Отличная подруга, дай боже, чтоб и к ней неприятности не смогли прорваться.
18 таких добрых историй, ну просто куриный бульон для души
Иногда мы видим мир в серых тонах: дождь зарядил, пробка на дороге, на работе проблемы. Кажется, будто все против нас. А потом вдруг откуда ни возьмись — лучик света. Кто-нибудь сделает комплимент, поможет сумки донести или даже вернет веру в человечество. Но совсем не важно, большое это действие или маленькое. Ведь главное, что оно наполнено добротой и желанием помочь.
- Пригласили на собеседование. Прихожу, сидят несколько человек, в основном пенсионеры. Слушаю, как их уламывают взять большой кредит для «старта». Так складно рассказывают, помогают оформлять заем. Я не выдержала, решила их проучить и прямо там устроила скандал. Четверых бабушек вывела, объяснив им, что это мошенники. А потом еще пару дней мне названивали из той конторы, мол, я увела у них клиентов. © Подслушано / VK
- На работе я единственная девушка, у меня самая маленькая зарплата. Подходит ко мне коллега: «Жалко тебя, копейки зарабатываешь. А ведь ты девочка, тебе нужны всякие прокладки, шампуни». Вздохнул и вышел. А потом вернулся и сует мне небольшую пачку денег. Оказалось, что он попросил весь коллектив с каждой зарплаты скидываться мне понемногу на женские штучки, никто не оказался против. Я сначала отказывалась, но коллеги оказались настойчивы. И я в долгу не осталась: как только зарплата подросла, напекла на весь коллектив пирожков. Такая вот у нас взаимная благотворительность. © Карамель / VK
- Мне было 9, ждала автобус. Зима, холодрыга, а на мне тонкое пальто, шапки и перчаток нет. Вдруг подъезжает автомобиль, из него выходит женщина, достает одеяло и укутывает меня в него. Я рассыпалась в благодарностях, говорю, мол, не знаю, когда смогу вернуть. А она обняла меня и сказала не переживать. До сих пор храню то одеяло. © saintdelft / Reddit
- Однажды, когда мы были очень молоды, мой тогдашний парень (нынче муж) пригласил в ресторан. Для меня это был первый поход в такое заведение. Обычно в столовых ела, а тут и официантки, и живой оркестр, и атмосфера. Мы провели в этом заведении больше 2 часов, очень не хотелось уходить, но и денег было впритык. Внезапно официантка приносит десерт и говорит, что это от пары за соседним столиком. Мы оборачиваемся, а там милая парочка пенсионеров. Подошли к нам, пожелали хорошего вечера и сказали, что глядя на нас, они вспомнили молодость. Так приятно было. Скоро сами с мужем будем старенькими, планируем таким же добром заниматься! © Мамдаринка / VK
- Был подростком, подрабатывал на заправке. Платили наличкой. Захожу в магазин, стою уже на кассе и вдруг понимаю, что денег в кармане нет. Я запаниковал, говорю кассиру, мол, деньги, наверное, выпали. А она такая: «Сколько потерял?» Я назвал сумму. Она говорит: «Ваши деньги у нас. Кто-то нашел на полу и принес мне». Я не знаю, кто это был, но до сих пор благодарен этому человеку. © Rubycon_ / Reddit
- Подруга на свадьбу свою мать не звала, у них отвратительные отношения. Та вечно устраивала цирк, подруге всегда было стыдно. И вот день икс, и вдруг на секунду на лице жениха появляется ужас. Невеста не замечает, я смотрю в направлении его взгляда и вижу ее мамашу! Ее злорадная улыбка была такая широкая, что сразу понятно — празднику кирдык. Она шла через толпу, некоторые наши друзья ее узнали и оторопели. Нужно было что-то делать. Я сразу же пошла ей навстречу, подхватила под руки и потащила к выходу. Она начала шуметь, но тут закончилась церемония, музыканты стали играть марш, в этом шуме я и подоспевший охранник вытурили ее из зала. Приехала полиция и увезла ее. О том, что мама приходила на свадьбу, подруга узнала через несколько дней, благодарила меня со слезами на глазах за спасение лучшего дня жизни. © Подслушано / VK
