Когда-то давно, когда я и брат еще жили с родителями, я училась вечерами, приходила около 23 домой. Маму послали на курсы повышения квалификации на месяц в другой город. Еды она на первое время наготовила, но папа и брат не могли даже просто достать из холодильника и разогреть - сидели и ждали, когда я приду с учебы, чтобы их накормить.
14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал
Народное творчество
3 часа назад
Семья — это не только теплые посиделки за чаем и пирогами, но и порой непростые взаимоотношения с родственниками и мелкие конфликты на бытовой почве. В этой статье мы собрали трагикомичные истории, которые можно бы смело вписать в сюжет какого-то ситкома о семейной жизни.
- Сыну-первокласснику в школе дали задание принести рисунок на тему «Моя семья». Я посмотрела на рисунок — и зависла: на нем он изобразил нас с мужем, бабушку, кота и... мужчину в черном пальто с портфелем. А муж взглянул на меня, потом — на рисунок и вдруг как расхохотался. Оказалось, это его начальник, который переехал в квартиру в доме напротив. Каждый раз, когда сына в школу муж провожает, а потом на работу бежит, они встречаются, и сын уже с ним сам первый здоровается.
- Поехал на рынок перед праздником, жена дала список продуктов. Одним из пунктов была копченая селедка. Я сильно удивился, я никогда ее не видел, но подумал, может, какое блюдо новое вычитала. Еле нашел этот экзотический продукт.
Приехал домой первый вопрос от жены:
— Это что ты купил?!
— Копченую селедку.
— Горбушу надо было!
— Вот твой список, там черным по белому написано: «селедка»!
— А что, сам не мог догадаться, что горбуша? Мы когда-то брали сельдь копченую?
Короче, остался виноват я. © kLop.p / Pikabu
- Муж, я и две дочери — все темноволосые. А сын — блондин. Соседка как-то не удержалась и спросила: «И в кого он блондин? В соседа?» На что 6-летняя дочь со всей своей детской простотой ляпнула: «Вы что, у нас у всех соседей тоже темные волосы». © mommdarinka
- У нас с мужем маленький сын. И вот однажды приспичило мне развеяться с подругами, пошли мы в кафе, а ребенка оставила на мужа. Так вот сидим мы, время за полночь, и тут звонит муж. И говорит: «А мы спим!» Ну, думаю, хорошо. А он вдруг: «А почему ты не спрашиваешь, где мы спим?» Чувствую подвох, спрашиваю, где, а он говорит, мол, я тебя вижу! Моему шоку не было предела. Выхожу на улицу и вижу: муж в машине, на переднем сиденье спит ребенок, за рулем муж ржет. Выяснилось, что сын не хотел совершенно засыпать, и муж его одел и поехал по городу кататься, чтобы тот уснул. Смекалистый! © Не все поймут / VK
- Сидел ночью на кухне, уничтожал бутерброды, все по расписанию — ночной жор в 2 часа ночи. Заходит батя, тоже на бутер хотел накинуться, но я его попросил сначала налить мне воды. Он взял немытую кружку, как обычно, и наполнил ее обычной водой. Только хотел сесть возле меня, но тут зашел наш пес и уставился на пустую миску. Батя взял миску, сполоснул ее и налил качественной воды из бутылки. Вот обидно было! © Палата № 6 / VK
- Работаю экскурсоводом. Была у меня как-то история. Привела я экскурсионную группу на место, где нужно кинуть монетку и загадать желание. А один ребенок попросил у папы денежку, так папа пожадничал, да еще взял и сам кинул. Сын закатил было истерику, но тут к нему подошла мама, дала монетку. Ребенок кинул ее. Тогда мама спрашивает: «Ну сынок, что же ты загадал?» Секундная пауза: «Чтобы у папы ничего не сбылось!» © Не все поймут / VK
- Сижу на кухне, готовлю ужин, муж на балконе расслабляется. Вдруг звонок. Он поднял трубку и как заорет: «Мама едет!» И начинается трэш. Он пылесосит все подряд, потом тряпкой типа пыль начал сбивать. Кричит: «Где борщ?!» Я говорю: «Какой борщ, мы пиццу ели два дня подряд». Он кидает в кастрюлю воду, кетчуп, лавровый лист и фасоль из банки — говорит: «Сойдет, ей главное, чтоб красное». Я стою, смотрю на него и понимаю — не мужик, а мальчишка перед инспекцией. Вишенка на торте — он заявляет на полном серьезе: «Если она спросит про беспорядок, скажи, что ты заболела». А потом его мама пишет, мол, не приедет. И тут он садится на диван и такой: «Фух, пронесло». © Мамдаринка / VK
- Я заподозрил, что моя родня начала залезать в мой почтовый ящик. Чтобы подтвердить свою догадку, я распечатал письмо с предложением о работе и указал ну очень хорошую зарплату. Положил его в почтовый ящик. Совсем скоро родственнички начали вдруг ко мне подлизываться. Жена тоже заметила: «Чего это они такие вежливые?» Тут-то я ей все и рассказал. © Keo Painya / Quora
- Не люблю готовить от слова «совсем». Умею, но не люблю. А вот мой муж — повар от бога. И рецептов кучу знает, и в курсе, какой вкус придаст та или иная специя. Короче, готовит так, что пальчики оближешь. Первые 3 года нашего брака он работал удаленно и, соответственно, сидел дома, и готовить мне не приходилось. А тут переезд, у мужа работа в офисе, готовка легла на меня. Сидим, ужинаем вчера, и муж мне выдает:
— Ты стала лучше готовить. Тебя можно будет когда-нибудь в шеф-повара посвятить.
