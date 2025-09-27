15+ примеров того, как искусственный интеллект понял крылатые выражения по-своему

2 часа назад

Каждому из тех, кто играется с нейросетями, хочется выжать из них максимум человечности. Мы тоже не отстаем, и решили посмотреть, как машина визуализирует известные фразеологизмы. И уже в который раз убеждаемся — чувство юмора у нее однозначно на высоком уровне.

«Грызть гранит науки»

«Прыгнуть выше головы»

«Гол, как сокол»

«Кошки на душе скребут»

«Водить за нос»

«Кот наплакал»

«Не в своей тарелке»

«Каша в голове»

«Делать из мухи слона»

«Молчит как рыба»

«Без царя в голове»

«В ежовых рукавицах»

Ольга Курпякова
2 минуты назад

Когда было преобразование милиции в полицию, то одним из вопросов теста к будущим полицейским был такой: "Что означает выражение - держать в ежовых рукавицах?" Один из кандидатов ответил: "Сделать из ежа рукавицы и в них держать". Тест он не прошёл. Там много было вопросов - это один из них.

«Ни рыба, ни мясо»

«Как об стенку горох»

«Мухи не обидит»

«Бросить якорь»

«Балансировать на грани»

«Дареному коню в зубы не смотрят»

«Ждать у моря погоды»

А вдогонку держите подборку комиксов, которые вмиг настроят на уютную и теплую осень.

Светлана БМВ
1 день назад

Прикольно. Можно было ещё покреативить с поговорками. Понравилась картинка "Дарёному коню в зубы не смотрят" и "Водить за нос".

