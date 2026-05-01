17 сердечных фото и историй о старых домах, стены которых пахнут теплыми воспоминаниями

Мы купили дом. Нам оставили ВСЕ! Мы буквально могли взять тапочки (а нет, тапочки нам тоже оставили) и заехать жить в этот же день. Декор, мебель, вся техника, пилы, газонокосилки, измельчитель веток, мойка высокого давления — ВСЕ. Чудесные люди, которые сэкономили нам кучу денег! Кстати, они извинялись и потом привезли то, что случайно забрали: зарядки от тонометра и шуруповерта. По ощущениям — этот дом волшебный. Когда мы только переехали, если нам что-то было нужно, мы случайно находили это в доме. Спустило колесо — нашли новый компрессор в сарае на следующий день. Пожаловалась, что нет удобной маленькой лопатки — нашла крутую лопату, которой откапывала машину всю зиму. Обыскались тестерную отвертку — через день перестает работать духовка, вытаскиваем ее, а под ней находим новый тестер... И так постоянно!