16 арендодателей, которые мечтали о пассивном доходе, а получили активные приключения на свою голову

У нас наа работе одна из сотрудниц сдавала квартиру. Состояние более чем, полностью меблирована, бытовой техникой напичкана. Стоимость умеренная. Казалось бы, что ещё надо? Нашли таки квартиранты, что не так - через месяц примерно звонят, мол, лифт в доме сломался, два дня не работает . Так вот, надо им цену за аренду снизить, раз такие "неудобства". Квартира наа третьем этаже, к слову.



А другая сотрудница, когда эту историю услышала, решила коллегу "поддержать": - Вы, Анна Михайловна, не переживайте. Вот моя хозяйка, представляете, ужас какой, за неделю ни разу не пришла квартиру убрать и постельное бельё поменять! Наверно, съезжать надо от такой неряхи. Мы знатно прифигели, спрашиваем её, с чего вдруг хозяйка квартиры должна у тебя убирать? Так, - отвечает,- я ж ей плачу за проживание. В гостиницах же за номер тоже платят, а там горничные каждый день убирают. Логика потрясающая)))