20+ примеров того, что работа в торговле — это бесконечный сериал о людях
Признайтесь, вы ведь тоже любите незаметно понаблюдать за окружающими, стоя в очереди на кассу? Работа за прилавком — это не просто продажи, а настоящий калейдоскоп человеческих судеб, от курьезных свиданий до трогательной дружбы. В этой статье мы делимся искренними байками из жизни флористов, консультантов и кассиров. Узнайте, что на самом деле происходит по ту сторону прилавка, пока вы выбираете товар.
- Работаю в элитном бутике. Зашли девушка с мужчиной. Она сразу направилась к нижнему белью и вела себя так, будто бывает у нас через день, а я ее впервые видела. Без примерки взяла самый дорогой комплект, оплатила и глазом не моргнула. Мужик явно был впечатлен. А через час она вернулась. Уже одна. Смущенно улыбнулась и тихо попросила оформить возврат. Пока я все оформляла, призналась: в торговом центре случайно встретила бывшего и захотела произвести впечатление. Показать, что у нее все отлично — и она может вот так, не задумываясь, покупать дорогие вещи.
- Работаю старшим консультантом в магазине, недавно к нам пришел новенький. Он не очень хорошо владеет языком, так как он не его родной, и не знает, как будет «Приходите еще», сказали ему, что это «Асталависта, бейби». Теперь вот смешит покупателей, и те заходят еще, лишь бы услышать его коронную фразочку, а один ребенок так вообще сказал: «Мам, тот дядька — Терминатор». Теперь называем его Жора-терминатор, а он до сих пор не в курсе почему.
- Я работаю в магазине электронной техники. На днях заходит парень, подходит ко мне и спрашивает: «Где у вас тут ноутбуки?» А я как раз был в отделе, где их стоит штук 50 вокруг меня. Ну и решил пошутить, сказал: «К сожалению, они закончились», — на что он ответил: «Ох, жаль», — развернулся и ушел. До сих пор этот случай не укладывается в голове.
Правильно, что глупые вопросы задавать, глаза то уж раскрыть можно немного
- Я работаю продавцом-консультантом техники, и вчера к нам в магазин прибежала немного растерянная девушка. Я, как и следует, подошел к ней, спросил, чем могу помочь, какой товар ей нужен, и услышал одно слово — «ноут». Тогда давай расспрашивать, какой, для чего, может, она приглядывалась к некоторым и хотя бы фирму выбрала, но нет, девушка смотрела на меня квадратными глазами и молчала. Тогда я поинтересовался, что на том ноутбуке она планирует делать: работать, учиться, смотреть сериалы. В ответ получил: «Мне подходит любой ноут, который потянет игру „Симс“». Я на всякий случай предложил ноутбуки помощнее, которые смогут потянуть не только эту одну игру, и клиентка моментально купила. Кажется, это был мой самый идеальный покупатель.
Покупать ноутбук только для игры? Мощно конечно, видимо средства имеются у девочки
У меня в армии такое же покрывало/одеяло было!И подушка точь-в-точь!Говорила мама,учись!😂
- Работаю в магазине подарков, заходит женщина с сыном лет пяти. В то время как я мило общаюсь с мамочкой мальчика, ему стало скучно ходить за нами по пятам, и он спокойно ложится на грязный пол, жуя при этом чипсы! Как у детей все просто! Не хватает во взрослой жизни такой «детской» непосредственности.
- Мой бывший, чтобы отомстить мне, начал заказывать цветы из магазина, где я работаю. И букеты дорогие, не дешевые. Каждую неделю заказывает. Приходит лично, именно на мою смену, и в каждом букете записка с новым именем девушки. Я вот не могу понять, он думает, что таким фактом задевает меня? Мало того, что он подтверждает, что я все правильно сделала, когда рассталась с ним, так он еще банально делает мне кассу. В плюсе все равно остаюсь я.
- Уже два месяца работаю флористом. Как будто стало лучше получаться, руку набила. Сегодня утром пришел парень, заказал букет. Я все собрала, оформила по желанию, и он был доволен. Еще и порадовалась, что с самого утра работа закипела. И тут вечером приходит девушка с моим букетом и требует возврата средств. Начала так неуверенно говорить, что цветы не свежие, а когда этот аргумент не сработал, заявила, что розы она ненавидит, парень об этом не знал, поэтому букет ей не нужен. Отвечаю: «Хорошо, пусть тогда парень приходит, и будем с ним общаться, поскольку букет оплатил он». Конечно, она психанула и ушла, парня так и не было.