- В университете я училась не очень хорошо. К выпускным экзаменам не успела ничего выучить, потому что работала. Пришла, вытащила билет и села готовиться. Как ни странно, на стрессе вспомнила все. Выхожу, рассказываю. И тут меня начинают закидывать дополнительными вопросами. Сижу в ступоре, а преподаватели вдруг начали помогать мне с ответом. В итоге экзамены сдала хорошо, еще и поступила в магистратуру на бюджет. © Карамель / VK
- Ехала в метро, разревелась. Буквально только что рассталась с парнем. Я старалась как-то прикрыться, но тут вдруг парень напротив протянул мне салфетки. Никогда не забуду этот добрый жест. © screamingcupcakes / Reddit
- Встречалась с перспективным парнем. Ему предложили переехать заграницу работать, а он начал метаться, ведь с одной стороны я, а с другой — долгожданное повышение. У меня к нему не было сильных чувств, призналась ему честно в надежде облегчить муки выбора. Мы обнялись на прощание, вскоре он уехал. Недавно встречаю его: говорит, что хорошо устроился, недавно купил жилье, а сюда приехал навестить маму. Поблагодарил меня за честность, так как тогда он склонялся к тому, чтобы остаться со мной. На сердце тепло стало, рада за него очень. © Подслушано / VK
Какая хорошая история про честность девушки о чувствах и адекватную реакцию парня ❤️🔥
Побольше бы таких вменяемых людей 😍
- Ходил по продуктовому и вдруг заметил старушку. Она старательно пыталась уложить кучу бутылок воды в тележку. Я подошел, помог ей. А она в ответ обняла меня и пожелала хорошего дня. И сразу так тепло стало на душе. © Swagpotato44 / Reddit
- Недавно шла по торговому центру, увидела автомат с игрушками. Стою, играю. Подходит мальчик и наблюдает. Что-то мне его так жалко стало. Вспомнила, как я, будучи ребенком, всегда мечтала, чтобы мне дали поиграть. Закинула денег на несколько игр и оставила автомат ему. Через некоторое время встретила его в том же ТЦ уже с папой, в руках у пацана — медвежонок. Я ему, мол, вот какой ты молодец! А он мне этого медвежонка подарил! Я там от умиления чуть на месте не померла. © Pizzaisptitsi / Pikabu
- В квартиру к дедушке недавно залетел попугайчик. Поначалу он был испуган. А вот на следующий день, когда отогрелся, наелся и напился, начал говорить: «Анюта. Анюта хорошая. Анюта любит Кешу. Анюта ходит в „Солнышко“». Я предположила, что это частный детский сад в соседнем доме. Сфотографировала попугайчика и давай искать Анюту. И нашла. Вы бы видели, как обрадовалась эта маленькая девчушка. Когда она с родителями пришла забирать Кешу, то я впервые увидела, как плачет попугай! Анюта обнимала своего Кешу и шептала, что скоро они будут дома. И никто из нас не мог оторвать глаз от такой милоты. Родители девочки рассказали, что попугаю уже 12 лет, с рождения дочери они с ней лучшие друзья. Бабушка забыла закрыть окно, вот он и улетел. Но вся семья очень счастлива, что их пернатый друг к ним вернулся. © Палата № 6 / VK
Лучше бы попугай домашний адрес выучил. А то пойдет Анюта в школу и ага.
