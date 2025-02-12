15 человек показали свое хобби, и там есть на что полюбоваться

1 день назад

1 день назад

Для многих любимое хобби — это отдушина, которая помогает отвлечь себя от повседневной рутины и скучных бытовых дел. Процесс порой настолько увлекает, что можно потерять счет времени, а полученный результат бывает таким чудесным, что хочется немедленно рассказать о нем всем вокруг.

«Вывожу бабочек. Заказала гусеничек по интернету. Кормила, чистила вольерчик, а сегодня одна из них вылупилась!»

«Решила рисовать на детских колясках. Первый эксперимент поставила на коляске друзей. Все в полном восторге»

«Я потратила 6 дней, чтобы подарить моим друзьям что-то классное, а не обычную дешевую ерунду. Тут более 2000 печений. Я делаю так каждый год»

«В этом году я немножко помешалась на вязании гобеленов»

«Ушло чуть больше года, из которых 2 недели я собирал корпус и последний месяц вешал паруса. 900 деталей и сотни ниточек и узелков»

«Связала эту юбку крючком. Сказать, что я одержима вязанием — это ничего не сказать»

Я бы носила это каждый день! © Suspicious-Peace9233 / Reddit

«Только что закончила фигурку собаки, которую делала с помощью иглы и шерсти»

«Моей бабушке уже 80, а она все еще делает такие крутые штуки!»

«Это заняло целую неделю и теперь мои пальцы болят. Но я вышила настоящий садовый лабиринт!»

«Я создала специальный жилет для рукоделия и теперь могу творить в любой момент!»

«В этом году я начал отливать изделия из стерлингового серебра собственными руками!»

«Я сделала миниатюрную версию дома из мультфильма „Вверх“. Бездна эмоций, 120 часов работы, множество материалов, включая воздушные шары — и все готово!»

«Изготовление кожаных изделий — хобби, которое приносит мне много радости. Недавно я сделала оранжевую кожаную сумку и захотела поделиться»

«Занимаюсь гончарным делом чуть меньше года. Я создал эту кружку, вдохновившись славянской мифологией и историями про Василису и Бабу Ягу»

«Наконец-то закончила. Все вылеплено вручную из быстросохнущей глины. А размером меньше 10 см!»