16 человек, чья поездка была бы серой и скучной, как туча, если бы не их попутчики

Истории
1 час назад

Кого только не встретишь в общественном транспорте: попутчиков с манерами медведя, клоунов, наглых и хитрых бабулек, людей, витающих в облаках. Эти истории убедят вас в том, что порой поездка в автобусе или поезде может оставить не меньше впечатлений, чем цирковое шоу.

  • Ехала как-то без настроения на встречу со своим молодым человеком. Накануне мы поскандалили, а вечером назревала новая ссора. В троллейбусе были только я и ребята из клоунской труппы. И вот сижу я, значит, расстроенная, а они же не могли допустить, чтобы девушка грустила. В общем, для профессионалов — 2 минуты дела, и поездка уже превратилась в праздник. Было весело, а из троллейбуса меня вынесли на руках. Наверное, унесли бы дальше, но на остановке ждал мой молодой человек, который вытащил меня из толпы. © Elena Marchuk / ADME
  • Сажусь в метро, подходит женщина, смотрит на меня, чтобы я ей место уступила:
    — Я вообще-то же старше тебя, девочка.
    — Сколько вам лет?
    — 32.
    — А мне 33.
    Cижу дальше. © dragonlolli / Twitter
  • Я ехала в поезде поздно ночью и увидела чувака, который вытащил целую банку майонеза, засунул в нее руку без ложки и стал есть его прямо рукой — так, словно он медведь, а майонез — это банка меда. © angelsgirl2002 / Reddit
  • Cтояла на платформе в наушниках и ждала электричку. Вокруг куча народу. Какой-то бабке позарез захотелось высказать свое ценное мнение, и, видимо, она пыталась до меня докричаться, а я не слышала. Выдернула эта цаца мне AirPod из уха и бросила его на землю со словами: «Испортишь себе слух бананами в ушах». © uchilka_nastya / Twitter
Екатерина П
3 дня назад

Надеюсь любительница вытащить чужие наушники отхватила леща? Часто такие истерички очень нуждаются в качественном успокоителе. Потом такие спокойные-спокойные ходят...

