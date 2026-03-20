И тыквенное, и кабачковое. Чуточку добавь цитрусовых и вау вкус. Помидорное из недоспелых вкуснее, чем из спелых.
16 человек, с которыми приключились истории ядренее васаби
Порой кажется, что жизнь — это работа, дом, и так по кругу. И тут реальность устраивает такой сюжетный поворот, что хоть сериал снимай. В этой подборке — ситуации, которые произошли с самыми обычными людьми, но звучат так, будто их приправили щепоткой абсурда. И если вам казалось, что у вас бывают странные дни — просто подождите, пока не прочитаете эти истории.
- Я пару раз подрабатывал в костюме ростовой куклы, дело было летом в парке. Жарко в нем — кошмар! Я был в шортах и майке, 3 минуты — и мокрый насквозь. Какой-то мужичок почему-то подумал, что в костюме скрывается красивая девушка. На рост и кеды 43 размера он внимания не обратил. Поднимает голову костюма и видит мою красную, мокрую, лохматую и злую морду. Смотрит в ужасе, выдавливает «извините» и аккуратно так надевает голову обратно. Я даже злиться перестал, так смешно это было. Сфоткались с ним.
- Жена заказала укладку в салоне и не сказала, что на свадьбу. Они там долго возились, и я послал свидетельницу узнать, как там дела, а то роспись скоро. Та влетает и заявляет: «Ну, ты чего тут сидишь? Замуж опоздаешь!» Мастер как услышала, что свадьба, устроила разборки, мол, почему не сказали сразу. Жена спрашивает: «А зачем?» А та выдает: «Свадебные прически у нас дороже!»
- Пошла в душ, комп был включен. А тут кошка начала ночной тыгыдык. Каким-то образом написала моему начальнику слово «щука». Мало того, она ему еще и позвонила. Он решил, что если я звоню в такое время, значит дело точно «щука». Отвечает и видит — на весь экран распласталась пушистая филейная часть кошки. Начальник мне потом прислал скриншот на память. Затем кошка ткнула носом в камеру, написала: «фыф» и сбросила звонок.
- Я одинокий 28-летний парень. Недавно в соседнюю квартиру въехала очень красивая и милая девушка. Общаемся по-соседски, но пригласить ее на свидание я не отваживался. На днях возил свою кошку к ветеринару. Возвращались и встретили ту самую соседку. Она увидела кошку и впала в ступор. Оказалось, что моя Ванда каждую ночь через балкон перелезает к ней в квартиру и укладывается спать с ней в обнимку. Я пошутил, что не стоит подвергать опасности жизнь Ванды, пусть соседка лучше переезжает ко мне. К моему удивлению, она не покрутила пальцем у виска, а посмеялась и ответила, что переехать — это, конечно, радикально, но вот заходить к нам гости она будет с радостью, да и сходить куда-нибудь вместе не против. Я в начале романтического фильма!
- Жена сейчас рассказала. Наш 12-ти летный сын звонит ей сегодня во время приема (она косметолог). Жена ему сразу: «Предупреждаю, ты на громкой связи. Я сейчас на работе. Что-то срочное?» А он такой: «Тогда хочу поприветствовать наших дорогих клиентов!»
- Однажды я нес свою девушку, словно принцессу, на руках в океан. В воде стоял мужчина и все это видел. Смотрел-смотрел, и вдруг спрашивает: «А меня так же можешь из воды вынести?» Ну а почему нет? Несу такой его к пляжному зонтику, где сидит вся его семья, а жена увидела и так смутилась, что я не смог удержаться от смеха.
- Сидим вечером в гостиной с моим 4-летним сыном, смотрим фильм. И вдруг он показывает на шкаф и говорит: «Мама, эта плюшевая игрушка все время на меня смотрит». Мне стало не по себе. Взглянула — а она действительно смотрит! И это была не игрушка, а белка, которая пробралась к нам в дом. Пришлось ловить ее и выпускать.
