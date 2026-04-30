Рыжие коты они такие ... Любят комфорт.
А что там внутри катушки скотча? Похоже на кусочек мяса? Это каким сытым надо быть уличному коту, чтобы дрыхнуть без задних лап, когда под носом мясо.... Хотя да, он же нашел себе приют на рынке. Небось, рядом с мясными рядами ....
15+ историй о походах на рынок, после которых хочется взять авоську и пойти туда прямо сейчас
Согласитесь, поход на рынок никогда не сравнится с простым супермаркетом? Эта дикая смесь из ароматов выпечки, новой обуви и свежих овощей — не забыть никогда! А сколько впечатлений и историй для обсуждения дает нам один этот выход. Собрали для вас забавные случаи, которые произошли с нашими героями на обычном рынке.
- В детстве меня часто бабушка брала с собой на маленький рынок, где продавала с дачи ягоды и фрукты, а я играла с местными девочками. Стояла там машина с арбузами, и так захотелось полакомиться арбузом. Никогда не забуду, как я подошла к дяде из машины и сказала: «Дяденька, я очень кушать хочу, дайте мне арбуз». В итоге я, трехлетняя, шла довольная с огромным арбузом к бабушке. Бабушка все-таки деньги потом отнесла; не хотел брать, но взял.
- Ехал в метро с работы, и жена набрала. Связь была ужасная, она попросила зайти на рынок и купить козлины. Я переспросил, а жена повторила: козлины. Связь оборвалась. Вышел на станции, пошел на рынок в мясные отделы. Прошелся по всем точкам в поисках этой козлины, а надо мной продавцы смеялись. Думал перезвонить жене, спросить, где искать ее деликатес, но телефон сел. Облазил весь рынок, еще и в супермаркет зашел. Вернулся домой злющий с пустыми руками. Жена с порога: «Сережа, ты чего? Какая козлина? Я же сказала купить апельсины».
- Как-то раз моя мама отправилась на рынок за покупками, в том числе за туалетной бумагой. Стоим с ней, она складывает ее в пакет, а сзади раздается мужской голос: «Мягкая?» Мама от неожиданности отвечает: «Мягкая, мягкая...». Мужчина добавляет: «А то я в прошлый раз взял и все натер себе!» Мама в недоумении посмотрела на продавщицу, которая едва сдерживала смех. Она обернулась, а мужчина в это время рассматривал зубную щетку.
Такого котика сегодня с утра обнаружила на рынке, у него там целая комнатка с лежанкой
- Шла по рынку. Вижу маму с маленьким мальчиком. Она ему орехов не купила, вот он топчется, стоит у палатки с сухофруктами и прочим. И тут с важным видом достает из кармана пачку листиков с дерева. Протягивает их бабушке, пожимает плечами со словами: «Все, что есть». Бабушка-продавщица широко улыбается, на глазах выступают слезы, и она насыпает мальчику полный карман орехов. Приятно видеть такое проявление доброты. И почему я в детстве никогда не додумывалась до такого.
- Помню летом стою на рынке, выбираю черешню. Рядом бабуля, выбирает тоже, долго, каждую ягоду смотрит. Продавец уже нервничает, но молчит. Наконец бабуля набрала, взвесили. Она лезет в кошелек, достает, считает, опять лезет, опять считает. Не хватает немного. Она говорит: «Ой, давайте я тогда вот эти три горсти обратно». Продавец, мужик здоровый, руки в наколках, лицо суровое — смотрит на нее. Потом говорит: «Не надо». Взвешивает все, называет сумму поменьше. Бабуля говорит: «Да сколько стоит, столько и платить». Он говорит: «Сегодня столько стоит». Упаковал, подал ей пакет. Бабуля окрыленная пошла домой. Все кто стояли рядом, расплылись в улыбке умиления.
Когда уже кто-то придумает аппликацию "изображение-запах". Смотришь на такую аппетитную картинку, нажимаешь кнопочку - и вуаля, вся комната наполняется ароматами ягод и фруктов...
- Мне было около пяти лет, и мы с мамой гуляли по рынку. Вдруг я заметила в одном из ларьков одинокую желтую розу. Я с восторгом спросила у мамы: «Мама, желтые розы реально существуют?» Продавец, услышав это, рассмеялся и подарил мне ту самую розу. Затем добавил к ней еще синюю. Красную. Белую. И голубую. И сказал: «Розы бывают всех цветов, но не одна не будет такой же красивой, как ты!» Мне уже 27 лет, а я до сих пор не слышала в своей жизни комплимента лучше, чем от продавца на рынке.
