20 теплых историй и фото о домах, где каждый метр пропитан уютом

Стены, в которых мы живем не только дарят нам ощущения уюта и спокойствия, но и хранят в себе воспоминания обо всех ценных моментах, которые были в них прожиты. У каждого дома есть своя особенная атмосфера, маленькие и большие детали, которые делают его таким родным и притягательным.
- Свекры наконец купили участок. Старый дом решили сносить, но сначала надо было разгрести все внутри. Потратили все выходные. Вынесли все. Вдруг заметили, что плитка за печкой отваливается. Смотрим, а за ней что-то есть. Отодвинули и ахнули, там была коробка с двумя письмами, значками, какой-то мишурой. Благо письма были плотно упакованы и хорошо сохранились. Как мы поняли, жильцы дома 20 лет назад запрятали эту капсулу времени. Имена и фамилии в письмах были, мы поспрашивали у соседей и нашли этих людей в социальных сетях! Семейная пара, у них уже трое внуков. Отдали им капсулу, те так растрогались, что пытались нам заплатить. Мы, конечно, отказались. В итоге позвали в гости, пойдем всей семьей.
«Фото нашего дома с разницей в 128 лет. Кстати, на обеих фотографиях слева — один и тот же клен, который растет там по сей день»
- Когда я был подростком, то узнал о строительной традиции — прятать монетки в стенах домов во время работы. Мне это так понравилось, что когда я сам занялся строительством и ремонтом зданий, то стал делать это постоянно. А пару лет назад я купил лазер для гравировки и теперь делаю надписи на монетках для своих друзей, с упоминанием их имен или каких-то шуток. Я уговариваю их класть монеты в стены или под напольное покрытие, когда они делают у себя ремонт. А еще я умудрился сныкать одну монетку в историческом здании, которое станет музеем. Представляю, как удивятся потомки, когда найдут там мою монетку и будут гадать, кто же ее туда спрятал.
«Наконец-то закончила красить пол в своей гостиной. Включая демонтаж старого ковролина и другую возню, на создание этого пола ушел почти месяц»
- В соседнюю квартиру въехали молодожены. Недавно я случайно услышала, как они прощались, когда девушка уезжала к маме в гости. В тот же вечер ее муж привел мадам, с которой они всю ночь копошились за стенкой. Утром выхожу на балкон и вижу, как эти двое расставили на своем балконе стулья и красят их в нежный сиреневый цвет. Видимо, на моем лице было такое недоумение, что парень, когда меня увидел, сказал, что его жена всегда мечтала о кухне в прованском стиле. Так он договорился вместе с ее сестрой по-быстрому замутить ремонт, пока жена в отъезде. Денег особо нет, поэтому все сами. Ну а что я? Сижу, шью для них занавески и скатерть. Решила тоже порадовать новую соседку.
«Нашла эти старые обои в стиле „Алисы в Стране чудес“ в нашем деревенском домике, который был построен между 1850 и 1890 годами»
- В нашей квартире была маленькая кладовка, в которой в основном хранили всякий хлам да швабру с пылесосом. Но как-то во время ремонта папа задался целью все там переделать. Делал какие-то чертежи, постоянно бегал с рулеткой и измерял стены в кладовке, что-то записывал... Хранил свои планы в секрете, даже маме не рассказывал. Когда пришло время красить двери и окна, меня отправили к бабушке, а папа с мамой остались в квартире. Когда я вернулась через пару недель, то ремонт уже был закончен, и папа торжественно подвел меня к кладовке и сказал, что сделал это специально для меня. Открываю дверь, а там — библиотека! Представляете, маленькая библиотека со стеллажами почти до потолка. Папа даже приделал там лестницу, которую можно было передвигать, чтобы я смогла доставать книги с верхних полок. Это до сих пор остается самым дорогим и ценным подарком в моей жизни! Спасибо, папочка! Ты самый лучший!
«Купила старый деревенский домик, в котором когда-то жили мои бабушка с дедушкой. Потихоньку превращаю его в свой девчачий уголок»
- Как мне повезло с соседями! У нас на 2 квартиры громадный тамбур! Мы вместе с ними поставили шкафы вдоль стены и складываем туда разные вещи. У нас там даже морозильник теперь стоит! А на пол тамбура мы постелили ковер и разуваемся прямо там же.
«Почти 10 лет это помещение использовалось в качестве склада для моей компании. А когда мы сняли новый офис, то я решил превратить это место в уютную комнату отдыха»
- Мой ковер — одна из самых дорогих для меня вещей. Мама купила его на декретные, когда я только родилась. Как и у большинства семей, он висел на стене 17 лет. Затем мама его сняла и аккуратно упаковала. В свои 30 я его забрала, положила на пол и теперь я очень счастлива, что он у меня есть. Он стал красивым акцентом в моей белой квартире. Ковру 36 лет, если что.
«Моя любимая спальня „до“ и „после“. Вообще-то я еще не полностью ее закончила, но атмосфера уже чувствуется»
- В детстве обожала ходить в гости к лучшей подружке. Стены ее дома были увешаны произведениями искусства и семейными реликвиями, передававшимися из поколения в поколение. Дом не был роскошным, но от каждой детали веяло ощущением, что это именно ИХ дом, и куда ни глянь, повсюду стояли красивые вещи.
«Наша гостиная в старом доме. Я так люблю, когда она наполняется мягким солнечным светом! Это делает ее по-настоящему волшебной»
- Когда я была маленькой и мои родители строили дом, папа решил сделать в шкафу между моей комнатой и комнатой моей сестры потайную дверь, чтобы мы могли нырять друг к дружке в гости, когда захотим. Это было очень круто, когда мы были маленькими! К сожалению, когда мы стали подростками, мы почему-то перестали пользоваться этим входом.
«Добро пожаловать в наш крошечный яркий мирок под лестницей, который я расписала своими руками. В будущем мы еще хотим заменить плитку на полу на более веселую»
- В квартире, где я выросла, был необычный поворотный шкафчик. Он стоял в углу кухни, и когда его толкали, то он поворачивался на 360 градусов, а на обратной стороне были круглые полки. Я больше ни у кого не видела такого же шкафа. А еще, в моей нынешней квартире, в гостиной стоит огромный книжный стеллаж. Он тянется вдоль всей стены и доходит до дивана. В него встроена лампа, чтобы удобно было читать книжки, лежа на диване.
«Я в восторге от того, что обнаружила под керамическим наполным покрытием в нашей новой квартире эту роскошную плитку! Жду не дождусь, когда смогу вернуть ей былое сияние»
- Как же я любила в детстве ездить в деревню к бабушке с дедушкой. В их небольшой деревянный домик, в котором было очень уютно и всегда пахло бабушкиной стряпней и выпечкой. А еще у меня там была своя любимая норка, которую дедушка оборудовал мне на чердаке. Он накидал туда соломы, а я принесла книжки, журналы и целый мешок сушеных яблок и вишен. Я просто обожала сидеть там, листать странички и наслаждаться запахом дерева и соломы. Но самый кайф был во время дождя, когда было слышно, как капли стучат по крыше, а ты лежишь в тепле и сухости, наслаждаясь атмосферой.
«В моем доме 1911 года постройки по всему первому этажу установлены вот такие стеклянные дверные ручки. Обожаю смотреть, как они отражают свет заходящего солнца, который попадает на них через окно»
А вот еще несколько подборок о домах, чьи владельцы наслаждаются каждым мигом, проведенным в них: