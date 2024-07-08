16 человек, чья поездка была бы серой и скучной, как туча, если бы не их попутчики

Надеюсь любительница вытащить чужие наушники отхватила леща? Часто такие истерички очень нуждаются в качественном успокоителе. Потом такие спокойные-спокойные ходят...
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Кого только не встретишь в общественном транспорте: попутчиков с манерами медведя, клоунов, наглых и хитрых бабулек, людей, витающих в облаках. Эти истории убедят вас в том, что порой поездка в автобусе или поезде может оставить не меньше впечатлений, чем цирковое шоу.
Надеюсь любительница вытащить чужие наушники отхватила леща? Часто такие истерички очень нуждаются в качественном успокоителе. Потом такие спокойные-спокойные ходят...
Поездка за границу сулит еще больше приключений, ведь там можно столкнуться с поразительными культурными особенностями и просто забавными недоразумениями.