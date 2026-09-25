13 человек, которые просто пошли отдохнуть в лес, а наткнулись на диво дивное

В лесу можно найти не только роскошные дубовые рощи и белочек, но и обогатить себя знаниями о флоре, фауне и даже другой культуре. Вот подборка занятных маленьких сокровищ из лесу от людей, которые не могли не показать свои фотографии. Они стали причиной поиска ответов в сети, которые увенчались успехом.

Автор нашел такое во время прогулки по лесу и подумал, что они просто прекрасны! Это грибы?

Это растение, а не гриб, известное как — «трубка-призрак ». Оно — паразитическое, нефотосинтезирующее, многолетнее цветущее, произрастающее в Северной Америке, Латинской Америке и Восточной Азии. Растение белое, но редкие экземпляры могут иметь насыщенный красный цвет. У чероки Северной Америки в некоторых из их легенд упоминается «растение-трубка». Легенда гласит, что растение получило название «индейская трубка» из-за того, что группа вождей поссорилась, и во время спора передавала трубку из рук в руки. А некое существо превратило вождей в это растение, поскольку они должны были разделить трубку после примирения. Говорят, что растение растет там, где поссорились друзья.

Парень сфотографировал вот такую красоту и решил поделиться своим маленьким шедевром

Это «призрачные грибы» — биолюминесцентные грибы, произрастающие в Австралии. Они растут в основном на огромных деревьях. Ночью в лесу их свет можно увидеть невооруженным глазом в виде слабого зеленого сияния. Они не съедобны.

Девушка нашла это, торчащее из лесной подстилки недалеко от своего дома. Это определенно не пластик

Это часть подсвечника «Круг друзей». Мы с женой привезли такой из Мексики много лет назад. © Fanabala3 / Reddit

Автор наткнулся на белые листья у клена в лесу. Как так может быть?

Оказывается, альбинизм у растений действительно существует! Такое случается из-за полного или частичного отсутствия хлорофилла и других пигментов из-за генетических мутаций. Большинство белых или розовых ростков живут всего несколько дней или недель. Они расходуют питательные вещества из семени, а после истощения запасов погибают, так как не могут вырабатывать энергию через фотосинтез.

Некоторые деревья (например, редкие экземпляры калифорнийской секвойи) или паразитические растения умудряются выживать во взрослом возрасте, присасываясь к корням здоровых соседних растений и забирая питательные вещества у них.

Пользователь сети обнаружил странное явление на лесной подстилке. Он гулял по горам и то и дело видел это, и поначалу принял его за мусор. Но оказалось, что это был лед, похожий на ленты из слоеного теста. Чем это вызвано?

Это явление называется «морозным цветком» и связано с замерзанием влаги, выделяющейся из тканей растений. Ледяной цветок образуется, когда тонкие слои льда выдавливаются из длинностебельных растений осенью или в начале зимы. Эти тонкие слои льда часто образуют изысканные узоры, закручиваясь в «лепестки», напоминающие цветы. Образование морозных цветов зависит от наступления мороза, когда земля еще не промерзла. Сок в стебле растения расширяется, в результате чего вдоль стебля образуются длинные тонкие трещины. Затем вода втягивается через эти трещины капиллярным эффектом и замерзает при контакте с воздухом. По мере того, как через трещины втягивается все больше воды, она выталкивает тонкие слои льда дальше от стебля, образуя тонкий «лепесток». Лепестки морозника очень нежные и ломаются при прикосновении. Обычно они тают или испаряются под воздействием солнечного света и, как правило, видны рано утром или в затененных местах.

Найден в лесу в Швеции, примерно в метре от земли, размером около 20 см. Твердый на ощупь, но при нажатии из него капает жидкость. Что это?

Похоже на трубчатый гриб, из которого выделяется избыток влаги — это явление называется гуттацией. Большинство трутовиков обитают на стволах или ветвях деревьев, поедая древесину, но некоторые почвенные виды образуют микоризу с деревьями. Трутовики и родственные им кортициоидные грибы являются наиболее важными агентами гниения древесины, играя очень значительную роль в круговороте питательных веществ и способствуя поглощению углекислого газа лесными экосистемами. Несколько видов трутовиков являются серьезными патогенами плантационных деревьев и основными причинами порчи древесины.

Автор наткнулся на эту маленькую деревянную штучку на конце бревна в лесу недалеко от Лондона. В чем тут смысл?

Это что-то вроде дверцы для фейри — сказочного народца из британский поверий (прим. ADME). Японцы делают что-то похожее для мелких ками (божеств). Маленькие домики, называемые «хокора». © MelonRingJones / Reddit

Странное образование обнаруженное в полом пне в лесу. Что это за когти такие?

Это сердцевина, получившаяся из центра корней. В ней скопились смолы, благодаря которым она гниет медленнее. Поскольку заболонь содержит клетки, проводящие сок дерева, она, как правило, имеет относительно высокое содержание влаги. И поэтому не отмирает долгое время, после срубливания дерева.

Что это за сотни твердых шарообразных предметов, похожих на керамику, найденных в горном лесу?

Это глиняные шарики для гидропоники — пористый и нейтральный субстрат, который удерживает влагу, дает корням кислород и используется многократно. Пористая структура пропускает воздух к корням и защищает их от гниения. Они не задерживают лишнюю воду, предотвращая переувлажнение.

Тетя автора нашла эту странную субстанцию на можжевельнике в лесу

Похоже на галлы кедрово-яблочной ржавчины. Это патоген растений. На ранних стадиях заражения галлы представляют собой небольшие бугорки на одревесневших частях растения. После первых теплых весенних дождей они сохраняют свою оранжевую желеобразную форму, но, как правило, в значительно меньших размерах.

Большая коричневая глыба на обочине дороги в лесу. Как видно на фотографии, она прижата к основанию телефонного столба, так что она довольно большая. Что это?

Пользователи в комментариях сказали, что это это вспененный материал, который в наши дни используется для закрепления столбов в земле. Пена подверглась воздействию солнечных лучей и поэтому стала коричневого цвета.

Что это такое лежит в мульче под деревом?

Эти яйца представляют собой базидиоспоры, заключенные в тонкую мембрану. Чашечка или гнездо имеет такую форму, что когда капли дождя ударяются о ее стенки, они скатываются вниз и выталкивают яйца из чашечки. Затем яйца попадают за пределы чашечки, где их съедают животные, а из их экскрементов прорастают споры. У некоторых видов яйца соединены с чашечкой тонкой липкой нитью, благодаря чему при выталкивании они раскачиваются и обматываются вокруг веточек. Сам гриб является сапротрофным, то есть питается гниющей древесиной или растительной массой.

«В суровых уральских лесах⁠⁠ на земле строят гнезда птеродактили. Cерьезно, кто знает, что это?»

Лучше уходите оттуда, это не гнездо, а, скорее всего, лежка кабана. Самка заботливо охраняет детенышей. Первую неделю жизни поросята не покидают свое жилье (подобие гнезда из веток, листьев и травы) и тесно прижимаются друг к другу. Поскольку кабаны восприимчивы к серьезным изменениям температуры, они много валяются в грязи, что не только защищает их от насекомых и ожогов, но и помогает поддерживать эффективную температуру тела. В летнюю пору днем кабаны отлеживаются и спят в выкопанной яме глубиной до 30–40 см, дно которой зимой выстилается листьями, лапником, мхом и ветошью. Иногда устраивается общее логовище, групповые лежки. Лежки устраиваются в зарослях или под ветвями деревьев, как и для одиночных особей, так и для выводка и всего стада.