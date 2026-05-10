19 комиксов и историй о пунктах выдачи, где счастье порой помещается в маленькую коробку
Вроде бы каждый пункт выдачи заказов — это простое помещение с полками, коробками и сотрудником, который дежурно улыбается посетителям и пикает сканером. Но практически в каждой коробке здесь прячется чья-то радость, маленькая мечта или просто полезная вещь. А еще в ПВЗ можно от души посмеяться, найти новых друзей и даже случайно встретить свою первую любовь.
Иногда продавец упаковывает наши покупки так, что бывает сложно удержаться от хохота
Бывает, что сюрприз может подкинуть и сам сотрудник ПВЗ
- Прихожу я в пункт выдачи, а работница как вскрикнет: «Я вас так ждала!» Ну, думаю, что-то произошло. А оказывается, ей просто понравились мои духи, и она хотела узнать их название. Потом тоже такие же заказала себе.
Кажется, некоторые из нас слишком увлекаются шопингом
У меня знакомая реально на полном серьезе участвует в "овощной" лотерее от одного марткетплейса - думаю, все поняли, в какой именно. Я над ней уже ржу - тратишь реальные деньги, получаешь виртуальные овощи
Не всем везет получить свой заказ с первого раза. Или вообще получить
- Я заказал три электрических чайника. Пришли два. В ПВЗ говорят, что либо полный отказ, либо ждите, когда придет третий. Ну ладно, сделал отмену, деньги мне вернули. Заказал снова один чайник. Думал, меньше одного не привезут. Ха-ха! Прихожу в пункт выдачи, а там мне выносят пакет по типу файла для бумаги, только непрозрачного. На бирке все правильно — мой заказ. Я спрашиваю у сотрудницы: «Это чайник? Вы уверены?» Она: «Нет, но давайте откроем. Самой интересно». Открыли и обнаружили полотно для ножовки по металлу. Пошел и купил чайники в магазине.
Некоторые посетители кажутся такими серьезными, но в глубине души они чаще всего — просто зайки
Девушка на нижней иллюстрации резко схудну́ла. Может, от счастья за брутального папашу? 🤔😁
Хорошо, когда рядом оказываются люди, готовые прийти на помощь
- Я заказала через маркетплейс большущую колонку в подарок мужу на день рождения. Соответственно, забрать его я не могла попросить, иначе сюрприз не получился бы. Взяла в соседнем магазине тележку, вместе с девушкой из ПВЗ мы взгромоздили туда это чудо, и я покатила ее к машине. Я только подошла, как сразу без просьб подошел мужчина средних лет и сказал: «Я сейчас вам помогу и заберу тележку, сам отвезу». Он переложил мои зимние шины на одну сторону в багажнике, а колонку загрузил на другую. Как приятно встречать восхитительных людей! Пусть они будут счастливы!
А доставку с курьером заказать не судьба была? Пришлось напрягать незнакомых людей
В ПВЗ у дома порой происходят неожиданные встречи
Всегда привожу себя в порядок, когда иду в банк в своём же доме или в продовольственный магазин, расположенный в соседнем. Никогда в голову не приходило пойти туда в халате или в пижаме, накинув куртку.
Спорный вопрос: в какое время лучше приходить за заказом
- Ближайший ПВЗ, минут 20 до закрытия — и тут приходит девушка, а у нее больше ста позиций. И все мелкие пакетики — что-то для рукоделия. И она, естественно, это начинает, рассматривать, сверять со списком, цвета проверять: «Оттенок не тот, цвет не этот, это я не беру, это тоже не беру». Я все понимаю, но перед закрытием...
Некоторые посетители спешат как можно скорее проверить свою покупку
А кое-кто забывает, в какой пункт доставят его покупку
- Я вчера пришла за заказом — рабочей тетрадью по физике для внука. А мне выносят коробочку. Смотрю в ступоре, это явно не мое. Девушка говорит: «Ну как же? Ваше». Я такая: «Уф, это кружка, заказ другому внуку». Ладно. А где тетрадь? Оказалось, что я ее на другой ПВЗ оформила — аж не в этом районе. Просто я до того внучке туда заказала подарок. Ну и следом оформила тетрадь на тот же адрес. Ладно, перекинула внучке код, она забрала эту тетрадь для братишки.
Кажется, сотрудники ПВЗ уже видели все. Но каждый день преподносит им новый сюрприз
А разве на пачках корма печатают фото рандомных собак ?
Почему-то всегда считала, что если корм для крупных пород, то и картинка на упаковке большой крупной породы, а если для маленьких собачек, то и фото на упаковке какой-нибудь некрупной породы.