- Работаю в магазине аксессуаров и различных безделушек. В течение месяца ко мне приходит мужчина и покупает часы. Причем при каждой его покупке он спрашивает: «У вас часы одноразовые?» Я отрицательно качаю головой. Мужчина молча платит за покупку и уходит. И так уже около десяти раз за три недели... Что он вообще делает с ними?
- Устроилась работать в магазин нижнего белья, чисто временно, пока учебу с работой совмещаю. Через неделю сижу себе, перекладываю товар, и тут заходит мой бывший. С новой девушкой. Я чуть манекен не уронила. Он меня видит, глаза округлил, но делает вид, что не узнал. Ходят, выбирают, ржут, фоткают белье. А потом его кукла подзывает меня и говорит: «Можете посоветовать что-то максимально женственное». А я ей такая, глядя ему в глаза: «Лучше ничего не брать, если он все равно сбежит через два месяца, когда носки не стираются сами». Она не поняла, он покраснел. Больше он к нам не заходил.
- Работаю в магазине, детский отдел. На днях зашла бабушка с внуком, пацану лет пять. Слышу, как она ему говорит: «Ну, выбирай! Что тебе хочется?». Малыш сразу к машинкам подскочил, а бабуля его тормозит: «У тебя их уже целая коробка дома, куда еще?» Тогда он к пазлам пошел, а она ему: «Ты старые-то не собрал еще!» Потом долго бродил, в итоге замер у витрины с роботами. Бабушка вздохнула и говорит: «Да они сломаются завтра же, смысла нет!» Так они и ходили кругами, а внук уже сдался, спрашивает: «Бабушка, так что мне тогда взять?» Она, не моргнув глазом: «Да что хочешь! Твой же день рождения!» Я стояла, еле держалась, чтобы не заржать.
я бы такую бабушку в день рождение потом также по тц поводила и показала бы все, что я ей купить не смогу
- Я консультант в магазине. Недавно мне повезло услышать разговор между покупателем и ее дочерью по телефону. Мать пыталась узнать, надела ли дочь шапку. Девочка уверяла, что да, а мать не верила ей, даже пригрозила, что проверит это по видеосвязи. Ох, как же сложно детям в эпоху цифровых технологий! А ведь у них еще есть электронные дневники, где оценки нельзя просто так замазать или исправить.
Да уж, с палкой во дворе эти дети больше не бегают и за гаражми не прячутся. А уж если им рассказать, что мы раньше карманные деньги зарабатывали сдавая бутылки😂
- Работаю продавцом-консультантом в книжном магазине. У нас тут много мягких и удобных кресел. Недавно шла по магазину, смотрю, в самом дальнем уголке сидит девушка с книгой и что-то пишет. Подхожу, она с книгой нашего магазина что-то записывает в тетрадь. — Девушка, вам чем-нибудь помочь? Вы будете покупать книгу? И тут у нее такие глаза грустные и умоляющие: — Нет, простите меня, пожалуйста, я просто студентка, и денег у меня нет, в библиотеке нет нужной информации, а у вас тут прямо то, что нужно. У меня скоро зачет. Я быстренько запишу, что надо, и уйду, обещаю. Отвела ее в подсобку, чтобы она спокойно дописала.
История видимо старая, сейчас вроде в интернете все найти можно. Но продавец молодец, очень по-человечески поступила. Главное проверить, чтоб девчонка не испортила книгу
- У моей лучшей подруги сейчас часто завал на работе. Однажды перед закрытием магазина пришел постоянный клиент и купил много товаров. По ошибке подруга пробила одну из позиций в 10 раз дешевле. Когда в кассе обнаружилась недостача, она проверила историю платежей и обнаружила ошибку. Подруга позвонила мне в слезах и попросила одолжить ей деньги. Я предложила ей позвонить клиенту и попросить его о помощи, она долго сомневалась, но все же позвонила. Клиент приехал, оплатил разницу, а в ответ на извинения подруги подарил ей шоколадку. Есть еще добрые и честные люди на этой планете.
У меня тут озон отчудил. Доставил большое зеркало, всё как нужно. А потом написал, что заказ отменен, деньги скоро вернутся😱. Я такая в поддержку, как это отменён?! Вот же оно моё зеркало уже у меня, целенькое! Что-то они мне долго объясняли, что надо в перевести деньги по таким-то реквезитам и собщить им об этом, но не сейчас, а через два дня... Хорошо, что я увидела этот пост, надо им ещё раз написать и проверить, что деньги таки дошли до продавца)
Если бы это были деньги Озона мне было бы не жалко на халяву зеркало получить😆. Но это же какой-то частный предприниматель, делает разные зеркала хорошие, завел магазин на озоне, а озон с ним вот так...
