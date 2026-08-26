18 светлых историй о дедушках, пропитанных уютом родного дома и простыми семейными радостями

Папа может все, что угодно? А дедушка может еще больше! У него всегда найдется время разделить с внуком его маленькие радости, починить игрушку, заступиться, накормить чем-нибудь вкусным или просто показать своим примером, как правильно поступать даже в непростой ситуации. Ну а с возрастом понимаешь, что самое ценное в такой поддержке — это ощущение теплой и искренней заботы.