18 солнечных историй о поездках к маме и папе, пропитанных уютом родного дома и простыми семейными радостями
Скрип половиц в родительском доме, запах борща на кухне, папины тапочки у двери и старое покрывало на диване, где когда-то переживались все детские обиды. Стоит переступить порог, и куда-то исчезают годы, должности и взрослые заботы. Ты снова тот самый ребенок, которому наливают суп с добавкой, напоминают надеть носки, спрашивают, не устал ли ты с дороги, и незаметно складывают в сумку банку варенья. В поездках к маме и папе есть особая магия: приезжаешь взрослым человеком, а уезжаешь с пакетом еды, починенной молнией на куртке, советом «ехать аккуратнее» и ощущением, что тебя снова укутали в детство. Эти солнечные истории о простой родительской любви, которая чаще всего выражается не громкими словами, а супом, пледом, заботой и фразой: «Ну хоть поешь перед дорогой».
- Перед отъездом сказала маме: «Ничего с собой не давай, я уже достаточно взрослая, чтобы самой себе приготовить». Она кивнула, у подъезда обняла, и правда ничего не вручила. Сажусь в такси, радуюсь: впервые уеду налегке. А водитель смотрит на меня в зеркало и улыбается. Едем. А он еще улыбается. Минут через пять не выдерживаю: «Что-то не так?» Он говорит: «Да нет, просто ваша мама сказала не отдавать вам багаж, пока мы не отъедем от дома». По прибытии открываю багажник, а там три сумки: котлеты, борщ, пирожки, яблоки, банки с вареньем и записка: «Это не еда. Это чтобы ты не строила из себя совсем взрослую». Домой я приехала с полхолодильником и чувством, что мама снова всех переиграла.
Приехал к маме взрослым человеком, а домой поехал с бутербродом в пакете и строгим наказом «съешь по дороге».
- Живу отдельно от родителей в другом городе, учусь, работаю, обеспечиваю себя. Как-то раз приехала к маме, залезла к ней на колени и заревела: пожаловалась на друзей, коллег, преподов, которые порой плохо ко мне относятся. Так мамуля вытерла мне слезы и выдала: «Я приеду, разберусь и всем объясню, как надо обращаться с моим ребенком. А если что — их родителям тоже позвоню!» На душе сразу так легко и спокойно стало.
- После суматошной недели я была вся на взводе и поехала к маме на выходные. Мама не задавала вопросов: укутала в плед, поставила чай, дала мне возможность как в детстве — просто жить и ничего не делать. А вечером принесла старую кассету. На ней наклейка с каким-то красавчиком. Думаю: кто же это? Мама включает, а там не красавчик, а я в 7 лет на утреннике: стою с бантом набок и громко говорю в камеру: «Когда я вырасту, у меня будет важная работа, но если я устану, я приеду к маме». Это была запись на кассету какого-то фильма. Сначала рассмеялась, а потом крепко обняла маму. А она только сказала: «Видишь, ты еще тогда все правильно планировала». На следующий день я уехала домой с кастрюлей борща, котлетами, пирогом, банкой варенья и ощущением, что меня не уволили, а просто на пару дней вернули в детство на восстановление.
Дочка приехала к маме перед командировкой, сказала, что в аэропорту купит еду сама. В итоге мама вручила пакетик с бутербродами, яблоком и конфетой «на взлет». Дочери 47 лет.
- Мне 23, я замужем. С родителями живем в разных городах. Приехала к маме навестить ее. Как-то ушла в гости к подруге. Каково было мое удивление, когда поздно ночью мне позвонила мама и сказала: «Ребенок, шуруй домой, быстро!» Почувствовала себя 15-летней девочкой, которая сейчас вернется домой и получит за то, что пришла так поздно.
- Каждое лето мы с детьми ездили к моим родителям. Но в этот раз мама неожиданно сказала: «В этом году не приезжайте». Я проглотила обиду и больше не напрашивалась. А через неделю папа прислал фотографию: в моей бывшей комнате стоит незнакомый мужчина, а одной стены вообще нет. Мы сорвались туда. Выяснилось, что родители тайком объединили комнату с верандой и делали отдельную спальню для внуков. «Хотим, чтобы у них здесь было свое место, — буркнул папа. — А то вырастут и ездить перестанут». Теперь дети называют эту комнату своей дачей, а мама каждый раз спрашивает, почему мы приехали так ненадолго.
