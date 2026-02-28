15 случаев, когда попытка сэкономить на бьюти-процедуре обернулась уморой

Не всегда попытка уберечь себя от ненужных косметических трат работает как надо. Казалось бы, ну что, трудно что-ли самой себе ноготки накрасить? Да и челку подстричь вовсе не сложно, на первый взгляд. Но частенько самостоятельные попытки навести марафет могут обернуться сценой из какого-то ситкома, и герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.