- Каждое утро брала сына с собой на работу, потому что дома не с кем было оставлять. Позавчера иду на работу, смотрю по сторонам. Вижу — мотоцикл стоит. Большой, черный, с громадными зеркалами по бокам. Красотища! Говорю сынуле: «Смотри какой мотоцикл, просто вау!». Замечаю после этой фразы странные взгляды прохожих. И только тут начинаю понимать, что я сына на работу сегодня не взяла, он в детском саду.
- Мой брат на уроке биологии сказал, что существует помидорное варенье. Над ним все посмеялись, а учительница поддержала класс. Родня, услышав про это, передала брату баночку этого варенья, и он принес его в класс. Главный заводила класса попробовал и начал лопать это варенье. Учительница пробовать не стала, но выглядела уязвленной.
- У меня были невероятно напряженные 2 недели на работе. Думая о куче дел сразу, я засунул ключи от машины в багажник и захлопнул его. Вызвал службу помощи. Они приехали, а машина-то не заперта.
Я тоже так в молодости: захлопнул утром машину, а ключ в замке зажигания. Весь день возил мороженое, закончил в 11 вечера. Дело было летом, мороженое шло, как мороженое летом. Позвонил в службу и узнал, что вызов в 11 вечера вдвое дороже. Плюнул и пошёл пешком! Там идти было 20 минут. Утром пришёл, вызвал службу машину открыли. И только через 7 лет до меня дошло: дома был второй брелок...
- Мы с женой недавно переехали в другой город. Однажды ее новая коллега с мужем попросили нас помочь с переездом. С 8 утра до 4 вечера мы загружали и разгружали вещи. Они такие: «Ок, спасибо!» И мы ушли. А потом узнали, что они устроили вечеринку по случаю новоселья, куда пригласили родственников и других коллег, а нас — нет, хотя кроме нас, им никто переезжать не помогал. Ну что ж, несколько часов физических упражнений — это небольшая цена за то, чтобы понять, что кто-то не стоит вашего времени и усилий.
- Пригласил девушку на свидание. Во время ужина у нее постоянно звонил телефон. Она смотрела на него, но не отвечала. Я спрашиваю: «Может, ответишь все-таки, раз кто-то так усиленно названивает?» А она выдает: «Да это просто мой парень». Я удивился и говорю: «Я думал, ты свободна». И она такая: «Практически свободна. Я давно хочу с ним расстаться, но он об этом еше не знает». Больше я с ней увидеться не захотел.
- Девушка больше часа описывала наши планы на свадьбу мечты, рассказывала, как мы назовем всех наших детей, и в какой район города переедем. Это было не просто первое свидание, это было свидание вслепую.
- Познакомились с парнем в приложении для знакомств и сразу нашли общий язык. Сходили на несколько свиданий, начали рассказывать друг другу о прошлых отношениях, и оказалось, что наши последние бывшие (которые не были нам верны) теперь встречаются друг с другом. При этом мы из разных городов, и у нас нет общих друзей. Вот так совпадение!
- Стою как-то в очереди в аптеке, а передо мной женщина в возрасте. Стоит она и постоянно оборачивается, долго всматривается в меня. Потом спрашивает, мол, а вы случайно не такая-то? И называет мое имя и фамилию. Я такая: «Да! А вы?!» А сама судорожно память напрягаю. А она улыбнулась добродушно и говорит: «Да ты и не вспомнишь уже. Я твоя воспитательница из детского сада». Это была удивительная встреча через 29 лет.
- Когда я училась в 10-м классе, я увидела в коридоре плачущую девочку. Она была новенькой. Я решила подойти к ней и подбодрить. Она рассказала, что влюблена в одного мальчика и попросила меня сообщить ему об этом. Я так и сделала. Мы с ним поболтали, и он оказался таким классным! Та девочка потом решила, что больше не влюблена в него, а вот мы с этим мальчиком уже 30 лет женаты, и у нас есть замечательная дочь.
- А вот и еще несколько статей, где в каждой истории — свой неожиданный поворот:
- 16 историй, в которых сама жизнь подкинула сюжеты и твисты покруче Голливуда
- 15 историй, в которых не было бы ничего этакого, если бы не внезапный твист в конце
- 15 историй с таким лихим твистом, что позавидовал бы сам Голливуд