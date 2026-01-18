Эххх, если бы у нас было круглый год тепло, я бы тоже курьерила на своём электробайке. А так зимой по снегу я на нём ездить боюсь, а бросать постоянную работу ради сезонной не резон. А так мне конечно гораздо больше нравится доставил заказ- распрощался, поехал дальше. Чем по несколько минут успокаивать, объяснять и т.д.
16 женщин рассказали о том, что никогда не поздно найти занятие по душе
Истории
3 часа назад
Мы уверены: нет такого возраста, в котором было бы уже поздно начинать что-то новое. В этой подборке — истории о женщинах, которые освоили другую профессию или открыли для себя интересное хобби. Так, одна героиня из управляющей стала танцовщицей, а другая теперь не расстается с ткацким станком.
- В 45 лет записалась на танец живота. Три месяца честно потела в зале, наконец решила устроить шоу для мужа. Надела подходящий наряд и выдала все, чему научилась. Супруг замер, посреди танца молча вышел в коридор и вернулся с пакетом сока. «Там на упаковке написано „сильно взболтать“, — радостно сообщил он, вкладывая мне пакет в руки. — Потряси его еще минутку под музыку, а я пока за стаканами схожу!»
- В 40 лет я пошла на вокал. Свекровь как-то заявила: «Голоса у тебя нет». И вот ее юбилей, вся семья в сборе. Попросили меня гости спеть. Я и рада стараться, но на самой высокой ноте как дам петуха! Я покраснела, а свекровь вдруг захлопала в ладоши. А потом и говорит: «Зато ты смелая. Я бы не смогла». Теперь она включает мои записи для настроения.
- Мне 32. Два года назад я случайно оказалась в боулинге и встретила там парня, чья команда не пришла. Я ему честно сказала, что играю ужасно, но если ему нужна напарница, то я готова попробовать. Оказалось, что у меня прирожденный талант! Мы заняли второе место, а меня наградили как игрока, делающего наибольшие успехи, а также за лучшую игру среди девушек и за победу в раунде с девятью кеглями. Теперь незнакомые люди в боулинге частенько подходят ко мне и говорят, что у меня потрясающий бросок. К слову, мой рост —155 см, а вешу я 52 кг. © spiffyparcel / Reddit
- Мое хобби — езда на велосипеде. Я катаюсь одна и с друзьями, для меня велосипед — средство передвижения. Кроме того, я умудряюсь с помощью него зарабатывать, доставляя заказы. А еще я сейчас в лучшей физической форме, чем в самом начале, и гораздо лучше знаю свой город. © RoeRoeRoeYourVote / Reddit
- Мне 43 года. Я всегда любила книги, как читать, так и писать, и хотела попробовать себя в озвучке. Когда я работала в службе поддержки, мне часто говорили: «Твой голос — то, что надо для работы на радио!» Один мой друг начал работать в этой сфере, и я как-то в разговоре с ним обмолвилась о своем интересе. Он рассказал мне о группе, которая создает аудиокниги для детей, и я записалась к ним волонтером. Сначала проверяла чужие записи, а потом начала сама озвучивать (в основном главы из учебников). В итоге занималась этим около двух лет. Потом нашла наставника по озвучиванию в соцсетях и проработала с ним год. Этот человек специализируется на документальной литературе, а я люблю данный жанр. Решила, что это поможет мне заявить о себе, набраться опыта, а затем уже перейти к художественной литературе. © savethebooks / Reddit
- В детстве я танцевала, как и многие мои знакомые девочки, но при этом думала, что ненавижу спорт. Пару лет назад я увидела объявление о соревнованиях по силовому многоборью в моем городе. Я записалась и заняла четвертое место. С тех пор моя страсть к этому виду спорта только растет: я работаю с одним из лучших тренеров в мире и планирую участвовать в национальных соревнованиях уже в следующем году. А еще мы с моим любимым собираемся открыть тренажерный зал для будущих тяжелоатлетов. © Frau_Bella / Reddit
- Я начала танцевать в 37 лет: сальса, бачата и так далее. Потом открыла для себя кизомбу и просто влюбилась в нее. Преподаю этот танец уже семь лет, танцую больше десяти. Заодно сменила карьеру, из управляющей с 21-летним стажем стала профессиональной танцовщицей и ни разу не пожалела. © St****** / Reddit
Не воспринимаю женскую озвучку. Уже даже не пробую слушать такое. Детские книги - может быть, но я их не слушаю.
