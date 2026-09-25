Меня честно всегда удивляли семьи где неожиданно появляется личный бюджет одного из супругов неизвестный другому такого объёма, что достаточно на очень дорогостоящие покупки.
13 подарков, которые подняли настроение сильнее самого праздника
Подарок — это короткая пауза перед распаковкой, шуршание бумаги и тот самый момент, когда обычный праздник превращается в теплое семейное воспоминание. Самыми ценными часто бывают сюрпризы, в которых угадываются внимание, забота и знание маленьких человеческих желаний. Иногда это восстановленная бабушкина вещь, иногда — детский рисунок, а порой — простая записка с планами на будущие субботы.
- За год до моего 35-летия муж объявил: «Готовься, подарок будет большой». Я успела нафантазировать все на свете. За два дня до праздника он загадочно сказал: «Спускайся, поехали». Через полчаса мы свернули в деревню и остановились возле небольшого дома с крыльцом и двумя яблонями. Муж обвел участок рукой и торжественно объявил: «Теперь у нашей семьи есть дача». Вот уж действительно большой подарок: с крышей, садом и местом для летних воспоминаний. Вот это да!
- На 40-летие муж поставил передо мной тяжелый чемодан и предупредил: «Только не смейся». Внутри лежала старая печатная машинка. Я и правда рассмеялась: дома два ноутбука. А потом заметила на корпусе царапину в форме сердца и замолчала. Это была машинка моей бабушки, на которой в детстве я печатала свои первые «книги». После переезда она исчезла, и я давно решила, что ее выбросили. Оказалось, муж нашел машинку у родственников и несколько месяцев тайком ее восстанавливал.
Автор сшила такое одеяло к первому дню рождения племянника
- Сижу у подруги, болтаем о своем, о женском. Говорю:
— А я своему на день рождения приставку подарила. Подговорила друзей, скинулись деньгами и купили вот...
— Ой, Настюш, зря ты это. Мой муж вот как садится играть — пропадает на пару часов. Ни на что не реагирует...
А я сижу и молчу, смущенно улыбаюсь только. Ведь с момента покупки муж частенько проигрывает мне. А у нас правило: проигравший моет посуду.
Кстати, мне на день рождения муж купил посудомоечную машину. Видимо, проигрывать устал.
- На 30-летие папа протянул мне толстый альбом. На первой странице лежал мой детсадовский рисунок: мама в огромной шляпе, папа в короне, я с двумя хвостиками и кот в тазике. Перелистываю, а рядом фотография, на которой вся семья в точности повторяет эту сцену. И так на каждой странице: родные разыскали мои старые рисунки, подобрали одежду и воссоздали все до мелочей. Даже кота уговорили посидеть в тазике. На последнем развороте лежал чистый лист с подписью: «Рисуй, что будем повторять через десять лет».
...папа в короне??? Ваше Величество, прекратите издеваться над простолюдинами
Когда любимый занимается конным спортом, подарок получается особенно точным
- Однажды, лет 30 назад, мама подарила мне на день рождения песню. Она заранее написала письмо на радио, а в тот самый день включила приемник и сказала, что сейчас меня будут поздравлять. Передача началась, диктор прочитала мамины теплые слова и поставила песню. Я уже тогда понял, сколько внимания и заботы было в этом подарке. Обнял маму и сказал: «Спасибо! Я тебя сильно-сильно люблю!»
- Приехала к бабуле, там встретилась с давним другом, у которого тоже там бабушка.
Разобщались, он даже какие-то знаки внимания стал подавать. И вот утром звонит: «Выходи срочно». Вышла в халате. А он приволок какую-то бочку. Глянула, а в ней селедка. «Вот привез тебе селедки бочку. Ты же любишь, я еще с детства это помню. Говори, куда нести». Хорошо, что у бабули погреб есть, можно все это богатство там хранить. Ем селедку и думаю, что у нас с ним может что-то и получиться.
Я ведь обожаю рыбу: жареную, вареную, но особенно — соленую. Если бы у меня была возможность и не было здравого смысла, я бы каждый день ела селедку, вот настолько я ее люблю. И при этом я не очень люблю сладкое. Однако кавалеры всегда дарили мне шоколадки, конфетки, пытались водить в кофейни с «непревзойденными тортами». В общем-то, не складывалось у нас по другим причинам, но в голове всегда оставалась пометка, что у парня есть шаблон, по которому он действует, а что я там за человек и какие у меня вкусы — в его понимании это дело десятое. Мелочь, но неприятно.
Л-логика. с этим в детстве знакомы были и он знал о ее пристрастиях и поэтому подарив селедку стал хорош. А другие плохие потому, что не дарят не самый популярный продукт вместо конфет... И коль они "разобщались" то как стали общаться снова.
У этого магнита даже кусь получился элегантным
- Живу с мужем уже не первый год. Он за все это время научился читать меня, как открытую книгу. Более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если другие девушки просят на день рождения разные гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все неинтересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил офигенную сковородку, гриль и пять кило премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу!
- Прошло очень много лет, но я помню, как меня однажды поздравил муж. У нас тогда был непростой период, и до праздников было совсем не до того...
Вот пришел он с дежурства, и в качестве подарка рассказал мне красивый стих. Хотя я знаю, что стихи он никогда учить не любил. Я была просто невероятно удивлена и счастлива в тот момент! Это сейчас мы можем дарить — по поводу и без — друг другу очень многое, но почему-то дороже всего именно нематериальные подарки.
Муж выбрал кольцо, которое хочется рассматривать со всех сторон
- На 10-летие дедушка протянул сыну старый потертый чемоданчик с инструментами. Сын открыл крышку и замолчал. Я уже начала подбирать слова, чтобы он не расстроился, но тут ребенок просиял и спросил: «Дед, с какого начнем?» Я заглянула внутрь и увидела, что на каждом инструменте была наклейка: «Скворечник», «Полка для мамы», «Кормушка». На дне лежала записка: «Планы на наши субботы». За год они осуществили все три плана, а чемоданчик сын хранит до сих пор.
Я так понял, что на свое10ти летие дедушка сыну подарил чемоданчик. Непонятен только статус автора, она мать сына дедушки или кто. 🤔
Пожалуй, по-настоящему удачный подарок всегда немного больше того, что лежит в коробке. В нем могут прятаться семейная память, обещание проводить больше времени вместе или простое доказательство того, что нас внимательно слушают и хорошо знают.
А какой подарок до сих пор хранится в вашей семье, если не на полке, то хотя бы в памяти? Расскажите в комментариях.
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