamebound / Pikabu

А если душа возжелала красоты и покоя, и вот он момент, когда руки чешутся уже невыносимо, шпатели с рулонами обоев так и манят, не пропустите его — на таком кураже можно многое сделать

Взялась и за пару дней сделала себе из лоджии мастерскую. © ingwer / Pikabu

Рада за вас, но не от всего сердца! © KatiaNekatia / Pikabu

С появлением удаленки как таковой мы все почувствовали необходимость рабочего места в доме. Даже вот такой микробалкончик идеально подойдет для такой цели

Вот и я закончил ремонт кабинета-балкона. Оказывается, ремонт отнимает много моральных сил — порадуйтесь за меня что ли, друзья! © vsesvoihostel / Pikabu

Еще один вариант кабинета на лоджии своими руками

Вот и моя берлога. © MartiStr / Pikabu

Поговорим на шикарном: кто может запретить повесить бабушкину хрустальную люстру с висюльками? Правильно, никто. Потому если сердцу хочется роскоши — роскошь надо устроить

© Apprehensive_Tap4307 / Reddit Кошачья прислуга 6 часов назад Ну да,это явно на шикарном - квадратный балкон , сопоставимый по размерам с комнатками в новостройках (6,5 м - это не каморка и не чулан, это Жилая Комната по нынешним, ёпт, стандартам) Ответить

Моя маленькая боковая веранда. Так приятно сидеть на ней и наблюдать за закатом. © Apprehensive_Tap4307 / Reddit

Стойте! Как говорится: «А что, так можно было?» © ADME

А еще на балконе можно повесить гамак! Всего два крепления и возможность убрать или развесить его, когда хочется расслабиться по-настоящему

А вот и обещанный бонус. Согласитесь, с котом стало еще симпатичнее

ADME malynche 4 часа назад У нас до 2025 годы был такой шикарный балкон, не балкон, а маленькая комната…отделан вагонкой, утеплен, зимой я выходила босиком на балкон, дверь не закрывала и было очень комфортно. Квартиру продали (всего 40кв.м), деньги от продажи вложили в новую квартиру+ремонт оставили. Балкон в новой квартире всего 3 кв.м., плюс по новым правилам на балконе лестница, люк и новые широкоформатные окна. Успокаивает, что сейчас стали стоить дома вообще без балконов с окнами от пола до потолка. Жду квартиру, посмотрю, что можно в эти 3 кв.м. поставить и какой сделать ремонт. Ответить