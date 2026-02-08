Хорошая история про вьетнамский компотик. Только мне интересно, чем вьетнамский отличается от обычного? Там соя и перчик-чили добавлены?
13 курьеров, у которых после смен накопилось баек на целую книгу
Иногда работа курьера — это не только прогулки по городу, но и встречи с удивительными людьми. Одному достается вьетнамский компот от доброй незнакомки в сорокаградусную жару, другому — целый контейнер домашних пирожков от одинокой бабушки, которой просто нужно было с кем-то поговорить, а третьему — ожидание на улице в час ночи от девушки со сломанным домофоном. Эти 13 историй о том, что доставка еды — это не про калории, а про заказы, которые меняют настроение на весь день.
- Подхожу с заказом к двери и слышу громкий мужской крик: «Не смей! Положи на место! Это же бешеных денег стоит! Отдай сейчас же, это мое!» Я насторожился, но все же нажал на звонок. Дверь открывает парень, а за его спиной вижу, как в комнату пробегает рыжий кот, сжимая в зубах баночку паштета, и ныряет под диван. Из-под дивана тут же раздаются звуки активного чавканья и явного наслаждения. Парень замечает мой испуганный взгляд, обреченно машет рукой и шепчет: «Не пугайся. Это просто его лечебный корм. Этот шерстяной бандит не ест из миски, зато обожает забирать мою еду. Приходится каждый вечер разыгрывать сцену, будто это моя самая дорогая еда в мире, и я трясусь над каждым кусочком. Только так он его и ест».
- Доставляла заказ в дождливый день. Позвонила в дверь и подождала несколько секунд, пока клиент ответит. Никто не ответил, и я пошла обратно по их мощеной подъездной дорожке к своей машине. Было скользко от дождя, и я упала. Подумала: «По крайней мере, никого не было дома, чтобы стать свидетелем этого казуса». И тут же услышала, как кто-то кричит из окна надо мной: «С вами все в порядке?» © OrganizationSalty890 / Reddit
- Купил электроскутер, решил поработать курьером. Произошел сегодня один случай, который меня попросту выбил из колеи и поверг в приятный шок. Я приехал за заказом в ресторан вьетнамской кухни, и там миловидная девушка выдала мне пакет со словами: «Вот вам холодный компотик местной кухни. На улице такая жарень». Кроме шуток, реально едва не заплакал. Было жарко, сборщики в магазинах все какие-то неадекватные, в ресторанах тоже не лучше. Вечный сплошной негатив. А тут — вьетнамский компот от милой доброй девушки. Очень тронул этот момент. Хотелось ее просто обнять и расцеловать, но сдержался, а то еще испугал бы. Просто спасибо, что ты есть! © Рабочие истории / VK
- Привез продукты, стучу. Из-за двери голос: «Кто там?» Я: «Доставка!» Тишина. Стучу снова. Опять: «Кто там?» Я громче: «Курьер!» Тишина. Я уже начинаю закипать, ору: «Да откройте уже!» Тут выходит соседка и заявляет: «Молодой человек, хозяина дома нет, это попугай, они его ради шутки обучили отвечать так. Оставьте пакет у двери, он все равно вам не откроет».
