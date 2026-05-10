19 комиксов и историй о пунктах выдачи, где счастье порой помещается в маленькую коробку

Однажды пришла на ПВЗ возле дома. Двери распахнуты настеж и один и тот же мужик туда-сюда ходит. В смысле сначала заходит внутрь ПВЗ, а потом выходит. Это я издалека видела.

Подхожу ближе и замечаю в его руках гантели.

Думаю, ну нифига ж себе у человека тренировка, в таком неожиданном месте.

Ну ладно, у людей свои странности.

Захожу, жду заказ и на всякий случай на мужика поглядывая. Вон опять внутрь заходит.

Оказалось этот мужчина решил заняться спортом и купил набор гантелей. Естественно они пришли ...одним набором, в одном футляре.

Короче, бедный мужик пол часа минимум таскал с ПВЗ до своего дома несколько десятков кг гантелей.

Хотела приколоться мол если со спортом не получится, то потом придется эти гантели продавать и так же из квартиры покупателю выносить, но на всякий случай решила промолчать.