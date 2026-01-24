Глядя на анатомически правильную Диану (плечи которой, кстати, считаются широковатыми), боюсь себе представить анатомию Русалочки. Гляньте на вынос ее плеча
15+ образов из наших любимых мультфильмов, которые были вдохновлены самой реальностью
Культура
45 минут назад
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что платье диснеевской принцессы или походка мультяшного героя кажутся невероятно знакомыми? Это не дежавю! В этой подборке мы раскроем секреты легендарных образов: от свадебного платья принцессы Дианы, которое примерила Ариэль, до фирменной улыбки Тома Круза, спрятанной в облике одного из наименее завидных женихов диснеевского мира.
1. Платье Ариэль из мультфильма «Русалочка» с пышными рукавами-фонариками и большой юбкой напоминает легендарное платье принцессы Дианы, чья свадьба состоялась за 8 лет до премьеры мультика
2. Создатели Джессики Рэббит вдохновлялись образами голливудских див 1940-х. Героиня Риты Хейворт из фильма «Гильда» — один из ключевых источников, в том числе по платью и позам
3. Если присмотреться к Винни Пуху, можно заметить сходство с озвучившим его Евгением Леоновым. Художники при рисовке ориентировались на интонации, пластику речи и характер актера
4. При отрисовке Белль художники вдохновлялись эстетикой «золотого века» кино. Например, визуальное сходство с платьем героини Элизабет Тейлор в фильме «Свидание с Джуди» трудно не заметить
5. Образ Мегары повторяет типажи сильных, ироничных героинь, включая персонажей Одри Хепберн и Барбры Стрейзанд
6. Образ короля из мультфильма «Бременские музыканты» сознательно создавался с оглядкой на персонажа Эраста Гарина — короля из фильма-сказки «Золушка»
7. Образ Белоснежки во многом вдохновлен героинями Джанет Гейнор из фильмов конца 1920-х годов — художники заимствовали у актрисы мягкую мимику и наивное выражение лица
8. Рыжие волосы, «инопланетная» внешность, фантазийный вайб — сходство между Меридой и Лили Коул трудно игнорировать
Не знаю Лили Коул в жизни, но фотографическое сходство невероятное. С нее рисовали?
-
-
Ответить
9. В мультфильме «Жил-был пес» образ Волка создавался под Армена Джигарханяна — характер, интонации, ирония и внутренняя усталость персонажа выросли из его актерской манеры
10. Официальным референсом для Золушки была Хелен Стэнли. Но многие верят, что Грейс Келли стала дополнительным источником вдохновения — у принцессы такие же светлые волосы и похожее чувство стиля
11. Герои советского мультфильма «Пес в сапогах» намеренно пародируют персонажей фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
12. Танцевальный образ Эсмеральды отсылает к классическим голливудским танцевальным образам, и Рита Хейворт в «Саломее» (сцена с танцем семи вуалей) — один из признанных визуальных референсов
Хммм. Эсмеральду в книге цыгане украли. Она, конечно, загорелая, но ... Загорелая же? Не смуглая?
-
-
Ответить
13. Образ Бетти Буп был вдохновлен певицей и актрисой Хелен Кейн, известной в том числе своей фирменной манерой речи, напоминающей детскую
14. Образ Алладина вдохновлен ранними ролями Тома Круза. Аниматоры позаимствовали у именитого актера улыбку и мимику
15. Образ Рассела из мультфильма «Вверх» был списан с Питера Сона — аниматора, сценариста и будущего режиссера
16. Образ Эдны Мод из мультфильма «Суперсемейка» напрямую вдохновлен легендарным голливудским дизайнером по костюмам Эдит Хэд — от имени до внешнего вида
17. Внешность, мимика и пластика Шляпника из мультфильма «Алиса в стране чудес» позаимствованы у актера и комика Эда Уинна, который и озвучил персонажа
18. Образ Фрая из «Футурамы» отсылает к экранному типажу Джеймса Дина, а прежде всего к его герою в фильме «Бунтарь без причины» — как в смысле инфантильного характера, так и визуально
19. Создатели «Анастасии» ориентировались на эстетику золотого Голливуда. Та же эстетика вдохновила и создателей героини Джулии Робертс в «Красотке» — обратите внимание на фасон платья и перчатки