- Опаздывал на урок, бежал, и тут вдруг кто-то окликнул меня. Я даже не оглянулся, но тут ко мне подошел человек и протянул мой проездной. Оказывается, я выронил его, а люди устроили «эстафету» и по очереди передавали мне карточку. © shrekseyelash / Reddit
- Сидели на детской площадке с сыном. Тот играл в песочнице, рядом был еще мальчик лет двух. Он потянулся за машинкой моего сына, а тот ни в какую: «Не дам!» Мальчонка разревелся, побежал к родителям. Его мама такая: «Не обращайте внимания, он всегда плачет чуть что». А мой сынок стоит, вцепился в свою машинку, насупился. И тут я делаю ход конем и говорю, мол, ну ты чего, он только посмотрит и отдаст. Может, тебе взамен что-нибудь предложит. Сын постоял в раздумьях, а потом вздохнул, подошел к мальчику и протянул машинку. Я прям расплакалась, честно. Сын поворачивается ко мне. Я руки расставила — побежал обниматься. Вот такой момент был трогательный. Через пару минут тот мальчик подошел к нам со своей машинкой, сели они играть в песочнице — каждый с машинкой другого. © fialka573 / Pikabu
- Гуляла с коляской. Какие-то нахалы весь тротуар заставили машинами — не протиснуться. Гляжу, а в иномарке мужик сидит. Стучу в окошко, прошу подвинуть немного тачку. Тот заскандалил, мол, иди лесом, нечего тут лазить. Стою, чуть не плачу. И тут вдруг из ниоткуда появляется здоровый такой мужчина, заставляет водителя выйти и популярно ему объясняет, какой тот негодяй. Водитель сел обратно и уехал. Я даже поблагодарить мужчину не успела — он быстро скрылся. © Мамдаринка / VK
- Училась в 4 классе. Недавно родилась младшая сестра, родители были по уши в делах. Пошла я в школу, вот пришло время обеда. Я открываю пакетик с едой из дома и вижу, что там всего пара ломтиков хлеба. Загрустила. И вдруг все ребята, которые сидели рядом, «скинулись» и дали мне кто ветчину, кто сыр. Это был самый вкусный бутерброд в моей жизни. © I_Am_The_Grape**** / Reddit
- Пришла женщина к нам в ломбард с дорогой вещью. Сказала, что у ее мамы онкология, нужны деньги на лекарства. Наш оценщик, он же директор, оценил кольцо в какие-то копейки, хотя оно явно стоило больше. А когда директор ушел, женщина расплакалась, мол, этого не хватит, деньги срочно нужны. У меня прямо сердце защемило. Я сказала ей, куда еще можно сходить и где купят дороже. Позже она позвонила нам. Трубку взял директор, выслушал ее благодарности. А потом, естественно, отругал меня. Я расплакалась, но считаю, что я права, ведь поступила как человек! © Подслушано / VK
- Застряла в пробке в автобусе. Хлещет дождь, внутри уставшие и раздраженные пассажиры. Кто-то устроил перепалку: никто не уступает место беременной. В общем воздух искрится обидой. И вдруг на одной из останoвок вoдитель объявляет: «Друзья! Я знaю, что у вcех нас был тpудный дeнь. Я не могу ничего cделать с погодой и пробками. Но коe-что я мoгу. Пpедлагаю каждому из вac выходить через пеpeднюю двеpь. Я прoтяну руку, а вам нужно положить в нее забoты и расcтройства, лaдно? Я поеду дaльше через реку по мосту и скину всe это добpо прямо в вoду. Пoйдет?» Паcсажиры заcмеялись. Их лица прояснились. На следующей oстановке водитeль проcунул руку в окошечко для билетoв и ждaл. Один за другим паcсажиры вышли через пеpеднюю дверь и сделaли вид, что полoжили что-то ему в ладонь. Кто-то засмеялcя, кто-тo заплaкал, но каждый дотpонулся до руки водителя. На cледующей остановке водитель снoва протянул руку. И так было на каждoй — вплоть до cамой реки. © Карамель / VK
Мы обожаем истории о доброте, поэтому собрали еще одну крутую подборку о поступках, которые растопят сердечко даже самого бесчувственного человека.
Комментарии
Дама с благодарностями странная... зачем высказывать их директору, если он явно хотел ее обжулить? А девушку, которая ей помогла, она просто подставила. Буквальная иллюстрация поговори "не делай людям добра, не плоди негодяев".
Истoрия, гдe жeнщина вышлa из мaшины и дaла замeрзающей дeвушке одeяло, не дoбрая, а кринжoвая. Хoчешь пoмочь - пoдвези. Ну, или дaй пoгреться в машинe, пoка не приедет aвтобус. Одeяло? Истoрия, гдe кoллектив сбрaсывался на прoкладки и шaмпуни кoллеге, пoтому чтo oна eдинственная дeвушка в кoллективе и у нeе малeнькая зaрплата? Ещe бoльший кринж. Причeм этa же дeва с радoстно рaссказывает, кaк плoхо училaсь, но кaк ее "дoбрые" однoкурсники вытaщили. Т.е. на учeбе за чужoй счет, потoм и на рaботе. Хорoшо хoть не в мeдицинский тaкое сущeство пoшло.
Хорoшие истoрии про спaсшую свaдьбу пoдругу и прo Кeшу. Про Кeшу дeйствительно милoта