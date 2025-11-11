все, вообще все задачи на завтра я воспринимаю до 8:30 вечера, край до 9 вечера. всё остальное - значит, забыл. пусть учится предупреждать заранее.
Нежданчик подкрался незаметно: 15 историй из обычных семей
Семейная жизнь — как сериал без сценария: никогда не знаешь, что произойдет в следующей серии. То свекровь выдаст «откровение века», то ребенок перепутает слова так, что вся семья в недоумении. А иногда в роли сюрприза выступают тесть, притаившийся в темноте, или слесарь в ванной.
- Все выходные ковырялся с машиной в гараже, потом еще и на сервис поставил, отдал кругленькую сумму. Жена начинает пилить, мол, машина у тебя на первом месте, я на втором, вечно ты с ней возишься, на меня внимания не обращаешь. Ну я ее и успокоил: «На втором месте у меня компьютер...» © Убойные Истории / VK
- Дочке 5 лет. Пришла с прогулки и требует: «Купи мне собаку „пью чай!“» Какую?! Она, мол, ну такую (сложные движения пальцами в воздухе). Видела в рекламе по телевизору и в парке у тети. Через полчаса поисков в интернете выяснилось, что это шар-пей. © Убойные Истории / VK
- Сегодня в три часа ночи меня разбудила моя дочка: «Мам. Ма-а-ам. Просыпайся. Мы про поделку забыли!» Оказалось, что дочь забыла, что им задали сделать поделку. И теперь «мы», то есть я, сижу вся в клею. В пять часов утра. © Не все поймут / VK
- Мы с женой 8 месяцев планировали поездку в Испанию, скрывая это от сына. Хотели сделать ему сюрприз, поэтому обсуждали ее только по ночам, когда он спал. Но в разговоре с его учителем танцев я случайно ляпнул, что мы не вернемся из Испании к началу занятий следующего цикла. Сын это услышал и воскликнул: «Что? Мы едем в Испанию?!» Жена посмотрела на меня в шоке, и я тут же обо всем пожалел. Теперь жена не хочет со мной разговаривать. Я в немилости за то, что испортил нашу первую семейную поездку за границу. © Coppernicuzz / Reddit
- Когда я только забеременела вторым сыном, мы с мужем договорились не рассказывать об этом до дня рождения нашего старшего. Мы живем в США, но супруг родом из Англии, и как-то раз к нам должна была приехать его подруга из Англии (уже после рождения второго ребенка). Он написал ей сообщение, мол, здорово, что приезжаешь, сможешь познакомиться с моими детьми. Она сразу насторожилась и спросила: «Детьми?! Твоя жена что, беременна?!» Он думал, что я разозлюсь, но, честно говоря, это было довольно забавно. Такое случается — слово вырывается раньше, чем успеешь понять, что сказал лишнего. © ****yCatMischief / Reddit
- Решил в отсутствие жены постираться. Ищу стиральный порошок. Нашел пакет, начал думать, сколько сыпать. Решил поискать инструкцию на пакете. Нашел надпись «Наполнитель для кошачьего туалета». Бросил эту дурацкую затею, жду жену... © Убойные Истории / VK
Мне предстоит госпитализация на недельку,то я строго-настрого запретила подходить мужу к стиральной машинке.У меня там все программы настроены и т.д.
А утюг ,который тоже с программой просто спрятала,и выставила ему тяжелый такой,бабушкин.)))))))
