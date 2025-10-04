17 людей, которые заказали товар онлайн и получили сюрприз века
Фотоподборки
21 минута назад
Иногда то, что приносит курьер, совсем не похоже на то, что было на картинке. В результате дарить или носить это аж неловко, а выбросить жалко. Эти фото — идеальные примеры того, как жестоко могут расходиться ожидание и реальность при покупках и заказах в сети.
«Подарок от папы. Он был в восторге от своей идеи, но я сразу поняла, что меня ждет, лишь взглянув на коробку»
«Заказал коробку фруктов. Вот что мне в итоге приехало. Сюрприз!»
«Написала жалобу в службу поддержки и жду ответа»
- Мне тебя очень жаль, но я не могу перестать смеяться. © prisontat / Reddit
«Это вообще не то, на что я рассчитывала»
«Заказала чепчик малышу. Это самая неудачная и самая смешная покупка в моей жизни»
«Ожидание и реальность»
По моему пальто близко в оригиналу. Не хватает только фигуры как у манекена и фирменных аксессуаров. Но это не вина продавца.
-
-
Ответить
«Моя тетя заказала торт на день рождения дяди. Вот что отдал нам кондитер. Мы думали, что это какая-то шутка, но нет!»
«Заказала зажигалку в подарок. Между прочим, на официальном сайте! Теперь даже и не знаю, как это дарить»
Левая больше на космос похожа. Не схематично, загадочно, таинственно.
Лишь бы краска не сползла
-
-
Ответить
«Заказал футболку с принтом, и вот что получил»
«Купила тигра в подарок дочке соседей. Я в ужасе, но моя дочь в восторге и умоляет отдать игрушку ей. Похоже, придется искать новый подарок»
«Хотела сделать сюрприз своему жениху. Заплатила больше $100. Сильно сомневаюсь, что он узнает в этом Чаризарда»
«Заказал букет своей девушке. Просто нет слов»
Да, слева лилии, а справа - не знаю, какие это цветы, но выглядят не очень.
-
-
Ответить
«Купила онлайн миленькую мышку к Хэллоуину»
«Я, конечно, не думал, что она будет из камня. Но это превзошло все ожидания. Урок усвоен»
«Парень решил удивить букетом»
- Зато эти цветы ты будешь помнить всю жизнь! © ImeyuMnenie / Pikabu
«Купил картину с гусем, разочарован»
«Заказал парик на Хэллоуин»
А вот и еще несколько наших подборок с историями, где будни перестали быть скучными и дали повод посмеяться над собой и окружающими:
Фото на превью WickedWitchof*** / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Истории
1 месяц назад
14 человек, которые лихо выкрутились из неловкой ситуации благодаря смекалке
16 историй про доставку, которые звучат, как сюжет комедии
15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут
18 детей, которые выдали гениальное за секунду, пока взрослые ломали голову
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
2 недели назад
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
17 историй от людей, чей полет на самолете оказался не хуже бразильского сериала
Истории
1 месяц назад
15 женщин честно рассказали о том, как решились вызвать «мужа на час» и что из этого вышло
Истории
2 дня назад
15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
2 месяца назад
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
2 недели назад