16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Когда люди судят по одежке, мир становится полон нелепых заблуждений. Но герои этих историй доказали: одна встреча — и все стереотипы летят в пропасть.
- В 2016–2017 году я работал в автосалоне в центре города. Товарищ мой трудился в корпоративном отделе, и как-то раз пришел к нему дедушка — в спортивках чуть ли не с дырками, в жилетке начала нулевых с кучей карманов и в шапке с помпоном. Естественно, мой коллега отнесся к нему не как к покупателю, а так, «как к мотыльку». Дедушка интересовался V-Class — между прочим, стоил он тогда очень прилично. Товарищ нехотя показал ему все машины в наличии, все рассказал и показал. В конце их диалога дед, недолго думая, говорит, что берет два самых дорогих автомобиля — по 13 миллионов каждый. А вечером все оплатил. Живой пример того, что не стоит судить по одежде. © apasheeee / Pikabu
- Помнится, как-то познакомилась с парнем (не помню где, давно это было), который ездил на дряхлой тачке. Парень был интересный, но часто жаловался на отсутствие денег и строил бизнес-план. Смутил момент, когда в кафе попросил заплатить за него, хотя сам пригласил, ссылаясь на отсутствие денег. В общем, мы даже немного сдружились. Потом как-то он попросил заехать с ним домой, что-то ему нужно было забрать. Подъезжаем, он открывает гараж на пульте управления, через него входим во дворец с двумя особняками. Когда я ожидала в холле «друга» (который, помнится, хотел даже занять у бедной студентки денег), разглядывала мраморные колонны и пол. Как оказалось, по его словам, родители уехали за границу, оставив его на произвол судьбы. Парню, по моим воспоминаниям, было лет 25. © Unknown author / Pikabu
- Едем как-то с друзьями на велосипедах, дело было вроде в Германии. Нужно было узнать дорогу до города, и как раз подвернулся кто-то из местных. Так как немецкого никто из нас не знал, пытались объясниться на английском. В какой-то момент стало понятно, что парень тоже не знает дороги. И кто-то из нас выдал: «Да уж, вот и местный не знает дорогу». И он неожиданно отвечает: «Так я тоже не местный». И такое, честно говоря, случалось с нами по всей Европе. © ladiesman219 / Pikabu
- Мои родители очень неплохо зарабатывают, но так было не всегда. Раньше наша семья жила очень бедно, и папа с мамой много трудились, чтобы достичь своего социального статуса. Сейчас одно из маминых любимых развлечений — ходить по магазинам. Но есть одна деталь: собираясь за покупками, она наряжается чуть ли не как оборванка. Ей очень нравится наблюдать гамму эмоций на лицах продавщиц, когда она в таком виде приходит, выбирает, а потом покупает дорогие вещи. Потому что нечего судить по одежке. © Подслушано / Ideer
- Встречают по одежке, провожают по уму. Мы с мужем не сильно заморачиваемся с выбором одежды: надели что удобно — и пошли. У нас небольшая фирма и достаток крепко-средний. Денег на все хватает, но, глядя на нас, не всегда скажешь, что мы многое можем себе позволить. Я обожаю смотреть на лица продавцов из дорогих бутиков и магазинов, когда мы выбираем покупки, а потом — когда расплачиваемся на кассе. Гамма эмоций непередаваема: от презрительно-снисходительных до недоуменно растерянных. Апогеем стало лицо менеджера автомобильного салона, который нехотя показывал машины и раз двадцать убегал поприветствовать «дорогих покупателей», бросая описания выбранной нами модели на полпути. В конце концов мужу это надоело. В очередную отлучку этого супер-продавца он просто поймал за руку пробегающую мимо девушку-стажера, показал на понравившуюся мне машину и попросил оформить. А потом рассчитался наличными — сразу всей суммой. Мы забрали ключи, бумаги, номера и уехали. А за соседним столом, с потерянным выражением лица, сидел «наш» первый горе-продавец и оформлял кредит для «богатой клиентки», одетой в брендовые шмотки и с айфоном в руках. © Палата № 6 / VK
- Я как-то по работе ужинала с заказчиком. Человек прилетел с другой страны. Просил забронировать хороший ресторан, чтоб морепродукты были. Забронировала. Пришли. Лицо официанта надо было видеть. А мы по-простецкому одеты, так как у нас работы много было днем, все в бегах, обсуждениях, уставшие, не при параде. Но и не в спортивках. Просто одеты в джинсы и рубашки. Пришли поужинать и продолжить работу — согласование контракта. С таким пренебрежением к нам относились, будто два оборванца пришли, и они не знают, как нам отказать. Зато когда счет на 40 тысяч оплачивали наличкой, бегал вокруг нас как зайчик, чтоб чаевые оставили. © Wildwildworld / Pikabu
- Надменность — главный враг человечества. Открываю швейное производство. Многое из работ, начиная от шпаклевки стен до вывоза мусора, делаем сами. Часто выгляжу не очень — весь в пыли, кепка наперекосяк, ну стройка ведь, понятно. Сегодня чистил помещение от пыли — естественно, весь пыльный и грязный. И в один момент заходит паренек в чистой блестящей одежде и с очень важным лицом кричит мне: «Э, иди-ка сюда!» Я в недоумении, подхожу и говорю: «Что случилось?» Он, сделав еще более важное лицо, говорит: «Давай быстрее, позови хозяина, нет времени объяснять!» Я отвечаю: «Ты сначала объясни, что случилось, потом позову». Он, уже не выдерживая, резко отвечает: «Не делай мозги, сказал же — позови хозяина!» Когда я сказал ему, что я — хозяин этого помещения, у него аж глаз дернулся. Выражение лица изменилось на такое, будто перед ним возник ну сам король. Оказывается, это был менеджер компании, у которой я хотел заказать услугу по уборке помещения. Никогда не забуду его лицо, когда он пытался объясниться передо мной. Я понимаю, люди оценивают по одежке и все такое, но оставаться человеком по отношению к такому же человеку — это обязанность любого. Ну и, как вы поняли, услугу я у них не заказал. © alndos95
