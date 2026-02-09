Видимо девушке тоже было удобно - недорогое жильё без мозгоклюйства.
17 историй от арендодателей, чьи будни оказались покруче любого сценария
Сдать квартиру — это почти всегда лотерея. Даже вполне приличные с виду люди могут оставить после себя неприятные сюрпризы. Но бывает и так, что жилец оказывается настолько хорош, что его потом еще долго вспоминают. Мы как следует покопались и разыскали истории о незабываемых по разным причинам жильцах.
- Сдала квартиру милой девушке. Через месяц прихожу за деньгами и заодно проверить. В коридоре стоит подозрительный запах опилок. Заглядываю в комнату и выпадаю в осадок: мой дорогой паркет исчез! Весь пол засыпан слоем стружки, а посередине квартирантка вырезает лобзиком деревянные игрушки. Она неловко приподнимается и говорит: «Ой, простите, я ковер развернула, чтобы не испачкать, а опилки — это временно, заказ горит!» Паркет оказался в идеале, а мне она подарила крутецкую деревянную шкатулку.
- Мы долго пытались продать квартиру, потом плюнули и решили пустить туда квартиранта. Договорись о цене, дате, а так же о том, что квартиросъемщик будет жить с питомцем Пафнутием. Я поинтересовалась, не гавкучий ли питомец, чтобы потом не выслушивать от соседей жалобы. На это он засмеялся и сказал, что от соседей жалоб точно не будет, даже если они будут подслушивать под дверью! И царапать питомец ничего не будет, ничего не рассыплет и не нашкодит. Спросила, что ж это за животина-то такая. На что мужчина с любовью и благоговением ответил: «Это питон!» Через пару месяцев Пафнутий съехал, так как его хозяин помирился с женой, и буквально через 3 дня нашелся покупатель на квартиру. Шел год Змеи. © caterpillar7237 / Pikabu
- Во время осмотра квартиры потенциальный арендатор любезно попросил меня заменить встроенный обогреватель, то есть систему отопления, на газовый камин, поскольку это сделало бы помещение очень уютным. Ага, такое простенькое косметическое обновление. © meeperton5 / Reddit
- От родителей досталась трешка. Состояние среднестатистическое. Жить можно и очень хорошо. Я студентка, учусь в другом городе, приезжала на выходные иногда. В квартире жил только старший братишка. Решили одну комнату сдавать. Первый блин комом, а на второй раз к нам попала девушка. Не девушка, а мечта. За квартиру исправно платила, никаких странных личностей не водила, чистоту и порядок наводила, пироги пекла и всех угощала, еще и творчеством начала заниматься. Нашла принца через пару лет и съехала. А нам после нее ни один съемщик не мил, такую она планку подняла! © litvinKa / Pikabu
- Один из жильцов попросил нас убрать птичье гнездо с дерева на улице, так как они будят его маленького ребенка по утрам. Даже прислал нам фотографию гнезда. Кстати, он живет на пятом этаже. И теперь злится, что мы ему отказали. © Unknown author / Reddit
- У тетушки стояла квартира, вообще трехкомнатная, но одна комната была под замком, так как там хранились вещи. Тетушка решила квартиру сдать как двухкомнатную. Жильцов в ней тетка выдержала только на один заход, поскольку они вымотали ей все нервы. Платили вечно с опозданием. А последней каплей стало их заявление, что в квартиру приходил специалист фэн-шуй, который оценил обстановку и сообщил жильцам, что их дочь растет бездельницей, поскольку в квартире тонкие энергии двигаются не так. А не так они двигаются, поскольку есть закрытая комната. Немедленно ее откройте! © iranaut / Pikabu
- Что только квартиранты мне ни оставляли на память, когда съезжали. Но вот это сложно переплюнуть! Мадам Помпадур была бы в восторге. Квартирант пытался мне эту кровать продать, но мне не надо. Другим квартирантам тоже не надо. © admini***** / Pikabu
- Один из жильцов был прям красавчик на просмотре: врач, красиво одет, грамотный, вежливый. А квартиру ушатал так, что пришлось менять мебель и делать ремонт. Еще и нервы мотал регулярно: по настроению звонил-писал, что съезжает через неделю, и пора готовиться к его выселению, а мне ехать принимать квартиру из другого региона, но не съезжал. Во время выезда, который-таки состоялся, генерировал отговорки, чтобы передача ключей не случилась в квартире и никто не увидел, какой ад он там устроил. © murr000 / Pikabu
- Я только что закончила прочищать «засорившийся слив». Как же засорился слив? Жильцы заткнули пробку. Я буквально просто вынула пробку из раковины, и вода вытекла. Раньше самой безумной была жалоба на «сломанные розетки». Свет и бытовая техника работали. А вот кабель для зарядки телефона у жильца был сломан. © vagueparker / Reddit
- Сдавали дедушкину однушку. Позвонила барышня 30 лет с ребенком. Она разъехалась с мужем и хотела снять поближе к маме. Условие: она со своей мебелью. Ок, не вопрос. Вывезли все, а она заехала с полным набором неплохой мебели. Живет года полтора, платит исправно, в квартире чистота и пахнет домашней едой. Через год сообщает, что снова дала мужу шанс и будут жить втроем. Потом объявляет, что зря дала второй шанс и съезжает к матери с ребенком. Сообщает, что муж готов снимать на тех же условиях, мебель оставляет ему. Ок. Через полгода муж сообщает, что съезжает, квартира без ущерба, взаимных претензий нет. Только ему мебель не нужна. Сторговались на покупку всего гарнитура за 5 тысяч. Эта мебелюка еще лет 10-12 простояла в квартире. Лучшая моя покупка. © kantex / Pikabu
