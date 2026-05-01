Очень трогательная история. Приятно читать о людях, которые всю жизнь вместе прожили и сохранили добрую память о том, как все начиналось.
17 сердечных фото и историй о старых домах, стены которых пахнут теплыми воспоминаниями
Каждый дом хранит в себе множество теплых воспоминаний о людях, которые прожили в нем долгое время. И порой в них можно обнаружить приятные и очень трогательные напоминания о прошлых днях. Например, очаровательные антикварные вещицы, уникальные предметы интерьера или милые личные штучки, которые кто-то берег много лет.
- Муж получил в наследство от бабушки дом в пригороде. Мебель там вся старая, ремонт в копейку влетит. Я уговорила мужа продать его, он согласился. Приехали посмотреть, что можно забрать и я увидела старый секретер в углу. Открыла ящик, а в нем была шелковая шкатулка со стопкой старых писем, обвязанных ленточкой. Показала мужу, он чуть не расплакался. Это была переписка между его бабушкой и дедушкой, в тот период, когда он за ней ухаживал. В предпоследнем письме он позвал ее замуж, а в последнем было ее рукой написано одно слово: «Согласна».
«Вчера нашла это кольцо, копаясь в огороде. Я, конечно, понимаю, что оно скорее всего ничего не стоит, но любопытно было бы узнать о нем побольше»
Выглядит очень старым, и кажется, там какой-то герб или рисунок был. Интересно было бы узнать его историю.
Переехали с мужем в квартиру его бабушки. Начали делать ремонт, сняли межкомнатные двери. Они были очень массивные, тяжелые, но обтянутые самоклеящейся пленкой «под дерево». Дернуло меня попробовать ее стянуть. А там не двери, а целые картины! На одной березы, на другой речка, на третьей лес. Очень красиво. Выяснилось, что отец мужа раньше увлекался рисованием. Не стали выкидывать, приспособили их в дачном доме, как память.
«Начали делать ремонт на новом месте. Мне очень не понравилась плитка на полу. Мы решили ее снять, а под ней нашли такую красоту. Сейчас я просто в восторге!»
Вау! Очень красивый пол. Кому вообще в голову взбрело прятать его под стремной плиткой в крапинку?
Мы купили дом. Нам оставили ВСЕ! Мы буквально могли взять тапочки (а нет, тапочки нам тоже оставили) и заехать жить в этот же день. Декор, мебель, вся техника, пилы, газонокосилки, измельчитель веток, мойка высокого давления — ВСЕ. Чудесные люди, которые сэкономили нам кучу денег! Кстати, они извинялись и потом привезли то, что случайно забрали: зарядки от тонометра и шуруповерта. По ощущениям — этот дом волшебный. Когда мы только переехали, если нам что-то было нужно, мы случайно находили это в доме. Спустило колесо — нашли новый компрессор в сарае на следующий день. Пожаловалась, что нет удобной маленькой лопатки — нашла крутую лопату, которой откапывала машину всю зиму. Обыскались тестерную отвертку — через день перестает работать духовка, вытаскиваем ее, а под ней находим новый тестер... И так постоянно!
«Сегодня я исследовала дом, который был построен в 1890 году. Снаружи он сильно обветшал, но когда я зашла на кухню и увидела эту плиту, то просто запищала от восторга!»
Какая красивущая плита! Если она нормально работает, то надо сохранить обязательно.
- Покупали дом интересных людей, который продавали их наследники. Они не слишком были заинтересованы в разгребании завалов, а мы вот в шкафах нашли столовое серебро 925 пробы итальянской фирмы Greggio и два комплекта бокалов Fabergé.