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  • Еду после экзамена домой. Экзамен был у вредной преподши старой закалки, и все должны были явиться на экзамен в парадном прикиде: белая рубашка, черные брюки, волосы убраны в пучок. Я первокурсница, все делаю так, как сказали. А это летняя сессия, на улице 30 градусов жары. Из душной электрички еле волочусь до автобуса. Захожу — все занято, рассчитывать, что кто-то место уступит, понятно, не стоит. Стою еле живая, и вдруг бабка, сидящая у входа:
    — Что, дочка, плохо?
    — Да, перегрелась.
    Думаю, может, место уступит. А она:
    — Ну надо было кепочку надеть! © jknastasi / Pikabu
  • Ехали в плацкарте с мужем, купили верх и низ с одной стороны. Он мне перед поездкой в шутку заявил: «Закрою тебя на верхней полке и будешь там сидеть. А то я ревновать буду, мало ли кто в вагоне окажется». Заходим мы, значит, в вагон, а там, как на подбор, одни девушки! И все красивые, молоденькие, стройные — в коротких шортиках и без лифчиков под тонкими майками. На весь вагон из мужиков только мой муж. Короче, пришлось ему самому всю дорогу сидеть на верхней полке. © Treljalja / Pikabu
  • Я студентка. Стою жду троллейбус в 11-м часу вечера, людей поблизости нет. И тут ко мне со спины подходит мужчина в 2 раза больше меня и начинает просить денег, мол, на хлебушек не хватает. С перепугу отвечаю: «Я студентка» — и с обреченным вздохом добавляю, что студент должен быть голодным. Тут мужик достает кошелек, вытаскивает тысячу и дает мне со словами: «Нет, студент не должен быть голодным». © Подслушано / Ideer
  • Однажды стоял ждал поезд и увидел странного чувака. Тот с 2 друзьями вывез на платформу продуктовую тележку из супермаркета, они спустились с ней на лифте и стали ждать свой поезд. Видно, у парней был бурный пятничный вечер. © nootnootnoodle / Reddit
  • Еду вечером домой на нижней боковушке плацкарты. Убрал столик, разложил свою полку, лег на нее и только расслабился, как чувствую на себе чей-то косой недовольный взгляд. Соседние 4 места заняты, но все пассажиры с этих мест сидят на нижних полках. И вот один из пассажиров обращается ко мне с вопросом, мол, какого лешего я так рано убрал стол и улегся. Я уж было подумал, что это человек с места прямо надо мной, но нет. Оказывается, его место с остальными тремя, но ему неудобно их беспокоить, зато удобно потревожить меня. Я с ним и разговаривать не стал. © Abancev / Pikabu
  • Как-то раз меня беременную пыталась согнать со своего места одна тетка. Зашла она с мужем, тот держит дочку лет 3 на руках. Женщина сверлила-сверлила меня взглядом и не выдержала: «А ну уступи деточке место». Я положила руку на живот и говорю, мол, а ничего, что я беременная? А она в ответ весьма недружелюбно: «Ничего!» На что я спокойно ответила: «Ну вот и вы ничего, постоите». © ZinaGr / Pikabu
  • Ехал как-то в переполненном автобусе. Один парнишка занял место у окна, а на сиденье рядом поставил 2 здоровенные хоккейные сумки. Я попросил его убрать сумки, так как людям негде было сесть. А он ответил: «Иди сядь где-нибудь в другом месте, братан!» Я еще раз попросил его убрать сумки по-хорошему, но он даже не пошевелился, так что я просто сел на них сверху. © enrodude / Reddit
  • Я сидел на автобусной остановке, а рядом был парень с пустой коробкой из-под пиццы. И он притворялся, будто ест кусок пиццы. И при этом поглядывал на меня и отодвигал подальше свою воображаемую еду, будто пытаясь ее спрятать. © Perynz / Reddit
  • Утро, будний день. В автобус практически не залезть. И тут какая-то бабуля сзади всех подпирает: «Поднимайтесь, мои хорошие, поднимайтесь, и я зайду. Мне за хлебушком свеженьким». У меня аж глаз задергался: и это в 8 утра в автобусе, под завязку набитом людьми! © Stase4ka / ADME
  • Едем с мужем в автобуce. Заходит бабулька с молодой девушкой — внучкой, вероятно. Опытным взглядом окинула салон, где сидячих мест уже нет, и направляется к нам. Подходит и говорит, мол, уступите место, стоять тяжело. И никакого тебе даже «пожалуйста». Муж встал. Я сижу. Бабулька настаивает: «Девушка, а пустите меня к окну». Мне не хотелось ругаться, я встала, бабулька быстро занырнула к окну, на соседнее сиденье плюхнула свою авоську и зовет внучку, типа садись, я тебе заняла. Та без зазрения совести села. Но на этом история не закончилась. Нам с мужем подфартило, и на следующей остановке вышла пара, которая сидела на удобных местах: места для ног побольше и подставка есть для ручной клади. И только мы сели, как та внучка попыталась нас уговорить поменяться местами, мол, им сумку некуда поставить. Мы с мужем отказали практически в один голос. © Anastomus / ADME
  • Сегодня в метро в вагоне видел, как здоровый лысый мужик зашивал носки. Вот прямо снял ботинки, носки, достал нитки с иголкой и зашивал. Зашил, надел носки обратно и поставил ноги на ботинки. Дальше веселее. Этот бугай достал очки, газетку и начал читать — все так же без обуви. Как он дальше обустраивал свой уют, я уже не видел. © Подслушано / Ideer
  • Была история в молодости. Едем в автобусе с женой. Я стою, а она сидит, дочку на руках держит. Людей уйма. И девушку рядом народ так подпирает, что она изо всех сил пытается грудью ко мне не прижаться. Но в какой-то момент устала, прижалась, да еще и (решив, видимо, что терять уже нечего) голову мне на плечо положила. И говорит: «Я передохну немного, ладно?» А жена с глазами по пять копеек на меня зыркает. А я что? Я стою смеюсь. © Михаил / ADME

Поездка за границу сулит еще больше приключений, ведь там можно столкнуться с поразительными культурными особенностями и просто забавными недоразумениями.

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