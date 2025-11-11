Нежданчик подкрался незаметно: 15 историй из обычных семей

"Купи собаку "Пью Чай" (шарпей)"

Встречаю как-то раз даму с собачкой. Последняя - шарообразной формы.

- Скажите, а какой породы Ваш зверь?

- Шарпей!

- Шарпей??! Да он же должен носить шкуру на пять размеров больше себя?!

- А это он у нас покушать очень любит, вот и дорос до такого состояния.

- Смотрите, не перекормите, а то ещё лопнет!

Посмеялись, я передал собачке горячие "Мяу!" от моих кошек и разошлись