-
-
Ответить
- Танго! Мне было 40 лет, после развода я жила одна и социальная жизнь у меня почти отсутствовала. Кто-то на работе предложил сходить на танцевальные занятия. Я долго отказывалась, так как всегда плохо танцевала, но в конце концов сдалась, чтобы от меня отстали. И мне очень понравилось. Там была дружелюбная, открытая атмосфера, за годы занятий я обзавелась сотнями знакомых, а еще встретила своего мужчину. © 11pagesIn / Reddit
- Моя мама (в этом году ей будет 50) начала ходить в походы примерно три года назад. Даже мой папа, который с радостью к ней присоединяется и вообще любит спорт, не так предан этому виду времяпрепровождению, как она. Недавно я купила ей часы с функцией геолокации. Теперь она каждую неделю присылает мне свои маршруты, чтобы я могла ими похвастаться. Единственный минус состоит в том, что теперь она постоянно уговаривает меня тоже ходить в походы. © elemonated / Reddit
- Моей маме было за 50, когда она нашла маленький ткацкий станок, который мне купили в детстве и которым никто никогда не пользовался. Она немного поработала на нем и получила столько удовольствия, что записалась на уроки ткацкого ремесла. Прошло много лет, и она стала очень талантливой мастерицей. У нее есть собственный станок, запас пряжи, она с радостью ткет шарфы и полотенца для знакомых. Ее первое творение до сих пор висит у нее на стене. Мама обожает ткачество, и ее страсть, талант и трудолюбие вдохновляют других. © Unknown author / Reddit
- Я начала рисовать в 50 лет. Примерно десять лет назад мне подарили раскраску, и я просто раскрашивала мандалы, чтобы расслабиться. А семь—восемь лет назад на день рождения я получила в подарок курс по рисованию. Мне нравится передавать суть и ощущение предметов через цвет и узоры. Я прошла несколько курсов по абстрактному рисованию и теперь знаю: когда рисую, чувствую себя собой. © moinatx / Reddit
- Мне 27 лет. Я всегда любила спорт и тренировки, а около полугода назад начала играть в гольф, и мне очень понравилось. Теперь я играю каждые выходные. Жаль только, что женщин в этом виде спорта пока немного. © Due-Aioli4965 / Reddit
- В 34 года я уволилась с работы по организации корпоративных мероприятий, чтобы открыть магазин пончиков. Я рано встаю, много работаю и превратила свой дом в мини-пекарню. Никогда не была пекарем и училась всему сама, но теперь я точно знаю, что могу на себя рассчитывать. Это дело изменило и мое отношение к деньгам, мне очень нравится ощущение свободы, которое дарит работа на себя. © donutdogooder / Reddit
- Мои дедушка с бабушкой прожили вместе 15 лет, потом развелись. Бабушка осталась одна, а дедушка быстро нашел новую спутницу. Когда бабушке стало за 50, она решила начать «новую яркую жизнь»: записалась на восточные танцы и стала упорно тренироваться. А чуть позже встретила там мужчину — тренера из соседнего зала. Он младше ее на десять лет, но это не мешает им быть самой красивой, харизматичной и счастливой парой, которую я когда-либо видела. Смотрю на них и понимаю: возраст — это всего лишь цифра в паспорте. © Не все поймут / VK
- Я всегда мечтала стать психологом — кажется, с того момента, как узнала, что такая профессия вообще существует. Близкие говорили, что у меня это получится. Я читала книги, училась самостоятельно, но понимала: без университета специалистом не стать. После 11 класса появилась возможность учиться за границей, я не захотела ее упускать, но факультета психологии там не было. Пришлось выбирать — и я выбрала туризм. Было интересно, но не мое. Недавно мне исполнилось 29, в этом году я подала документы на психологию, сдала экзамены и все-таки поступила. Учиться сейчас намного сложнее, чем раньше, но это невероятно приятно — наконец заниматься тем, что по-настоящему нравится. © Не все поймут / VK
- Садоводство — это то, что у меня выходит довольно неплохо. Я также занимаюсь танцами, просматривая видео в интернете, но хочу найти групповые оффлайн-занятия. Танцы дают хорошую кардионагрузку и много эндорфинов. А еще я занимаюсь йогой: в конце дня она помогает «отключиться» и не думать о работе. © rf-elaine / Reddit
О том, какие крутые хобби находят не только женщины, но и мужчины, мы писали здесь:
Комментарии
Уведомления
Три с половиной года назад решила я купить рыбку в коллекцию у мастера-керамиста...)
-
-
Ответить
Похожее
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
15+ историй о детях, чьи родители уже пресс от смеха накачали
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Истории
1 неделя назад
15 историй из жизни с таким поворотом, что любой сценарист обзавидуется
15 женщин рассказали, в какой момент поняли: «Да я вообще классная!»
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15 девушек пошли на свидание, а попали в чистый анекдот
Истории
5 дней назад
15 человек, которым в руки попали вещи, да не простые, а с секретом
Народное творчество
1 месяц назад
15 пар показали, что совместный быт — это вечный стендап
Фотоподборки
2 недели назад
16 историй, которые начались, как обычно, а закончились безудержным хохотом
Истории
1 неделя назад