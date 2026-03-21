15+ историй о школьных годах, чей уют сравним с запахом старых учебников и свежей выпечки

В школе нам пообещали дать задания, которые должны были помочь подготовиться к грядущей контрольной по всем предметам. Наша классная руководительница раздала материалы всем, а потом сказала, что у нас есть неделя на выполнение и сдачу. У меня чуть челюсть не отпала, когда я дома посмотрела эти задания. Такое чувство, что они были созданы для детей из детского сада, ведь там нужно было посчитать морковки, нарисовать кружки и помочь мишке добраться до банки меда. Естественно, все одноклассники это выполнили и сдали, но учительница долго не могла поверить в то, что произошло. Оказалось, она перепутала бумажки и распечатала всем задания своего сына, которое ему дали в детском саду. Представляю лицо бедного мальчика пяти лет, который получил вместо мишки и морковок сложные химические формулы и физические термины.