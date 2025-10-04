17 людей, которые заказали товар онлайн и получили сюрприз века

Иногда то, что приносит курьер, совсем не похоже на то, что было на картинке. В результате дарить или носить это аж неловко, а выбросить жалко. Эти фото — идеальные примеры того, как жестоко могут расходиться ожидание и реальность при покупках и заказах в сети.

«Подарок от папы. Он был в восторге от своей идеи, но я сразу поняла, что меня ждет, лишь взглянув на коробку»

«Заказал коробку фруктов. Вот что мне в итоге приехало. Сюрприз!»

«Написала жалобу в службу поддержки и жду ответа»

Мне тебя очень жаль, но я не могу перестать смеяться. © prisontat / Reddit

«Это вообще не то, на что я рассчитывала»

«Заказала чепчик малышу. Это самая неудачная и самая смешная покупка в моей жизни»

«Ожидание и реальность»

© allanclielo / Pikabu Анастасия 11 минут назад По моему пальто близко в оригиналу. Не хватает только фигуры как у манекена и фирменных аксессуаров. Но это не вина продавца. - - Ответить

«Моя тетя заказала торт на день рождения дяди. Вот что отдал нам кондитер. Мы думали, что это какая-то шутка, но нет!»

«Заказала зажигалку в подарок. Между прочим, на официальном сайте! Теперь даже и не знаю, как это дарить»

«Заказал футболку с принтом, и вот что получил»

«Купила тигра в подарок дочке соседей. Я в ужасе, но моя дочь в восторге и умоляет отдать игрушку ей. Похоже, придется искать новый подарок»

«Хотела сделать сюрприз своему жениху. Заплатила больше $100. Сильно сомневаюсь, что он узнает в этом Чаризарда»

«Заказал букет своей девушке. Просто нет слов»

«Купила онлайн миленькую мышку к Хэллоуину»

«Я, конечно, не думал, что она будет из камня. Но это превзошло все ожидания. Урок усвоен»

«Парень решил удивить букетом»

Зато эти цветы ты будешь помнить всю жизнь! © ImeyuMnenie / Pikabu

«Купил картину с гусем, разочарован»