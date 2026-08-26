18 светлых историй о дедушках, пропитанных уютом родного дома и простыми семейными радостями
Папа может все, что угодно? А дедушка может еще больше! У него всегда найдется время разделить с внуком его маленькие радости, починить игрушку, заступиться, накормить чем-нибудь вкусным или просто показать своим примером, как правильно поступать даже в непростой ситуации. Ну а с возрастом понимаешь, что самое ценное в такой поддержке — это ощущение теплой и искренней заботы.
- Помню, как наш дедуля иногда уходил в другую комнату, потом возвращался с руками за спиной и говорил: «Молоко вдвойне вкусней, если это...» Мы с сестрой счастливо выкрикивали: «Милки Вэй!» — и дедуля доставал из-за спины две шоколадки. Это были самые потрясающие и теплые воспоминания из детства. Сейчас мне 25 лет. Недавно я сама подошла к дедушке с руками за спиной и сказала: «Молоко вдвойне вкусней, если это...» Дед чуть не прослезился, когда я протянула шоколадку после его заветной фразы: «Милки Вэй!»
Дедушка бережно хранит фотографию внучки в бумажнике. На этом снимке ей всего пять лет
«Фотографии уже 20 лет, а она до сих пор в хорошем состоянии», — говорит счастливая внучка.
- Однажды на мой день рождения никто из родственников не смог приехать. Был понедельник, все работали, а я привык, что на мой день рождения гостей много собиралось. В общем, расстроился я, мама начала меня успокаивать, и тут я слышу, как открылись ворота и начала лаять наша собака. Мы тогда жили в большом частном доме.
И вот я из окна вижу, как идет мой дедушка с тортом и конструктором. Я помню, как бежал ему на встречу, как сильно я был счастлив, что он приехал после работы. У дедушки было восемь внуков, но он успевал уделять внимание каждому из нас. Баловал, покупал вкусняшки, игрушки и мотивировал читать книги, учить стихи и языки. Он провел в моей жизни так мало времени, но оставил такой огромный след. Для меня он был эталоном и сильной личностью с огромным сердцем.
- Помню, когда мне было лет десять, я высушила волосы феном и решила попробовать брашинг. С непривычки мои волосы запутались на этой щетке. Дома тогда со мной был только дедушка. Я побежала к нему за помощью. И дедушка, наверное, около часа по волосинке аккуратно распутывал мне пряди, не повредив их.
Мужчина поделился в сети фотографией своего дедушки, которому на следующей неделе исполняется 100 лет
«Меня до сих пор вдохновляет, как сильно эти двое любят друг друга», — говорит внук дедушки-юбиляра.
- Мой дедушка часто брал меня в горы, где мы вместе собирали чернику, а потом бабушка делала из нее варенье. Помню, как однажды он закинул меня за спину и понес. Не вниз, а вверх. Дедуля сказал: «Если мы начали путь вверх, то дойдем до конца, нельзя возвращаться назад!» Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Он донес меня до самой вершины, мы собрали чернику и спустились вдвоем обратно. Сейчас как бы мне сложно ни было, какие бы препятствия ни встречались мне на пути — я всегда иду вверх до конца.
- Я всегда очень любила дедушку. Он был начальником цеха на заводе. Помню, как летом он уходил спать на балкон на раскладушку, так как дома было жарко. А я прибегала посидеть с ним. Мы с ним рано вставали в выходные, он на кухне включал мне телевизор, а там — сказки. И телевизор черно-белый, где переключать каналы надо было винтиком (не знаю, как правильно называется). Дедушка ушел от нас очень рано, и не увидел своего правнука и правнучку. А сегодня мы нашли его старые заметки. Смотрю на них и понимаю, как скучаю по нему.
- Дедушка работал водителем маршрутки. Когда мне было примерно 6-10 лет, он иногда брал меня с собой и катал по кругу — от конечной до конца города и обратно. Один круг занимал примерно три часа. А потом дедуля вручал мне пирожок со сгущенкой, который мы покупали у зайчика-продавца на конце города. И это было так вкусно!
- Дедушка взялся учить меня на велосипеде кататься. Говорит, что неловко, что не сделал этого раньше, когда я еще маленькой была. Сейчас мне уже 26 лет, но я рада, что дедушка учит меня кататься. Все началось с того, что они с бабушкой полностью перебрались в деревню, а мы с мужем взяли за привычку приезжать к ним раз в две недели по теплой погоде. Когда я напомнила дедушке, что так и не умею кататься, он аж подпрыгнул и сказал, что все — будет меня учить! Уже понемногу езжу, но не прямо летаю. Все еще впереди.