- Моя приятельница работала в магазине галантерейных товаров. И вот как-то раз к ней подошла покупательница с весьма необычным вопросом, при этом почему-то шепотом: «Скажите, пожалуйста, у вас бывают запоры?». Моя знакомая ответила тоже шепотом: «Да, бывают». Позже выяснилось, что покупательнице нужна была молния-застежка... Люди иногда сами все слишком усложняют.
- В ночную смену я работал в магазине. Когда пришло время заканчивать смену и закрывать магазин, я обнаружил кошелек. Кто-то оставил его в магазине днем. В кошельке было 420 долларов, немного рублей, визитная карточка и удостоверение личности. Было около часа ночи, и я не стал ждать утра, чтобы вернуть кошелек. Позвонил по номеру, указанному на визитке. Владелец кошелька оказался сотрудником фабрики по производству носков. Он был очень благодарен мне и подарил пару носков в знак благодарности.
Ну считай годовой запас - очень удачно я считаю. И друзьям на все праздники есть что дарить😂
- Работаю кассиром в магазине. Есть у меня один клиент, старенький дедушка. И каждый раз, когда он приходит, мы с ним отбиваем кулачок. И я старалась ему пробивать продукты по скидке, да и сама ему много чего покупала. Но сегодня почему-то он не пришел. Я заволновалась, но подумала, что у него просто появились дела. Тут пришла какая-то девушка. Передала мне бумажку и говорит: «Благодаря вам мой папа не был одинок при жизни. И вы давали ему то, что не давала я. Спасибо». На бумажке был изображен мой портрет и краткая подпись: «Мой ангел-хранитель».
- Я работаю в цветочном магазине, и больше всего меня в моей жизни радует один клиент. Мужчина 35 лет каждые пару недель заходит за цветами своей жене и дочке. Берет достаточно простые, но изысканные букеты средних размеров, выходит буквально на тысячу-полторы, что для цветов сейчас ничто. На мой вопрос, почему он так часто дарит цветы, особенно для пятилетней дочки, говорит, что женщины расцветают от внимания и что его «главные женщины» дарят ему своей улыбкой больше, чем он тратит. Все это продолжается уже 2,5 года. Благодаря таким людям начинаешь верить в сказку.
- Работаю в книжном магазине. Контингент у нас самый разный, но однажды пришла девушка, которая сразу привлекла мое внимание. Не могу сказать, чем конкретно. Она долго выбирала книги и в конце концов подошла ко мне за советом. Мы разговорились, и оказалось, что у нас много общего. Я предложил ей встретиться вне работы, и она согласилась. Через несколько недель я узнал, что она сестра моего лучшего друга. Теперь мы все дружим и подумываем открыть книжный клуб. Я очень благодарен этому случаю за такую встречу!
- Я консультант в небольшом книжном магазине. Ко мне часто заглядывала компания ребят. Громкие, веселые, вечно обсуждающие какие-то фильмы, книги, настолки. Постепенно я стала участвовать в их разговорах, а позже и гулять вместе. Но с одним из парней в компании сложились особые отношения. Он ненавязчиво ухаживал за мной и всегда провожал домой. И вот как-то после праздников, когда мы уже вдвоем гуляли по заснеженному городу, он неожиданно остановился и такой: «Слушай, давай просто поженимся?». Мы поженились. Потом мы быстро нашли квартиру, обставили всякими уютными штуками. У нас, оказывается, очень совпадают вкусы почти во всем. Я так счастлива, что иногда боюсь проснуться.
- Когда-то на втором курсе работала в книжном магазине. В один день к нам заглянула семейная пара. Они искали линейку, а затем начали выбирать книги, чтобы стопки поместились в шкаф. Они собирали библиотеку для своих детей. Потратили внушительную сумму на покупку красивых и качественных книг. Тогда у меня появилась мечта. Я хочу выйти замуж, купить стильный стеллаж и вместе с мужем прийти в книжный магазин, чтобы заполнить весь стеллаж книгами. И читать. Много читать.
ОООО я тоже бы хотела семейную библиотеку, жду когда сможем себе дом позволить и вот уж там, обязательно будет!
А какая история из этой подборки показалась вам самой жизненной? Часто ли вам удается встретить таких искренних продавцов или, наоборот, необычных клиентов, как в наших историях?
Интересно, а современные часы на батарейках могут служить таймером для самизнаетечего?
Согласна с темой статьи, сама за прилавком одно время работала, ну уж столько ситуаций могу рассказать, не одну статьи собрать потом сможете😂