Ведь в таком большом пакете с фото лабрадора, согласно моей логике, будет корм крупного формата. В смысле большие и трудноразгрызаемые мелкими собачками "сухарики".
Купить такой вид корма шпицу это как бросить ему кость от мамонта и ожидать, что он будет её есть. По логике типа чем крупнее кость тем на дольше хватит.
Порой нам не всегда удается дождаться, когда освободится примерочная
- Я видела женщину, которая полтора часа между двумя платьями выбрать не могла. Бедный парень на выдаче уже не знал, что с ней делать. Она и сама себя нафоткала, и его запрягла ее пофотографировать, и созвон со всеми знакомыми устроила. Про полтора часа мне сам парень на выдаче сказал, видно, накипело. В пункте три примерочных, одну та женщина плотно заняла, в итоге очередь собралась.
Тут писали про даму, которая заказала 30 платьев к одному событию, а взяла одно. Сколько же по времени она их мерила .
Наверняка ни один сотрудник ПВЗ не отказался бы от такого завершения рабочего дня
А прикиньте, если пацан эту конфету из ПВЗ-шной вазочки с конфетами взял и угостил тетеньку))
Даже перепутанный товар в итоге может стать источником хорошего настроения
- Заказывала стеллаж. Вместо него прислали мягкую игрушку — щенка. В принципе, стеллаж был дешевый, а игрушка оказалась хорошая. У меня ребенок ее увидел — и все: поменять уже не получилось. Так четвертый год этот щенок живет у дочери.
Еще случай был, ролики ребенку заказала, шлем, налокотники, наколенники, весь набор. На пвз коробку открываю, все в сумке лежит, на сумке размер написан. Дома меряем-не то, и уже вижу, что на самих роликах размер совершенно другой. Большие.. Лежат, на вырост..
Особенно если его хорошенько рассмотреть
Хорошо, когда в ПВЗ работают понимающие сотрудники
- Бабушка пришла в пункт выдачи заказов со списком продуктов, которые она хочет купить, но не умеет собирать в корзину и оплачивать. Сотрудница хорошая попалась и помогла ей все собрать и заказать. Такое вот доброе утро было сегодня.
ПВЗ - пункт выдачи заказов, а не сбора в корзинку. Заказала она и села ждать, пока соберут и привезут?
Многим из нас хочется заказать все и сразу, чтобы два раза не ходить
Однажды пришла на ПВЗ возле дома. Двери распахнуты настеж и один и тот же мужик туда-сюда ходит. В смысле сначала заходит внутрь ПВЗ, а потом выходит. Это я издалека видела.
Подхожу ближе и замечаю в его руках гантели.
Думаю, ну нифига ж себе у человека тренировка, в таком неожиданном месте.
Ну ладно, у людей свои странности.
Захожу, жду заказ и на всякий случай на мужика поглядывая. Вон опять внутрь заходит.
Оказалось этот мужчина решил заняться спортом и купил набор гантелей. Естественно они пришли ...одним набором, в одном футляре.
Короче, бедный мужик пол часа минимум таскал с ПВЗ до своего дома несколько десятков кг гантелей.
Хотела приколоться мол если со спортом не получится, то потом придется эти гантели продавать и так же из квартиры покупателю выносить, но на всякий случай решила промолчать.
Ощущение, что сотрудники пунктов выдачи иногда сами изумляются тому, как работают склады маркетплейса
- Мы как-то заказывали кубики ребенку. Приходим на пункт выдачи — получаем не тот набор. Отказ. Заказываю еще раз — приходит снова не тот набор, причем это он же — тот самый, который я уже отправлял обратно через ПВЗ.
Мне так шуба приходила. Надо писать отзыв по браку, а не просто отказ, тогда повторно не пришлют. Иначе будет бракушка гулять по заказам бесконечно
Часто в посылке приходит не просто вещь, а маленький кусочек счастья
Мама отправила плед ?
Если это не какой-нибудь особо ценный для девушки плед (приносящий счастье и удачу, был подарен кем-то любимым и важным), то смысла в пересылке не вижу.
Проще купить на месте.
А вот всякие соленья, варенья это реально кусочек счастья и заботы.
Бонус: иногда кажется, что мы покупаем что-то исключительно ради того, чтобы порадовать котиков
Да уж, чего порой только не увидишь на пунктах выдачи. Жаль, что еще не сняли комедийный сериал, героями которого будут сотрудники и посетители ПВЗ. Вот интересно, какие бы из своих историй вы хотели бы увидеть в таком ситкоме?
А вот вам еще 20+ забавных историй из пунктов выдачи заказов, где никогда не знаешь, что тебя ждет.