- Мне 56, и в последний раз, когда я приехал к маме, у нее уже стояло на столе мое любимое блюдо. Маме 81.
«Приехала к родителям, утром папа молча поставил тарелку: яйцо именно с поджаренным краем, как я любила в школе. Я думала, он давно забыл, а он просто никогда не переставал помнить»
- Приехала к родителям на выходные с ноутбуком: дедлайн был совсем близко, поэтому думала работать вечерами. В десять мама увидела меня за компьютером, молча закрыла ноутбук и унесла в другую комнату. На мое: «Мам, мне работать надо!» — ответила: «Поработаешь дома, у себя. А здесь ты отдыхаешь и ешь сырники, пока горячие». Для порядка я поспорила минут пять, а потом пошла на кухню. Начальнику честно написала: «Можно я закончу в понедельник? Я у мамы, а тут работать не разрешают». Он посмеялся и согласился. Так что дедлайн официально перенесли из-за маминых сырников.
- Мне 20 лет, приехала недавно к папе отдыхать. Утром перед работой он меня целует и приговаривает: «Дочу беречь надо, завтра замуж выйдет, будет чьей-то снохой, там набегается». Люблю его!
- Однажды я нагрянула без предупреждения и увидела, как мама у калитки передает конверт незнакомому мужику, а потом садится к нему в машину. Самое интересное, что папа знал, но на мои вопросы не ответил. Через час они вернулись, мама сияла. Оказалось, он — инструктор по вождению. В 63 года мама решила получить права. «Не хочу больше ждать, пока вы выкроите выходные. Теперь сама к вам ездить буду». Через четыре месяца она впервые припарковалась у нашего дома. Багажник был забит пирогами, котлетами и банками, а я выбежала встречать маму и разревелась, будто мне снова пять.
Отец привез взрослой дочери помидоры с огорода, овощной суп и обед, объяснив это тем, что ему «нужно было сделать доброе дело».
- Приехала к родителям на пару дней и решила вести себя как взрослый самостоятельный человек: сама застелю диван, сама найду полотенце, сама поставлю чай. Через пять минут мама уже принесла мне полотенце, второе одеяло, шерстяные носки и спросила, не поставить ли ночник. Я рассмеялась: «Мам, мне 39». Ночью встала попить воды и увидела, что в коридоре горит маленькая лампа — та самая, которую включали мне в детстве, чтобы я не боялась идти на кухню. Утром я сказала: «Ты все-таки оставила ночник». Мама пожала плечами: «Ну а коридор у нас тот же».
Ночник хорошая штука. Ночью встанешь попить водички - о кота не споткнешься.
- Приехала к родителям на выходные на своей машине, вся такая взрослая: работа, счета, планы, «я сама разберусь». Папа вышел встретить, обнял, а потом сразу обошел машину кругом. Я говорю: «Пап, она в порядке». Он кивнул, но утром я выглянула в окно и увидела, как он подкачивает мне колеса. Потом проверил масло, долил омывайку, положил в багажник фонарик, трос и пакет яблок «на дорогу». Когда я уезжала, он сказал: «Ты взрослая, я знаю. Просто пусть у взрослой все будет под рукой». И вот в этот момент мне снова стало лет десять.
Папа опытный. Да, девочка "всё сама", но я до 40 лет в принципе не знала, сто на лето и на зиму в шинах д.б. разное давление. А еще у меня в аптечке помимо ваты и бинтов жгут Эсмарха и трахеотрубка - мама-реаниматолог положила. "Чтоб точно не пригодилось".
И после первых двух зим обзавелись маленькой лопаткой типа саперной - это уже из личного опыта.
Век живи, век учись, и родительский опыт тоже перенимай
- Мне 38, я топ-менеджер, у меня своя команда и куча ответственности. Приехал к отцу на дачу, думал, помогу с забором, покажу, что вырос серьёзным мужиком. Взялся за молоток, тюкнул пару раз неудачно, и отец, не говоря ни слова, аккуратно забрал молоток у меня из рук. Весь день я подавал ему гвозди и держал доски, как в десять лет, а вечером он похлопал меня по плечу: «Молодец, хорошо помогал». Домой я уехал с забитым в машину ящиком яблок и странным ощущением, что только что получил похвалу за подачу гвоздей, и был этому безумно рад.
