16 человек, чья поездка была бы серой и скучной, как туча, если бы не их попутчики

Кого только не встретишь в общественном транспорте: попутчиков с манерами медведя, клоунов, наглых и хитрых бабулек, людей, витающих в облаках. Эти истории убедят вас в том, что порой поездка в автобусе или поезде может оставить не меньше впечатлений, чем цирковое шоу.