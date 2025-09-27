15+ примеров того, как искусственный интеллект понял крылатые выражения по-своему
Каждому из тех, кто играется с нейросетями, хочется выжать из них максимум человечности. Мы тоже не отстаем, и решили посмотреть, как машина визуализирует известные фразеологизмы. И уже в который раз убеждаемся — чувство юмора у нее однозначно на высоком уровне.
«Грызть гранит науки»
«Прыгнуть выше головы»
«Гол, как сокол»
«Кошки на душе скребут»
«Водить за нос»
«Кот наплакал»
«Не в своей тарелке»
«Каша в голове»
«Делать из мухи слона»
«Молчит как рыба»
«Без царя в голове»
«В ежовых рукавицах»
Когда было преобразование милиции в полицию, то одним из вопросов теста к будущим полицейским был такой: "Что означает выражение - держать в ежовых рукавицах?" Один из кандидатов ответил: "Сделать из ежа рукавицы и в них держать". Тест он не прошёл. Там много было вопросов - это один из них.
«Ни рыба, ни мясо»
«Как об стенку горох»
«Мухи не обидит»
«Бросить якорь»
«Балансировать на грани»
«Дареному коню в зубы не смотрят»
«Ждать у моря погоды»