«Отпечатки лап Сисси, первой кошки моей мамы, остались на том месте, где когда-то был двор моей бабушки. Этим лапкам уже 40 лет»
- Практически клад на своей кухне нашла. Я заехала в свою квартиру десять лет назад. До меня она принадлежала сначала моей бабушке, а потом мы несколько лет ее сдавали. Когда я решила туда переехать, было сложно понять, какие вещи в квартире остались еще от бабушки, а какие — от жильцов. Мы долго делали ремонт своими силами, а потом я ради скорого переезда купила всякий простенький домашний скарб в супермаркете за копейки. Так у меня появился самый простой кухонный нож, которым я готовила еду несколько лет подряд. Ну и в глубине кухонного ящика остался старый, потрепанный и довольно неприглядный ножик, которым мы отковыривали обои в течение ремонта. Логично, что интереса у меня он не вызывал. Странно, что я его не выбросила. И только спустя годы я узнала, что этот нож «для отковыривания обоев» не просто самый острый и самый легко затачиваемый в моем доме, а принадлежит известной чешской марке, продукция которой стоит очень немалых денег.
«Я недавно купил дом, построенный в 1800-х годах. На каждой двери в нем была вот такая необычная фурнитура»
Почему сейчас ничего такого классного не делают? Все какое-то одинаковое и неинтересное.
- Мы через 3 месяца после переезда в дом, в процессе осмотра потолков, нашли чердак в целый этаж. В плане дома мы его не заметили и во время покупки дома о нем тоже не говорилось. Теперь у меня есть место для хранения новогодних елок, зимней одежды и всего, с чем не могу расстаться. Лучшая находка за последнее время.
Понимаю ее радость. Дополнительнительное место хранения - это очень удобно. И не надо пытаться кучу барахла запихивать в один шкаф.
Это фотография моего дома, которую сделали в 1911 году. На фото изображены мой прапрадед и прапрабабушка. А вот как дом выглядит сейчас"
«Сняв покрытие в спальне, я обнаружила, что на деревянном полу лежит вот такой необычный ковер. На ощупь он похож на винил»
Хм. Виниловое покрытие с ковровым рисунком? Я такого никогда не видела. Но смотрится потрясно.
- Купили дешевый домик с участком у пожилой женщины. В первую же ночь там я не могла уснуть из-за непонятных звуков, а утром заметила, что у меня пропал один носок. На завтра все повторилось. Стало уже конкретно не по себе! На третью ночь муж разбудил меня и приложил палец ко рту, мол, лежи тихо, и показал на дверь. А оттуда поступью хозяина дома в комнату вальяжно завалился рыжий кот. Походил по всем углам, понюхал, потом поиграл немного с занавесками и дошел до моих носков, которые я положила на полу возле стула. Просто подхватил один зубами и поперся к выходу. Нас как будто там и не было. Муж за ним проследил осторожно и нашел его тайник под кухонным шкафом. А там: и носки, причем не только мои, и какие-то фантики, засохший кусок кабачка и все в таком духе. Звоним бабульке, говорим, что она кота забыла. А она такая: «А! Это Тигруля. Он не мой кот, а соседский. Просто иногда в гости заходит». Добро пожаловать, Тигруля! Заходи в любое время!
«Только посмотрите на эту прекрасную чугунную решетку! Она сохранилась в нашем доме, который был построен в 1897 году. На ней даже указана дата изготовления»
- Ездили сегодня с мамой в деревню, в дом бабушки, которой не стало два года назад. Решили там прибраться, избавиться от ненужных вещей, немного его привести в порядок и подлатать. Нашла на чердаке клад. Нет, не сундук с золотом, а пожелтевший кусок бумаги, на котором был записан рецепт ее фирменного пирога. Никто не готовил такие вкусные пироги как она! Приготовили его вечером с мамой — на глаза аж слезы навернулись. Божественный запах, божественный вкус, в голову врываются теплые воспоминания из детства о бабуле.
«Прибираясь в своем новом доме, которому уже больше 100 лет, я решила снять чехлы с мягкой мебели. Под ними пряталась эта красивая обивка»
Откуда это желание у людей все упаковать в бежевый цвет? Неужели не хочется ярких красок в доме?
А вот еще несколько похожих подборок, собранных для вас нашими заботливыми авторами: