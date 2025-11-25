16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы

Есть такое, и не только в торговле. Много раз становился участником подобных спектаклей - человек 10 чуть ли не с пеной у рта доказывают что косяк в проекте не его, выслушаешь всех, внаглую перечеркаешь их чертежи и сметы и тут же напишешь как с минимальными доп расходами это запустить. Сначала даже не слушают, что там простой монтажник для ЫнжынЭра, потом сами офигевают. И да, образования до сих пор нет, но мне оно уже давно не важно, больше 20 лет в системах безопасности, из них лет 10 точно занимался пожарной автоматикой