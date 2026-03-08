20 покупателей, которые просто забрали свои покупки, а получили впечатлений на месяц вперед
Фотоподборки
1 час назад
Когда мы оплачиваем покупку, то обычно ожидаем получить именно то, что заявлено на картинке. Но иногда реальность подбрасывает повод для улыбки. Предлагаем вам посмотреть на 20 фото от покупателей, чей шопинг обернулся настоящим сюрпризом и запомнился надолго.
«Заказал торт для жены. Она фанат вселенной „Гарри Поттера“, так что хотелось что-то тематическое. Плюс попросил сделать как можно более натуральнее. Ожидал что-то вроде этого. В итоге получил вот это»
- Аж губу закусил, чтобы не заржать.
«Cыну исполнялся годик. Заказали ему торт в космической тематике. А привезли это»
- Боже мой, я под столом! © FamilyStyle2505/ Reddit
«Заказал чебурек в доставке, зацените количество мяса»
«Откусил Киндер-сюрприз, а там такое»
- Да ты счастливчик! © Yrense / Reddit
- Ожидал чего угодно, но только не этого.
«Открыл пачку M&M’s с арахисом, а они все зеленые»
«Купил дешевый сэндвич»
«Официант несколько раз пытался убедить нас, что это батат»
«Написано же с черникой, а не с черниками. Поэтому, собственно, на что я надеялся»
«Бабушка сказала, что купила мне PS5 и несколько джойстиков»
«Эта метровая упаковка Сникерсов сбивает с толку. Я не против того, что внутри всего 18 шоколадок (на коробке так и написано). Но зачем делать такую гигантскую полупустую коробку?»
«Завтра у жены 30-летие, и это должно было стать моим подарком. Заказывал онлайн. Что ж, они точно не разочаровали»
«Эта „экологичная“ бумажная бутылка на самом деле оказалась обычной пластиковой»
«Как это выглядело в меню и что мне в итоге принесли»
«И вот это они называют салатом „Капрезе“»
«Открыл банку зеленого горошка, а там ровно девять горошин»
«Взял соленую грудинку, а там 85% сплошного жира. Такое чувство, что кусок ветчины просто прилепили поверх целого бруска масла»
«Мама купила цветок, а он выглядит так, будто над ним поработали в фотошопе. Я сам завис от восхищения, когда впервые на него посмотрел»
«Беременная жена заказала картошку фри с сыром. Чувствую, добром это не кончится»
«Муж заказал подержанный ноутбук, а продавец вместо обычной пленки доверху засыпал посылку крошечными журавликами оригами»
«Арбуз, который купила моя девушка. Я впервые вижу нечто подобное»
О это кстати очень красивая мандала! Если бы мне такой подарили то я бы очень сильно удивилась и обрадовалась.
