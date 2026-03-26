Не знаю, может история и правда ( чего только не бывает), но написана настолько приторно....
Я оставила стабильную работу в офисе ради тортиков, стала кондитером и нашла наконец тепло в душе
Недавно зашла в свою любимую кофейню возле дома. Как обычно заказала кофе, кусочек торта и примостилась у окошка. Но вдруг взгляд упал на деловую даму за столиком напротив меня. Ее кофе мало ее интересовал, она что-то вдохновенно чертила у себя в блокноте. «Даша, это ты?» — робко прошептала я в сомнениях — это моя бывшая одноклассница или я обозналась.
— Оля! Сколько лет, сколько зим! — откликнулась она. — Как поживаешь?
— Хорошо, вот на удаленке работаю, статьи пишу. А ты как?
— Да вот, кафе расширять планирую.
— Какое кафе?
— Это!
У меня чуть челюсть не отпала. Вот это да! Это Дашкино кафе. Мне нужно срочно знать все подробности. Я бесцеремонно подсела к ней за столик.
— Ну придется тебе все рассказать, — заявила я.
— Тогда слушай внимательно, — подмигнула она и начала свой рассказ.
Моя история кажется банальной до безобразия. Я работала в офисе на престижной должности старшего юриста, и все было хорошо. Кроме одного — мне это жутко не нравилось. Но тогда это казалось нормой — работать лишь ради денег. А для души можно ведь и хобби позаниматься. В общем, все так живут, и я среди них.
Только в какой-то момент я стала замечать, что с трудом поднимаюсь с кровати по утрам, желания идти перебирать бумажки — ноль, а перед окончанием рабочего дня я судорожно проверяю, сколько еще минут осталось досидеть в душном офисе, чтобы наконец-то пойти домой.
Как-то раз нас временно всех перевели на удаленку. Я была рада, хоть работы и не убавилось. В тот месяц у свекрови был день рождения. «Даша, а испеки мне торт! Я знаю, ты любишь это дело. Я вот рецептик нашла интересный. Торт Орео», — дала задание она по телефону. Я смотрю, а там: ганаш на белом шоколаде, заварной бисквит, чизкейк в начинке... ох ну и задачка! Ну ничего, я справлюсь! В мыле я два дня не выходила с кухни, но таки сделала!
Прихожу на праздник, ставлю торт в холодильник. Свекровь в восторге: «Ой как красиво!» И вот его выносят, она задувает свечи, нарезает, раздает тарелочки. И вдруг в зале повисает тишина. А все потому, что всем было так вкусно, что не хотелось и звука произносить. Вот что значит «когда я ем, я глух и нем». Да чего уж греха таить, от вкуса я сама была в восторге, магазинные изделия и рядом не стояли.
Так я и начала искать в интернете разные рецепты, изучать, как правильно печь бисквит, делать крема, муссы, начинки, декор. Ни на один праздник я больше не приходила без десерта.
И каждый раз, когда я пекла, украшала, упаковывала, то будто погружалась в другое измерение. Часы пролетали незаметно. И тогда я поняла — я влипла. Полюбила это дело всей душой. Я завела страничку в соцсетях и поставила минимальную цену — чтобы руку набить, да и стеснялась брать большие деньги поначалу.
Первая моя клиентка — милейшая девушка, она до сих пор со мной. Помню, она тогда заказала шоколадно-вишневую начинку с декором из свежих ягод. Боже, как я переживала... перекладывала эти ягоды по 50 раз, пока не стало идеально. Она мне тогда оставила хороший отзыв, да еще и всем подружкам про меня рассказала. Пять лет уже прошло, а она заказывает только у меня.
С работы я тогда не уходила, все-таки торты — не постоянный доход, переживала, что не потяну.
Но мои навыки росли, я делала сложные и необычные украшения, поэтому в какой-то момент просто взяла и подняла цены. Далеко не все восприняли это хорошо. Мне даже прилетело гневное сообщение, мол, полгода за вами наблюдаю, хотела уже заказать, а вы цены поднимаете, нахалка! Предложила этой женщине успеть в течение месяца сделать заказ по старой цене. Угадаете, что произошло? Она просто взяла и проигнорировала мое сообщение.
Конечно, далеко не все получалось у меня с первого раза. Например, противные макарон (миндальные пирожные) я не могла осилить три месяца. Извела несколько киллограммов миндальной муки, но ничего не получалось: то полые внутри, то крышки съедут, то в духовке расплывутся. Пока я не купила грамотный рецепт. Вот тогда они получились идеальными, я аж сидела перед духовкой и разглядывала их со всех сторон, не могла налюбоваться.
Многие представляют кондитера как волшебную феечку, которая раз-раз венчиком, и готово. Но на деле все куда сложнее и тяжелее. Ты постоянно на ногах, бегаешь туда-сюда, наклоняешься, приседаешь.