Родители прислали своему сыну коробку с фотографиями, и он нашел там этот снимок
«Это мой папа, я и мой дедушка примерно в 1995 году. Я никогда раньше ее не видел, но теперь это моя самая любимая фотография», — говорит молодой человек.
- «Живу в цветнике,»- именно такую фразу всегда говорит мой дедушка. Всю жизнь его окружают женщины. Он рос в семье с двумя сестрами. Потом женился, и в течение двух лет родились две дочки. Женщин вокруг него стало уже шесть. Старшая дочка вышла замуж, и вскоре на свет появилась я. Дедуля взял на руки запеленатый кулек со мной и сказал: «В моем цветнике прибыло». Мой отец рано ушел из жизни, и дедушка заменил мне его. Он катал меня санках, водил на рыбалку, учил плавать, учил кататься на велике и всевозможно баловал. А потом я выросла, и на свет появилась его правнучка. Дедуля вздохнул и снова сказал, что в его цветнике прибыло. Теперь мы шутим, что ему нужно подождать всего пару десятков лет, и правнучка подарит ему праправнука. Дед смеется и обещает дождаться.
- Самый мой лучший друг детства — мой дедуля, Георгий его звали. Любовь к спорту я стала перенимать от него. Ему было 85 лет, и он вставал в 6 утра. Собирался и шел на утреннюю зарядку на стадион. Я была маленькая и вставала часов в 7-8 утра. К тому времени меня на кухне уже ждала тарелка с очищенными от кожуры фруктами из нашего сада. И еще тарелка с морковкой, которую он пропустил через терку. Дедушка утром успевал все: пока мы спим, он уже и зарядку сделал, и хлеб свежий принес, и шоколадки мне купил — он их прятал и отдавал мне после завтрака. Мне сейчас 31 год, и я бы так хотела вернуться в детство и есть морковку, которую он мне почистил.
Женщина нашла старое фото ее дедушки
На этом фото дедушка сидит в кресле с котятами, которые недавно появились на свет.
- Приехали мы с мужем на дачу к дедушке, он нам шашлыков нажарил. Сидим, отдыхаем, и тут дед спрашивает: «Маруся, знаешь, что я тебе в наследство оставлю?» У мужа аж глаза загорелись. А дедуля притащил из дома огромную коробку, открыл ее, а оттуда как посыпались мои старые детские рисунки и игрушки. Дед потом признался, что тайком собирал все, что бабушка хотела выбросить, мол, внучка уже про эти рисунки не помнит и в куклы не играет. Обожаю дедулю.
- Вы когда-нибудь получали письма из прошлого? Я да! Летом я приехала на каникулы в родной город. В доме, где жил дедушка, мы нашли фотоаппарат. Маленькая камера много лет лежала без дела, а в ней хранилась заполненная карта памяти! Я обнаружила там целый семейный фотоархив.
И вот я уже листаю фото и вижу дедушку, улыбающегося на фоне гор, свою первую собаку, первую поездку на море. Вот брат купается в аквапарке, а вот мы готовимся к семейному празднику. А я вспоминаю, как вкусно пахло в нашей прошлой квартире, как смеялся дедушка, когда учил меня кататься на велике, как выполнял команды пес Рич. Маленький фотоаппарат заботливо хранил снимки целых десять лет, чтобы однажды напомнить про все эти светлые моменты.
Мужчина рассказал, что его мать наконец-то нашла своего отца и его дедушку
Женщина начала искать отца после своего 15-летия. Спустя долгие годы у нее все получилось. Выяснилось, что мужчина даже не знал, что у него есть взрослая дочь и внук.
- Пришел за мной ухажер, зовет на свидание. Сразу с порога заявляет: «Идем в кафе, но счет пополам». Я замялась. Полезла в кошелек, там 2 тысячи лежало, вроде должно хватить. И тут в коридор вышел мой дедушка. Услышал про счет, хмыкнул и быстро вытащил из кармана 5 тысяч со словами: «Наташенька, угости юношу за мой счет». Ухажер замялся, мол, вы чего, я же за то, чтобы все честно было. А дедушка ему потом целую лекцию прочитал о том, как раньше за дамами ухаживали, берегли их и буквально пылинки сдували.