- У нас интересно с жильцами было. Первая — женщина, 53 года, прожила 5 лет, вышла замуж, уехала к мужу. Порядок идеальный. Потом снимал несколько месяцев мужчина, он ушел от жены, но в итоге вернулся в семью. Потом снимала женщина 35+, вышла замуж, уехала. Чисто. Последние 4 года студент меда снимал, самый бардачный. Единственный, кто съехал не к жене, а к родителям. © mollis777 / Pikabu
- Снимала пара. Выезжали рано, оставили ключик в кодовом ящичке. Прихожу, а в квартире свинарник и пакет стоит с лабутенами. Новыми. Ну, думаю, забыли. Звоню, мне говорят, что ничего не оставляли,ы и я ошиблась. Ладно, забрала на хранение. Два года на балконе лежали, так никто и не обьявился. Носить сама бы не смогла,так как они были 39 размера, а у меня 36. © CrazySquirrel19 / Pikabu
- Арендовала у меня женщина квартиру на неделю. Пояснила, что жить в ней будет ее «сердечный друг». А он такая творческая личность! Приезжает высокий дядька. Я, говорит, современный поэт. Платила за него, кстати, мадам. Через 4 дня звонит мне знакомый и спрашивает, что за дичь в моей квартире происходит. Как выяснилось, мадам, в надежде стать музой, оплатила поэту поездку, проживание и ходила к нему ежедневно с цветами. А он ее к себе не пускал. И она сидела под дверью и ревела. И цветы складировала у двери. А сердобольные соседки ее жалели и заодно сообщили, что к нему чередой женщины ходят. А он эти ее цветы им передаривает. И вознегодовала неудавшаяся муза. Подкараулила очередную вылетающую от поэта ласточку и устроила разборки. Когда неделя закончилась, за поэта продление еще на несколько дней оплатила уже другая женщина. А поток девиц так и продолжил ходить. © CrazySquirrel19 / Pikabu
- Уехала я в другой город на ПМЖ. Свою квартиру сдавать не хотела, но спустя пару лет одна из моих подруг развелась и попросилась у меня перекантоваться месяц. У нее была своя квартира в ипотеке за городом, автобусы тогда туда не ходили. Согласилась я за стоимость квартплаты. Через месяц она попросила еще остаться и накинула пару тысяч, хотя сдавать я могла дороже раза в 3. А еще мама моя приезжала, на балконе были ее закрутки. И нервы они мне потрепали порядком, жалуясь друг на друга. В итоге через полгода я попросила подругу съехать. Когда приехала за ключами, увидела, что испорчен диван, обивка, машинка стиральная и немного по мелочи. А еще я узнала, что свою квартиру она все это время сдавала. А я-то была уверена, что у человека безвыходная ситуация, и ее дом еще не сдан. © AliceMG / Pikabu
- Один человек вызвал электрика из-за неработающего светильника и попытался вычесть стоимость ремонта из арендной платы. В счете было указано, что заменена лампочка. © Dm-me-a-gyro / Reddit
Смотря какая. Мы на первом съёме так с этими лампочками намучились! Потолочные, половина G10, вторая половина G9, там разный тип крепления, одну надо выкручивать, вторую выдергивать, по виду они абсолютно одинаковые, непонятно, что с ней делать, и присоски нет, чтобы крутить. Короче, в 2 местах даже потолок покоцали немного. Потом перекрашивали - реально было дешевле электрика вызвать.
- У меня было два студента, которые снимали вместе двухкомнатную квартиру. Заметьте, я их не знакомила. Почти каждую неделю они писали мне друг о друге сообщения. Например: «Пожалуйста, поговори с моим соседом по комнате, он постоянно оставляет грязную посуду в раковине». «Мой сосед по комнате постоянно приходит домой поздно и будит меня, пожалуйста, поговори с ним об этом». Я категорически отказалась. Когда они съезжали, хотели продать мне свою мебель. Когда я отказалась, они сказали, что отдадут ее мне. Я сказала, что с удовольствием заплачу кому-нибудь за вывоз мебели и вычту эту сумму из их залога. © RollingSolidarity / Reddit
- Сдал я квартиру неприметному мужичку. Сам живу в том же подъезде. Спустя время заметил, что постоянно к нему женщины ходят. Преимущественно молодые да звонкие. А недавно две из них скандал прямо около его квартиры устроили! Спустился я на шум, и оказалось, что мужик-то известный в городе мастер по маникюру. Одна клиентка опоздала так сильно, что уже вторая подошла, и мужик ей сказал, что не примет ее. Так она давай уговаривать подошедшую на запись уступить ей, а та ни в какую. Помог спровадить эту опоздунью.
Комментарии
Странные личности бывают и с той, и с другой стороны.
Нынешнего хозяина квартиры я вижу раз в 2 года, при продлении договора и передачи 24 чеков)
А уж "вломиться без предупреждения со своими ключами" - такого за 25 лет не было ни разу.
********
Недавно в группе нашего города один арендатор-предприниматель живо интересовался, стоит ли ему арендованную квартиру самому сдавать посуточно под свидания?
И надо ли об этом предупреждать реального владельца)
Потрясающе незамутненное сознание 😶😐🫢