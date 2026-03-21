Что то как-то странно. А если бы учитель сказала, что девочка одевается не стильно- ее что всем классом гнобили бы?
15+ историй о школьных годах, чей уют сравним с запахом старых учебников и свежей выпечки
А вы тоже помните, как бежали в столовую под трель звонка, лишь бы успеть купить коржик, пока не выстроилась длинная очередь? Школьные годы— это то, что объединяет своершенно разных людей. Первая учительница, слишком короткие перемены и долгожданная пятерка по физике. Мы собрали несколько настолько теплых историй, чтобы окунуться в ту неповторимую атмосферу, где солнце заливало парты, а мерное шуршание карандашей в классе навевало сон.
В 9 классе решила покрасить волосы в черный цвет. Мне очень понравилось, но в школу в первый же день решили вызвать мою маму. На педсовете ее спросили, как она позволяет мне так выглядеть. Мама ответила: «Она же будущая женщина!». В ответ на это учителя закатили глаза и сказали: «Понятно, в кого она такая». В тот же день мы забрали документы из той школы. Люблю свою маму!
Новая классная стала лепить мне четверки ни за что, а я круглая отличница! Позвонила моей маме, мол, обязательно приходите на собрание, ребенок не тянет программу. Пошел отец. Вернулся и давай смеяться: «У математички твоей губа не дура! Она, оказывается, теперь ведет дополнительные занятия после уроков. За определенную сумму, естественно, вот и „набирает“ себе так учеников. Ну я сказал, пусть ходит, конечно, но раз все так серьезно, давайте девочку в обычный класс переведем тогда. Зачем ей математический класс? Пойду с директором разговаривать». Она как-то быстро съехала, промямлив что-то про факультативные задания. С тех пор она перестала меня специально валить, оценивала по существу.
Классная сына после собрания просит задержаться. Ласково шепчет: «А как у вас с работой? На все хватает?» Я не врубаюсь, вроде ж хорошо живем. Выясняется, что на уроке писали сочинение про самый счастливый день. Так этот кадр настрочил, что самый счастливый день у него был, когда он ел макароны по-флотски. Пришлось ей объяснять, что готовим мы их каждый раз, когда его дядя-моряк возвращается из плаваний и привозит ему подарки. Бедная женщина подумала, что обычно мы сына пустыми макаронами кормим.
С нами в классе училась девочка. Она была незаметной, ничем не выделялась. И вот однажды, уже не помню по какому поводу, учительница, которую мы все очень любили, в разговоре об умении одеваться стильно в соответствии с ситуацией привела в пример эту девочку. Что потом было! Все мальчики разом влюбились в нее. Вот что значит слово настоящего учителя!
Недавно я устроилась учительницей в школу. За мной закрепили седьмой класс. Первое знакомство у нас с ними прошло онлайн. Я проснулась раньше, сделала прическу, убрала в квартире, чтобы на фоне меня был порядок. Как только мы подключились к онлайн-встрече, мой кот начал мяукать за дверью комнаты. Я специально закрылась, чтобы он не мешал. Он так мяукал, что дети попросили впустить его. Кот залез на стол, посмотрел на детей в экране ноутбука и пошел спать. Вот таким было знакомство моего кота и нового класса.
Дочь поступила в лицей. Муж пошел на родительское собрание. Классная начала говорить: «Ваши дети не развиты, ничего не понимают, они не знакомы с литературой». Наконец, она закончила свою пламенную речь. Все молчали, грустно опустив головы. И только мой муж, не очень-то знакомый с правилами этикета, как заорал: «Я вам отдавал девочку отличницу! Победительницу городской олимпиады! Умницу и красавицу! Что вы тут с ней сделали за 2 месяца?». В итоге дочь ну очень долго билась за 5 по литературе.
Я всегда считал уроки труда в школе самыми бесполезными. Ну кому нужен навык выпиливания грибочков из фанеры? Как-то приехал к нам один практикант, заменивший нашего учителя, и в начале урока сказал: «Вы устали? Наверное у вас сейчас напряг: уроки, домашка, подготовка к экзаменам? У меня вот тоже: четвертый курс, курсовые, дипломная. Хотите спать? Я вот очень. Может поможем друг другу?» И мы просто тупо спали до звонка. Это был мой самый лучший урок за все 11 школьных лет!
Училась в школе. Алгебру у нас вела директор. Писали контрольную, я была вся в работе и вдруг сквозь тишину услышала звуки калькулятора: «пик-пик-пик». Ну я не выдержала и закричала: «Кого научить звук на калькуляторе выключать?» Опешившая директор промолвила: «Ой, я вам мешаю?» Неловко получилось.
