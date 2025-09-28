16 человек, которые хотели стать фитоняшами, но стали героями юмористических скетчей
Между героями этих историй и их идеальным отражением в зеркале все время что-то встает — то желание начать с понедельника, то мягкий диван. А то и нелепая ситуация в спортзале, от которой хочется провалиться сквозь землю и выбросить свой абонемент в урну, позорно сбегая с тренировки.
- Тренажерка, в которой я занимаюсь, находится на цокольном этаже. Весь свет искусственный. Вчера в очередной раз он вырубился. Тишина. И тут спустя несколько секунд загорается чей-то фонарик на мобилке. С задорным возгласом «Пофиг, тянем!» начинают звенеть блины на штанге. © Подслушано / Ideer
- Работаю в такси. Утром упала заявка без конечного адреса, с посадкой не от подъезда, а с торца дома. Стою жду. Из-за угла выбегает мужик в спортивном костюме, кроссовках, на голове повязка. Большой такой, килограммов 150. Сел ко мне. Отдышался и выдает: «Жена все никак не успокоится. Заставляет бегать по утрам и, чтобы я не халявил, наблюдает за мной с балкона». После небольшой паузы: «Поехали в KFC, есть хочется». После плотного завтрака привез мужика обратно. Высадил с торца, и он бодро побежал домой. Вот хитрец. © Unknown author / Pikabu
- Недавно открыли напротив моего дома новый фитнес-клуб, ну я и пошел опробовать. Чтобы попасть туда, надо подняться на 3-й этаж, причем только по лестнице. И вот я захожу и сразу же за мной мужчина, прямо скажем, не худой. Был он налегке, то есть ни сумки, ни пакета, ничего. Ну я подумал, что идет абонемент покупать. Мои догадки подтвердились, фраза была эпична: «Ну блин, тут еще и по лестнице подниматься надо». Развернулся и ушел. © bazil371 / Pikabu
- Договорились со знакомой, что будем худеть вместе. Утром выходим на пробежку (больше на прогулку). Пытаемся на спортплощадке заниматься. Но самое важное — питание. С этим, конечно, проблемки. Признаюсь, я втихаря покупаю вкусняшки. Вчера с этой подругой встретились в магазине. У меня в корзине кусок торта, у нее чипсы. Сделали вид, что просто друг друга не заметили. Утром снова на пробежку. © Палата № 6 / VK
- Парень, сидящий на скамейке рядом со мной, настолько одурел после своего подхода, что схватил мой напиток и начал здоровенными глотками его осушать. Ему потребовалась время, чтобы понять, что это не его бутылка, а потом он просто посмотрел на меня самым извиняющимся взглядом. Он все еще был так запыхавшимся, что я просто рассмеялся и сказал: «Все хорошо, братан». © NShadows_ / Reddit
- Мне подарили абонемент в крутой тренажерный зал. Пришла, замечаю, что все на меня странно косятся. Думаю, неужели из-за того, что я простая, а они богатенькие. Тренеру говорю, что в тренажерном впервые, до этого занималась ирландскими танцами. Он заливается румянцем и говорит: «А вы сейчас в форме для танцев?». Смотрю в зеркало, и вижу, что я напялила хоть и черные, но полупрозрачные лосины, через которые белье видно. Для тренировок по танцам я привыкла еще юбку надевать, а тут переклинило, и я надела их вместо спортивных леггинсы.
