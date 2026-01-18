16 женщин рассказали о том, что никогда не поздно найти занятие по душе

Эххх, если бы у нас было круглый год тепло, я бы тоже курьерила на своём электробайке. А так зимой по снегу я на нём ездить боюсь, а бросать постоянную работу ради сезонной не резон. А так мне конечно гораздо больше нравится доставил заказ- распрощался, поехал дальше. Чем по несколько минут успокаивать, объяснять и т.д.