- Из куртки сестры я выросла. Мама вручила мне деньги и убежала на работу: «Кать, ты уже подросла, сгоняй сама». Рынок, шумно, толпа народу. Час бродила по рядам, замерзла как цуцик. И тут парень-продавец остановил меня, снял мою ветровку и говорит: «Примерь-ка мою куртку — эксклюзив, только привезли! В трех цветах, тебе как первой покупательнице со скидкой отдам!» Не смогла я устоять перед таким маркетингом. Купила бледно-голубую удлиненную модель. На следующий день увидела девочку из параллельного в такой же. Соврал, получается. Старались с ней не пересекаться всю зиму.
Сфоткал на рынке
- Закупалась в вещевом рынке уже четвертый час. Голодная, увидела банку малины, выкупила, чуть отошла и начала есть. Она была такой вкусной, что я немного увлеклась. Закончила есть и только поднимаю взгляд, как понимаю, что все это время на меня смотрел молодой человек. Очень милый парень. Смотрит и улыбается. А я вся в разводах от малины, совсем не презентабельно ела. Убежала оттуда, но надеюсь судьба сведет нас снова, когда я буду при полном параде.
- Моя бабушка всю жизнь торговала на рынке, уже много лет у нее была собственная точка с одеждой и обувью. Не сказать, что она прям была Рокфеллером, но деньги у нее водились, она всегда дарила внукам хорошие подарки, но не только шмотки. А вот, что касается одежды, то с этим она тоже помогала. Когда нужно было одеть кого-то в школу, купить новые кроссовки или туфли, бабуля вела нас на рынок, но не к себе, а в соседнюю точку, где торговала ее знакомая. Просто там было намного дешевле и качественнее.
- Каждый год мы всей семьей ходим на елочный рынок выбирать живую елку. Но в этом году вместо привычной елки мы нашли... котенка. Он сидел прямо на верхушке одной из елок и громко мяукал. Продавец сказал, что он не знает, откуда тот взялся, но, видимо, котенок решил «заработать» себе дом. Мама испуганно сказала, что «никаких животных в ее доме», но я уже держала котенка в руках и думала, как его назвать. Итог: одна елка и один котенок, которого мы назвали Ель.
Попрошайки на рыбном рынке на Галапагосских островах
- Поехали с мамой на рынок, нужно было купить все для консервации: огурцы, банки, специи, крышки и т.д. Пока она торговалась с продавцами, мое внимание привлекла коробка, внутри которой сидел милый щенок. Малышу было жарко, водички не было, а женщина, которая его продавала, болтала с подругой. Купила у нее щенка, мама удивилась, но не отказалась от пополнения в семье. Уже дома начали приводить его в порядок, искупали, высушили, свозили к ветеринару, накормили хорошо, затем в супермаркет поехали за всем необходимым. В общем, консервация откладывается на неопределенный срок, а пока у нас есть дела поважнее. Четырехлапые дела!
- Когда мне было лет 13, у нас был маленький той-терьер. Однажды папа вышел с ней на прогулку, но собака испугалась машин, вырвалась и убежала. Искали долго, расклеивали объявления, но безрезультатно. Спустя три месяца идем по рынку к бабушке, и я, ни с того ни с сего, поднимаю голову на окна одного двухэтажного дома. И вдруг вижу — она! Вроде бы похожа, но поверить не могла. Сказала родителям, решили попробовать позвонить в дверь, хоть надежды почти не было. Нам открыли, впустили, и как только собачка нас увидела, сразу бросилась ко мне! Люди без вопросов отдали ее, даже от денег отказались. До сих пор не верится, что так повезло
- Была у меня в детстве мягкая собачка, звали Муха. Потерялась в поезде, когда мы с бабушкой ехали к родственникам. Я тогда ревела, мама успокаивала. У неё на лапке бабушка сама вышила мои инициалы, нитками в два ряда, аккуратно так, как только она умела. И вот недавно иду по барахолке, просто мимо, без цели. Смотрю — на коробке с игрушками торчит знакомая морда. Достаю. Это Муха. Потертая, но родная до мурашек. Переворачиваю лапку — и там все так же, как было. «А.В.», те же стежки. Я стою посреди рынка с этой игрушкой в руках и не могу поверить. Продавец говорит: «Берите за 200 ». Не знаю, как она сюда попала. Но с того дня она снова у меня дома.
Бывало ли так, что обычный поход за овощами оборачивался для вас неожиданным знакомством или забавным недоразумением? Ждем ваши личные истории в комментариях под статьей!
