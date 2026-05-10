19 комиксов и историй о пунктах выдачи, где счастье порой помещается в маленькую коробку

Авторские колонки
10.05.2026
19 комиксов и историй о пунктах выдачи, где счастье порой помещается в маленькую коробку

Вроде бы каждый пункт выдачи заказов — это простое помещение с полками, коробками и сотрудником, который дежурно улыбается посетителям и пикает сканером. Но практически в каждой коробке здесь прячется чья-то радость, маленькая мечта или просто полезная вещь. А еще в ПВЗ можно от души посмеяться, найти новых друзей и даже случайно встретить свою первую любовь.

Иногда продавец упаковывает наши покупки так, что бывает сложно удержаться от хохота

AI-generated image

Бывает, что сюрприз может подкинуть и сам сотрудник ПВЗ

  • Прихожу я в пункт выдачи, а работница как вскрикнет: «Я вас так ждала!» Ну, думаю, что-то произошло. А оказывается, ей просто понравились мои духи, и она хотела узнать их название. Потом тоже такие же заказала себе.

Кажется, некоторые из нас слишком увлекаются шопингом

AI-generated image
Бух
только что

У меня знакомая реально на полном серьезе участвует в "овощной" лотерее от одного марткетплейса - думаю, все поняли, в какой именно. Я над ней уже ржу - тратишь реальные деньги, получаешь виртуальные овощи

Ответить

Не всем везет получить свой заказ с первого раза. Или вообще получить

  • Я заказал три электрических чайника. Пришли два. В ПВЗ говорят, что либо полный отказ, либо ждите, когда придет третий. Ну ладно, сделал отмену, деньги мне вернули. Заказал снова один чайник. Думал, меньше одного не привезут. Ха-ха! Прихожу в пункт выдачи, а там мне выносят пакет по типу файла для бумаги, только непрозрачного. На бирке все правильно — мой заказ. Я спрашиваю у сотрудницы: «Это чайник? Вы уверены?» Она: «Нет, но давайте откроем. Самой интересно». Открыли и обнаружили полотно для ножовки по металлу. Пошел и купил чайники в магазине.

Некоторые посетители кажутся такими серьезными, но в глубине души они чаще всего — просто зайки

AI-generated image
Edikowna
только что

Девушка на нижней иллюстрации резко схудну́ла. Может, от счастья за брутального папашу? 🤔😁

Ответить

Хорошо, когда рядом оказываются люди, готовые прийти на помощь

  • Я заказала через маркетплейс большущую колонку в подарок мужу на день рождения. Соответственно, забрать его я не могла попросить, иначе сюрприз не получился бы. Взяла в соседнем магазине тележку, вместе с девушкой из ПВЗ мы взгромоздили туда это чудо, и я покатила ее к машине. Я только подошла, как сразу без просьб подошел мужчина средних лет и сказал: «Я сейчас вам помогу и заберу тележку, сам отвезу». Он переложил мои зимние шины на одну сторону в багажнике, а колонку загрузил на другую. Как приятно встречать восхитительных людей! Пусть они будут счастливы!
uspenskaya_love
Бух
только что

А доставку с курьером заказать не судьба была? Пришлось напрягать незнакомых людей

Ответить

В ПВЗ у дома порой происходят неожиданные встречи

Ольга Курпякова
только что

Всегда привожу себя в порядок, когда иду в банк в своём же доме или в продовольственный магазин, расположенный в соседнем. Никогда в голову не приходило пойти туда в халате или в пижаме, накинув куртку.

Ответить

Спорный вопрос: в какое время лучше приходить за заказом

  • Ближайший ПВЗ, минут 20 до закрытия — и тут приходит девушка, а у нее больше ста позиций. И все мелкие пакетики — что-то для рукоделия. И она, естественно, это начинает, рассматривать, сверять со списком, цвета проверять: «Оттенок не тот, цвет не этот, это я не беру, это тоже не беру». Я все понимаю, но перед закрытием...

Некоторые посетители спешат как можно скорее проверить свою покупку

AI-generated image

А кое-кто забывает, в какой пункт доставят его покупку

  • Я вчера пришла за заказом — рабочей тетрадью по физике для внука. А мне выносят коробочку. Смотрю в ступоре, это явно не мое. Девушка говорит: «Ну как же? Ваше». Я такая: «Уф, это кружка, заказ другому внуку». Ладно. А где тетрадь? Оказалось, что я ее на другой ПВЗ оформила — аж не в этом районе. Просто я до того внучке туда заказала подарок. Ну и следом оформила тетрадь на тот же адрес. Ладно, перекинула внучке код, она забрала эту тетрадь для братишки.

Кажется, сотрудники ПВЗ уже видели все. Но каждый день преподносит им новый сюрприз

AI-generated image
Екатерина Азаренко
только что

А разве на пачках корма печатают фото рандомных собак ?
Почему-то всегда считала, что если корм для крупных пород, то и картинка на упаковке большой крупной породы, а если для маленьких собачек, то и фото на упаковке какой-нибудь некрупной породы.
Ведь в таком большом пакете с фото лабрадора, согласно моей логике, будет корм крупного формата. В смысле большие и трудноразгрызаемые мелкими собачками "сухарики".
Купить такой вид корма шпицу это как бросить ему кость от мамонта и ожидать, что он будет её есть. По логике типа чем крупнее кость тем на дольше хватит.