- Я часто бывала в гостях у бабушки с дедушкой. Это был лучший вид отдыха — валяйся сколько влезет, хочешь спи, ешь все, что видишь в холодильнике. Хочешь, за мороженым сходим? Что тебе приготовить? Может, поспишь хоть часок? Дедушка берег сон любого живого существа. Ходил на цыпочках, даже если полдень.
Дедуля всегда был рад меня видеть. Он выкладывал на стол все, что бабушка наготовила, тащил с балкона холодец, пирожные, купленные в честь моего приезда, вытаскивал наполовину пустую семилитровую кастрюлю супа и с серьезным видом говорил, что это мне оставили. Самое главное — накормить и спать уложить.
Мой дедушка заменил мне отца, показал пример того, как нужно заботиться о ближнем, как нужно относиться к себе, к работе, да и к жизни в общем. Он никогда не говорил теплых слов, но я с рождения чувствовала, что меня любят, что я самый дорогой человек в жизни. Он показывал свою любовь поступками и всегда сдерживал обещания. Настоящий мужчина.
Бабушка прислала внучке фотографию и показала, как дедушка возит в магазин свою собаку
Девушка рассказала, что песика ее дедушки зовут Медвежонок, и ему примерно 7-8 лет.
А вот в магазин лучше ходить без собаки.
В крайнем случае привязывать ее на улице.
- Все мое детство папа мечтал научить меня играть на гитаре. Но мне было неинтересно, да и получалось неважно. Лет через десять папа сдался. А потом у меня родилась дочь. И на ее семилетие папа подарил ей розовую гитару. Дочке играть очень понравилось, они с дедом уже три года активно занимаются музыкой, и интерес не пропал. Никогда еще мы не видели дедушку таким счастливым — говорит, что сбылась его маленькая, но заветная мечта.
- Мой дедушка сделал невероятно крутой подарок на мой двадцать пятый день рождения. Он оцифровал все видеозаписи со мной и сам смонтировал их в целый фильм. Смотрю — вот он я семи дней от роду, а вот мой первый день рождения, где есть голоса и лица любимых родственников, которых нет с нами уже много лет. И с каждым годом эта запись становится для меня все дороже.
Дедушка с внуком попытались вернуть в гнездо птенца
Вместо того, чтобы остаться в гнезде, птенец-путешественник неожиданно взлетел и приземлился на плечо дедушки.
- Мой дедушка своими руками смастерил из дерева мебель для кукол Барби. Там были обшитые тканью мягкие диваны, шкаф с маленькими вешалками и кухонный гарнитур. До сих пор жалею, что не сохранила всю эту красоту. Зачем-то передарила в подростковом возрасте племянницам.
- Пару недель назад у меня сломалось компьютерное кресло. В этот день у нас как раз гостила моя бабушка, которая сразу мне сказала: «Не переживай, внучок, дедушка смастерит тебе новое. Даже не думай тратить деньги на покупку!» Прошло всего ничего, но дедушка уже привез мне новое кресло, которое сам и сделал. Короче говоря, я теперь сижу на самом настоящем троне. Огромная спинка, мягкая обшивка, широкое сиденье, шикарные подлокотники. Чувствую себя королем семи королевств.
Автор этого фото нашел дерево, которое было посажено его прадедом
«Я знал, что он сажал деревья в городе, но не знал, какие именно. Я купил бургер, пошел обедать в парк возле офиса, и вдруг заметил табличку, которую установили в честь моего прадедушки. Необычное, но приятное чувство — есть в тени дерева, которое он не увидел полностью выросшим», — рассказывает мужчина.
- Соседка наша меня недолюбливала. Шла как-то в гости к дедушке, вижу — она с ним о чем-то трещит. Слышу: «А Анюта еще не вышла замуж? Моя Ася уже второго ребенка ждет. Нет жениха?» Не успела я подбежать и открыть рот, как дед аккуратно взял стоящую возле скамейки тросточку, оперся на нее и с улыбкой ответил: «Ну ты сравнила. Ася с восемнадцати лет только о замужестве и мечтала, даже институт не окончила. А Аня вот недавно из магистратуры выпустилась, свой маленький бизнес начала». Соседка даже не нашлась, что сказать. Эх, деда, спасибо тебе за поддержку. Не всякий взрослый умеет так точно и по-доброму поставить на место.
У некоторых в голове, что для женщины главное замуж выйти и родить.
А дед понимает, что то образование и работа не менее важны.
А вот еще 18 светлых историй о бабушках и дедушках, пропитанных любовью и семейным теплом.