А еще очень много факторов влияет на результат. Например, в рецепте написано время, сколько нужно взбивать сливки, а фактически на это будет влиять мощность миксера, температура в помещении и в конце-концов качество самих сливок. В итоге ты просто многие вещи делаешь «по опыту». Поэтому многое зависит от «набитой руки и наметанного глаза», а перед тем как их получить, изведешь кучу продуктов. К слову, недешевых.
Несколько месяцев все шло просто отлично, у меня хватало время и на основную работу, и на торты на заказ. А потом как гром среди ясного неба нас вызвали с удаленки обратно в офис. Вот тогда то апатия открыла дверь с ноги. В офисе пахло пыльным принтером и чьим-то разогретым в микроволновке обедом. Этот запах давил на виски. А дома... дома пахло ванилью, подтаявшим сливочным маслом и надеждой.
И вот в одно прекрасное утро я поняла, что больше не могу. Пошла к мужу, говорю: «Давай я буду торты печь на дому, ведь у меня уже есть небольшой доход». Он фыркнул, мол, что за блажь, в приличном месте ведь работаешь, престижная должность, уважение, статус, а тут кто? Обслуга? У меня тогда все внутри разбилось. Ходила день сама не своя. А вечером встретились с подругой и как давай у нее на плече рыдать. А она вдруг говорит: «Я тебе помогу, финансово. А ты мне торт на свадьбу испечешь вместо подарка». У меня аж сердце екнуло, говорю: «Аленка, как же так, муж не поддержал, а ты...» А она мне: «Жизнь одна, и это не черновик. Тем более для каждого свое место. Это явно твое».
На следующее утро я пришла в фирму и с чистой совестью положила заявление на стол. И еще две недели только и слушала расспросы куда я ухожу, почему так решила. Я отвечала честно. Ведь бывшие коллеги всегда могут стать клиентами. На удивление, никто из них не осудил, не стал тыкать в «статус». А некоторые и правда потом не раз становились моими клиентами.
Я им даже в последний день работы принесла собственный тортик. К концу рабочего дня ни кусочка не осталось.
«В смысле уволилась с работы? — удивленно вскинул брови муж. Говорю, мол, люблю я торты эти, а юристом быть не люблю. Две недели он ходил молчал, не разговаривал со мной. Мол, из статусного юриста стала не пойми кем, да и к тому же доход не стабилен. Свекровь позвонила и закатила скандал: «Мой сын тебя кормить не обязан! Ты что, в себя поверила после моего юбилея?» Я не выдержала, говорю: «Ничего зазорного тут нет!»
А вскоре супруг вдруг мне выдал: «Тогда ищи себе мужа по статусу». И подал на развод.
Нельзя, конечно, сказать, что именно это стало причиной расставания, ведь у нас давно все шло не гладко. Но будто нашелся повод. Не буду лукавить, я тогда переживала сильно это расставание, но новая профессия наполняла энергией и дарила надежду на то, что все сложится.
Работала без продыху, без выходных первые полгода. Ведь я стала не только самозанятым кондитером, но еще и маркетологом, SMM-щиком, бухгалтером, а иногда и грузчиком в одном лице. Важно было раскрутить страничку, набрать хороших отзывов, а еще чтобы заработала та самая «сарафанка». В основном все отзывы у меня были положительные.
Но вот однажды прилетает отзыв с одной звездой и гневным: «Торт ужасный, коржи сухие, крема нет, юбилей испорчен!» Я на взводе, по фото дизайн мой, но не могла же я так накосячить. Еще и как назло переписку с этим клиентом не могу найти. А потом присмотрелась к ее фото и ахнула — там коробка от дешевой сетевой пекарни. Девушка пожалела денег, заказала копию моего дизайна там, получила ожидаемый результат, а гневный отзыв влепила мне! Ответила ей максимально вежливо, приложив скриншот с ее же коробкой. Отзыв испарился через минуту.
К сожалению, не все клиенты понимают, что хорошие торты не могут стоить дешево. Кондитеры несут большие расходы на инвентарь и продукты, трудятся над тортиков в течение нескольких дней, покупают и отрабатывают рецепты за свой счет. Но и такой вкус едва ли можно найти среди химозных тортов из ближайшего магазина. Да и индивидуальный дизайн вам там никто не сделает. Поначалу я объясняла людям, за что такая цена, а теперь даже не парюсь — кто понимает ценность, тот спорить не станет. А кто не понимает, того ничто не убедит.
Больше всего, конечно, меня привлекала творческая составляющая процесса. Ох, какое мне оформление только не заказывали. Вот уж где я полностью проявила фантазию: делала рисовые облака, лепила зверушек из мастики, заливала шоколадные пузыри, пекла съедобный мох. Я всегда очень радовалась, когда заказчики давали мне лишь наводку, идею, а все остальное оставляли на мое усмотрение.