Однажды в школе учительница литературы попросила девочку из моего класса выйти и написать тему на доске. Произнесла вслух название рассказа. Тут девочка посмотрела на нас, потом на училку и написала: «Старуха из-за реки». Название рассказала было «Старуха Изергиль».
А Иван "с усами" вместо Сусанина?
"По полю бежала лиситца". И т.д.
Наша классная руководительница не любит сладкое, а на каждый праздник учителей часто задаривают конфетами. Перед выпускным она решила пошутить, сказав: «Никакого сладкого покупать не надо, даже банка огурцов лучше». Так мои одноклассники не растерялись: двое реально пришли на выпускной с банками соленых огурцов и помидоров! Учительница была в шоке, конечно, но искренне поблагодарила за такие подарки.
Моя мама пришла работать учительницей географии в школу, где я учился. Одноклассники сразу начали посмеиваться, что теперь у меня будут самые высокие баллы по блату. Но вышло с точностью до наоборот. Мама больше всех меня гоняла, чтобы я не ощущал поблажек из-за родства. Контролировала, как готовлюсь к ее уроку, выполняю ли домашки . Говорила, что в школе мы не семья, а учитель и ученик. Но парадокс в том, что это правило переставало работать, когда она заходила в учительскую. Начинала обсуждать мою успеваемость, спрашивать у всех, что мне нужно подтянуть, как я себя веду. Так продлилось 3 года, а потом мама забеременела. Я никогда не думал, что буду настолько рад появлению сестры.
В школе нам пообещали дать задания, которые должны были помочь подготовиться к грядущей контрольной по всем предметам. Наша классная руководительница раздала материалы всем, а потом сказала, что у нас есть неделя на выполнение и сдачу. У меня чуть челюсть не отпала, когда я дома посмотрела эти задания. Такое чувство, что они были созданы для детей из детского сада, ведь там нужно было посчитать морковки, нарисовать кружки и помочь мишке добраться до банки меда. Естественно, все одноклассники это выполнили и сдали, но учительница долго не могла поверить в то, что произошло. Оказалось, она перепутала бумажки и распечатала всем задания своего сына, которое ему дали в детском саду. Представляю лицо бедного мальчика пяти лет, который получил вместо мишки и морковок сложные химические формулы и физические термины.
Моя мама работала учителем литературы. За более чем 20 лет стажа у нее накопилось множество веселых историй. На днях она рассказала об одном Илюше, который всегда поднимал руку, даже если не знал правильного ответа. Так вот, совсем недавно на уроке мама спросила учеников, как они понимают строки Пушкина: «духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился». Илюша поднял руку и уверенно выдал: «Пушкин ночью полз по пустыне и очень хотел пить!»
Была у нас в школе учительница химии и биологии. Ну очень странная женщина! Мы учились в 9 классе, с нами в одном классе был ученик, который не блистал умом, но обладал притягательной внешностью: он был красив, широкоплеч, обладал спортивной фигурой. Она его особенно выделяла среди класса. На контрольных всегда стояла позади него и повторяла как заклинание: «Ты все правильно напишешь, ты умный». Бедный парень, он же из-за нее не имел даже возможности списать.
У сына кошмарный почерк, такой был и у моего отца. Я узнала, что это признак высокого интеллекта, мол, рука не успевает за мыслью. В первом классе учительница сына потребовала справку от психиатра, потому что «такой почерк — это ненормально». Ну мы и пошли. С психиатром у сына состоялся такой диалог:
— Ты боишься врачей?
— Нет.
— У какого врача ты был недавно?
— У офтальмолога.
— И что тебе сказал доктор?
— Он сказал не мне, а маме, что у меня ослабленная конвергенция левого глаза.
На этом осмотр был завершен. На прощание врач сказала мне: «Если ваша учительница присылает к нам таких детей, то ей самой не помешало бы провериться».
Вчера ребенку влепили неуд по ИЗО. Все из-за того, что нарисованное пугало у него было черного цвета, а должно быть цветным. Но ребенок логично посчитал, что пугало предназначено для того, чтобы пугать, поэтому черный цвет для него вполне себе подходящий.
Как-то мой племянник первоклашка вернулся из школы и на наш вопрос, что ему больше всего понравилось, он дал короткий и исчерпывающий ответ: «Столовая».
Как-то нас на ИЗО попросили нарисовать любое природное явление. Я сдал чистый лист, сказав, что это снежное поле. За этот «рисунок» мне поставили кол.
Нам в начальной школе дали задание нарисовать открытку к 1 мая (где-то 1986 год). Я решила нарисовать голубя мира. Голубь получился, мягко говоря, толстоват. Старшая сестра увидела его и сказала, что его можно зачеркнуть и написать "Нет войне!". Мне 47, сестре 52. Ржём над этим до сих пор :)) хотя тогда мне было обидно :)