18 солнечных историй о поездках к маме и папе, пропитанных уютом родного дома и простыми семейными радостями

Можно быть кем угодно: директором, мамой троих детей, серьезным взрослым человеком с ипотекой. Но стоит переступить порог родительского дома, и это все как будто перестает иметь значение. Есть только суп, плед и тот самый голос, который снова зовет тебя «солнышко», и кажется, лучше этого чувства ничего не придумаешь.

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