Первый свадебный торт был, пожалуй, самым стрессовым. Я полночи не спала, все переживала, как буду везти, понравится ли невесте. И вот я заношу в зал свое творение, открываю коробку перед всеми гостями. А невеста как давай рыдать. Оказалось, что она сильно растрогалась, когда увидела рядом с фигуркой невесты и жениха еще и миниатюру своей собачки. Торт заказывал жених, и, я думаю, что она еще раз убедилась в правильности своего выбора.
Постепенно я входила в кураж, и спустя полгода поняла — теперь я зарабатываю даже больше, чем на своей «престижной» предыдущей работе. Да, я обычно была почти целый день на ногах, сильно уставала, параллельно приходилось много общаться с заказчиками. Но я засыпала с улыбкой на лице и легкостью на сердце.
Близкие восприняли мою резкую смену профессии хорошо. Мама всем подругам и знакомым растрезвонила, что дочь торты печет великолепные, от нее несколько клиентов хороших пришло.
Но были и проблемы с «десертами для знакомых». Жена друга захотела торт на фотосессию. Написала: все на твое усмотрение, только надо что-то желтое на торте. Я слепила медвежонка на желтой луне, а сам торт сделала нежно-голубым, ведь фотосессия была у них с сыном. С мужем ее в одном классе учились, поэтому предоплату не взяла. И как же зря. Она потом писала мне, как я испортила ей фотосессию, ведь она хотела, чтобы весь торт был желтый. Ну а я что... а я не взяла с них денег. Друг пытался мне заплатить, но я была так расстроена, сказала, что за мой счет. Но больше для них ничего не делала.
Но как же приятно получать благодарность за свою работу! Я просто обожаю смотреть фото и видео-отзывы с моими творениями. Свадьбы, дни рождения, предложения руки и сердца, юбилеи, корпоративы — каждый довольный клиент был для меня как лучик света, который согревает сердце.
Через полгода такой работы у меня уже было хорошее оборудование, несколько пройденных курсов и запись на три месяца вперед. Я поняла, что не справляюсь с потоком людей. И будто вселенная меня услышала: мне написала довольно известная кондитер Наташа из моего города:
— А давай кафе откроем?
— Обожаю, когда сразу по делу!
Мы встретились, все обсудили, а потом в течение нескольких недель усердно писали бизнес-план. Пошли с ним на областной конкурс и выиграли грант, покрывающий большинство расходов на открытие.
По началу в цехе мы трудились с ней вдвоем: с утра делали торты для кафе, а вечером на заказ. В кафе наняли двух милых девушек-бариста. Но со временем у нас появились еще 3 кондитера, 2 уборщицы, один пекарь, бухгалтер и администратор зала.
Мы с Наташей были на подмоге у кондитеров, обучали их, занимались хозяйственной работой. А еще, так как у меня появился автомобиль, мы иногда работали на доставке. Как-то раз заказывают нам торт на юбилей, я приезжаю, а там моя бывшая свекровь. Она аж скривилась при виде меня, а потом, как увидела торт, ахнула: «Это ты такую красоту делаешь?» Разговорились с ней, узнала, что бывший муж снова женился, и угадайте на ком? На девушке — поваре!
Я порадовалась за него. Мне некогда было устраивать личную жизнь, потому что все силы я вкладывала в бизнес. Хотя некоторые заказчики-мужчины в шутку и предлагали печь им на постоянной основе в статусе жены, я отшучивалась, мол, дома меня хватает только на лапшу быстрого приготовления.
А вот Наташа свою любовь среди тортиков встретила. Да вы не поверите как. Пришел к нам с санитарно-эпидемиологической проверкой инспектор. Суровый дядька, бородатый. Ходит по цеху, нос кривит, что-то сам себе под нос бурчит. Уже собрался уходить, как Наташа ему: «Уважаемый, а чайку-то не отведаете, что ли?» А тот вдруг как расплылся в улыбке. Принесла ему тортик, так он уплетал его за обе щеки.
На следующий день приходит, взгляд темнее тучи, говорит, мол, ничего не могу сделать. Протягивает листок Наташе, а там черным по белому: «пойдете на свидание?» Она взгляд поднимает, а тот улыбается. Удалась шутка. А через полгода я им торт на свадьбу делала.
Да, работа кондитера не из легких. Нужно знать много нюансов, набивать руку, а управление даже маленькой кафешкой отнимает очень много сил. Но я по-настоящему счастлива и чувствую себя на своем месте.
Хоть за эти годы я переделала и перепробовала уже все, я всегда нахожу в своей профессии что-то увлекательное. Например, придумываю новые начинки, варианты оформления. А вот кафе мы планируем расширять, хотим открыть еще две новых точки. Надеюсь, получится. Но вот в чем я точно уверена — мне никогда не надоест видеть улыбки на лицах заказчиков.
А вы мечтали сделать хобби своей профессией? А может быть, у вас это даже получилось? Поделитесь в комментариях!
