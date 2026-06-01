19 добрых фото и историй с утренников, где дети блистали в костюмах, сшитых с душой

Иногда старое фото с утренника хранит не только наряд, но и целую историю: как дома шили костюм, репетировали стишок и волновались перед выходом на сцену. В этих теплых снимках и воспоминаниях — маленькие радости, детская гордость и тот самый летний праздник, который хочется вспомнить с улыбкой.

«Сын попросил костюм строителя на утренник, а мне сказали, что по сценарию он будет зайцем. И я немного заморочилась»

«Связала для дочки костюм ведьмы. На все про все ушло около 3 недель»

«Костюм собирали с фантазией, и получился самый харизматичный леший праздника»

Когда воспитательница спасла костюм одной фразой

На праздничное застолье папа притащил старые диски, и давай все показывать. Утренник в детском саду, все нарядные, в костюмах зайчиков, лисичек, мишек. И я — вся в черном. Воспитательница вызывает детей, и когда очередь доходит до меня, она с улыбкой выдает: «А сейчас выступление нашей ночной принцессы!» Я выступила весьма уверенно, ибо мой костюм был не самым ужасным, мне удалось прочитать стих и получить свои аплодисменты. У кого был костюм похуже моего? У последнего мальчика. Он был пнем. © Палата №6 / VK

«2002 год. Папа несколько вечеров подряд собирал для меня этот костюм. Я был безумно горд им!»

«Нашла фотки маскарадных костюмов, которые сама делала для сына»

«1986 год. Из листов картона, клея и энтузиазма родители сделали шляпу мухомора (сзади она красная в горошек). Из меня получился самый недовольный гриб на свете»

На утреннике все шло по сценарию, пока король не сделал свой выбор

В детском садике у меня был подружка, с которой нам нравился один и тот же мальчик. На утреннике она играла королеву, он короля, а я — куст красных роз. И когда «королева» спросила короля: «Ты любишь меня?», он вдруг отбежал от нее, подошел к «кусту роз» и начал танцевать со мной, а не с ней. Такой сюжетный поворот не ожидал никто, родители были в восторге! Сейчас я даже не помню его имя, но история смешная, спасибо тому пацану за такое смелое решение! © Палата №6 / VK

«Дочка довольна, как слон, я — как мать слона. На утреннике Снегурочка взвизгнула, а Дед Мороз выдал: «Это не разбойница, а Цири из Ведьмака»

«Моя младшая дочка была змеей»

«Нет, сначала она должна была быть одной из зефирок или конфеток, но зря я, что ли, 12 лет назад шила костюм змеи старшей дочке? После того как воспитатели увидели костюм и показали его музыкальному работнику, дочку определили выступать на всех утренниках во всех группах садика. Второе фото как раз-таки 12-летней давности».

«Сыну в садике дали роль дракона на утреннике. Жена сшила крылья, я сделал „броню“ на груди и голову из картона. В последнюю ночь без примерок и размеров»

История о Снегурочке, которой стало скучно ждать своего выход

Моя мама была заведующей в детском саду, когда я училась во 2 классе. Ну и, так сказать, по блату я стала Снегурочкой на детсадовском утреннике. По сценарию я должна была явиться из сказочного домика, когда меня хорошенько покликают. Меня нарядили и усадили в домик до начала утренника, чтоб дети не увидели. Но сюрприз я таки подпортила: утренник идет, идет. Я сижу, сижу. Мне стало очень скучно, и я стала потихоньку выглядывать в окошко. Дети, конечно, все увидели. © Елена Василькова / ADME

«Если вы внезапно узнали, что на утреннике в ближайшие дни ваша девочка — белочка, а хочется костюм, сделанный своими руками, то можно создать вот такое»

«У меня почти костюм. Сын участвовал в утреннике, и нужен был Емеля. Желательно с печкой»

«Надо было, чтобы Емеля мог на ней лежать. Был использован весь картон, обрезки вагонки и обои. Отдельный квест был — вытащить печь из квартиры и до школы дотащить».

«Я сыну добавил в костюм робота светодиодную панель. Сделал несколько эффектов, змейку и тетрис»

История о папе, который спас праздник

В прошлом году в группе дочки на утренник искали папу, который сыграл бы Деда Мороза. Все папы слились. Муж был третьим, запасным папой, в итоге остался единственным. Все выучил, отрепетировали в тайне ото всех детей. Конспирация на высшем уровне была. Утренник. Все идет отлично. И тут дочка его узнала. Воспитатели тут же просекли, отвели в сторонку и рассказали, какой ее папа герой. Спас Новый Год для всех-всех-всех! И попросили сохранить это в тайне. После этого рейтинг папы в семье для дочки взлетел до небес. Он самый лучший и неоспоримо великолепен. © Darinamal / Pikabu

«В 2000-х годах я в школе был Петрушкой и Скорпионом. Маску Скорпиона делал сам, а папа сшил желтый жилет»

«Когда в глубине души ты совсем не принцесса»

Когда низ собирала мама, а верх — папа. © Oksana.D / Pikabu

Утренник, где самый яркий цветочек оказался полосатым