- Подрабатывал доставщиком, когда мне было чуть больше 20. Как-то дверь открыла женщина, вокруг нее — несколько детей. Она схватила еду и, пока шла по коридору, сказала детям «заплатить мужчине и посчитать чаевые». Дети вручили мне пачку денег и закрыли дверь. Я пересчитал деньги, пока шел к машине, оказалось, что дети оставили мне чаевыми почти 100% стоимости заказа! Я вернулся и снова позвонил. Вышла мама, и я объяснил ей, что дети, должно быть, ошиблись. Она сказала: «Это щедро! Доброго вечера». И закрыла дверь с улыбкой. © Mike Greenwood / Quora
- Заказала я себе роллы и пиццу. Привозит курьер, я открываю дверь, и, как всегда, мой шпиц несется, чтобы выскочить в подъезд. Я прикрываю дверь и говорю курьеру, чтобы он подождал минутку. Беру собакена, отношу в спальню. Прикрываю ее, говорю Мусе: «Жди здесь», — а сама иду за заказом. Слышу, курьер под дверью отвечает: «Да жду я, жду, понял!» Забирать заказ было как-то неловко, правда, объяснила, что сказано было не ему, а собаке. Он в ответ улыбнулся и ушел. © Рабочие истории / VK
- Привез заказ в час ночи. Домофон не работает, я звоню клиентке, и объясняю, что не могу попасть в подъезд. Она заявляет, что спускаться не будет, потому что у нее доставка до двери и предлагает позвонить соседям или подождать пока кто-нибудь выйдет. Напомню, что все происходит в час ночи. Я включил ожидание и отменил заказ. © erdauletberikuly1
- Приехал к клиенту. Два одинаковых многоквартирных дома. Я пошел не в тот и нажал «вы можете спуститься и встретить меня снаружи» в чате. Поняв, что зашел не в тот двор, пошел в другой. Парень там был уже в ярости. Предъявил: «Что, сейчас уже курьеры не доставляют до дверей?» Я ответил: «Не разговаривайте так со мной». А он сказал: «Оставь себе еду, она мне больше не нужна». Пришлось просто уехать. А звонить в службу поддержки клиент не стал, так что последствий не было. © Unknown author / Reddit
- В жизни встречала так много странных людей, что уже почти не удивляюсь ничему, но... Как-то жду доставку, звонит курьер: «Не успеваю, приеду через 2 часа». Думаю: «Ок». Звонит позже: «Буду с утра». Тоже ок. Звонит утром: «Когда свободны?» Недовольно отвечаю: «До 15». Весь день никого. Иду по делам, выхожу из дома, а там курьер. Знаете, что он делает?! Парниша сидит на полу, отдает мне посылку и говорит: «Я же слышу, вы там собираетесь около двери». © Подслушано / VK
- Работаю в доставке фастфуда. Приходит заказ, а там в адресе указано заведение, в котором я сейчас. Ну, глюк приложения. Звоню клиенту. Трубку берет парень за столиком. Я подхожу: «А чего на кассе не заказываете?» Он так серьезно смотрит и выдает: «Я что должен в очереди стоять? Мне лень. К тому же у меня был промокод на бесплатную доставку. Так что ставь на стол, спасибо за сервис».
- Доставил заказ. Из дома вышла женщина и сказала: «У меня нет денег, но мой муж будет здесь через 20 минут с наличными». Это была последняя доставка в тот вечер, поэтому я не беспокоился, что задержусь. А затем она впустила меня в их гараж. Там был бильярдный стол, холодильник и телевизор. И мы играли в бильярд, пока не пришел ее муж и не дал мне денег и чаевых. Один из лучших вечеров на работе. © LooseLasagna / Reddit
- Однажды ко мне неожиданно приехала взрослая дочь со своей семьей, и мы заказали пиццу на ужин. В то время я работал директором по персоналу в одной местной компании. У нас были проблемы, и мне пришлось уволить нескольких человек. Так вот, курьер привез пиццу. Представьте, как неловко было оказаться лицом к лицу с человеком, которого я уволил всего несколько дней назад. К счастью, он отнесся к этому адекватно и даже пожал мне руку. А еще сказал, что благодарен за то, что у него была такая работа. © George Jones / Quora
- Никогда не получала подарок через курьерскую доставку. Восьмого марта звонок в дверь. Открываю, стоит девушка с коробкой клубники в шоколаде:
— Здравствуйте, это вам.
— Что?
— Это же такая-то квартира?
— Ну да.
— Это вам.
Я забираю коробку в недоумении. Давай думать, что за тайный посланник на такое решился. Подумала на коллег, ибо просто не от кого мне такое еще ждать. Остановилась на этой версии, ждала, что другим девушкам из коллектива тоже подобные подарки придут и в чате начнется выяснение. Проходит полчаса с момента доставки, я решаю накинуться на эту клубнику. Съедаю три штучки, и звонок в дверь. Открываю, а там парень, мой сосед. Говорит: «Вам курьер ничего не доставлял?» Понимаю, что это провал. Говорю, что доставлял. Оказывается, курьер перепутал квартиры. Сосед этот подарок давно уже заказал. Ему пришло уведомление о доставке, но доставки-то не случилось, потому что он на свой адрес заказывал. И он начал выяснять, куда доставили. Я решила возместить соседу утрату, но он отказался. Ибо я же не рожу эту клубнику. Поздравил с восьмым марта и ушел. Сестра сказала, что это подарок судьбы. А мне было неловко, что я начала есть эту клубнику, не разобравшись, от кого это. В следующий раз, если ко мне заявится такой курьер, то просто откажусь. © Рабочие истории / VK
