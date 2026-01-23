Мы перенесли 15 героев бразильских сериалов в наши дни, и мечтаем о ремейках

26 минут назад
Мы перенесли 15 героев бразильских сериалов в наши дни, и мечтаем о ремейках

В 2000-х мы бросали все дела, когда слышали заставку «Клона» или «Семейных уз». Мы помним их в шелках и золоте. Но что, если бы страсти Жади и Лукаса кипели в современных мегаполисах, среди смартфонов и актуальных трендов? Мы решили полностью сменили имидж любимым героям. Кому-то новый образ подошел идеально, а кто-то потерял свое привычное очарование.

Изабелла, «Новая жертва»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Леонсио, «Рабыня Изаура»

Нисси, «Жестокий ангел»

Горетти, «Жестокий ангел»

Рамиру, «Тропиканка»

Саид, «Клон»

Жади, «Клон»

Иветти, «Клон»

Эду, «Семейные узы»

Луана, «Роковое наследство»

Мария, «Хозяйка судьбы»

Камилли, «Земля любви, земля надежды»

Летисия, «Тропиканка»

Мария, «Нежный яд»

И вот статья, в которой мы перенесли в наше время сказочных персонажей и представили, кем бы они могли работать в современном мире без магии.

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, AI-generated image, O Rei do Gado / Rede Globo de Televisão, AI-generated image

Капибара в кимоно
20 часов назад

Удивительно, как некоторые любят переливать из пустого в порожнее. Могли бы просто взять фото актеров без грима. Элементарно, Карл!!! Воистину, нет предела тyпocти человечьей. Зря ИИ гоняли.