- Набрал я, значит, 17 кг за последние полгода. И все это время ходил в тренажерку в одних и тех же шортах. И вот недавно я присел со штангой, а эти самые шорты взяли и разорвались прямо посередине, выставил напоказ мои фиолетовые трусы. Сначала мне было дико стыдно, а сейчас просто ржу. © thatloose / Reddit
- Поставил будильник на совсем раннее утро, чтобы побегать. В итоге в 5 утра я отключил будильник и продолжил спать, но мне приснилось, что я бегаю. В принципе, я доволен. © WorldWhite / Pikabu
- Решил заняться спортом. Начал с отжиманий. Лег на пол, под шкафом нашел потерянный ключ от гаража, под диваном целый батончик «Марс», увидел, что плинтус отошел немного. Сейчас прикручиваю плинтус и жую шоколадку. Подтягиваться буду завтра. © Fryking / Pikabu
- Позвонили из спортзала. Я подумала, что это спам и послала их куда подальше. А оказалось, что я реально выиграла годовой абонемент в розыгрыше. Стыдно было, но подарок приняла. © babybugaga
- Пришла я как-то в зал, начала переодеваться. Вижу, что нет кроссовок в рюкзаке. Звоню мужу, прошу принести. Он не захотел, сказал идти домой. Я расстроилась, наехала на него и ушла гулять — в зал в носках меня не пустили. Пожаловалась девочке с ресепшна, какой у меня муж жестокий. В общем, бродила я час под дождем, сбрасывая звонки мужа и утирая слезы. Пришла домой, там кроссовок тоже нет. Где они — непонятно. А на следующий день в чате зала вижу фото своих кроссовок, которые «кто-то» забыл в раздевалке. © maria_i1492
- Зашла в раздевалку перед утренней тренировкой. Открываю сумку с формой и понимаю, что плохо закрыла бутылку с водой. И, как назло, именно в этот день я взяла бутылку на полтора литра. Вся вода вылилась в сумку, но наружу не вытекла. Хороший материал у сумки. Вся форма была насквозь мокрая. Но домой ехать мне было жалко, потому что я много потратила на такси. Стояла полчаса, сушила форму феном. Было очень неловко, но в итоге испарилось процентов 20 воды от силы, и я надела мокрую форму на себя. Благо, она была черного цвета. Пока я занималась, футболка оверсайз знатно прилипала к телу от воды. Надеюсь, окружающие не подумали, что я так сильно вспотела. © ssuslik_18
- Работаю тренером. Пришел как-то к нам мужчина с ребенком лет семи — помогала им разобраться с тренажерами. Под конец тренировки мальчик заявляет: «Пап, давай заберем эту тетю с нами! Она такая красивая!» Мужчина весь покраснел и выдал: «Мама нам не разрешит. Извините, пожалуйста!» Мне аж неловко стало. Больше я их не видела. Наверное, постеснялся приходить мужчина, и я его прекрасно понимаю. © Не все поймут / VK
- После фразы тренера: «Ну все, закончили», я спокойно пошла в раздевалку. Переоделась, еду домой. И тут мне внезапно звонит тренер и возмущенно спрашивает, где я? Оказалось, что я случайно молча ушла домой на середине тренировки. Его слова означали, что мы закончили с конкретным упражнением, а не со всей тренировкой. Он был в шоке, я тоже. © zvl.veronika
- Пришла с утра на тренировку в новый зал. В зале была первая. Потренировалась, захожу в раздевалку: шкафчик открыт, вещей нет! Я устроила скандал. Вызвала полицию. Приехал владелец зала, смотрит запись с камер. И тут оказалось, что я разделась... в мужской раздевалке. Так стыдно мне не было никогда! Стыдно в зале, стыдно в отделе полиции, перед тренером стыдно. Больше в этот зал я не возвращалась! © mixanyam
- В зале напротив меня, метрах в десяти, сидела девушка. Очень красивая! Глазки строила, что-то тихонько говорила. Подхожу к ней, чтобы ответить на зов. А она в изумлении на меня смотрит и показывает на свою гарнитуру. Неловко вышло. Но потом общение у нас сложилось и вот, спустя год, мы женаты! Оказывается, тогда она по телефону болтала с подругой, а взгляд был как бы в мою сторону, но сквозь меня.... Вот не поверил бы я в свою неотразимость, не подошел бы к ней и не стала бы она моей женой. © siciliano_per_scelta
