13 курьеров, у которых после смен накопилось баек на целую книгу

Иногда работа курьера — это не только прогулки по городу, но и встречи с удивительными людьми. Одному достается вьетнамский компот от доброй незнакомки в сорокаградусную жару, другому — целый контейнер домашних пирожков от одинокой бабушки, которой просто нужно было с кем-то поговорить, а третьему — ожидание на улице в час ночи от девушки со сломанным домофоном. Эти 13 историй о том, что доставка еды — это не про калории, а про заказы, которые меняют настроение на весь день.