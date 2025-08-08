Очень порядочный мужчина. А "друзей", за хобот и... Под зад. Тьфу! Терпеть не могу клеветников.
16 арендодателей, которые мечтали о пассивном доходе, а получили активные приключения на свою голову
Многие видят в сдаче жилья в аренду идеальный способ получать пассивный доход: купил квартиру, сдал ее и просто получаешь деньги. Что может быть проще? Но реальность часто оказывается гораздо сложнее и веселее. За каждой входной дверью скрываются уникумы, которые превращают мечту о беззаботной жизни в череду активных приключений. И это подтверждает опыт пользователей сети, которые поделились своими историями.
- Наш арендатор позвонил, выражая беспокойство: Чарли, всеми любимый дикий, но очень дружелюбный кот, внезапно перестал есть дорогой корм, который он ему покупал. Мужчина сильно переживал, что кот заболел. Мне пришлось объяснить, что другие жильцы тоже подкармливают Чарли, поэтому кот просто сыт и прекрасно себя чувствует. Услышав это, наш арендатор в шутку назвал Чарли «предателем» и посетовал на потраченные на корм деньги. © perpykins / Reddit
- Сдаю квартиру, пришла на просмотр молодая пара, ждущая ребенка. И все бы ничего, но эти товарищи безапелляционно заявили, мол, вы же указывали, что есть все необходимое для проживания. На мой логичный вопрос, они мне выдают: «У нас ребенок будет, поэтому нам нужна детская кроватка. А еще пеленальный столик, стерилизатор для бутылочек, ну и уже надо стульчик для кормления заранее взять, мы готовы купить сами, чеки вам предоставим, вычтем эту сумму из арендной платы».
- Сдавала квартиру двум девушкам, составили договор с указанием всех предметов. Через месяц они звонят и говорят: «Сгорел электрический чайник, купите срочно». Я их пожалела, думаю, молодые еще, принесла чайник. Через некоторое время опять звонок, заявляют, что перегорели лампочки и засорилась мойка на кухне. Я им в ответ: «Верните назад чайник, больше не беспокойте!»
- У меня была подобная квартирантка, говорит: «Я закажу онлайн себе новые коврики, полочки, умный чайник, робот-пылесос, а вы оплатите с тех денег, что я вам скинула за квартиру. Я говорю: «А ничего не попутала? Открывай договор, читай внимательно».
У нас наа работе одна из сотрудниц сдавала квартиру. Состояние более чем, полностью меблирована, бытовой техникой напичкана. Стоимость умеренная. Казалось бы, что ещё надо? Нашли таки квартиранты, что не так - через месяц примерно звонят, мол, лифт в доме сломался, два дня не работает . Так вот, надо им цену за аренду снизить, раз такие "неудобства". Квартира наа третьем этаже, к слову.
А другая сотрудница, когда эту историю услышала, решила коллегу "поддержать": - Вы, Анна Михайловна, не переживайте. Вот моя хозяйка, представляете, ужас какой, за неделю ни разу не пришла квартиру убрать и постельное бельё поменять! Наверно, съезжать надо от такой неряхи. Мы знатно прифигели, спрашиваем её, с чего вдруг хозяйка квартиры должна у тебя убирать? Так, - отвечает,- я ж ей плачу за проживание. В гостиницах же за номер тоже платят, а там горничные каждый день убирают. Логика потрясающая)))
- Однажды вечером мне позвонила встревоженная девушка-арендатор, сообщив о странном гудящем звуке, доносящемся из стен ее квартиры. Естественно, я сразу подумал о проблемах с сантехникой или системой отопления, вентиляции. Я вызвал ремонтников, но они ничего не обнаружили. На следующую ночь она перезвонила, гул все еще не прекращался. Прошла неделя, и она оставила мне голосовое сообщение, в котором с полной серьезностью заявила: «Привет, я все поняла! Моя соседка точно держит пчел прямо внутри стен. Можем ли мы их выселить? © rasputia2 / Reddit
- Моя квартирантка, которая снимает жилье по очень низкой цене (мы давние знакомые), недавно пожаловалась на боли в спине из-за матраса, которому меньше четырех лет. Она попросила купить новый, мотивируя это тем, что «я же хорошо забочусь о твоей квартире». Еще бы, ведь за те деньги, что я с нее беру, у нас в городе можно снять разве что гараж.
