15 живых диалогов, которые врезались в память так же сильно, как «дважды два — четыре»

Люди вокург — те еще юмористы. Иногда окружающие случайно могут выдать такое, что сложно сдержать смех. Особенно хорошо это получается у детей, бойких старушек и прожженых жизнью работяг. Мы прочесали интернет в поисках забавных историй и уверяем вас, это диалоги, достойные комиков из Comedy Club.