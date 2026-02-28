15 случаев, когда попытка сэкономить на бьюти-процедуре обернулась уморой
Не всегда попытка уберечь себя от ненужных косметических трат работает как надо. Казалось бы, ну что, трудно что-ли самой себе ноготки накрасить? Да и челку подстричь вовсе не сложно, на первый взгляд. Но частенько самостоятельные попытки навести марафет могут обернуться сценой из какого-то ситкома, и герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.
- 8 марта на носу, корпоратив, понятное дело. Мы с девчонками по салонам записываемся, а главбухша фыркает: «Делать нечего? И так в ипотеках все!» А сама на корпорат пришла с укладкой, как у шальной императрицы. Шеф глядит ей в след, и тихо так: «Ирина, у вас там сзади кто-то сидит в волосах», — а сам аж побледнел. Главбухша подзывает к себе свою подружайку кадровичку, а та аж взоржала. У тебя, говорит, бигудюшка тут осталась. Ирина Петровна невозмутимо: «Ну, выдирай ее оттуда!» Короче, наша экономная главбухша сама дома накручивалась и не заметила, что одна из бигуди на затылке осталась. Но это никак не помешало ей отгулять праздник, как и полагается шальной императрице.
- Пыталась сварить пасту для шугаринга. Неправильно подобрала пропорции, решила разбавить с водой, и поставила блюдце с карамелью разогреваться в микроволновку. В итоге, блюдце вдребезги, полы сладкие, пальцы в сахаре, так еще и от того, что я громко вскрикнула, меня покусала кошка. Захотела быть красивой, называется. © Карамель / VK
«Моя машинка разрядилась примерно через 30 секунд после того, как я начал брить голову»
- Когдa я только начинал свой путь парикмахера, денег на хороший инструмeнт не было. У меня была недорогая машинка для стрижки волос, котoрой я ежедневно работал. От частого использования провод у основaния машинки переломился. Вместо того, чтоб нести в ремонт я сам машинку разобрал, провода просто скрутил и перемотал синей изолeнтой. Под конeц рабочего дня пришел мужик на стрижку. Спрашиваю его, как стричь, а он такой: «Сделай покороче и чтоб красиво». Моe рабочее место располагалось возле окна. Было лето и окна были рaспахнуты. Я стоял спиной к окну и стриг клиента. Внезапно, раздается сильный хлoпок и сверкает вспышка, прямо рядом с ухом клиента. Мужик подпрыгивaет с места, глаза, как блюдца. Тут я понимаю, что это закоротил «отремонтированный» провод машинки, который валялся на полу, оторванный коротким замыканием. Ну все думаю, мне капец. А клиeнт, прячась за креслом и поглядывая в открытое окно потихоньку пятится к выходу. В слeдующую секунду он уже выбежал из парикмахерской прямo в пеньюаре, подстриженный наполовину. Больше ни мужика, ни своего пеньюара я не видел. © Убойные истории / VK
«Я очень хотела сделать маникюр в стиле „розовый кварц“. Получилось вот это»
- Решила немного сэкономить на парикмахере и подстричь сына собственноручно. Подумала, что в этом нет ничего сложного. Взяла миску, надела на голову и прошлась ножницами по контуру. Получилось так себе, поэтому в ход пошла машинка, которую я одолжила у соседки. Пришлось малого налысо стричь, хорошо, что это как раз лето было... Не стоит недооценивать работу парикмахеров, это я уже осознала. Теперь стрижемся только у специалистов, потому что «горшки» вместо стрижки, нам не нужны. © Мамдаринка / VK
- Решил не тратить деньги и попросил дружбана подстричь меня машинкой. Он мне такой: «У меня мама парикмахером была, и бабушка, это у нас в крови, не боись». Ну ок, думаю, сейчас будет модная прическа за бесплатно. Сижу значит, слышу жжжик—жжжик, вроде все норм, потом тишина, потом дружбан начинает ржать так, что я аж напрягся. Говорю: «Чего там?» Он такой: «Да ничего, чуть неровно, сейчас исправлю». Через пять минут он подходит с зеркалом и я вижу это убожество: на голове полосы как после газонокосилки в дождь. Спереди челка висит, сзади почти лысины. В итоге пришлось все сбрить под ноль, а друг потом говорит: «Кажись, я в батю пошел, у него тоже руки кривые были». © Не все поймут / VK
«Я случайно сделал себе прическу „маллет“. Как жаль, что нельзя нажать кнопку отмены!»
- Недавно дочь, 10 лет, попросила сводить ее в салон красоты, чтобы на ее выпускной из младшей школы, ей наклеили стразики в волосы. Я, узнав цену на эту процедуру, решила, что и сама их нормально приклею. Все вышло классно, дочь — красотка! Только вот ночью они поотпадали, и их съела наша чихуашка. Собаке стало плохо, повезли к врачу. Там УЗИ, процедуры... Минус 20 тысяч, короче. Но хоть собачка в норме. А все из-за того, что я 700 рублей хотела сэкономить. © Мамдаринка / VK
- Сильные, независимые женщины отказываются от гель-лака. Я тоже попробовала. 1,5 недели ходила с естественной красотой, потратила 3 часа на маникюр, который облез быстрее, чем мои надежды. Ощутила дзен, сэкономила целых ноль нервов... и записалась обратно на гель-лак. Потому что некоторые вещи должны просто работать, а не превращаться в новый источник стресса. Эксперимент провален, но хотя бы попыталась. © the_malachite_maid
«Зато причесон у меня теперь крутой...»
- Дело было в 2007, когда мы с подружайками еще были бедными студентками и жили в общаге. Нас в комнате трое было: я, Настюха и Зарина, которая из Душамбе приехала учиться. Тут как раз пошла мода на татуаж бровей и мы с Настюхой прям загорелись. Ну, а что? Мы с ней обе светлые, ни бровей, ни ресниц не видно толком. Но денег-то нет! Тут Заринка говорит, мол, я маму попрошу, она нам пришлет специальное средство для окрашивания ресниц и бровей, из травы какой-то. Ой, как мы ту посылку ждали. Помню, что нам в общагу ее принес Заринкин брат, еще посмеялся чего-то. В общем, оказалось, что это средство — сок из особого растения и надо прям ватной палочкой в него макнуть и нарисовать себе брови... Это просто видеть надо было! Вот мы с Настей две блондинки, с черно-зелеными бровищами, которые не смываются! В общем ржали тогда, пока животы не заболели. Зато мы себе тогда челки подстригли, чтобы бровищи прикрыть и получилось круто прям.
- Делала дома депиляцию воском. Котяра пришел на сладкий запах, перевернул на себя баночку и приклеился к полу. В течение получаса пыталась его отмыть под дикие вопли, но все равно пришлось местами сбривать шерсть. В итоге мои ноги остались лохматыми, а кот теперь на лишайного похож. © Палата№ 6 / VK
«Попросила нейросеть нарисовать меня с челкой. Вдохновилась. На второй фотке получившийся в реале результат. Не хочу я больше челку, короче»
- На 37 неделе мне пришло в голову, что рожать без маникюра и педикюра некрасиво, и я решила заняться собой. С ручками то ясно, а вот педикюр выходил корявеньким, да еще из-за пуза я за 5 минут задолбалась как никогда раньше. Благо муж сжалился и сделал мне красивый педикюр. Правда бухтел целых 1,5 часа, пока делал. Да, кривые потом переделывал, и да, все это в лампе сушил. Я ж хотела, чтоб надолго было... © Мамдаринка / VK