- Пришла девушка снимать дом. Она повернута на фэн-шуй, просила ванну перенести на кухню, на участке сделать зону барбекю, лестницу тоже переделать.
- Сдавала квартиру через знакомого. Ну вроде нормальный парень, приличный. Думаю, ну ок, мне как раз уехать надо было. Через месяц возвращаюсь, открываю дверь и просто выпадаю. В квартире не просто кто-то живет, а живут. Три семьи. С детьми, с кастрюлями, с раскладушками, с клеткой для кролика. Посреди комнаты свет, камера, человек с микрофоном и табличкой «дубль три». Я стою в шоке, спрашиваю: «Вы кто вообще?» Девушка с ресницами до потолка спокойно говорит: «Мы снимаем реалити, не мешайте, сейчас сцена как Лена узнает про измену». Какая Лена? Какая измена? Это моя квартира. Один из мужиков, кстати, ел мои хлопья, а ребенок катался на пылесосе. Только с участковым удалось их выгнать. © Не все поймут / VK
- Думал, сдал квартиру хорошим людям: муж айтишник, жена педагог, двое детей. Но как они меня достали! Звонят по любой мелочи, вплоть до перегоревшей лампочки, и просят приехать. На днях вообще заявили, что у них в туалете ломался ершик для унитаза. Вот зачем мне это информация? Я поеду в магазин, и привезу им новый ершик? Молча скинул на карту пятихатку, и до сих пор офигеваю от этой «просьбы». © Палата № 6 / VK
- Как-то сдавала одну из своих квартир, приходит пара. Им все подходит, но тут женщина говорит: «Можно заменить входную дверь?» Я говорю: «Вы имеете в виду замок?» «Нет, — говорит, — всю дверь полностью. Мы в целях безопасности везде, где живем, требуем замены входной двери». Я сказала, мол, за свои деньги можете менять. Отказались. Слава богу.
- Сдаю квартиру посуточно. Есть у меня увлечение — рисование. Пишу картины не на профессиональном уровне. Что-то висит дома на стенах, что-то отвожу в съемную квартиру. Там целая пустующая стена, вот ее и украшали 9 моих рисунков. Неделю назад жила женщина 3 дня. Поехать забрать ключи сразу не смогла, она их оставила в почтовом ящике. Когда приехала на квартиру, обнаружила, что нет моих картин, а именно 5-ти штук! Может она подумала, что это какие-то дорогостоящие картины, я не знаю, но сам факт. Залог в тысячу рублей я ей не вернула, чтобы в дальнейшем не было желания забирать что-то из чужих квартир. © Рабочие истории / VK
- Квартиранты разрезали занавеску, но мне клялись, что до них так и было.
- Сдавала квартиру знакомой. Полгода все было прекрасно, своевременная оплата. Тут она теряет работу и не платит. Параллельно она училась. Я ж как понимающий человек, говорю, что подожду. Но это «подожду» затянулось на 4 месяца. Потом вообще перестала отвечать на телефон. Я звоню ее родителям. Оказывается, они ей каждый месяц высылали деньги на оплату квартиры. А она их прогуливала! Родители выслали мне деньги за все эти 4 месяца. Я попросила ее съехать, мне такие проблемы не нужны. А для себя я уяснила один урок: со знакомыми больше не связываться. © Рабочие истории / VK
- Мой дедушка недавно начал сдавать квартиру, причем весьма дешево. Все ему советовали поднять плату, но он отказывался. Недавно мама с папой даже небольшой скандал устроили, мол, дед теряет деньги на ровном месте в такое непростое время. Дедушка молча их выслушал, а потом рассказал, что сдает квартиру молодой женщине с ребенком, у которой сейчас финансовые трудности. Более того, он даже иногда им с продуктами помогает, ибо хочет, чтобы у них было все хорошо. Мое уважение к нему сразу возросло, а вот за родителей немного стыдно. © Не все поймут / VK