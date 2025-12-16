14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал

Когда-то давно, когда я и брат еще жили с родителями, я училась вечерами, приходила около 23 домой. Маму послали на курсы повышения квалификации на месяц в другой город. Еды она на первое время наготовила, но папа и брат не могли даже просто достать из холодильника и разогреть - сидели и ждали, когда я приду с учебы, чтобы их накормить.