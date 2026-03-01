15 живых диалогов, которые врезались в память так же сильно, как «дважды два — четыре»

Люди вокург — те еще юмористы. Иногда окружающие случайно могут выдать такое, что сложно сдержать смех. Особенно хорошо это получается у детей, бойких старушек и прожженых жизнью работяг. Мы прочесали интернет в поисках забавных историй и уверяем вас, это диалоги, достойные комиков из Comedy Club.

  • Ходим с мужем за покупками, на кассе часто выясняется, что забыли что-нибудь важное. Бегу за продуктом и у кассы шучу: "Мужчина, у меня только хлеб, вы за меня не заплатите?" Муж оценивающе сморит и кивает. Я такая: "А у меня дома вкусный суп есть". "Угостите?" - продолжает "незнакомец". Беру его под руку и увожу. Очередь безмолвствует, и только одна женщина восторженно говорит: "Во наглая". © tainymussonov / Pikabu
  • Жену люблю за многое. Понял, что проживу с ней жизнь, после диалога. Спросил как-то через год знакомства: «Какие цветы тебе на 8 Марта подарить?» А она огорошила: «Цветы? Нафига? Давай лучше суши закажем. Цветы же постоят и завянут». © Carson013 / Pikabu
  • В ТЦ проходила викторина. Выхожу я и еще один парень. Нас спросили: «Какая болезнь появляется, если в организме не хватает витамина С?» Я ответил: «Цинга». Ведущие замялись, а второй конкурсант выиграл, потому что ответил: «Простуда», и это был правильный ответ. © Fulgurus / Pikabu
  • Сегодня наблюдал занятнейшую картину. Крупный, прожженный строительной жизнью бригадир с характерным басом вручил молодому парнишке, который первый день на стройке, рабочий инструмент со словами:
    — Вот, держи лом. И помни, что завещала нам Максим.
    — Кто?
    — Максим. Певица такая есть.
    — И что она завещала?
    — Не потеряй его! И НЕ СЛОМАЙ! © Volkovodec / Pikabu
  • Сыну исполнилось 4 года. Я стараюсь приучать его к манерам, этикету и вежливости. Постоянно повторяю, что нужно говорить «спасибо», «пожалуйста», «простите». Сегодня утром после завтрака просит у меня вафельку. Я смеюсь, говорю ему, мол, попроси правильно. Он улыбается и отвечает мне: «Простите, пожалуйста, спасибо! Дай шоколадку, мам!» Нам нужно поработать над использованием слов вежливости, но начало уже неплохое. © Мамдаринка / VK
  • Сын тут поделился мнением:
    — Пап, а мне кажется, что не Дед Мороз подарки на Новый год приносит.
    — А кто?
    — Я думаю, ты с мамой!
    — А кто же тогда нам подарки приносит?
    Сын смутился и неуверенно так ляпает:
    — Дед Мороз?!
    Поздравляю, сынок! Еще один год детства! © Zasebya / Pikabu
  • Сижу на балконе, пью кофе. Вижу у входа в лес мужчину с собакой. Он замечает, что я смотрю на него, машет мне рукой. Ну я и кричу: «Пошли в кино!» Он: «Через 2 часа на пятаке! Жду!» Я: «Ок!» Ну и вот, я иду в кино. А кто-то ноет, мол, где знакомиться. © tatty_matsumi
  • Ребенок фанатеет по динозаврам. Вся одежда с динозаврами, игрушки, книжки, приложения на папином смартфоне, рюкзак-динозавр, пижама-динозавр, ну и так далее. Соответственно, знает очень многих по названиям, хотя и говорит-то еще так себе. И вот вчера набрели на магазин, где большое количество нормальных таких фигурок динозавров задешево. Грех не взять. Продавец, мужчина средних лет, очень учтиво спрашивает у покупателя:
    — Что вы хотите, молодой человек?
    — Динозавра, — отвечает сын.
    — А какого именно?
    — Дилофозавра!
    На лице продавца пробегает легкое удивление, после чего он выдает:
    — Молодой человек, знаете, я не специалист. Давайте я вам просто открою витрину и вы сами возьмете! © Volkovodec / Pikabu
  • Стою в очереди на кассу в супермаркете. Позади меня мальчишка клянчит у мамы игрушку.
    — Ну зачем тебе, Дима? Только недавно гору раздали.
    — Ну надо, мам, ну купи!
    — Давай я тебе выдам деньги, что тебе бабушка на день рождения подарила, и ты будешь на них сам покупать всякую фигню.
    Пацан в ужасе:
    — Но... Но ведь тогда мои деньги ЗАКОНЧАТСЯ!
    Да, Дима, это так и работает. © KBach / Pikabu
  • Иду, значит, сегодня в сторону работы, никого не трогаю, весь в своих мыслях. Барышня навстречу. Видно, ищет чего-то. Останавливает меня:
    — Молодой человек, как пройти на улицу Молодежную?
    — Не знаю такой улицы, но сейчас гляну в смартфоне карту и разберемся, где она находится.
    — В смартфоне я и сама могу карту посмотреть.
    И пошла дальше... Что это было? OSSOOSSO / Pikabu
  • Учительница поставила сыну двойку за контрольную. Пришел пересдавать. Она ему:
    —Ну что, теперь выучил пищевые цепочки? Разобрался?
    — Ага.
    — И чем питается дятел?
    — Деревом.
    — Деревом? — спрашивает удивленный педагог.
    — Ну да, он же долбит дерево и ест его.
    —Допустим, вот продолбил он кору дерева, а под ней что?
    — Сок! Он сок еще там пьет, — радостно от своей смекалки восклицает мой балбес. Пересдача, дубль два. © Палата № 6 / VK
  • Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
    — О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
    — Нет, корниш-рексы.
    — Как волосатые сфинксы.
    — Ага.
    — Нормально морозит? Запаха нет.
    — Да, на унитаз ходят.
    — Кастрированный? Это вмятина?
    — Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
    — Не течет? Не царапается?
    — Норм все.
    — О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
  • Я показал кассиру карту скидок на своем телефоне, она пикнула по экрану сканером и начала пробивать покупки. Дама, стоящая за мной в очереди, спросила у кассира, мол, что это я сделал? Та ответила, что у меня будет скидка. Большая. Дама посмотрела на меня и сказала тоном, не допускающим возражений: «Я воспользуюсь вашей картой скидок». Таким тоном глава корпорации позволяет мелкому клерку оказать ему услугу, от чего клерк должен быть счастлив до конца своих дней. Судя по всему, я тоже должен был быть счастлив. Я посмотрел на даму и спросил: «Вы уверены?» Она величественно кивнула и сказала: «Да!» Я расплатился и ушел. Мне и так хорошо. © Miamoto1710 / Pikabu
  • Мама: «Как дела?»
    Я: «Все отлично».
    Мама: «У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего рассказываешь».
    Я: «Ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая тебе точно не понравится».
    Мама: «Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы я расстроилась? © Jeniay / Pikabu
  • Сижу в очереди. Рядом мужик по телефону: «Опять разочарование. Был на свидании, она говорит, что не любит готовить. А я так люблю жареную картошечку!» Очередь косится, но молчит. И только одна бойкая старушка разворачивается к нему и выдает: «Милок, ну так не надо создавать препятствие между собой и едой в виде женщины! Иди и пожарь картошки сам!»

Есть ли у вас в запасе комедийный диалог? Делитесь в комментариях!