И только я начинаю расплываться в улыбке, как он добавляет:
— Лет через 50. © Мамдаринка / VK
- Когда мой муж задерживается на работе так сильно, что я уже ложусь спать, он всегда начинает искать себе еду на ужин, но ничего не находит. Расстраивается, перекусывает фруктами и печеньками, ложится спать голодным. И каждый раз сильно удивляется, когда утром я показываю ужин на полке в холодильнике. Он у меня замечательный и по жизни очень внимательный человек, но в ситуации с ночным ужином какой-то сбой. © Мама Дорогая / ADME
- Я тогда только начал встречаться со своей будущей женой, приготовил как-то жаркое в мультиварке. Поели, она начала убирать посуду. Дай, думаю, загляну к ней. Захожу, а она поставила мультиварку целиком в раковину и спокойно ее моет. © Crestwoods / Reddit
- Мой муж такой ребенок иногда! У нас есть кот, которого мы невероятно любим, но у мужа есть глупая привычка: он постоянно сует коту палец в рот, когда тот зевает. Ругала его за это, пыталась отучить, объясняла, что нельзя так с животным поступать, но муж, словно ребенок, не понимает этого. И вот сидим мы вечером на диване, рядом кот вылизывает себя, мы смотрим телевизор. Муж так смачно зевает, прямо широко очень рот открывает, а кот берет и прямо лапой ему по языку бьет! Муж в шоке, я ржу, а кот убегает. Вот тебе и карма во всей красе! Больше муж зевающего кота не трогает. © Не все поймут / VK
- Как-то видел ситуацию: спустило колесо у машины. Из машины вышел злой мужчина, а через некоторое время — его жена. Муж все ругался, звонил кому-то. А жена не вытерпела и начала сама колесо менять. Мужик заметил, спросил: «Ты что творишь?» А в ответ последовало: «У Кати танцы через 15 минут, а Роме еще поделку надо успеть доделать. Ты этим заниматься не будешь, потому что у тебя в руках ломается даже железный лом. А я еще хочу ванну принять». Поменяла, и они спокойно уехали. © Мамдаринка / VK
- Как-то утром 31 декабря послала мужа в магазин докупить продуктов по мелочи: майонез там, горошек. Готовлю, накрываю на стол, а муж пропал. Звоню — абонент не в сети. Я уже нервничать стала. Вернулся только в 9 вечера, и не сам, а в компании каких-то двух молодых парней, уже довольный и веселый. Оказалось, что он, идя в магазин, увидел, что какая-то пожилая женщина подскользнулась на льду, поехал вместе с ней в травмпункт. Телефон у него сел. С телефона женщины дозвонились ее сыновьям, они ее с ногой в гипсе и мужа забрали, уговорили, чтобы посидел с ними дома немного, отпраздновал. Ну а темнеет у нас зимой быстро, он с севшим телефоном даже не заметил, что уже поздно. А потом уже на машине его к нам домой отвезли. И, как итог, оливье в тот год ели без горошка — до магазина муж так и не добрался. Хорошо, что хоть майонеза в холодильнике на салат хватило.
