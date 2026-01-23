Мы перенесли 15 героев бразильских сериалов в наши дни, и мечтаем о ремейках

В 2000-х мы бросали все дела, когда слышали заставку «Клона» или «Семейных уз». Мы помним их в шелках и золоте. Но что, если бы страсти Жади и Лукаса кипели в современных мегаполисах, среди смартфонов и актуальных трендов? Мы решили полностью сменили имидж любимым героям. Кому-то новый образ подошел идеально, а кто-то потерял свое привычное очарование.