17 историй от арендодателей, чьи будни оказались покруче любого сценария

Странные личности бывают и с той, и с другой стороны.

Нынешнего хозяина квартиры я вижу раз в 2 года, при продлении договора и передачи 24 чеков)

А уж "вломиться без предупреждения со своими ключами" - такого за 25 лет не было ни разу.

********

Недавно в группе нашего города один арендатор-предприниматель живо интересовался, стоит ли ему арендованную квартиру самому сдавать посуточно под свидания?

И надо ли об этом предупреждать реального владельца)

Потрясающе незамутненное сознание 😶😐🫢