- Я женщина, и у меня много татуировок. Когда я устроилась на новую работу, сотрудницы поначалу меня игнорировали. Но потом меня поставили работать с одной из них, и мы подружились. Позже они все подошли и извинились, объяснив, что мои татуировки заставили их думать, что я не очень приятный человек. Мне было приятно услышать извинения, но я не обиделась — просто считала их людьми с узкими взглядами. © WhoWhyWhenWhat / Reddit
- Обожаю подбирать своей собачке породы кане-корсо одинаковую со мной одежку. Любимый лук — розовая толстовка и два розовых бантика. И заметила, что если раньше мою Нику обходили стороной, то сейчас эти 40 кг мощи и опасности превратились для людей во что-то милое и доброе. А она такой и является. Очень радуется, что теперь все ее гладят, тискают и играют. © Карамель / VK
- В Стамбуле с другом искали, где можно перекусить. У входа в одно из заведений стоял огромный, усатый и разодетый швейцар. Я уже хотел зайти, а друг — ни в какую: «Да ну их, смотри, вон какой пижон стоит!» Тут швейцар резко разворачивается и говорит: «Я, между прочим, вовсе не пижон! Я, между прочим, высшее летное училище окончил! Я, между прочим, летчик! А ресторан у нас неплохой, своя печь, очень вкусно, не пожалеете». Приобнял нас и под белы рученьки провел в зал. Потом мы постоянно туда ходили. © Serdobol / Pikabu
- Когда я только начинала работать в бутиках, клиентов, выбирающих данные бренды, сразу можно было определить: в основном, это был один типаж. Но вот однажды приехал мужчина на старенькой машинке в резиновых сапогах, весь грязный, и заходит в бутик. Я смотрю и думаю: «Ну куда ты в таком виде?» Совсем не наш типичный клиент. К нему подошел более опытный продавец, они разговаривают, и мужчина спрашивает, готовы ли его изделия от портного. Разворачивается, садится в свою машину и уезжает. Я стою в недоумении. На следующий день он возвращается на Maybach в костюме Kiton, забирает целую кучу вещей от портного, передает их водителю и с невозмутимым видом удаляется. Позже мне сказали, что он ездил на объект — у него строительная компания. © elyailnera
- Я помню, когда работал в салоне связи, к нам в магазин зашел человек в фуфайке, резиновых сапогах, растянутых старых штанах, и навозом от него прямо несло, хоть нос зажимай. Он подошел ко мне, я сначала расстроился, думал, что время потеряю. Так вот, этот человек купил на тот момент только что вышедший айфон XS Max на 512 ГБ, кучу аксессуаров к нему, страховку и полную настройку за 8 тысяч. Сказать, что я был в шоке — ничего не сказать. Когда все закончилось, этот человек сел в припаркованный у окна дорогущий авто и уехал в закат. Оказалось, что он из столицы на дачу приехал. С тех пор я отучился судить людей по одежке. © Zabavnyi / Pikabu
- Я работал в зоомагазине. Одна из главных задач — заставить клиента почувствовать, что ты действительно заботишься о нем, а заодно понять, что ему нужно и на что он готов потратиться. Однажды пришел парень в рабочей одежде, еще в пятнах от стройки. Он сказал, что ему нужен корм для собаки. Я инстинктивно выбрал самый дешевый вариант, потому что подумал, что он простой строитель. Но я ужасно ошибся. Он начал кричать: «Что за ерунда?» Оказалось, что он юрист, который ремонтирует свой дом. Уставший от тяжелого дня и раздраженный от того, что жена заставила его идти покупать корм для их собаки. © dudadali / Reddit
- У нас на районе жил старый сосед, весь в затертых тряпках, ездил на разбитой тачке. Как-то раз подъезжают к его дому сразу несколько шикарных авто, из каждого выскакивают ребята в костюмах и стучат ему в дверь. Все мы в шоке: «В чем дело?» Оказалось, это были юристы его компаний, а дедуля, видимо, просто любил жить в нашем районе. Хотя сам владел сотнями квартир по всему Лос-Анджелесу. © Peelboy / Reddit
- Мой старший брат как-то пришел ко мне в школу в ярко-розовых шортах. Охранник начал придираться к дресс-коду и в итоге бросил: «Ты вообще хоть учился? Школу-то закончил?»
Брат — выпускник второго по престижу бизнес-университета страны. © mahaduk2212 / Reddit
- Риелтор рассказывал, как аккуратная, но бедно одетая бабка его месяца 2 мурыжила. Ежедневно смотрела объекты — и все не то. И вот заехал за ней, а навстречу — мужик: «Чего тут околачиваешься?» Риелтор объяснил, а тот давай ржать. Оказывается, эта «бабушка» уже не одного такого «трудоустроила». Ездит по дорогим квартирам, смотрит, как люди живут, как ремонт сделан — дома ей скучно, дети далеко. Потом бабушкам во дворе рассказывает, куда ездила и что видела. Живет через пару домов в халупе... Риелтор с тех пор предварительный договор заключает: если по подходящим параметрам клиент за 2 месяца не подбирает себе недвижимость, то оплачивает «копытные» а-ля неустойку. © AmB*** / Pikabu