Ответить

Порой нам не всегда удается дождаться, когда освободится примерочная

  • Я видела женщину, которая полтора часа между двумя платьями выбрать не могла. Бедный парень на выдаче уже не знал, что с ней делать. Она и сама себя нафоткала, и его запрягла ее пофотографировать, и созвон со всеми знакомыми устроила. Про полтора часа мне сам парень на выдаче сказал, видно, накипело. В пункте три примерочных, одну та женщина плотно заняла, в итоге очередь собралась.
Драконятина
только что

Тут писали про даму, которая заказала 30 платьев к одному событию, а взяла одно. Сколько же по времени она их мерила .

Ответить

Наверняка ни один сотрудник ПВЗ не отказался бы от такого завершения рабочего дня

AI-generated image
Бух
только что

А прикиньте, если пацан эту конфету из ПВЗ-шной вазочки с конфетами взял и угостил тетеньку))

Ответить

Даже перепутанный товар в итоге может стать источником хорошего настроения

  • Заказывала стеллаж. Вместо него прислали мягкую игрушку — щенка. В принципе, стеллаж был дешевый, а игрушка оказалась хорошая. У меня ребенок ее увидел — и все: поменять уже не получилось. Так четвертый год этот щенок живет у дочери.
tschernoletckaya
Irina Zhorova
только что

Еще случай был, ролики ребенку заказала, шлем, налокотники, наколенники, весь набор. На пвз коробку открываю, все в сумке лежит, на сумке размер написан. Дома меряем-не то, и уже вижу, что на самих роликах размер совершенно другой. Большие.. Лежат, на вырост..

Ответить

Особенно если его хорошенько рассмотреть

AI-generated image

Хорошо, когда в ПВЗ работают понимающие сотрудники

  • Бабушка пришла в пункт выдачи заказов со списком продуктов, которые она хочет купить, но не умеет собирать в корзину и оплачивать. Сотрудница хорошая попалась и помогла ей все собрать и заказать. Такое вот доброе утро было сегодня.
nekarimka
Elenaki Kavardaki
только что

ПВЗ - пункт выдачи заказов, а не сбора в корзинку. Заказала она и села ждать, пока соберут и привезут?

Ответить

Многим из нас хочется заказать все и сразу, чтобы два раза не ходить

AI-generated image
Екатерина Азаренко
только что

Однажды пришла на ПВЗ возле дома. Двери распахнуты настеж и один и тот же мужик туда-сюда ходит. В смысле сначала заходит внутрь ПВЗ, а потом выходит. Это я издалека видела.
Подхожу ближе и замечаю в его руках гантели.
Думаю, ну нифига ж себе у человека тренировка, в таком неожиданном месте.
Ну ладно, у людей свои странности.
Захожу, жду заказ и на всякий случай на мужика поглядывая. Вон опять внутрь заходит.
Оказалось этот мужчина решил заняться спортом и купил набор гантелей. Естественно они пришли ...одним набором, в одном футляре.
Короче, бедный мужик пол часа минимум таскал с ПВЗ до своего дома несколько десятков кг гантелей.
Хотела приколоться мол если со спортом не получится, то потом придется эти гантели продавать и так же из квартиры покупателю выносить, но на всякий случай решила промолчать.

Ответить

Ощущение, что сотрудники пунктов выдачи иногда сами изумляются тому, как работают склады маркетплейса

  • Мы как-то заказывали кубики ребенку. Приходим на пункт выдачи — получаем не тот набор. Отказ. Заказываю еще раз — приходит снова не тот набор, причем это он же — тот самый, который я уже отправлял обратно через ПВЗ.
tama
только что

Мне так шуба приходила. Надо писать отзыв по браку, а не просто отказ, тогда повторно не пришлют. Иначе будет бракушка гулять по заказам бесконечно

Ответить

Часто в посылке приходит не просто вещь, а маленький кусочек счастья

AI-generated image
Екатерина Азаренко
только что

Мама отправила плед ?
Если это не какой-нибудь особо ценный для девушки плед (приносящий счастье и удачу, был подарен кем-то любимым и важным), то смысла в пересылке не вижу.
Проще купить на месте.
А вот всякие соленья, варенья это реально кусочек счастья и заботы.

Ответить

Бонус: иногда кажется, что мы покупаем что-то исключительно ради того, чтобы порадовать котиков

AI-generated image

Да уж, чего порой только не увидишь на пунктах выдачи. Жаль, что еще не сняли комедийный сериал, героями которого будут сотрудники и посетители ПВЗ. Вот интересно, какие бы из своих историй вы хотели бы увидеть в таком ситкоме?

А вот вам еще 20+ забавных историй из пунктов выдачи заказов, где никогда не знаешь, что тебя ждет.

Фото на превью AI-generated image

Комментарии

Уведомления

Похожее