15+ семейных реликвий, от которых теплеет на душе даже спустя десятки лет

Есть вещи, ценность которых не измерить деньгами. Это может быть старая жестяная банка с пуговицами, сохранившая ни с чем не сравнимый аромат детства, или пожелтевшая тетрадка с забавными рисунками отца на полях. Такие предметы хранят в себе живые воспоминания и человеческое тепло — то самое, что позволяет нам остановиться на мгновение и улыбнуться. Здесь собраны не музейные экспонаты, а маленькие радости и светлые моменты, которые передаются из рук в руки.

«Мамин выпускной бал. Недавно я разбирала ее вещи и нашла платье с фотографии. Оно до сих пор в идеальном состоянии!» © Sheshopval / Reddit

«Выпала мне честь дать вторую жизнь семейной реликвии. Эта фарфоровая куколка родом из 1930-40-х годов и когда-то она была куклой-грелкой»

«Этот старинный компас передается в семье моего друга уже несколько поколений. Принадлежал он прапрадеду, который добыл компас как трофей»

«Родители взяли этот набор, когда считали каждую копейку. Мама пальцем у виска крутила, а я влюблена и плевать, что камень крошечный!»

А теперь взгляните-ка под этот камень — он еле держится: двух креплений уже нет, а два других еле справляются! © frogmosslost / Reddit

Не волнуйтесь! Я его совсем не носила, надела только для того, чтобы сфотографировать, я отнесу его к местному ювелиру. © HappyGiraffe / Reddit

«Это часть коллекции пуговиц моей прабабушки, возможно, даже прапрабабушки. Некоторые из них относятся к 1800-м годам»

«Сама я собирала пуговицы с восьми лет, но таких у меня, конечно, не было»

Я начала собирать пуговицы еще в 8 лет, и вот мне уже за 60. К 20 годам я накопила весьма солидное собрание и решила его продать. Было очень обидно: вся коллекция ушла всего за $200. На пуговицах особо не разбогатеешь — во всяком случае, мои тогда точно ценились недорого. Но я до сих пор помню тот азарт и ни с чем не сравнимый запах, когда перебираешь только что добытую жестяную банку, доверху набитую «сокровищами». © Team143 / Reddit

«Это ковер, связанный крючком, который сделала моя мама Антония. Я помню, в детстве наблюдала, как она брала нить шерсти и вплетала ее на нужное место»

История с кольцом

У меня есть кольцо с драгоценным камнем, которое мне подарил муж, а ему оно досталось по наследству от бабушки — семейная реликвия. Из-за того, что оправа износилась, однажды я потеряла этот камень. Заметила, что кольцо без камня вечером, когда уложила ребенка и легла спать. Сразу выпрыгнула из кровати и начала искать — в кровати, на полу, по всему дому. Не нашла, очень расстроилась, легла спать. Утром продолжили поиски с мужем, когда гуляли с ребенком — осматривались вокруг по дорогам, где могла гулять в тот день. Перерыла все, не нашла. Через пару недель нам предстоял переезд в другой дом. Тлела надежда, что когда будем собирать вещи, вывозить мебель — камень найдется. Но чуда не случилось. Я отпустила ситуацию, хоть и было жалко и грустно. А через месяц после переезда я доставала вещи из стиральной машинки и заметила что-то блестящее в дверном уплотнителе. Это был тот камень! Просто чудо, то ли он был в пододеяльнике, то ли в других вещах — уже не важно. Главное, что чудо все-таки случилось! olgamindfields Людмила Киш 1 час назад На 18 лет родители подарили мне колечко. Оно мне очень нравится, ношу и сейчас. Но сначала кольцо было велико. Однажды, я с утра поехала на пары и только когда вернулась в общежитие, обнаружила, что потеряла колечко. Очень расстроилась, даже снова поехала по утреннему маршруту в институт. И только вечером обнаружила кольцо в наволочке. Я во сне подложила руку под щеку и одновременно, случайно, засунула руку в наволочку. Ответить

«Этот браслет бабушка купила, когда путешествовала по Европе и Юго-Восточной Азии. Я и не подозревала, что она совершила такое грандиозное турне»

«Дедушке эту игрушку подарила мама (моя прабабушка) 75 лет назад. Пару лет назад бабушка подписала маркером, ух, дед ругался. Зато не забудем»

«Такие книжечки отец мастерил для мамы, когда ухаживал за ней. Был он небогат и мог предложить лишь любовь, стихи да рисунки»

«Мама, конечно, не устояла»

«Достались в наследство серьги. В семье их называли „подковы счастья“. Это семейная реликвия, но историю появления этих серег в семье уже спросить не у кого»

«А у меня вот такая реликвия — на фото кот Васька, на дворе 1939 год⁠⁠»

«Наследство от моей прабабушки — золотой червонец»

Как-то раз мама достала из шкафа небольшую коробочку. Открывает и говорит: «Вот, смотри, наша семейная ценность». Как оказалось, этот золотой червонец завещала передавать мамина прабабушка. По ее словам, монета должна передаваться по женской линии младшей дочери. Но это монета с историей: когда-то наши предки горшок вот таких золотых червонцев закопали под деревом недалеко от дома. И всем семейством переехали в другую область. Где именно закопан горшок, знал только прадед. Но ему так и не удалось вернуться за ним. Сейчас на месте бывшего поместья поле и небольшой лес. Один раз удалось там побывать и мне. Походил с металлоискателем, ничего золотого не нашел. А насчет этого червонца. Сейчас он перейдет моей племяннице и семейная традиция продолжится. © chaga43 / Pikabu

«В этом сундуке хранила приданое прабабка жены лет сто назад. Потом он достался бабушке, которая в нем хранила продукты. А теперь он мой, и вот что из него получилось»

Наша семейная реликвия — тетрадь моего отца. Был он человеком творческим и талантливым. Учебники не портил (наверное), но на тетради отыгрался