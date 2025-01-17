12 занимательных деталей из мультфильмов, которые вы могли и не заметить

Большинство мультфильмов на самом деле полны любопытных деталей, которые мы при первом просмотре и не замечаем. А иногда требуется по несколько раз пересмотреть картину, чтобы увидеть пасхалку или отсылку. Некоторые зрители и вовсе умудряются строить занятные теории относительно связей персонажей во франшизах мультиков.

Странный знак

Если один раз заметить этот знак в одном из старых мультфильмов, то потом замечаешь его везде. Например, в «Белоснежке и семи гномах», «Алисе в Стране чудес» и многих других кинокартинах. Это что-то означает или просто совпадение? Возможно, герои таким образом пытались защититься от зла.

«Головоломка 2»

В мультфильме «Головоломка 2» есть момент, где Радость дает Грусти бинокль, чтобы та посмотрела на Семейный остров. Этот бинокль — отсылка на персонажа по имени Ленни из серии мультиков «История игрушек».

«Кунг-фу Панда 2»

В мультике «Кунг-фу Панда-2» на входе в ресторан мистера Пинга можно заметить заделанные трещины. Ведь в первой части эта арка была разрушена во время битвы По с Тай Лунгом. Создатели картины не поленились и добавили такой реалистичный штрих.

«ВАЛЛ·И»

В начальной сцене мультика можно заметить, что ветряки были построены на кучах мусора. Возможно, это был намек на то, что человечество решило перейти на производство «зеленой» энергии только тогда, когда уже стало слишком поздно.

«Холодное сердце-2»

Когда герои мультика играют в шарады Анна в одной из сцен делает такое же выражение, как было у Салли из мультика «Корпорация монстров». Он таким образом пугал детей, чтобы добыть энергию для жителей своего мира.

«Холодное сердце»

А в первой части франшизы, в одной из песен Анны можно заметить отсылку на настоящую картину. Она называется «Качели» — картина французского живописца Жана Оноре Фрагонара, написанная около 1767 года.

«Геркулес»

В одной из сцен персонаж мультика Аид говорит: «Ребята, расслабьтесь. Прошла всего лишь половина представления». И это происходит ровно на 46-й минуте, то есть в середине 92-минутного мультфильма.

«Вверх»

Во время путешествия героев Даг — единственная собака, которая успешно выслеживает тропическую птицу. И скорее всего потому, что он — единственный охотничий пес, золотистый ретривер. А все остальные участвующие в охоте — породы сторожевых собак.

«Человек-паук: Через Вселенные»

Когда Майлз Моралес бьет Питера Паркера током, то появляется эффект свечения его нервной системы. А раньше, когда в мультиках хотели показать удар током, то подсвечивался скелет. С точки зрения анатомии, этот прием выглядит более правдоподобно, чем старый.

«Университет монстров»

В этой придуманной вселенной монстров энергия создается из детских криков, которые появляются в газообразном состоянии в специальных резервуарах. И поскольку энергия здесь — это газ, выключатели света — это вентили, а вместо проводов — трубы.

«Корпорация монстров»

В первом мультике этой вселенной есть момент, когда мы можем заметить настоящее имя девочки, которую случайно похитил Салли. Он ее зовет Бу, но девочка подписывает свои рисунки, и видно, что на самом деле ее имя — Мэри.

«Аладдин»

В мультике «Аладдин» в одной из сцен в какой-то момент Аладдин будто случайно бросает яблоко Жасмин, и она его ловит. Существует поверье, будто в Древней Греции девушку звали замуж, бросая ей яблоко. Если она его ловила — это означало согласие. Так, возможно, это было предложение руки сердца Жасмин, а мы все его пропустили?