Мама автора сходила в лес за грибами. Уехала в лес в 7 утра, вернулась в 12 часов дня, привезла на велосипеде 10 кг!
- Мне 29 лет, взрослый дядя уже, есть любимая жена и маленькая дочь. У моей мамы еще два сына — мои старшие братья. Были недавно на семейном празднике у родителей. Все сидят в беседке и общаются, а моя жена и мама готовят. Захожу на кухню, мама делает салат. И тут подзывает меня к себе. Смотрю, а она протягивает мне одну крабовую палочку, которая ну никак не помещается в салат. Сколько бы мне ни было лет, а у мамы всегда есть что-то «лишнее» для своего любимого и «самого младшенького».
- Позвонила маме предупредить, что приеду поздно вечером, дорога дальняя, и попросила не ждать, ложиться спать спокойно. Приезжаю в первом часу ночи, а в окне горит свет. Поднимаюсь, дверь открывает мама в халате, с недовольным лицом: «Я же просила не ждать!» — говорю. Она машет рукой: «Да я и не ждала, я просто читала». На кухонном столе — разогретая тарелка ужина под полотенцем и чайник, все еще теплый. Утром за завтраком спросила, во сколько она легла. Мама сделала вид, что не расслышала вопрос.
«Заехал сегодня в гости к родителям. Мама говорит, что Ося очень уважает жареную курочку и всегда так контролирует ее готовку»
- Приехала к родителям в деревню на пару дней погостить. Полночи и все утро принимали роды у собаки. Только все благополучно закончилось, прибежал ошалелый папа: рожает коза! В итоге в семье прибавление, мама зовет приезжать почаще.
- Мне уже 24, папе 59, но он все еще считает меня своей маленькой дочерью. Пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами со всех сторон. И на работе, и с друзьями, и на личном фронте. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь обо всех своих проблемах. Это было так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой.
«Приехал к родителям, папа решил стать звездой кадра, на котором я сплю»
Неа, без вариантов, проигрывает чёрному плюшевому гиганту слева снизу
- Мне 33, и когда мы с моей второй половинкой приезжаем к маме, она готовит наши любимые блюда. Он обожает мою маму! Моя свекровь делает то же самое. Так что у нас обоих есть мамы, которые встречают нас потрясающей едой.
- Приехал к родителям на выходные и заранее объявил: «Я в субботу сплю до обеда, меня не трогать». В 8 утра в дверь тихо постучал папа и шепотом сказал: «Вставай, пока роса не сошла». Я приоткрыл один глаз: «Пап, мне 41». Он невозмутимо ответил: «И что, малина об этом знает?» Через десять минут я уже стоял в старых резиновых сапогах у куста с маленьким ведерком. Сначала бурчал, а потом поймал себя на том, что ем ягоды прямо с ветки и слушаю, как папа рассказывает, где в этом году «самые сладкие». Когда вернулись, мама сказала: «Руки мой, весь как в детстве». И возразить было нечего.
Можно быть кем угодно: директором, мамой троих детей, серьезным взрослым человеком с ипотекой. Но стоит переступить порог родительского дома, и это все как будто перестает иметь значение. Есть только суп, плед и тот самый голос, который снова зовет тебя «солнышко», и кажется, лучше этого чувства ничего не придумаешь.
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Комментарии
Приехала в июле к родителям со своим сыном на недельку, у них дом за городом, у ребенка бассейн и прочие радости жизни. У нас были большие проблемы с топливом в регионе на тот момент. Папа спрашивает потом, мол, когда вы уезжать планируете (не выгонял😆решил подкрасить мне пластиковую деталь на машине и хотел понять по времени, сколько у него есть). Я полушутя говорю, что вот заправишь меня, тогда и уеду (до этого он ездил мне очередь на заправке занимать просто). Папа мгновенно: «Тогда я тебя никогда заправлять не буду, всё, вы остаётесь»))) родителей вполне бы устроил такой вариант, да🤣