- Готовила манты: замесила тесто, мяса для начинки накрутила, слепила, следующий этап — это бросить их в воду. Забросила первую партию, забегает ребенок и заинтересованно спрашивает, что это я делаю. Отвечаю, мол, манты в кипящую воду кидаю, на что сынок с ужасом в голосе говорит: «Мам, ты что, не знаешь, что манты мочить нельзя?» Сначала не поняла, в чем дело, а потом, отсмеявшись, пришлось объяснять, что манты и манту — это совершенно разные вещи. © Палата № 6 / VK
- Жена и теща в санатории, дома один. Поужинали с другом в ресторане, разъехались по домам. Среди ночи встаю водички попить и по дороге на кухню вижу, что в туалете свет горит. Выключаю и иду на кухню. Когда за спиной из темноты раздалось глухим басом: «Свет включи!», я чуть не поседел. Оказалось, пока я спал, тесть из дальней поездки вернулся. © Убойные Истории / VK
- Утро раннее, спать хочется очень, а дел днем много. Решила начать день с приятного и залезла в ванну с пеной. Вдруг дверь в ванную открывается, заходит абсолютно незнакомый мужик с бородой, чемоданом, в фуфайке и начинает, насвистывая, раздеваться. В тамбуре железная дверь. В квартиру еще одна железная дверь. Как?! Оказывается, накануне муж договорился со слесарем менять трубы. Утром слесарь ему позвонил, сонный муж открыл и утопал обратно спать, а слесарь прошел к месту работы... Ну, зато я проснулась. Слесарь, когда обернулся и увидел мои глаза среди этих гор пены, тоже проснулся. День начался бодренько. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- В гости приехала свекровь и в день своего отъезда уронила и разбила в ванной почти полный флакон своих духов. Аромат ее духов крепкий, и в большом количестве от него начинает болеть голова и подступает тошнота. Погрустив о потере, она убрала осколки в мусорное ведро на кухне, вытерла пол шваброй и пошла попить чай, затем посидела на диване, погладила кота. Вечером муж отвез ее на автовокзал, но аромат остался с нами. Проветриваем квартиру уже пятый день, швабру выбросили, кота помыли, место гибели флакона помыто уже ...надцать раз. Пока мало что помогает, но уже стало легче. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- С женой улеглись спать, уже глаза сами закрываются, тишина, темнота, и тут появляется комар, начинает противно звенеть и летает где-то рядом. Жена: «Дай ему уже укусить себя поскорее, а то так полночи не уснем, жалко тебе, что ли? Ты большой, а комар голодный!» © Убойные Истории / VK
- Укладываю дочь спать: «Какую сказку тебе почитать?» Она: «Атоф и дэдоф». Минут 20 мы перебирали все имеющиеся книжки. И вот из-за кровати извлекается книга с торжествующим воплем: «Вот она!» Смотрим, а там сказка «Три медведя». Про трех медведей. Атоф и дэдоф. © Nelli Pechkina / VK
Работал админом в компьютерном клубе. Пришёл пацанчик младшеклассник и просит включить ему «косисяйк на машине» долго со всеми присутствующими размышляли чего он хочет. Оказалось - Counter-Strike, карта Mansion
- Как-то перед Новым годом были с женой в ресторане. По залу ходила специально обученная девушка и с неподдельной радостью спрашивала у всех посетителей, решили ли они уже, где будут отмечать Новый год, — и, разумеется, приглашала сделать это в их ресторане. Подошла к нам и спросила с улыбкой чеширского кота:
— А вы уже решили, где будете отмечать Новый год?
— Да, на Канарских островах, Тенерифе Пуэрто де ля Круз.
Далее пауза, девушка поменялась в лице и очень жалобно произнесла:
— Возьмите меня с собой. © Убойные Истории / VK
- Свекровь намекает мужу, что наш ребенок не от него. А я в жизни ему не изменяла! Поговорила с мужем, все выяснили. Но он жаловался, что мать не сдается. Сегодня попросила свекровь посидеть с внуком. Забираю, а сын мне такой: «Мам, а баба Люба — это точно моя родная бабушка?» Еще раз поговорю об этом с мужем и сыном, но лично я против общения моего ребенка с этой женщиной. © Мамдаринка / VK
- Сегодня мужу позвонили с незнакомого номера, и мужской голос сказал:
— Алло, здравствуйте, это вас искусственный интеллект беспокоит.
Муж удивился:
— Как — искусственный?
Там возмущенно воскликнули:
— Ну так, искусственный! Позвонить, что ли, не могу?
И трубка была брошена. Обиделся, наверное. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
Комментарии
"Купи собаку "Пью Чай" (шарпей)"
Встречаю как-то раз даму с собачкой. Последняя - шарообразной формы.
- Скажите, а какой породы Ваш зверь?
- Шарпей!
- Шарпей??! Да он же должен носить шкуру на пять размеров больше себя?!
- А это он у нас покушать очень любит, вот и дорос до такого состояния.
- Смотрите, не перекормите, а то ещё лопнет!
Посмеялись, я передал собачке горячие "Мяу!" от моих кошек и разошлись
Я медсестра, постоянно приглашала мам сделать их детям Манту. Затем в ближайшем магазинчик собралась купить пян-се. Мне пробили и выдали мант. Осознала ошибку лишь когда 1 мант гопяченький оказался в руках. Я вместо пян-се сказала продавцу " Манту" .
Я бы сказал сыну. Действительно бабушка тебе не родная, а отец родной!!!
Сделайте ДНК тест и в придачу ДНК вашего мужа и его отца. И свекрови на лоб приклейте.